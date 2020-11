Alexandre Douguine : Pashinyan a perdu la guerre et a perdu le Karabakh. (Club d'Izborsk, 11 novembre 2020)

Alexandre Douguine : Pashinyan a perdu la guerre et a perdu le Karabakh.

11 novembre 2020

https://izborsk-club.ru/20131

Biden accélère la décision de Moscou

Le 9 novembre, la position de Moscou sur la crise du Karabakh est enfin devenue claire. Le facteur principal de ce calendrier a probablement été la victoire (pas encore définitive, mais toujours la plus probable) de Biden aux élections présidentielles aux États-Unis. Biden est un ennemi radical de la Russie, proche des néoconservateurs. Par conséquent, en cas de retard de Moscou, Washington aurait été plus activement impliqué dans la situation autour du Karabakh - et, bien sûr, dans une direction complètement opposée à celle de Moscou. Ainsi, tout est devenu clair en général.

Contexte du deuxième Karabakh

Bref historique. L'Arménie s'est rapprochée de la Russie dans les années 90, jouant habilement de la confusion de Moscou lors du coup d'État libéral d'Eltsine dans ses intérêts. Les Arméniens se sont emparés des territoires du Haut-Karabakh et de sept districts environnants, consolidant cette situation avec la Russie, jetant le Bakou pro-russe précédent dans le camp opposé (GUAM). Cette ligne s'est poursuivie sous Poutine.

Mais sous Poutine, le rapprochement progressif de Moscou avec Bakou a commencé. Dans le même temps, l'Azerbaïdjan restaure son potentiel, tandis que la situation en Arménie, qui reste un allié de la Russie, membre de l'Union eurasienne et de l'OTSC, stagne globalement.

Tant que le clan du Karabakh (Kocharian, Sargsyan) était au pouvoir à Erevan et écoutait avec sensibilité l'équilibre des pouvoirs au Karabakh, l'Arménie, en défendant ses intérêts, ne dépassait jamais les bornes dans ses relations avec Moscou. Les Arméniens ont évité de faire des concessions sur la question du Karabakh, mais ont participé aux négociations.

Lorsque l'Azerbaïdjan a suffisamment renforcé son potentiel, les relations entre Aliyev et Poutine ont commencé à se rapprocher du niveau d'une alliance stratégique. Parallèlement, la politique d'Erdogan, de plus en plus indépendante de l'Occident et de l'OTAN, a objectivement commencé à promouvoir la multipolarité (ce qui est l'objectif de la stratégie de politique étrangère de Poutine). C'est alors que le moment d'un certain mouvement dans la direction du Karabakh est arrivé. Poutine a proposé de commencer par le transfert gratuit en Azerbaïdjan des cinq districts adjacents au Karabakh afin d'empêcher une solution militaire, pour laquelle l'Azerbaïdjan était déjà prêt et a fait preuve de cette détermination dans la pratique. Serzh Sargsyan a accepté ce plan à contrecœur, demandant d'attendre que la réforme politique en Arménie soit achevée.

Mais à ce moment-là, Sargsyan, avec le soutien de l'Occident (et plus précisément de Soros), a renversé Pashinyan. Il a ignoré tous les accords sur les cinq districts et a commencé à se moquer activement de la Russie, ce que ses prédécesseurs ne s'étaient jamais permis.

Cela a prédéterminé les conditions de départ de l'actuelle guerre du Karabakh.

Aliyev commence la guerre et... gagne.

Réalisant qu'il était impossible de parler à Pashinyan, Ilham Aliyev a décidé de lancer une opération militaire. Ce n'était guère une surprise pour Poutine. Comme tout allait dans ce sens. Bien sûr, le revirement pro-russe (repentant) brutal de Pashinyan - et le changement de sa position dans au moins cinq districts - aurait pu avoir un certain impact sur la situation, mais Pashinyan espérait pour l'Occident : les opposants de Saakashvili et Ianoukovitch, qui ont mené le coup d'État en Ukraine, l'avaient fait avant lui.

Et encore - au bon moment ! - complètement perdu. L'Occident n'a pas soutenu Pashinyan en raison de ses relations alliées avec Moscou. Et Moscou ne l'a pas soutenu à cause de Pashinyan lui-même.

Ensuite, tout a été décidé par l'efficacité des opérations militaires de l'Azerbaïdjan, les relations correctes avec Moscou et la non implication trop directe de la Turquie dans le conflit. Dans le même temps, les élections américaines ont défini le contexte mondial.

Pashinyan n'a pas fait appel à Poutine en plaidant pour le salut, et le temps a été gaspillé. Les Azerbaïdjanais ont progressivement occupé les hauteurs clés du Haut-Karabakh et la plus décisive a été Choucha. Les habitants du Karabakh répètent le dicton : "Celui qui contrôle Choucha contrôle le Karabakh, celui qui contrôle le Karabakh contrôle le Caucase du Sud". La prise de Choucha a été la fin stratégique de la guerre du Karabakh. Elle a été remportée par l'Azerbaïdjan. Les flux de réfugiés arméniens, comme il y a 30 ans, ont commencé à quitter le Karabakh. L'Arménie et Pashinyan ont perdu la guerre.

La Russie reconnaît la victoire de l'Azerbaïdjan

À ce moment, Poutine a exposé la position de Moscou, qui auparavant semblait incertaine et passive, en attente et hésitante. Mais ce ne fut pas le cas.

Lorsqu'un hélicoptère russe a été abattu par l'armée azerbaïdjanaise, et que les démocrates, au prix de manipulations et de comptages de votes sans précédent, ont fait entrer Biden à la présidence des États-Unis, Moscou n'a pas pu aller plus loin. Dans la soirée du 9 novembre, la Russie est intervenue en toute certitude pour exiger l'arrêt des combats. En même temps, la situation actuelle a été reconnue comme le point de départ d'une légitimation ultérieure.

En Arménie, la nuit du 10 novembre, les troubles ont commencé - lorsque les Arméniens ont réalisé que Pashinyan avait perdu la guerre, ont accepté de renoncer au Karabakh et ont complètement échoué dans leurs relations diplomatiques avec la Russie. Le sort d'un autre politicien proaméricain dans l'espace post-soviétique, s'appuyant sur Soros et les mondialistes, est maintenant décidé.

La Russie a annoncé la cessation des hostilités et l'introduction de soldats de la paix russes - en fait, pour protéger la population civile arménienne du Haut-Karabakh contre d'éventuelles violences de la part du vainqueur. Cela signifiait que Poutine avait reconnu le statu quo.

Les résultats de la guerre - positions de départ pour la paix

Quels sont les résultats de la guerre actuelle au Karabakh ?

Bakou a repris le contrôle d'une partie du territoire qui était reconnue comme azerbaïdjanaise par tous les pays (à l'exception de l'Arménie, qui avait naturellement une opinion dissidente sur cette question). Cela signifie la plus grande victoire d'Ilham Aliyev dans l'histoire de l'Azerbaïdjan. Un tournant.

L'Azerbaïdjan a réussi à obtenir de tels résultats principalement grâce à la non-ingérence de Moscou et au soutien énergique d'Erdogan. Avant, Bakou avait le projet de devenir un maillon de la consolidation de l'alliance russo-turque. Ce rôle a maintenant acquis des renforts visibles.

Le rétablissement du contrôle sur le Karabakh et le comportement de Poutine dans ce conflit ont levé tous les obstacles à un rapprochement plus poussé de l'Azerbaïdjan avec la Russie - et, en particulier, à l'adhésion à l'OTSC et à l'Union eurasienne (rappelons que la Turquie et sa Grèce, très hostile, sont toutes deux membres de l'OTAN ; pourquoi l'Azerbaïdjan et l'Arménie ne seraient-ils pas membres de l'OTSC et de l'Union eurasienne ?)

La perte de l'Arménie est principalement liée à la politique et à la personnalité de Nikol Pashinyan, qui est allé à la confrontation avec Moscou dans la période la plus malheureuse pour l'Arménie. Il obtient ce qu'il mérite, étant responsable du moment le plus sombre de l'histoire arménienne moderne.

Les soldats de la paix russes au Karabakh sont appelés à prévenir le nettoyage ethnique, comme l'ont fait les Arméniens il y a 30 ans, qui n'ont laissé aucune population azerbaïdjanaise au Haut-Karabakh. C'est la raison pour laquelle Bakou a réagi avec fermeté - bien que tardivement -, ne permettant pas de solution pacifique au problème.

Si nous permettons l'expulsion complète des Arméniens du Karabakh, cela créera les conditions préalables à un autre cycle d'hostilité, de haine et de vengeance irréconciliables. Les Arméniens devraient rester au Karabakh : et maintenant, c'est une tâche qui incombe à la fois à Aliyev et à Poutine. Non seulement ils restent, mais ils ont le droit à la vie, à la dignité et à l'état civil. Ayant remporté la partie militaire de la bataille, Bakou devra également démontrer sa supériorité morale. Les soldats de la paix russes ne peuvent qu'aider dans ce domaine. En outre, ce sera une légitimation supplémentaire de la victoire azerbaïdjanaise.

Ce sont ces mêmes dispositions qui sont censées fixer la paix annoncée à partir du 10 novembre, 00h00. La victoire de l'Azerbaïdjan, la défaite de Pashinyan, la prise en charge par la Russie de la population arménienne du Karabakh (en ignorant le leader pro-Soros complètement raté de l'Arménie).

Alexandre Douguine

http://dugin.ru

Alexandre Gelievich Douguine (né en 1962) - éminent philosophe, écrivain, éditeur, personnalité publique et politique russe. Docteur en sciences politiques. Professeur de l'Université d'État de Moscou. Leader du Mouvement international eurasien. Membre permanent du Club d'Izborsk.

Traduit du russe par Le Rouge et le Blanc