Martin Armstrong: "C'est une guerre contre nous"

Le légendaire analyste des cycles financiers et géopolitiques Martin Armstrong a déclaré que ses ordinateurs avaient détecté il y a quelques années une fraude massive pour les élections de 2020.

Armstrong explique : « L'ordinateur ne me demande pas mon avis, ni celui de personne d'autre, il se contente de suivre les chiffres des données économiques. Il ne s'est jamais trompé… »

« En dehors de 2016 (prédiction de la victoire de Trump) et pour celle-ci, il a dit que ce serait l'élection la plus corrompue de l'histoire américaine. J'ai publié cela il y a au moins deux ans. Les gens doivent comprendre, ce n'est pas mon opinion. Cela va bien au-delà de ce que j'aurais pu prévoir. À chaque élection, on a fait voter des morts. C'est assez habituel, et ce n'est pas quelque chose de nouveau. . . C'est tout simplement hors norme. C'est la gauche, et ils sont si désespérés de prendre le contrôle des États-Unis. »

Si la tricherie est « hors normes », alors quelle a été la gravité des votes frauduleux, y compris les votes du président Trump et les votes de Joe Biden ? affirme Armstrong,

« La tricherie se chiffre en millions, certainement en millions, et peut-être même 38 millions. Voici quelques-unes des informations que je reçois derrière le rideau ».

Martin Armstrong met également en garde : « Ils (les démocrates/communistes) veulent éliminer la juridiction de la Cour suprême. Ce qu'ils font est scandaleux…"

« C'est pourquoi j'ai dit que ce n'est pas une simple élection entre républicains et démocrates. C'est quelque chose de beaucoup plus sinistre. . . . Vous ne posséderez rien, et vous serez heureux. Leur idée est de dépouiller tout le monde de toute propriété. C'est ça, le communisme. Alors vous allez donner un revenu de base garanti. Si vous ne faites pas ce que le gouvernement vous dit de faire, comme vous faire vacciner ou autre, alors, oh, votre revenu de base garanti sera suspendu. Alors comment allez-vous manger ? C'est ce qu'ils font. . . . Dans le communisme, ils enlèvent tous les biens de tout le monde. »

Armstrong dit aussi : « Ils utilisent le CV19 et le changement climatique pour établir un programme de contrôle. »

En conclusion, Armstrong dit : « Nous sommes dans une situation où c'est une guerre contre nous…"

« J'espère que Trump gagnera parce que... il est notre dernière défense contre certaines de ces personnes, et c'est pourquoi ils ont essayé de voler cette élection. . . . Ils font la promotion de cette grande remise à zéro - et c'est le communisme. Ces gens pensent que c'est bon pour le climat, mais ils vont découvrir qu'ils se vendent, pas seulement eux-mêmes, mais aussi leurs familles et toute la postérité. »

Source: https://www.zerohedge.com/political/martin-armstrong-most-corrupt-election-american-history

Traduit de l’américain par Le Rouge et le Blanc.

Site internet de Martin Armstrong:

https://www.armstrongeconomics.com/tag/cycle-of-war/