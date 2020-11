Alexandre Douguine : Je vois déjà le résultat de la dégradation de mes idées.

28 novembre 2020

https://izborsk-club.ru/20265

- Alexander Gelievich, dans la Russie moderne - celle qui depuis 1991, je veux dire - a déjà fait grandir quelques générations de personnes non soviétiques qui aujourd'hui rejoignent la vie publique, politique. Et la polarisation est devenue la norme pour ces personnes. Vous êtes soit un "patriote", soit un "libéral". Vous êtes soit un étatiste, soit un ardent opposant. Et il n'existe pratiquement pas de plate-forme commune de dialogue. Ces pôles fonctionnent comme la moitié d'un cerveau divisé. Pensez-vous qu'une telle situation est un signe de crise ou est-ce une tendance normale dans laquelle la société peut se développer ?

- Oui, c'est une question intéressante. La première chose que je ne voudrais pas choisir la réponse parmi celles qui sont proposées. Je suis prêt à réfléchir sur cette division. Oui, il y a une division. Et cette division, à mon avis, est très importante et intéressante. Parce que cela ne signifie pas une section de, disons, deux "idéologies". Parce qu'au moins une de ces moitiés n'a pas d'idéologie. Les personnes qui sont en faveur du libéralisme dans notre société post-soviétique ont, en principe, cette structure. Ou consciemment, le plus souvent sans le savoir. Mais l'un des pôles a cette structure idéologique générale. La deuxième distinction de ce pôle libéral est que ce pôle dispose d'une ressource de pouvoir très importante. Dans les années 90, c'est cette idéologie, cette direction, ce système de pensée, cette vision du monde, cet épistéma - c'est-à-dire cette base de la science - qui a gagné. Et il a dominé pendant dix ans. En même temps, la moitié patriotique s'est trouvée dans une opposition sourde pendant ces dix années et la structure idéologique n'a pas été formée. Le troisième est la base de la partie libérale de notre société. La plupart des anciens libéraux actifs et actifs ne sont tout simplement pas des dissidents, mais des travailleurs du parti de la fin de la période soviétique en décomposition, ils ne sont même pas issus des milieux criminels, mais de la nomenklatura komsomol soviétique tardive, c'est-à-dire qu'ils sont tout simplement d'un cynisme monstrueux, Les amateurs de pouvoir et les amoureux de la douceur qui se sont faufilés hors du monde soviétique tardif et sont devenus les porteurs de cette idéologie libérale, parce qu'elle les a séduits avec un tel intérêt de classe de parasites, de cyniques, qui sont prêts à servir n'importe qui pour le pouvoir et les biens matériels. Et ils ont choisi de servir cette idéologie, qui a fourni ces prestations, a sacralisé ces prestations. Et c'est pourquoi ils ont gouverné, et dans une large mesure, ils sont la base et le noyau de l'élite post-soviétique.

Nous ne devons pas oublier que notre élite est libérale. Elle n'est pas composée de convaincus - pas comme Novodvorskaya là-bas, Lev Ponomarev, qui étaient assez marginaux même dans les années 90, de vrais libéraux qui étaient pour les principes - et ce sont des libéraux d'une autre génération. Il s'agit d'anciens travailleurs du Komsomol, souvent d'anciens employés ou agents du KGB - ce qui n'est pas du tout prouvé. Mais en tout cas, ce sont des Soviétiques qui ont vu - des Soviétiques tardifs qui occupaient souvent des postes élevés - que le libéralisme avait une chance historique de classe, une chance de classe pour la racaille de justifier son pouvoir par une orientation idéologique. En même temps, ils n'étaient pas prêts à souffrir pour cette idéologie, comme les dissidents qui avaient été torturés par les enfers pour leurs croyances et qui se sont révélés absolument inutiles dans le contexte de ces gens du Komsomol tels que les bains. Une strate dégoûtante, qui est devenue la base aujourd'hui, le noyau de la classe dirigeante. C'est pourquoi les libéraux sont la classe dirigeante. Et c'est dans ces idées qu'ils ont élevé cette génération de la fin de l'ère soviétique.

Autre caractéristique de ce pôle dont vous me parlez : ce pôle a un pouvoir mondial. Nous constatons que la tentative, même en Amérique, de l'affronter par certains de ses patriotes américains (ainsi que par ceux qui sont aussi désordonnés et désorganisés que les nôtres) a été couronnée d'une victoire avec l'arrivée de Trump, mais n'a pas duré longtemps. Et ne vous lavez pas, alors patiner sur ce pôle le plus libéral d'Amérique a fait basculer la direction conservatrice. Il s'agit donc d'un système mondial. Par conséquent, même si ce n'est pas la majorité des libéraux ou des jeunes à orientation libérale, mais il y a un nombre énorme d'institutions derrière eux, derrière eux des centres technologiques qui, d'une certaine manière, hochent la tête dans leur direction. Derrière eux, il y a la puissance géopolitique des mondialistes, c'est-à-dire l'Occident libéral.

Et en fait, c'est ainsi que nous traitons ce pôle. C'est un groupe très sérieux, qui a une ramification planétaire internationale, qui a le contrôle sur un paquet d'éducation, qui a du pouvoir en Russie et au-delà, qui est basé sur les élites politiques et la classe dirigeante, en fait. C'est ce que sont les libéraux. Et à la fin de la période soviétique, c'était un pôle puissant de notre société qui dominait sans équivoque, ouvertement, ce qu'on appelle explicitement, qui dominait sous Eltsine et qui était un peu serré et un peu voilé, un peu aplani, un peu en retrait - même si on s'en éloigne - sous Poutine, mais qui n'est allé nulle part. C'est sérieux ici. Et il est opposé à la deuxième direction - patriotique. Ici, nous voyons tout différemment. Nous ne voyons aucune idéologie ici. Tout ce que nous voyons ici, c'est un rejet de l'idéologie libérale. On peut appeler cela une attitude irlibérale, mais on ne peut pas appeler cela une idéologie. Car parmi les patriotes, il y a des Ur-gauchistes, des communistes nostalgiques, des nationalistes, des orthodoxes et des monarchistes - n'importe qui.

Il s'agit en fait d'un type de peuple très large et très coloré qui unit idéologiquement et auquel, à mon avis, la majorité de notre peuple, quel que soit son âge, quel que soit son niveau d'éducation, appartient en général. Ce n'est qu'un peuple en tant que tel. A une époque où le libéralisme est concentré principalement au sein des élites. Quelque part, il y a probablement de tels libéraux marginaux, mais ils sont de moins en moins nombreux. Parce que le libéralisme est une sorte de paradigme dominant, et que le patriotisme est oppressif. Ce paradigme est, bien sûr. Mais ils ne sont pas idéologiques - une fois. Deuxièmement, ils ne sont pas institutionnalisés. Et troisièmement, ils n'ont pas une expression directe et claire du pouvoir.

Vaguement, en partie, on peut voir des éléments patriotiques ou conservateurs chez Poutine lui-même ou dans les forces de l'ordre. Ou dans l'armée, par exemple. Dans un certain sens parfois spontané de patriotisme de tel ou tel fonctionnaire. Mais généralement, il est acheté par l'incohérence du discours, souvent, comme on pourrait le dire, il s'en va avec ce patriotisme en étant impliqué dans des projets corrompus qui sont l'environnement de l'État. Et c'est pourquoi il n'existe pas de figure ou d'institution aussi brillante sur laquelle s'appuyer pour dire "ici, ils sont patriotes dans l'élite".

Dans la politique des partis, tout cela a été transformé en simulacres dans les années 90, et le patriotisme de gauche et le patriotisme de droite sont de tels simulacres, impuissants là-bas, revendus à l'infini et, en principe, non crédibles pour qui que ce soit. Il s'agit d'une pure substitution. C'est pourquoi le camp patriotique n'a pas d'incarnation dans la politique. Pas dans une perspective éducative. En culture, non, on ne peut pas dire : "C'est une culture patriotique". On peut dire : "C'est la culture libérale". Et on peut aussi dire qu'il y a autre chose que cela, quelque part à la périphérie. Mais ce n'est pas un manifeste, ce n'est pas une tendance.

Il y a donc une grande asymétrie entre ces deux directions. C'est pourquoi nous ne pouvons pas les comparer aux deux pôles ou aux deux hémisphères du cerveau. Il s'agit, disons, d'attitudes de vie. Une attitude de vie a une base idéologique sérieuse, liée au progrès libéral, au mondialisme, à la technocratie, à l'individualisme, à la politique de genre, et est basée sur un énorme système à l'intérieur et à l'extérieur de la Russie. Ce sont nos établissements d'enseignement, notre culture, nos subventions, un nombre énorme de personnes, la classe dirigeante dans sa quasi-totalité. Et parmi les gens, c'est une minorité. Et ils... disent, seulement leurs formes extrêmes les plus paroxystiques, les plus violentes que nous voyons dans le mouvement des ultra-libéraux. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Car derrière ces mouvements - souvent maladroits, impuissants et faciles à gérer - se trouvent en fait les énormes volants d'inertie de l'histoire mondiale qui s'orientent dans cette direction libérale. Pas sans problèmes, mais en se déplaçant. Et donc, pour toutes les minorités, les libéraux représentent une classe qui agit dans notre société au nom du soi-disant futur, ou du moins du futur incarné par le post-humanisme, la politique de genre, la mondialisation. Et la moitié patriote s'y oppose, et c'est par instinct qu'ils ripostent. Nous avons donc affaire à la lutte de deux forces inégales. Dans le patriotisme, il y a plus corporel, c'est-à-dire une réticence instinctive à y aller et un sentiment clair ou indistinct, flou, que c'est la fin, que les libéraux nous mènent à la mort. C'est un sentiment très précis, mais la réaction n'est souvent pas plus expressive que celle des vaches ou des béliers amenés à l'abattoir. Ils soupçonnent que quelque chose ne va pas, et parfois cette suspicion - elle se transforme en une sorte de profonde confiance, mais rien ne suit cette confiance, il n'y a pas de constructions idéologiques brillantes. Elle ne se déverse pas dans un tout, n'est pas connectée ni idéologiquement ni organisationnellement et reste floue.

C'est ainsi que je vois ces deux pôles. Je peux voir que l'un est renversé et l'autre non. Ils coexistent dans notre société et créent le monde dans lequel nous vivons. Et le pouvoir lui-même, après l'arrivée de Poutine - qui a aboli une politique libérale aussi explicite et a commencé à l'enterrer, en la déguisant cosmétiquement - se situe strictement entre les deux. Dans certains cas, on se retourne, on se tourne vers les patriotes pour obtenir une légitimation, mais on garde les leviers de contrôle de base entre les mains des libéraux. Le pouvoir ne veut vraiment ni une scission ou une victoire de l'une de ces forces sur une autre, ni la formation de celles-ci. Mais elle ne peut empêcher une telle subjectivation du pôle libéral, et donc elle ne frappe que les manifestations les plus brillantes et les plus extrêmes, les plus dures dans l'opposition. Dans le même temps, les autorités craignent encore plus l'idéologisation patriotique, si bien qu'elles maintiennent avec leurs dents des formations monstrueuses caricaturales - des parasites politiques tels que les partis parlementaires, qui sont appelés à remplacer l'idée de gauche et l'idée de droite. Ces monstres de sciure, ces effrayants farcis de quelques absurdités, juste des sacs de sable, qui sont exposés pour protéger contre le réveil de la conscience populaire dans les années 90. Les autorités s'accrochent fermement à la préservation de ces simulacres, terrifiées par la possibilité que la partie patriotique acquière des traits indépendants plus forts et doive en tenir compte, devront d'une manière ou d'une autre parler.

Et le gouvernement n'est pas du tout d'humeur pour cela. Elle maintient donc une sorte de neutralité ou d'équilibre, ou d'équilibre entre ces pôles, en essayant d'empêcher une franche rupture avec le libéralisme et en essayant en même temps de supprimer la croissance d'un mouvement, de tout mouvement vers l'acquisition de la subjectivité sur le flanc patriotique. Bien que cet effondrement du libéralisme sous le règne de Medvedev ait été évident, et qu'il soit toujours conservé en tant que successeur jouet, peut-être, mais un possible, nous vivons tout le temps sous l'épée de Damoclès, que cet effondrement du libéralisme avec ou sans Medvedev pourrait se reproduire. Nous vivons dans un état très pathologique. D'une part, nous pouvons remercier les autorités d'avoir mis fin à la libéralisation totale dans les années 90, mais nous pouvons au moins la mâcher avec le même degré de dévoration ou la soumettre à une critique sérieuse et approfondie car, apparemment, à cause de l'horreur du Pôle patriotique, il fait tout son possible pour l'empêcher de fonctionner, et la remplace par ces simulacres manuels auxquels les libéraux de la période Eltsine ont appris à faire face.

- Nous sommes passés à la discussion sur le pouvoir. Aujourd'hui, beaucoup de gens comparent la Russie à l'URSS de l'époque de Brejnev. Le terme "stagnation" est même sorti du placard. Pensez-vous que cette comparaison soit juste ? Et si c'est le cas, est-ce une crise de la gouvernance ou une crise des idées ?

- Je suis en quelque sorte d'accord avec cela. Parce que c'est exactement la même chose. Parce qu'à la fin de la période soviétique, on avait le sentiment que ni ici ni là-bas, on ne pouvait aller nulle part. C'est comme si quelque chose était coincé, c'est ce que pensait Winnie l'ourson, qui est venu voir Rabbit. Quelqu'un est coincé dans un trou. Il est trop gros pour passer, et trop gourmand pour revenir en arrière parce qu'il y a de la confiture. C'est tellement coincé dans l'inopportunité. L'Union soviétique est elle aussi coincée. Il est bloqué précisément parce qu'il ne pouvait pas bouger dans un sens ou dans l'autre. Et cela a finalement conduit à une paralysie de la pensée. Lorsqu'un énorme système, gigantesque, magnifiquement plié, qui n'avait pas encore épuisé son potentiel, s'est simplement effondré parce qu'il s'agissait d'une fermeture "logicielle", c'est-à-dire que l'idéologie communiste a cessé de vivre, a cessé de fonctionner. Et toute la "porte dure", toute l'infrastructure s'est effondrée du fait qu'à un certain moment, une élite soviétique tardive aussi cynique ne pouvait tout simplement pas réfléchir. Ils ne pouvaient pas penser du tout, et un État continental tout à fait viable, qui avait d'énormes, comme nous pouvons le voir maintenant, possibilités non exploitées, est devenu victime d'un effondrement mental. Cet effondrement mental a ruiné l'Union soviétique en premier lieu. Et, bien sûr, la stagnation en était le signe le plus lumineux.

Je vois maintenant les signes d'un effondrement mental. Il y a certainement des signes. Et cet effondrement mental a en général une nature similaire dans un certain sens, c'est-à-dire l'incapacité de penser.

Il y a une certaine incapacité à accepter les choses telles qu'elles sont. L'incapacité à faire face aux défis idéologiques. Mais il y a une différence, je pense. Ce qui distingue la stagnation soviétique tardive de la nouvelle stagnation de Poutine, la stagnation 2.0 : il y avait une idéologie en Union soviétique, et elle a commencé à fonctionner à un moment donné, c'est-à-dire qu'elle est devenue abstraite, elle ne pouvait pas être soumise à un contrôle de la réalité. Et ce fut de vivre, d'agir, d'interagir avec la réalité, de transformer la réalité par moments, et parfois de reculer au moins tactiquement d'un pas par rapport à la réalité telle qu'elle était jusqu'à un certain point - cette idéologie s'est transformée en quelque chose qui ne correspondait plus à rien. Elle ne correspondait ni à la réalité ni à la volonté intérieure. Elle était suspendue et s'interposait en fait, ne permettait pas la vie. Ce n'est pas seulement une absurdité qui ne comprend rien. Non, c'est un sens ancien. Comme un vieil homme qui est tombé dans le marasme ou la maladie d'Alzheimer, il dit la même chose. C'était autrefois les bonnes phrases, les ordres qu'il donnait à ses proches ou au travail. Mais dans cet état de crétinisme sénile, dans la démence, ces déclarations semblent totalement dénuées de sens, parce qu'elles ne correspondent pas. Tout comme l'idéologie soviétique tardive n'était pas à sa place. Il n'a pas pu répondre à la question formulée, il a parlé hors de propos. Regardez Gorbatchev : voici un exemple typique, c'est une démence si précoce dans toute sa gloire. D'ailleurs, il n'est pas plus stupide avec l'âge, comme beaucoup de gens. Il a toujours été le même, c'est incroyable. Que le chef de l'État n'était pas seulement un homme de bas niveau intellectuel, mais justement un tel homme, répétant quelque chose comme si c'était en soi, peut-être, et vrai, mais absolument pas contextuel. C'est pratiquement comme un dîner avec un idiot. Mais il y avait cette idéologie qui est tombée dans une telle sieste, c'est-à-dire dans un rêve. Et maintenant, nous n'avons plus d'idéologie du tout, l'idéologie du pouvoir craint comme le feu, tout simplement. Ainsi, dans la stagnation 1.0, il y a eu un refroidissement de l'idéologie. Et à la stagnation 2.0, il y avait un tel manque d'idéologie.

L'horreur de l'idéologie paralyse toute pensée rampante. À l'époque soviétique, il était impossible de penser parce que la pensée était connue, la vérité était atteinte et il suffisait de la faire correspondre. Vous ne pouviez pas penser parce que vous aviez déjà été pensé pour : le parti avait pensé, Lénine avait pensé, Marx avait pensé, le progrès avait pensé, le prolétariat. Vous n'auriez pas dû penser : ce n'est pas votre affaire de penser. En conséquence, le Politburo sénile s'est avéré être le seul porteur de pensée, mais il ne pouvait pas penser, d'où le court-circuit d'une telle démence, qui a choisi un jeune "démenti", le jeune Gorbatchev, qui était déjà comme un vieil homme, porteur d'une incapacité à penser déjà, apparemment, depuis la jeunesse. Parce que les gens stupides ne sont pas seulement le produit de l'âge, et les gens ne sont pas toujours stupides - parfois ils naissent et vivent comme ça. Et à l'époque de Poutine, on ne peut pas penser non pas parce qu'on a été pensé pour, mais parce qu'on ne peut pas penser du tout. Parce que c'est dangereux, parce que cela ne contribue pas beaucoup à votre carrière ; ensuite, la réflexion est un frais général, c'est un processus qui exige beaucoup de ressources et qui ne mène pas à un objectif direct.

Et dans la période Poutine, je note les deux phases. La première phase est celle de "Surkov", où il a été possible de réfléchir, mais seulement comme avec précaution, à ces itinéraires artificiels planifiés par l'administration présidentielle. C'est-à-dire que la pensée doit être autonome ; si quelqu'un pensait de manière vive, il trouverait quelqu'un qui lui ressemble extérieurement ou par son nom de famille, et créerait des spoilers pour les partis, les mouvements, voire les institutions. Autrement dit, dès qu'une pensée s'éveillait, elle n'était pas seulement éteinte, mais des doublons étaient créés, elle était pendue et des relations complexes s'établissaient avec elle. L'administration présidentielle n'a pas cultivé cette pensée - elle l'a plongée dans le processus d'une centrifugeuse aussi complexe. Et en fait, il n'y avait pas d'interdiction directe de la pensée idéologique, il y avait une idée pour la remplacer. Et ils ont créé un système si gérable avec tous les autres partis, qui n'étaient que l'État, et non les partis. Mais dans la seconde moitié, les dix dernières années, un peu moins, on n'y a pas pensé du tout. Et même la pensée fictive de l'époque de Surkov a disparu. Apparemment, personne n'en avait besoin, ce n'était pas d'une grande importance technologique. Pour faire face à ces constructions et schémas complexes, ne menant nulle part - soutien, et puis au contraire, la prune des mouvements de certaines initiatives intellectuelles, ce que faisait Surkov. Auparavant, ce qu'il faisait semblait terrible, mais maintenant vous réalisez que c'était au moins une sorte de simulation du processus intellectuel. Et puis la simulation a disparu. Le logo de l'État s'est transformé en logistique d'entrepôt.

Même si Poutine publie quelques articles absolument corrects que quelqu'un, des gens raisonnables lui écrivent là-bas, il y trouve probablement une certaine satisfaction, mais il n'a rien à voir avec ces propres articles. Il ne les prend donc pas comme de véritables pactes ou instructions. Ce sont des mots assez bien conçus, qui ne lient personne à rien et, avant tout, à lui-même.

C'est pourquoi les autres aussi crachent dessus. Si la première personne n'a pas d'attitude tremblante face à l'Idée en fait ou à l'Idée en général, mais comme si seulement de tels sentiments ou quelques calculs, alors, en conséquence, tout cela est très présent dans notre société, si monarchique, centrée sur une seule figure, très vite toute lue par tout le monde, l'environnement à la fois proche et lointain. Et l'absence d'une idée devient une pratique quotidienne. C'est-à-dire, "quelles sont les idées ? Parlons plus précisément". Et ce "purement concret" - j'ai même pensé à son origine dans le langage flagrant des années 80. Je pense, juste de la part des mêmes travailleurs du Komsomol, qui ont alors commencé à se rapprocher du crime. Et, en fait, ils avaient encore dans la tête des fragments de conférences sur la dialectique, qu'ils étaient obligés d'écouter à l'université de Lénine ou ailleurs dans les cours de formation continue communistes, et ils apportaient ces phrases incompréhensibles, drôles, comme il leur semblait à cause de leur démence, au monde criminel. Et "concepts", au fait, c'est ce que signifie "vivre selon des concepts" ? Cela aussi, "Begriff" est la catégorie hégélienne la plus importante. Il a acquis un caractère criminel dans notre pays, mais en fait, tout cela, à mon avis, est un produit, un sous-produit de la dégénérescence de la culture intellectuelle marxiste tardive face à ces membres criminalisés du Komsomol, qui, en fait, ont donné toutes les figures principales de notre oligarchie et tous les dirigeants politiques d'aujourd'hui.