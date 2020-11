Alexei Weitz : La lutte pour l'histoire est la lutte pour l’avenir. (Club d'Izborsk, 18 novembre 2020)

Alexei Weitz : La lutte pour l'histoire est la lutte pour l’avenir.

18 novembre 2020.

Fin août, le ministère russe de la défense a organisé une table ronde intitulée "Défense psychologique - La lutte pour l'histoire est la lutte pour l'avenir".

Mikhaïl Valentinovitch Kovalchuk, directeur de l'Institut Kurchatov, a soulevé un sujet brûlant sur l'aspiration de l'Occident collectif à créer un "homme de service". Cependant, deux mois plus tôt, un article du secrétaire du Conseil de sécurité Nikolai Platonovich Patrushev avait été publié, dans lequel il indiquait que "En règle générale, l'intérêt pour la question des valeurs nécessaires se manifeste lorsque la société et l'État sont confrontés à la question du choix des moyens de développement ultérieur" ... En comparant ces deux messages, nous pouvons conclure que, dans les échelons supérieurs du système d'administration de l'État russe, on se réfère consciemment à la définition de notre voie de civilisation souveraine et à la stratégie de développement des valeurs du pays.

Les socio-techniciens savent depuis longtemps que la société, bien qu'elle soit fluide et dynamique, dépend largement de l'environnement de l'élite basé sur des valeurs. Cet environnement, qui s'est développé jusqu’à aujourd’hui, produit certains effets liés aux valeurs sur la conscience collective de la société, et en particulier sur la jeune génération qui entre dans l'âge adulte. Si l'environnement de l'élite vit selon les intérêts nationaux - c'est un type d'effets, et s'il vit selon les principes culturels et les attitudes d'une culture qui nous est étrangère, ce sont d'autres effets. Dans le premier cas, une nation se rassemble autour de ses valeurs historiques et profondes. Dans le second cas, ces valeurs sont remplacées artificiellement par d'autres. Cela se produit par inertie, non pas instantanément, mais inévitablement. D'abord, une place est libérée dans le champ de valeurs par la négation du souverain, puis un courant jaillit dans l'espace vide, contre lequel il est presque impossible de se tenir seul.

Pendant les trente dernières années de l'Histoire, sous le signe des valeurs universelles, nous avons implanté les valeurs de la civilisation occidentale, qui est, par essence, une civilisation messianique. Elles ne cachent pas le fait qu'elles ont l'intention de nous changer "sous elles-mêmes". Les changements qui se sont produits chez nous ont eu lieu au niveau culturel, idéologique, de la vision du monde, spirituel et moral, mythologique et même au niveau des significations supérieures, c'est-à-dire des aspirations. On sait que l'aspiration de la société détermine sa disposition à l'action, comme l'a dit le sociologue soviétique Alexander Akhiezer - sa tension constructive. Sans cette aspiration, il est impossible de définir la future voie de développement dont parle N. Patrushev. Mais toute forme de développement implique celui qui le maîtrisera. Et voici la question de savoir qui est capable de maîtriser ce chemin. Pour ce faire, nous devons comprendre quelles normes spirituelles et morales, quels facteurs culturels et comportementaux et quels modèles socio-économiques nous avons mis en œuvre pendant cette période et, en les comparant à toutes les couches de notre tradition culturelle-historique et spirituelle et morale, déterminer le futur mode d'existence.

Permettez-moi de porter quelques jugements : comme mentionné ci-dessus, la conscience messianique de l'Occident collectif s'est développée à partir de leur tradition culturelle-historique et spirituelle-morale, qui vise à "corriger" le monde extérieur. La conscience de la culture russe s'est rassemblée autour de la culture russe, et cette culture était concentrée autour du noyau de l'orthodoxie. Le chef de la nation, Vladimir Vladimirovitch Poutine, déclare : "La Russie, comme le philosophe Konstantin Leontiev l'a dit au sens figuré, s'est toujours développée comme une "complexité florissante", comme un État de civilisation, lié par le peuple russe, la langue russe, la culture russe, l'Église orthodoxe russe. Par conséquent, notre culture s'est formée en marge de la culture occidentale et s'est toujours adressée à elle-même. Selon la définition pertinente de la célèbre historienne de l’art Paola Dmitrievna Volkova*, la Russie est la culture de la grotte et de l’intérieur, tandis que l'Occident est la culture de la basilique, de l’extérieur et de la façade. C'est l'appel que nous nous adressons à nous-mêmes qui nous donne une telle stabilité en période de turbulences économiques, politiques et sociales. C'est pourquoi nous avons besoin d'un chef national, et non d'une valeur nominale à court terme. Et le sacrement du pouvoir lui-même est très important pour nous.

En substance, notre conscience est le maintien de la paix, l'aspiration au monde intérieur, à propos duquel l'ascète russe Seraphim Sarovsky a dit si justement : "Serrez l'esprit de la myrrhe et autour de vous seront sauvés des milliers". La conversion à nous-mêmes donne naissance à une étonnante capacité à recueillir et à absorber en nous tout ce qui est utile à la vie et à la création. Cette propriété de notre caractère crée en nous un don de soi qui a rassemblé et préservé de nombreuses nations. À son tour, ce trait donne à tous les peuples, qui ont historiquement lié leur destin à la Russie, un phénomène de conscience, compréhensible pour tous les gens qui parlent russe. Elle nous rend ouverts au monde, où nous sommes présentés comme un système à code ouvert, capable d'absorber et de faire tout ce qui est utile à notre développement. La douloureuse quête de sens nous unit en tant que nation pluriethnique, et notre vie repose sur une intention idéale et une suffisance raisonnable. Léon Tolstoï a écrit : "Un Russe dans l'esprit n'est pas celui qui a une certaine couleur de peau, de racines ethniques ou de cheveux. Un Russe est quelqu'un qui ne dormira pas bien s'il sait qu'il y a une injustice quelque part. Un Russe est celui qui va chercher la vérité jusqu'au bout, dans chaque situation particulière. Un Russe est quelqu'un qui, selon sa conscience, évalue tout ce qui se passe et a une opinion sur toutes les questions qui le concernent".

La culture occidentale, qui a ses racines dans le désir de corriger le monde, est pleine d'un sentiment d'exclusivité. Cela génère de tels traits : le nihilisme comme conséquence de la conscience critique d'un homme occidental déchristianisé ; le culte du profit comme conséquence de l'efficacité qui supplante toujours l'éthique et l'esthétique ; l'expression de soi comme perte de sens ; l'individualisme comme conséquence de l'atomisation de la personnalité humaine ; la passion de la domination comme conséquence de l'offensive, de la compétition et de l'enrichissement constants comme modèle compréhensible pour les larges couches de la population mondiale...

C'est de là que vient l'idée dont Mikhaïl Valentinovitch Kovalchouk a parlé lors de la table ronde au ministère de la défense - l'idée d'un fonctionnaire. Après tout, l'enrichissement matériel, qui est devenu un super-chef de la société occidentale moderne, le stimule dans l'esclavage volontaire, le privant d'un motif créatif de ressemblance avec le Créateur. Et aujourd'hui, alors que nous avons réussi à sauver l'Homme à l'époque de la dépersonnalisation, nous aurions dû construire une stratégie de développement national, qui consisterait à sauver et à multiplier ce capital inestimable - l'Homme, qui est capable demain de faire toutes sortes de percées et de devenir un atout dans l'économie des inventions, des découvertes et des effets... Le concept de l'homme de service nous pouvons l'opposer à notre souverain homme de service. Et pour cela, nous devrons entamer un chemin difficile et ardu vers nous-mêmes, vers les pactes de nos ancêtres. Après tout, le patriotisme - du mot "père", c'est-à-dire "père" - et nous continuons, au sens le plus élevé, à suivre les traditions et les chemins des pères !

Alexey Weitz

Alexey Evgenyevich Weitz (né le 7 octobre 1965) - Président de la Commission de la politique migratoire, des relations interethniques et interconfessionnelles de la Chambre publique de la région de Moscou.

Traduit du russe par Le Rouge et le Blanc.

Ndt: Paola Dmitrievna Volkova (1930 — 2013) — Soviet and Russian Art Historian, historian of culture. Honored artist of the RSFSR (1991). She graduated from the history Department of Moscow state University (1953) with a degree in art historian. Doctor of arts (2000). In 1960-1987 she taught General history of arts and material culture in VGIK. (…)

