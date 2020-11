Leonid Ivashov : Trump semble être un président plus avantageux pour notre pays. (Club d'Izborsk, 18 novembre 2020)

Leonid Ivashov : Trump semble être un président plus avantageux pour notre pays.

18 novembre 2020

- Leonid Grigoryevich, comment évaluez-vous les conséquences de l'élection présidentielle aux Etats-Unis pour le monde et la sécurité russe ?

- Dans l'évaluation de la campagne présidentielle actuelle, les comparaisons avec le passé sont tout simplement inévitables. Parce qu'à l'époque comme aujourd'hui, il y avait une bataille non seulement pour le pouvoir sur l'Amérique, mais aussi pour le leadership sur l'espace politique et économique mondial. Et ce n'était pas une bataille d'individus ou même de groupes, mais des deux conceptions, qui se sont formées historiquement aux États-Unis. De ce point de vue, la phrase de Trump dans son discours inaugural du 20 janvier 2017 : « Je vous rends le pouvoir, à vous, le peuple américain, aux États-Unis ». Il a donc dit que le pouvoir avait été enlevé au peuple américain. Par qui ? Par quel sujet ? Trump a bien fait comprendre que ce sujet, le principal ennemi du peuple américain, n'est pas la Russie ou la Chine, mais la capitale financière du monde, que l'on appelle parfois une internationale financière, le Finintern.

C'est le capital financier mondial qui a créé le système par lequel l'argent a été retiré des États-Unis et la production a été lancée en Chine, en Asie du Sud-Est, où la main-d'œuvre était moins chère, faisant des profits fabuleux et ne payant pas les salaires et les impôts en Amérique. De cette manière, le capital financier a contribué au développement des concurrents américains et a sapé le bien-être de la population américaine. Le programme Trump devait donc réindustrialiser l'économie américaine sur la base du mode technologique VI. C'était le slogan de son livre "Make America Great Again". Trump s'est donc concentré sur les superprofits des STN, et ce n'est pas un adieu. D'où la férocité sans précédent des prédécesseurs, et surtout des campagnes présidentielles actuelles, la diabolisation des opposants, qui n'était pas acceptée et même considérée comme inacceptable au sein de l'establishment américain auparavant.

Il est clair que Trump n'est pas un homme romantique et solitaire. Derrière lui se trouvent des forces puissantes de la classe politique et des affaires, qui comprennent que si les États-Unis ne sont pas un État fort, les avoirs étrangers de la même TNK risquent d'être nationalisés à tout moment. Dans cette même Chine, cela peut se faire d'un seul trait de plume du chef de l'entreprise et de l'État.

C'est pourquoi le 24 juillet 2020, Trump et le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, ont déclaré la "deuxième guerre froide" avec la Chine. Du point de vue de ces mêmes TNK, il est superflu et inutile. Parce qu'ils sont avec la même Chine comme part des bénéfices, et que les problèmes rencontrés dans ce processus sont résolus différemment.

À cet égard, le mémorandum récemment déclassifié par les autorités américaines concernant la mort de Joseph Vissarionovitch Staline est intéressant. Et il dit tout : comment faire se disputer Malenkov avec Khroutchev, avec Beria, comment créer divers groupes au sein des structures du parti et de l'État de l'Union soviétique, etc. Je ne doute pas qu'il existe des mémorandums similaires sur la Russie, la Chine et d'autres pays. D'autant plus qu'il existe en Chine des forces très influentes pour lesquelles le maintien de l'accès des marchandises chinoises au marché américain est une priorité absolue.

Quant à la Russie. Oui, Trump semble certainement être un candidat plus avantageux pour notre pays, un président plus avantageux. Parce qu'il n'a pas cette "cinquième colonne" dans notre pays, qui a pénétré à tous les niveaux du gouvernement, des entreprises, des médias, etc. jusqu'aux services de renseignements. Toute cette "agence d'influence" pro-occidentale est contre Trump et pour Biden. Parce que sous "Trump", ils n'ont aucune perspective, « Rome ne paie pas les traîtres ». Il paie donc en tant que traîtres, en tant que « sixième colonne". Et avec les mondialistes, ils ont cette perspective. Il semble qu'ils ne soient plus des traîtres "en rattrapage", mais des combattants pour la liberté, la démocratie, les droits de l'homme, etc. Le même Smolenkov, qui était un proche direct de Poutine et qui s'est avéré être un agent de longue date de la CIA, est-il le seul agent de ce niveau ? Tous nos milliardaires et nos grandes structures commerciales sont liés aux structures de Finintern. Nous avons donc vu Deripaska se faire coincer, de sorte que, en fait, sans un seul coup de feu, toute notre métallurgie non ferreuse nous a été enlevée. On peut dire la même chose de Potanin avec son Nornickel et bien d'autres. Les sociétés transnationales américaines sont en train de conquérir notre système énergétique. Toutes ces structures sont "liées" à l'Occident, à l'Amérique, et leurs dirigeants y vivent pratiquement. C'est le principal danger pour la Russie. Dieu merci, nous nous sommes occupés de leurs missiles. Mais il est beaucoup plus difficile de traiter avec leur idéologie, qui est introduite à tous les niveaux sous le couvert de la "liberté d'expression", et avec leur argent.

Leonid Ivashov

Leonid Ivashov (né en 1943) - personnalité militaire, publique et politique russe. Colonel-général. 1996-2001 - Chef de la Direction principale de la coopération militaire internationale du ministère de la défense. Docteur en sciences historiques, professeur. Président de l'Académie des problèmes géopolitiques. Membre permanent du Club d'Izborsk.

