Alexandre Douguine : Le pouvoir est trop grossier et ignorant. (Club d'Izborsk, 20 novembre 2020)

Alexandre Douguine : Le pouvoir est trop grossier et ignorant.

20 novembre 2020

https://izborsk-club.ru/20222

Le président russe Vladimir Poutine, lors d'une rencontre avec le chef du service fiscal fédéral Daniil Yegorov, a mentionné que la population avait de nombreuses revendications envers les autorités. Selon lui, ces affirmations sont tout à fait justifiées.

Le philosophe et figure du Mouvement eurasien international Alexandre Douguine a fait part de ses revendications aux autorités - aux fonctionnaires en général et à Poutine en particulier.

« A mon avis, il est correct d'avoir des revendications auprès des autorités. Et plus les autorités sont attentives à ces revendications, plus elles sont stables et efficaces. Le pouvoir a toute la résonance nécessaire pour écouter les plaintes de la population. Vous n'êtes pas obligé de répondre, vous n'êtes pas obligé d'aller sur le sujet - c'est impossible. Mais il est nécessaire d'y prêter attention », a-t-il déclaré.

M. Douguine a souligné que chaque personne façonne ses revendications auprès des autorités en fonction de sa sphère d'activité. En tant que philosophe, il a des revendications au sujet du niveau de développement culturel des fonctionnaires.

« J'affirme aux autorités qu'elles sont extrêmement stupides, à quelques exceptions près, et qu'elles ne font pas du tout attention à la sphère de l'esprit, de la philosophie et de la science. Qu’elles sont faibles, sous-développées, mentalement incompétentes, grossières, ignorantes. Les représentants des cercles dirigeants ont le devoir, devant les masses, d'être plus instruits, plus compétents et plus informés », a déclaré le philosophe.

L'interlocuteur de l'Assemblée nationale a souligné que les fonctionnaires se montrent des gestionnaires et des managers forts, mais « du point de vue culturel, ce sont des racailles, pas le pouvoir ».

« À mon avis, le pouvoir est excessivement grossier et ignorant, car il est cruel, corrompu, superficiel, cupide, égoïste et anti-populaire. Et j'en vois ici la racine - non pas qu'elle prélève trop d'impôts ou qu'elle ne prête pas attention aux demandes des citoyens. Toutes les réactions quotidiennes des autorités, qui irritent notre peuple, sont associées à son faible niveau culturel », a déclaré M. Douguine.

Le philosophe a également beaucoup de revendications personnelles à l'égard de Poutine, mais les aspects positifs du président, selon lui, sont couverts par les aspects négatifs.

« La principale affirmation est qu'il ne termine pas ces magnifiques entreprises, qu'il proclame lui-même. Il fait beaucoup, tout est presque parfait, mais pas jusqu'à la fin. Ce n'est pas une revendication, c'est une profonde douleur pour le fait qu'il a commencé de grandes réformes, mais n'a pratiquement rien fait de définitif. Peut-être que les gens autour de lui ne sont pas les mêmes, mais je vois sa solitude et je vois qu'elle peut devenir fatale pour la Russie. L'entourage de Vladimir Vladimirovitch est tout simplement fou », a conclu le philosophe.

Alexandre Douguine

http://dugin.ru

Alexander Gelievich Dugin (né en 1962) - éminent philosophe, écrivain, éditeur, personnalité publique et politique russe. Docteur en sciences politiques. Professeur de l'Université d'État de Moscou. Leader du Mouvement international eurasien. Membre permanent du Club d'Izborsk.

Traduit du russe par Le Rouge et le Blanc.