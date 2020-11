Andrei Fursov : Avec Biden à la Maison Blanche de Russie, ce sera beaucoup plus difficile (Club d'Izborsk, 13 novembre 2020)

Andrei Fursov : Avec Biden à la Maison Blanche de Russie, ce sera beaucoup plus difficile.

13 novembre 2020

La rivalité actuelle entre Trump et Biden est souvent considérée comme une illustration claire de la fin des États-Unis, non seulement en tant que leader mondial et exemple pour toute l'humanité, mais aussi en tant qu'État unique.

À cet égard, je dois dire que les États-Unis ont changé plusieurs fois au cours du dernier demi-siècle. Et son dernier président à la tête d'un État exactement et principalement était Richard Nixon. Et après sa démission anticipée en 1974, les États-Unis se sont transformés en un groupe de sociétés transnationales menacées de mise en accusation à cause du Watergate. Et dans l'emballage avec l'inscription "American Democracy", ils ont simplement reconditionné un nouveau type de ploutocratie - offshore-globaliste, au lieu de l'ancienne "American-centric". En fait, le renversement de Nixon, qui a remporté les élections présidentielles de 1972 dans 49 États sur 50, a été l'un des petits détails purement politiques qui accompagnent toujours les grands changements socio-économiques et civilisationnels.

À la fin des années 60 et au début des années 70 du siècle dernier, un tel changement s'est produit : sur la base de l'explosion de la révolution scientifique et technologique, un marché mondial a été créé, un "empire du dollar", non lié aux métaux précieux, principalement l'or, mais lié à l'ensemble du volume de biens et de services produits dans le monde.

Il y a donc maintenant une nouvelle crise grave du système capitaliste. Et ce n'est pas seulement une autre crise systémique, mais une crise terminale. Car la mondialisation avec la "financiarisation" du capital est le stade final du mode de production capitaliste, qui épuise pleinement son potentiel. Et en même temps, elle épuise le potentiel du monde qui s'est dessiné au tournant des années 1980 et 1990 après la destruction de l'Union soviétique. Voilà, ce monde s'est "dévoré", et un autre monde doit apparaître à sa place.

Trump et Biden représentent deux versions différentes de ce monde futur. Bien que leurs chiffres soient assez faibles en eux-mêmes... Trump est loin de se limiter à Franklin Roosevelt, voire à Ronald Reagan. Et Biden - un homme qui se tient à côté de sa petite-fille et l'appelle par le nom de son fils décédé, dit qu'il ne se présente pas à la présidence, mais au Sénat américain et, en général, montre tous les signes d'une dégradation progressive de l'âge. Mais apparemment, les forces qui se cachent derrière ces chiffres n'ont pas d'autres politiciens pour nous. Et ces forces sont en train de décider quelle sera la nouvelle structure post-capitaliste du monde : s'agira-t-il d'un camp de concentration numérique mondial avec une surveillance complète de tous les peuples, ou aura-t-il quelques vestiges de la civilisation humaine traditionnelle avec la préservation de la souveraineté des États, et à l'intérieur de ceux-ci - certains droits et libertés civils, la propriété personnelle, etc...

Barack Obama, le couple Clinton, Joe Biden avec Kamala Harris sont tous des gens qui ont travaillé, travaillent et travailleront pour la première option, l'option du mondialisme radical.

Trump, en revanche, présente la deuxième option - le mondialisme doux, qui accorde aux États-Unis en tant qu'État et à ses citoyens divers privilèges par rapport aux pays et aux populations de la "périphérie mondiale". Ici aussi, la différence d'attitude des parties à COVID-19 est tout à fait indicative. Trump ne considère pas cette contagion comme un événement fatal et scandaleux, mais Biden avoue une véritable « coronabesité"*.

C'est pourquoi nous ne parlons pas seulement d'une nouvelle élection présidentielle. C'est une bataille sur les os d'un capitalisme mourant - une bataille de squelettes sur un abîme, à la suite de laquelle le perdant s'envole, l'os cliquetant. D'où la lutte acharnée que nous observons aujourd'hui en Amérique et qui était tout à fait prévisible. Parce que les mondialistes radicaux ne peuvent tout simplement pas abandonner leurs plans, faire des compromis ou même renoncer à leurs positions sans se battre. Contrairement à Trump avec son "Make America Great Again", ils bénéficient du soutien de personnes partageant les mêmes idées dans le monde entier. Ils ont perdu l'élection présidentielle en 2016 et après cela, quatre années ont préparé de toutes leurs forces une revanche. Bien sûr, ils se sont préparés, ils ont créé les conditions pour lancer les masses de bulletins de vote ... Je pense que Trump a raison quand il parle de sa victoire, mais les votes exprimés, dont la présence ne peut plus être niée, donnent la victoire à Biden.

Et si cette victoire se produit, ce ne sont pas seulement les mondialistes radicaux qui reviennent au pouvoir en Amérique. Une "urgence" mondialiste viendra au pouvoir, qui supprimera toute résistance à sa politique : non seulement les partisans de Trump, mais tout le monde. Cette Tcheka "bleue" et "démocratique" sera dirigée par le vice-président, l'ancien procureur de l'État de Californie Kamala Harris, qui dirigera effectivement l'État américain en raison de l'incapacité de Biden, et pourra ensuite rester à la Maison Blanche pendant toute la durée des années 2020.

Quant à l'aspect international de la victoire de Biden, par exemple, si nous parlons de la Russie, tous les "libéraux" nationaux et autres russophobes s'en réjouiront, et le long du périmètre de nos frontières et, peut-être, dans certaines régions de Russie, elle peut, comme on l'appelle, éclater très sérieusement. En outre, la Chine aura de meilleures relations avec Biden qu'elle n'en avait avec Trump. Et ceci, à son tour, conduira au fait que Pékin ne sera pas si intéressé par une coopération avec Moscou et que la Chine aura l'occasion d'exercer une pression supplémentaire sur la Russie. Il en va de même pour l'Europe. Tout cela et bien d'autres choses encore conduiront à une réduction de la politique étrangère et de la manœuvre intérieure de la Russie. Trump, en tant que président des États-Unis, n'était pas non plus un ami de notre pays, mais avec Biden à la Maison Blanche, ce sera beaucoup plus difficile pour la Russie.

Andrey Fursov

http://andreyfursov.ru

Fursov Andrey Ilyich (né en 1951) - historien, sociologue et publiciste russe bien connu. À l'Institut du conservatisme dynamique, il dirige le Centre de méthodologie et d'information. Directeur du Centre d'études russes de l'Institut d'études fondamentales et appliquées de l'Université des sciences humaines de Moscou. Il est membre de l'Académie internationale des sciences (Innsbruck, Autriche). Il est membre permanent du Club d’Izborsk.

Traduit du russe par Le Rouge et le Blanc.

* NdT: jeu de mots en russe avec « coronavirus » et « obésité ».