Natalia Narochnitskaya : Les combattants de la liberté se seraient retournés dans leur cercueil. (Club d'Izborsk, 12 novembre 2020)

Natalia Narochnitskaya : Les combattants de la liberté se seraient retournés dans leur cercueil.

12 novembre 2020

Les récents attentats terroristes en France et en Autriche ont choqué le monde entier. Les Européens sont choqués par la réaction aux blagues "innocentes", comme ils le pensaient : les caricatures d'un prophète dans une publication satirique. En réponse aux actions des voyous (ce n'est pas une métaphore, les terroristes ont littéralement coupé la tête des "infidèles"), le président français Macron a annoncé une quasi-croisade contre les "islamo-fascistes". Que se passe-t-il ? "AiF s'est penché sur cette question avec la directrice de l'Institut européen pour la démocratie et la coopération, Natalia Narochnitskaya, docteur en histoire.

- Natalia Alexeevna, selon vous, tout ce qui se passe est-il déjà une guerre de civilisations ?

- Les criminels qui n'hésitent pas à couper la tête d'innocents, même pas celle de leurs agresseurs, sont des personnes en dehors de la civilisation. Si j'étais en France, je soulèverais avec force la question de la révision de l'ensemble de la législation en matière de migration, en interdisant la migration familiale, qui crée d'énormes implantations pour les nouveaux arrivants. Nous devons adopter une loi permettant au président d'expulser immédiatement du pays tout suspect d'une forme de radicalisme dans le régime d'urgence : les charger dans un avion, c'est tout. Laissons les migrants réfléchir s'ils vont perdre l'occasion de se comporter ainsi : ne pas travailler, être gênés et quand même donner naissance à 10 enfants chacun, en les mettant sur le dos du contribuable français.

Mais au lieu de cela, on a déclaré au monde que la grande conquête de la France n'est pas la liberté au sens classique du terme, mais la liberté d'insulter et de provoquer. Au lieu de défendre les valeurs chrétiennes, la France, le rempart derrière, Charlie Hebdo, c'est le détonateur, c'est l'horreur ! Je suis désolée, mais c'est une provocation, une perversion de la liberté. Au lieu de la précieuse conquête - « Je suis libre, personne ne peut m'insulter et m’humilier » - maintenant c’est : « Je suis libre, je peux cracher au visage de tout le monde, je peux insulter et humilier tout le monde ». Les combattants de la liberté en France aux XVIIe et XVIIIe siècles, qui étaient prêts à monter sur l'échafaud pour le droit d'avoir leur propre opinion et de ne pas suivre l'absolutisme totalitaire et religieux, se seraient retournés dans leur cercueil s'ils avaient vu ce à quoi leur lutte a finalement abouti. La France a pris la mauvaise direction, j'en suis convaincue, et avec tout le rejet et l'horreur que je ressens moi-même pour ces voyous qui se sont mis hors de l'humanité et hors de l'Islam, je ne dirai jamais "Je suis Charlie Hebdo".

C'est l'effondrement de la civilisation de l'Europe occidentale - autrefois chrétienne - qui, publiquement et avec de l'écume à la bouche, a rejeté et tourné en dérision ces grandes valeurs pour lesquelles l'humanité se bat depuis des siècles. Au cours de son histoire, l'Europe chrétienne a créé des valeurs intemporelles, des idées et de grands États, une culture géante, et elle est maintenant en déclin avec ces principes pervers qui ont été élevés à la bannière des postmodernistes européens. Si les migrants d'aujourd'hui s'étaient retrouvés dans l'ancienne France catholique, ils auraient certainement eu un comportement modeste et réservé : ils auraient respecté leurs propres ordres uniquement au sein de leur communauté, mais ils n'auraient pas osé lever la main sur les lois et les coutumes du pays qui les avait accueillis. Et que voient-ils maintenant - des défilés sodomites comme pierre angulaire de la démocratie et de la liberté ?

Des ennuis, des ennuis - c'est une crise de l'Europe et, hélas, de l'Islam. Et en général, de toute la fierté humaine qui s'est forgée sur les concepts de bien et de mal, de péché et de vertu. Après tout, qu'est-ce que Charlie Hebdo ? Pensez-vous que l'Islam soit la seule chose dont ils se moquent? Ils ont aussi insulté le christianisme, c'est leur chose préférée. Le diable moqueur - comme vous le savez, cynique, il se moque de tout ! "Charlie Hebdo" le fait avec une imprimerie. Et ils n'ont pas eu un "sourire de bête éthique" comme le leur, mais de vraies griffes et de vrais crocs. C'est la France, bien sûr, qui ne doit pas tolérer, mais elle a l'habitude et ne veut pas se battre et donc ne punira pas correctement les extrémistes, qui elle-même s'est dissoute dans son propre pays.

- Qui est le plus coupable de ce conflit ? Des visiteurs qui refusent de respecter les coutumes et les lois de leurs hôtes ? Ou des hôtes qui ne considèrent pas quelles sont les valeurs importantes pour ceux qu'ils ont invités chez eux ?

- L'Europe a été ruinée par le rejet de toutes les interprétations chrétiennes du péché et de la vertu. Les migrants constatent que malgré les richesses matérielles et les avantages technologiques, l'Europe est spirituellement faible : la loi permet de professer n'importe quelle valeur, mais la population "froide" est indifférente à la foi. La France, d'après mon observation, est l'un des pays les plus athées d'Europe. L'athéisme est caractéristique non seulement des médias, mais aussi de la communauté intellectuelle et universitaire la plus large qui éduque les prochaines générations.

Mais il n'existe pas de lieu saint. Pourquoi l'Europe a-t-elle souffert lorsque des migrants ont manifesté en Norvège : ils se sont sentis mal à l'aise avec le symbole en forme de croix autour du cou d'une grande chaîne de télévision, et elle a été renvoyée ? Qui n'est pas tolérant ? Et nous aurions dû leur dire : vous avez été admis ici, nous sommes tolérants envers votre foi et votre apparence, qui symbolise directement le fait d'y appartenir, et vous voyez, vous même n'aimez pas l'apparence d'un symbole d'une autre foi. Par conséquent, je n'aime pas - la nappe est le chemin de la maison! C'est ainsi qu'ils auraient reculé, vous voyez, ils auraient réfléchi et respecté.

Et maintenant, les migrants, bien sûr, se sont dissous. La situation actuelle dans le monde a certainement une incidence sur cette situation et crée un extrémisme religieux, le fanatisme, ce qui amène la conscience stupide des personnes illettrées à la haine bestiale. De plus, ils pensent être l'instrument de Dieu, ils sacrifient à leur vengeance, même pas leur agresseur, mais des personnes innocentes. Si un "Charlie Hebdo" avait insulté l'"icône" de quelqu'un au XVIIIe siècle, les anciens chrétiens ne l'auraient pas toléré. Et maintenant, ils le peuvent. Ce Frankenstein, avec l'IGIL et les Talibans, a été élevé sur sa tête par l'Occident lui-même.

- L'accusation de Macron sur l'islam, ses propos sur l’islamo-fascisme, sont-ils justes ?

- Je suis profondément déçue par une certaine impuissance verbale face à ce crime monstrueux. La colère, la cruauté ne sont pas seulement justifiées, elles sont nécessaires ! Mais de la part de l’intelligent Macron, éduqué au lycée classique, d'ailleurs, je m'attendais à une réponse différente. Mais il n'y avait pas d'autres mots, sauf pour combiner l'islam et le fascisme. Mais nous parlons de djihadistes qui se sortent du berceau humain avec leurs atrocités. C'est un retour non pas au Moyen-Âge, mais en général à l'époque où tous les problèmes moraux et éthiques entre les gens étaient résolus en s’entre-tuant.

- À quoi ressemble le président turc Erdogan, qui a failli déclarer le djihad contre la France ? Est-il normal qu'il s'ingère dans les affaires intérieures françaises ?

- Erdogan n'est pas dégoûté par les revirements cyniques et les zigzags en politique. Il a profité de la situation pour faire ses preuves et montrer au monde islamique qu'il peut devenir son leader et son protecteur. Il pense qu'il est déjà presque un sultan turc et essaie de construire quelque chose comme un nouveau califat autour de la Turquie. De plus, il dispose d'un puissant levier pour parler avec arrogance à l'Europe : il peut ouvrir la frontière et laisser entrer en Europe des milliers d'autres réfugiés, parmi lesquels de nombreux jeunes gens forts avec des dollars en poche - des voyageurs de l'IGIL*. Mais l'Europe ne comprend-elle pas cela ? C'est une confirmation supplémentaire que nous assistons à un nouveau pic dans le "coucher de soleil de l'Europe".

- Qui devrait céder à qui maintenant ? Macron encore, l'Europe à l'Islam ?

- Vous ne pouvez pas céder. Je suis ici avec la France. Et plutôt déçu de la réaction de l'Europe, car à part les déclarations verbales, il n'y a pas de mesures efficaces et il n'y en aura pas ! Bien qu'au contraire, il faille faire peur et avertir que l'immigration dans les pays européens sera arrêtée. Et beaucoup de ceux qui soutiennent presque le tueur sur leurs blogs devraient perdre leur permis de séjour et même leur citoyenneté. Mais les autorités françaises peuvent-elles le faire ? À peine : la volonté fait défaut et la barbarie idéologique ne le permet pas. Et la loi européenne sur l'immigration est suicidaire pour l'Europe.

- Quelles leçons la Russie peut-elle tirer de cette expérience ?

- Au contraire, que l'Europe prête attention à notre modèle séculaire de coexistence de peuples différents, très forts dans leur foi. Le peuple russe, parlant une langue moderne, était très dogmatique et ferme, et à côté d'eux vivait aussi fermement que les Tatars et d'autres peuples qui se tenaient à l'écart. Et tout le monde s'est entendu : le gouvernement n'a pas interféré avec leurs fondations, et ils ont respecté le fait qu'ils vivaient au sein du royaume orthodoxe. À l'époque de Minine et Pozharsky à Kazan, il y avait encore des anciens qui se souvenaient de la cruelle conquête d’Ivan le Terrible. Et pourtant ils ont collecté de l'argent, rassemblé des personnes et envoyé à l'aide pour libérer Moscou. Ils savaient qu'ils trouveraient une place digne dans ce royaume. Et c'était la même chose en Union soviétique, et maintenant nous avons un endroit beaucoup plus calme par rapport à ce qui se passe à l'Ouest - et j'y suis allé souvent et j'y ai voyagé -.

- On pense qu'il s'agit en fait d'un conflit entre les riches et les pauvres, venus des anciennes colonies pour mener une bonne vie, et les humiliés et les insultés, parmi lesquels mûrissent des "raisins de la colère". Peut-être que les migrants et les musulmans en général se battent simplement avec l'Europe, qui est en colère contre les gros, contre les athées et les impies ?

- Les migrants ne sont pas humiliés : ils vivent dans des familles de 15 personnes et ne savent rien de leurs besoins. Là encore, une Europe véritablement chrétienne ne pourrait pas avoir un tel conflit avec les migrants. Si nous devons parler de l'incompatibilité des cultures, c'est une guerre entre le libertarisme postmoderne avec ses postulats nihilistes et la perversion de la liberté et la partie djihadiste hautement radicalisée de l'Islam. "Charlie Hebdo" est un organe militant anti-chrétien, que l'on qualifie à juste titre de terroriste de l'information et de provocateur. Les gens croyants, les gens qui ont une morale ne plaisanteraient jamais cyniquement sur les religions. Lorsque je travaillais pour le Secrétariat des Nations unies, la meilleure entente que j'ai eue a été avec une musulmane fidèle d'Égypte et une famille très occidentale du Liban. Tous deux étaient très instruits.

L'Europe était autrefois respectée à l'Est, bien qu'elle soit considérée comme étrangère. Nous avions peur et savions que pour tout Français, Notre Dame n'est pas seulement un beau bâtiment, mais un sanctuaire, et il donnera sa vie pour sa préservation. Et maintenant, ils ne le voient pas, c'est pourquoi ils agissent comme tels. Ce n'est pas une émeute, c'est du mépris.

- Mais ils savaient où ils allaient. Pourtant, en fait, ils se sont présentés au motel de quelqu'un d'autre avec leur charter. Si les migrants méprisent tant l'Europe, pourquoi ne restent-ils pas chez eux, dans leur pays d'origine ?

- Et pourquoi ont-ils été autorisés à y aller ? C'est une question pour les deux parties. Les migrants y sont allés pour des raisons financières, pour avoir la possibilité de vivre des allocations et pour ramener progressivement toute la famille. Et les Européens savaient quelle serait l'attitude à adopter face à leurs défilés de minorités sexuelles, à la propagande de l'hédonisme, au rejet de la morale. Mais ils ont fermé les yeux. Et maintenant, ils avaient peur de les ouvrir, de faire face à la menace et même d'appeler les choses par leur nom.

* - L'organisation est interdite en Russie.

