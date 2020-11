Maxime Shevchenko : le Kremlin serre la vis (Club d'Izborsk, 25 novembre 2020)

Maxime Shevchenko : le Kremlin serre la vis

25 novembre 2020

https://izborsk-club.ru/20248

Le 23 novembre, le député Dmitry Vyatkin a soumis deux autres projets de loi à la Douma d'État, renforçant la législation sur les rassemblements. Il a maintenant proposé d'augmenter les peines pour désobéissance à l'ordre légal de la police, du FSB, du FDF, de la FSIN, du FMS et de la Rosgvardia.

Plus précisément, Vyatkin propose ce qui suit :

- la peine maximale pour les citoyens est portée de 1 000 à 4 000 Br, tandis qu'en cas de récidive - de 5 000 à 20 000 Br ;

- Comme peine alternative, M. Vyatkin suggère d'introduire un travail obligatoire pouvant aller jusqu'à 120 heures, en cas de violation répétée - jusqu'à 200 heures.

La note explicative du projet de loi indique que l'amende actuelle "ne correspond pas au degré de danger potentiel des actes, à leurs éventuelles conséquences négatives et n'assure pas la fonction préventive de la législation sur les infractions administratives.

"Ignorer les demandes légitimes des responsables de l'application des lois sape les fondements de la gouvernance de l'État, entrave l'exercice des fonctions officielles des représentants des autorités et peut entraîner des conséquences plus graves, notamment la perturbation des activités opérationnelles et d'enquête, l'incapacité à mettre en œuvre des mesures de prévention et de contrôle visant à assurer l'application des lois et la sécurité publique", indique la note.

Le projet de loi suggère également d'introduire des amendes dans le CAO pour la violation des nouvelles normes, précédemment proposées par Vyatkin dans la loi "Sur les rassemblements, les manifestations, les marches et le piquet" (elles, faut-il le rappeler, interdisent de financer les rassemblements à partir de sources étrangères, assimilent les files d'attente au piquet à des rassemblements non autorisés et interdisent aux journalistes couvrant des événements de masse de cacher le "signe d'un représentant des médias").

- La violation de l'ordre de collecte et de dépense des fonds pour l'organisation et la conduite d'un événement public, ainsi que le défaut de fournir un rapport complet sur la dépense des fonds collectés, menacera les citoyens d'une amende pouvant aller jusqu'à 20 000 Br (personnes morales - jusqu'à 200 000 Br) ;

- pour le transfert de fonds ou d'autres biens pour l'organisation et la conduite d'un événement public, les personnes qui n'ont pas ce droit (par exemple, les étrangers) paieront jusqu'à 15 000 Br, tandis que les personnes morales (par exemple, les agents de l'ISBLSM) - jusqu'à 100 000 Br.

Le deuxième projet de loi de Viatkin prévoit une amende de 20 000 à 30 000 Br pour "usage abusif de la caractéristique distinctive des employés des médias" lors d'événements publics.

Le gouvernement a soutenu l'initiative de Vyatkin. Qu'est-ce qui se cache derrière la volonté du Kremlin d'intimider la partie active de la société ?

- Le Kremlin est animé par la crainte de protestations croissantes", déclare Maxim Chevtchenko, homme politique, journaliste et personnalité publique. - Les changements aux États-Unis, l'attitude clairement hostile de la nouvelle administration américaine envers le gouvernement russe actuel - et donc le Kremlin se serre les coudes et introduit un État de gendarmerie-police.

- Quelle est l'efficacité de cette torsion ?

- Elle est totalement inefficace. Le tsar, je vous le rappelle, a tiré sur des gens le 9 janvier - était-ce efficace ? Des fusillades de personnes à l'époque tsariste se produisaient régulièrement : la fusillade de Batoumi, lorsque Staline a organisé une manifestation, la fusillade déjà mentionnée du 9 janvier 1905, la fusillade de Lena. Le tsarisme permettait également de disperser les Cosaques mécontents, qui abattaient les gens, et les soldats, qui abattaient les travailleurs en meute. Des gens ont été jetés en prison, exilés, Stolypin a pendu les mécontents - et quoi, cela a aidé ? Bien sûr que non !

Au contraire, la répression ne fait que durcir la jeunesse. On ne peut effrayer personne dans ce monde, et on ne peut pas les effrayer du tout.

- Une version - la législation est resserrée avant les élections à la Douma d'Etat-2021. Pouvons-nous être d'accord avec cela ?

- Peut-être se durcissent-ils pour les élections à la Douma d'État, peut-être pour l'année 2024. En fait, selon ce qui arrive à l'autorité russe - comme l'a exprimé métaphoriquement Alexandre Prokhanov, "l'oiseau de l'histoire" est parti de Poutine.

Pour être plus précis, ici vous ne direz rien - tout, au revoir ! Les autorités russes sont devenues un homoncule d'argile, dont elles ont retiré un papier magique ! Ils vivent par inertie, se déplacent par inertie - ce système politique n'a ni perspectives ni incitations !

Nos autorités pensent qu'elles sont anti-occidentales. En fait, ils sont occidentaux. Tout leur rêve est de faire partie de l'Occident, mais ils n'ont pas été emmenés là-bas. Ils n'ont pas pris ça, mais ils prendront quelqu'un d'autre. En attendant, le but de la Russie est d'être un non-Occident du tout, d'être un espace différent. Et ils n'ont pas fait face à la tâche, à l'opportunité que le destin leur avait donnée.

Ce sont eux qui ont le pouvoir. Ils voulaient entrer dans l'espace civilisé du monde pour certaines raisons - cela n'a pas fonctionné.

En conséquence, la Russie est ruinée, le peuple vit d'une manière ou d'une autre, l'élite dirigeante est fantastiquement riche, la corruption fleurit partout, les détournements de fonds s'élèvent à des milliards de roubles. C'est une dégradation complète, un effondrement complet du système.

Bien sûr, dans cette situation - seulement la police, seulement le fascisme, seulement la terreur. Et que reste-t-il d'autre au sommet du pouvoir, qui ne peut donner aucun avenir au peuple !

Maxime Shevchenko

http://kavpolit.com

Maxime Shevchenko (né en 1966) - journaliste russe, animateur de Canal 1. En 2008 et 2010, il a été membre de la Chambre publique de la Fédération de Russie. Membre du Conseil présidentiel sur le développement de la société civile et les droits de l'homme. Shevchenko est un membre permanent du Club d’Izborsk.

Traduit du russe par Le Rouge et le Blanc.