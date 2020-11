Valery Korovin : la dé-occupation de l'Europe (Club d'Izborsk, 5 août 2020)

Valery Korovin : la dé-occupation de l'Europe

5 août 2020.

Les entreprises européennes de fabrication d'armement ont décidé de ne pas utiliser les technologies américaines. Certains médias européens publient des fuites d'informations sur cette question. Cependant, dans une série de démarches récentes de l'Europe, qui s'oppose de plus en plus à la tutelle obsessionnelle américaine et s'efforce de plus en plus de restaurer sa souveraineté, une telle démarche semblerait tout à fait logique et cohérente.

L'une des raisons invoquées par l'hebdomadaire dominical allemand Welt am Sonntag est que les fabricants sont mécontents des tentatives des États-Unis de contrôler les produits basés sur la technologie américaine, même dans les usines européennes.

Mais ce n'est même pas ce que les fabricants d'armes européens considèrent comme le plus scandaleux (les Américains grimpent partout et essaient de tout contrôler en Europe, pas seulement l'industrie militaire), mais les exigences américaines pour limiter l'exportation des produits militaires européens. C'est-à-dire qu'en fait, les fabricants européens n'ont pas le droit de vendre leurs propres produits sans l’accord de Washington.

En général, ce type de tutorat des ressources économiques et militaires européennes, ainsi que de l'économie dans son ensemble, à l’égard de leur "partenaire" principal en Europe, est devenu une habitude en quelque sorte. Le caractère piquant de toute cette situation est donné par le fait que de nombreuses technologies militaires dites américaines sont soit développées avec des ingénieurs européens, soit simplement créées par des personnes venant d'Europe.

Ici, la défense américaine est tout aussi scandaleuse quant aux droits des inventeurs, même pas l'Europe - le monde, ne faisant qu'acheter des spécialistes plus ou moins prometteurs, et une fois que les technologies militaires qu'ils développent sont devenues américaines, Europe elle-même est obligée de les racheter au fabricant militaire américain.

Il n'est pas surprenant qu'à un moment donné -comprendre aujourd’hui- les Européens soient tout simplement fatigués de tout cela. D'autant plus que la supériorité américaine, sans parler de "l'exclusivité", est de plus en plus remise en cause, y compris par les premiers habitants de l'Europe elle-même. Dans ce contexte, les entreprises allemandes et françaises ont non seulement l'intention de passer à une politique du personnel plus précise, mettant fin à la fuite des cerveaux, mais aussi de lancer leurs propres développements militaires (sans participation américaine).

Après tout, quel mal y a-t-il à le cacher, il suffit de partager avec des "partenaires" américains tel ou tel secret militaire, à la suite de deux ou trois faux papiers, avec l'aide de la corruption, du chantage et de la pression pure et simple, tout ce savoir-faire technologique très vite requalifié de coopération avec les américains. Et la défense américaine sait quoi en faire, transformant immédiatement le tout en un fabuleux profit pour ses dirigeants. Et c'est la moitié de l'élite américaine actuelle.

Il n'est donc pas surprenant qu'elles offrent toutes les conditions nécessaires pour capturer la technologie européenne et la recycler en technologie américaine. Il s'agit, dans une large mesure, du championnat américain de technologie militaire.

D'où le désir naturel - d'abord des Allemands et des Français - de lancer leurs propres développements indépendamment des États-Unis. Les plans sont d'abord de créer leurs propres hélicoptères, fusils d'assaut, et un nouveau chasseur européen. Ce qui permettra déjà de réduire considérablement les dépenses militaires de ces États.

Après tout, comment cela se passe : la plupart des pays de l'UE et les États-Unis sont des alliés de l'OTAN, les Américains demandent constamment une augmentation des dépenses militaires jusqu'à 2% du PIB, mais c'est le matériel militaire américain qui doit être acheté. Et la technologie est en quelque sorte américaine, elle aussi.

Tout est américain, mais les Européens sont tenus de payer leurs factures régulièrement. En outre, ils ne cessent de louer les "vertus" américaines (ces alliés) en les condamnant : "Que ferions-nous sans vous ?" Et voici ce qu'il en est : des avions de chasse, des hélicoptères et des fusils. C'est un début. Moins chers, et personne n'indique comment s'en débarrasser, à qui les vendre et à qui les donner en tant qu'aide humanitaire (c'est maintenant entièrement la prérogative des États-Unis).

Dans l'ensemble, l'Europe elle-même peut produire toute la gamme des armes. Et le soi-disant parapluie nucléaire en Europe a aussi le sien - par exemple, la France et la Grande-Bretagne. Selon certains médias, citant des statistiques européennes, la population allemande, dont les dirigeants affirment de plus en plus la nécessité de restaurer la souveraineté européenne, est de plus en plus favorable au passage au parapluie nucléaire de la France et de la Grande-Bretagne.

Et ce n'est pas surprenant. Après tout, la divergence entre les intérêts européens et américains est de plus en plus évidente chaque année, mais la dépendance sur tous les points, y compris la coopération militaire et la sécurité en général, est de moins en moins justifiée.

Les anciennes menaces (principalement le "bloc soviétique agressif") n'existent plus, les nouvelles menaces (comme la menace nucléaire nord-coréenne) sont de plus en plus éphémères. Aujourd'hui, on peut y croire soit pour un fanatique mondialiste qui répète aveuglément les directives à l'étranger, soit pou un citoyen moyen qui suit aveuglément la propagande, soit simplement par démence.

L'occupation directe américaine sous le couvert d'une structure de l'OTAN lourde et ancienne, moralement et physiquement dépassée, n'inspire plus les Européens. Au contraire, la création d'une armée propre, dont parlent de plus en plus les hommes politiques européens, sur fond de divergences de plus en plus évidentes avec la politique américaine, devient une idée de plus en plus prometteuse.

La seule chose qui nous empêche jusqu'à présent de prendre des mesures décisives dans cette direction est la dépendance technologique totale de l'industrie militaire vis-à-vis des États-Unis plus les normes militaires de l'OTAN (et, en fait, américaines) qui empêchent l'Europe de se libérer de l'emprise militaire américaine.

Les Européens rationnels sont habitués à agir de manière rationnelle et cohérente. Avant de parler du retrait de l'OTAN et de la création de leurs propres forces armées, il est nécessaire de doter l'Europe de ses propres technologies et normes militaires.

Connaissant les aspirations des Européens, qui se sont manifestées au fil des siècles, il ne faut pas en douter : l'Europe aura ses propres technologies militaires et sa propre armée. Les élections de 2021 pourraient être décisives, lorsque la chancelière allemande Angela Merkel - la dernière adepte du mondialisme de la vieille garde, autrefois formée sur le modèle des démocrates américains Obama - Clinton, quittera son poste. C'est à ce moment-là que les Américains seront invités à sortir et à rester sur leur île. En attendant, il est temps de développer leur propre technologie militaire.

