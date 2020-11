Le club d'Izborsk a organisé une vidéoconférence intitulée "La guerre des réseaux de l'Ouest contre l'État indépendant de Moldavie ».

12 novembre 2020, 13:02

https://izborsk-club.ru/20143

Le 10 novembre a eu lieu une vidéoconférence intitulée "La guerre des réseaux de l'Ouest contre l'État indépendant de Moldavie", organisée par le Club d'Izborsk.

La conférence a été suivie par des experts de premier plan de la République de Moldavie ainsi que de Russie, de Biélorussie, d'Ukraine, d'Arménie et d'autres pays.

Au cours de la discussion, les experts ont révélé les détails de l'activité des ONG occidentales sur le territoire de la Moldavie (Fondation Soros, USAID, équipes de politiciens et de militants individuels), ont expliqué les raisons de l'attention particulière que Washington et l'UE portent à ce petit État, ainsi que les faiblesses du contre-pouvoir russe.

Tsirdia : "Il n'y a pas de démocratie en Moldavie".

Le député moldave Bogdan Tsirdia a donné des détails sur les liens entre la candidate présidentielle pro-occidentale Maya Sandu et George Soros, un parrain des révolutions de couleur dans le monde entier.

Il a attiré l'attention sur les activités spécifiques des ONG occidentales en Moldavie, dont Tsirdia et ses collègues ont compté au moins 14 000, ainsi que sur les estimations approximatives d'environ 80 000 volontaires. De 1992 à 2018, a-t-il ajouté, des organisations similaires en Moldavie ont reçu au moins 1 milliard 50 millions de dollars de donateurs occidentaux.

"Il n'y a pas de démocratie en Moldavie - ni minimale, ni électorale, ni de transit - mais une oligarchie compétitive ordinaire, avec le phénomène de la capture de l'État, la monopolisation de l'économie, le pouvoir de l'ombre, qui ne se trouve pas dans les organes officiels, mais dans les institutions privées", a-t-il déclaré.

Delyagin : "La Moldavie est un piège stratégique pour la Russie".

Le directeur de l'Institut pour les problèmes de la mondialisation, docteur en sciences économiques, membre permanent du Club Izborsk (Moscou), Mikhail Delyagin, a déclaré que la Moldavie est un pays sous une gestion extérieure rigoureuse.

"La Moldavie n'est pas la plus intensive avec les ONG dites occidentales - la Kirghizie, l'Arménie ont donné l'impression d'être gérées plus intensivement. On peut dire que Soros est "bon" parce qu'il a créé une structure mondiale intensive pour relativement peu d'argent. La Roumanie ne veut peut-être pas vraiment prendre la Moldavie, mais les forces politiques de Moldavie veulent y aller de toutes leurs forces".

L'expert a ajouté que la Chine et l'Inde sont aujourd'hui les seules élites nationales. En Moldavie, cependant, l'économie nationale est détruite et l'élite ne peut pas compter sur ses propres ressources et son propre peuple - elle préfère donc se vendre à l'Ouest.

"La Moldavie est un piège stratégique pour la Russie", a ajouté M. Delyagin, en évoquant les éventuels problèmes en Transnistrie.

Rahr : "En Moldavie, ils veulent rentrer".

Le politologue Alexander Rahr (Allemagne) a parlé de la situation politique en Moldavie, et notamment des raisons de l'intérêt de l'Occident pour ce pays.

Selon lui, les ONG "sont devenues une partie de la vie politique dans de nombreux pays occidentaux. "Ils ne sont pas dirigés par les gouvernements - ils sont déjà un réseau indépendant", a déclaré M. Rahr.

Malgré un financement important, l'UE n'est pas très efficace dans l'espace post-soviétique, a-t-il déclaré. "La Moldavie veut se racheter", a-t-il déclaré, rappelant la tentative d'intégration de la Moldavie à l'UE en la fusionnant avec la Roumanie.

Selon lui, il n'y a pas assez de puissance douce pour que la Russie puisse créer un contrepoids à la propagande de l'Occident.

Gaponenko : "L'ambassade américaine augmente son personnel".

Alexander Gaponenko, prisonnier politique et personnalité publique, chef de la branche balte du Club d'Izborsk, a soulevé la question de l'influence des structures de Soros sur la politique moldave.

Le travail de l'ONG a été effectué dans tous les pays baltes et a conduit à la formation de l'élite dirigeante concernée, a-t-il déclaré.

"Ces organisations ont été les principales sources d'idées qui sont lancées dans la société ... ces ONG sont directement engagées par l'ambassade américaine, coordonnent leurs actions, et à partir du personnel formé sont nommés des personnages clés - le président, le premier ministre, les responsables du ministère de la défense et du ministère des finances, du ministère de l'intérieur, et nécessairement des services spéciaux".

Oganzhenyan : "Contre le mal absolu".

L'écrivain du Haut-Karabakh Gagik Ohanzhenyan a traduit la conversation dans une direction plus existentielle, rappelant l'importance de la notion de "mal absolu" dans le contexte de la confrontation géopolitique mondiale entre l'Occident et l'Orient.

"C'est en Russie que la mission pour affronter ce mal a été formée", a-t-il dit.

"Ce mal n'est pas une personne ni un groupe de personnes - c'est une idéologie. Cette idéologie peut être appelée l'atomisation de l'humanité, littéralement l'ombrage", a déclaré Ohanzhenyan.

"Diviser pour régner" - une idéologie très simple ... Toute division - sans commencement unificateur - est le mal absolu. Et nous cédons et nous y allons", a conclu l'expert.

Stojicevic : "Les technologies de réseau fonctionnent de la même manière".

L'écrivain et traducteur (Serbie) Slobodan Stojicevic a attiré l'attention dans la conversation sur les aspects des guerres de réseaux comme un problème commun - y compris en Serbie, où les humeurs pro-occidentales sont alimentées. Les libéraux sont souvent envoyés de Russie, paradoxalement, a-t-il ajouté, et espérer uniquement une aide universelle de la Russie devient une vision naïve de la situation. "Les technologies de réseau fonctionnent de la même manière dans tout l'arc de cercle autour de la Russie", a noté l'expert.

Il a rappelé que l'Arménie, la Biélorussie, le Monténégro et d'autres pays, ainsi que la Moldavie, en souffrent. Le problème, selon son évaluation, y compris la passivité de la Russie, où il n'y a pas d'idées claires à combattre - à de rares exceptions près des petits groupes d'experts.

Bovdunov : "Géopolitique de la tension".

Le politologue Alexander Bovdunov (Moscou) a analysé la situation politique moldave et a attiré l'attention sur le contexte géopolitique des élections.

"Il vaut la peine de prêter attention au pompage médiatique et organisationnel, au travail constant avec les réseaux sociaux [de l'équipe] de Maya Sandu... La seule conclusion est qu'elle est soit menée à la victoire, soit à des protestations à grande échelle".

A la périphérie de l'espace eurasiatique, a ajouté l'expert, il y a plusieurs points de tension - la Biélorussie, le Kirghizstan, la Transcaucasie, et maintenant potentiellement la Moldavie.

Curieusement, il a noté que tous ces points sont mentionnés dans le rapport de la célèbre société RAND.

Au cas où Sandu gagnerait, pense Bovdunov, toutes les forces anti-russes avanceront plus activement, et la Moldavie deviendra un maillon dans la lutte contre la Russie.

Scvortsov : "La Moldavie et ses ennemis."

Le journaliste orthodoxe (Kiev) Dmytro Skvortsov a rappelé que notre civilisation orthodoxe orientale reste l'ennemie des États-Unis, quel que soit celui qui est arrivé au pouvoir (aux États-Unis).

C'est pourquoi la puissance douce de la Fédération de Russie joue un rôle crucial, a-t-il souligné.

Shapovalov : "Aujourd'hui, nous sommes en fait une demi-colonie de l'Union européenne".

Docteur en philosophie, publiciste (Chisinau) Boris Chapovalov a rappelé que de nombreux hommes politiques et diplomates européens ont défendu la candidature de la candidate Sanda, notamment, en général, la roumanisation du pays, l'unification, etc.

"Depuis 1992, nous ne formons plus un citoyen moldave - nous avons un cours d'histoire de Roumanie, un cours falsifié qui n'est même pas enseigné en Roumanie", a-t-il déclaré.

Chaque année, 6000 étudiants moldaves vont étudier en Roumanie, a ajouté l'expert.

"Tout cela s'inscrit dans le programme d'action de l’Union européenne, qui vise à saper les fondements de nos États, à brouiller l'identité des peuples et à les détruire. Aujourd'hui, nous sommes en fait une demi-colonie de l'Union européenne".

Ouralov : "Nous n'avons pas de projet d'exportation".

Semyon Ouralov, politologue, a soulevé la question du changement des directives de génération comme étant le problème principal - et l'Occident s'appuiera sur la jeune génération.

"Nous avons survécu à ces dernières années, où les électeurs qui consomment les médias traditionnels sont majoritaires aux élections", a-t-il expliqué.

Pendant ce temps, les citoyens des générations Y et Z passent déjà de la catégorie des consommateurs à celle de ceux qui donnent le ton. "L'Occident a parié sur eux dès le début", résume Ouralov. A titre d'exemple - les événements en Biélorussie.

Nous n'avons pas de projet d'exportation, a conclu M. Ouralov, et si nous n'avons pas notre propre réseau, nous ne gagnerons pas cette guerre.

Nosovich : "Le bloc occidental est de plus en plus dangereux.

Politologue, journaliste international, responsable du portail médiatique RUBALTIC.RU, Alexander Nosovich a parlé des principaux objectifs de l'activité occidentale dans les pays de la CEI.

"Aucun rapprochement avec l'UE ne rapproche l'image idyllique d'un pays européen propre, soigné, non corrompu et prospère. Au contraire, elle détourne l'attention et conduit à une dégradation croissante de l'État. Si nous définissons l'objectif de l'activité occidentale dans l'espace post-soviétique, l'objectif a considérablement changé par rapport aux années zéro", explique M. Nosovic.

Si nous pouvions alors parler d'expansion en vue d'une réforme ultérieure des États post-soviétiques ... (à titre d'exemple, la Géorgie est une imitation de l'occidentalisation) - et maintenant nous ne pouvons même pas parler d'imitation, pas même d'aide réelle.

L'objectif est maintenant de créer des points de tension aux frontières de la Russie. "Le bloc occidental n'est que plus dangereux car il a pour tâche de retarder son propre affaiblissement en affaiblissant la Russie, la Chine, l'Iran, etc.

Korovin : "La Moldavie devra se battre pour le continent eurasien".

Le directeur du Centre d'expertise géopolitique, membre permanent du Club d'Izborsk (Moscou), Valery Korovin, a déclaré dans son discours que malgré le fait que la Moldavie soit le dernier fragment de la bataille de civilisation en Europe de l'Est, non encore entièrement saisi par les mondialistes, et malgré la tension, la Moldavie reste une frontière solide.

"Il s'agit de la Bessarabie, qui fait partie d'une entité culturelle et politique plus large qui comprenait la Valachie historique et la Transylvanie historique. Et c'est l'environnement de la culture orthodoxe dans son ensemble", a déclaré l'expert.

Beaucoup de gens disent souvent que la candidate Maya Sandu est plus représentative de la Roumanie que de la Moldavie, mais la Roumanie elle-même ne devrait pas être évaluée sans ambiguïté par nous, car c'est le seul État, en fait, où 90 % de la population s'identifie à la tradition et à la culture orthodoxes.

Selon l'évaluation de Korovin, il n'y a plus de tels États. Même la Russie n'est pas aussi unie dans son appel à ses racines culturelles et religieuses.

"Dans l'ensemble, la Roumanie orthodoxe compte quelques minorités, représentant statistiquement un groupe social de moins de 10%. Mais qui usurpe les sens et sert pleinement l'Occident mondialiste. Mais l'Occident lui-même est une minorité absolue de l'humanité", a conclu l’expert.

Traduit du russe par Le Rouge et le Blanc.