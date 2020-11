Pavel Karpov : La renaissance de la Russie commencera par les petites villes. (Club d'Izborsk, 21 novembre 2020)

Pavel Karpov : La renaissance de la Russie commencera par les petites villes.

21 novembre 2020

https://izborsk-club.ru/20229

Le 13 novembre, une branche du Club Izborsk a été ouverte dans le district de Borovsk, région de Kalouga. Le thème principal de la table ronde, à laquelle ont participé des membres et des experts du Club, était la préservation et le développement des petites villes - une réserve d'or de la Russie moderne. Le lieu de la réunion n'a pas non plus été choisi par hasard. Bien que Borovsk soit une petite ville, mais certainement pas une ville dépressive, capable d'étendre le niveau d'amélioration et de prospérité avec les principaux centres régionaux.

La super concentration de personnes dans les mégalopoles est un phénomène douloureux, surtout pour la Russie. Dans les grandes villes, l'écologie malsaine, les heures de voyage pour se rendre au travail et en revenir, la vanité et le stress constants. Après tout, dans les villes de millions d'habitants, il existe des conditions défavorables à la percée démographique, si nécessaire pour notre Patrie. Les familles nombreuses avec de nombreux enfants dans une métropole sont rares. Ni les conditions de vie ni les infrastructures surpeuplées n'y sont propices.

Dans la Russie tsariste, les cosaques et les paysans ont développé de nouveaux territoires libres, cultivé des terres, défendu les frontières et prié dans les coins les plus reculés de la Grande Russie. Seule une petite partie d'entre eux vivait dans les centres des comtés, et encore plus dans les grandes villes à cette époque. En Russie soviétique, la réinstallation relativement uniforme a prédéterminé le projet soviétique lui-même - la tâche d'une superpuissance industrielle extrayant du charbon dans le Kouzbass, fondant de l'acier à Magnitogorsk et cultivant la terre noire en Ukraine. Chaque colonie, même la plus petite, avait sa propre mission dans la structure d'un grand État.

Dans les zones rurales, la motivation est différente. Ici, l'État n'a qu'à soutenir un sain désir de prendre pied sur le terrain - lui fournir une infrastructure normale pour le développement humain, l'éducation des enfants, l'agriculture et sa production. C'est déjà le cas aujourd'hui, les habitants de la ville ont pris contact avec le village pour obtenir une résidence temporaire ou permanente. Certains des travailleurs ont décidé de rendre permanent un lieu "éloigné" temporaire, en déménageant pour toujours dans le "bureau vert" de la campagne, et quelqu'un s'est lassé de l'agitation de la ville, en vendant tous les biens de la ville. Les premiers à quitter les zones métropolitaines sont les habitants des datchas, qui savent comment s'occuper du ménage et qui représentent près de 70 % de la population du pays.

Il faut savoir que la part de la population rurale de la Russie était égale au nombre de la population urbaine vers 1960. Dans l'industrialisation et la mobilisation militaire, la rupture de l'agresseur fasciste impliquait principalement la population rurale. Depuis près d'un siècle, la proportion de l'urbanisation s'est complètement renversée. Si en 1926, la Russie soviétique ne comptait que 20 % de citadins (au XIXe siècle et avant, ce chiffre atteignait à peine 10 %), aujourd'hui, 20 % vivent déjà dans les zones rurales, les 80 % restants - dans les villes.

Le projet soviétique s'est effondré - et les gens se sont déplacés des anciennes fermes collectives vers les villes voisines, des villes vers les centres régionaux, et de là vers Moscou et les villes de millions. En quelques années, les villages, les petites monnaies et les territoires du nord difficiles à atteindre se sont révélés sans propriétaire. De ce fait, leur économie, tant dans la partie européenne qu'au-delà de l'Oural, dans son ensemble, était en profonde stagnation. La grande économie était autrefois entre les mains de fonctionnaires qui, depuis les années 90 au mieux, vendent les bâtiments des instituts de recherche, des ateliers, des installations sportives et culturelles locales.

En zéro, la situation a changé, mais pas de façon cardinale. L'économie de la rente a conduit au fait que de nombreuses industries sont restées longtemps sans attention de l'État, il n'y avait aucun contrôle sur l'utilisation des ressources. Il est facile d'énumérer les principales raisons de cette dépression :

- Manque de programmes réels et compréhensibles pour le développement des économies régionales ;

- la création chaotique, souvent populiste, de soi-disant "points de croissance" sans réelle base ;

- le manque de fonds dans les budgets régionaux ;

- une politique de crédit déséquilibrée des sujets ;

- l'absence de mécanismes permettant d'attirer des ressources financières pour les projets des oblasts et un mécanisme compliqué d'emprunt sur le marché des capitaux ;

- le manque de personnel qualifié et professionnel ;

- le manque de motivation des personnes pour un salaire réel (comportement passif) en raison d'une longue absence de travail dans la région et de l'impossibilité de se déplacer.

L'essentiel est que la plupart des économistes russes ont encore une approche quantitative de la population active, alors que les différentes régions et les différents peuples de Russie ont leurs propres traditions et valeurs historiques, leur propre mémoire et leurs préférences. La Russie est un lieu d'entreposage de joyaux uniques, où chacun joue avec ses propres fleurs, a sa propre forme et sa propre destination. Et cette multicolore, cette "complexité florissante" n'est pas seulement et pas tellement régulée par des incitations économiques, la "pyramide de Maslow" et un ensemble de besoins primitifs.

L'homme russe est large et polyvalent, il veut vivre librement, en harmonie avec ses proches et l'environnement - sur sa terre, dans une maison forte, dans la région et le pays avec un horizon de développement d'au moins 100-150 ans. À cet égard, la stratégie de développement de chaque sujet doit être adaptée à cette stratégie globale.

Il doit être en corrélation avec le vecteur général de développement de l'économie russe et doit être ajusté en fonction des plans de développement à court et long terme approuvés par le gouvernement. Le choix de ces points de croissance et de ces zones prioritaires très régionales doit être conditionné :

- la disponibilité des ressources pour la production ;

- la demande actuelle de produits ou de services et les perspectives de croissance de cette demande ;

- Disponibilité du potentiel des ressources humaines et possibilité d'organiser la formation / le recyclage du personnel ;

- le patrimoine historique, les traditions de la région, car il peut aussi s'agir d'une sorte de marque de produits.

En retour, l'échelle de production doit être coordonnée avec la capacité du marché régional à consommer ces biens et services. Les zones frontalières qui commercent traditionnellement avec les pays voisins constituent une exception.

L'État peut agir comme une sorte de "client" du projet et allouer des fonds pour son lancement, émettre des garanties d'entités municipales ou régionales pour le projet, subventionner l'octroi de crédits aux nouvelles entreprises, introduire un moratoire sur les taxes régionales lors de la création d'une entreprise, agir en tant que partenaire égal dans l'entreprise créée sans fonctions de gestion. En conséquence, l'État reçoit à la fois de nouveaux paiements d'impôts et des dividendes, qui peuvent être réinvestis dans le projet en cours.

Une répartition uniforme de la population sur le territoire peut être assurée par des programmes spéciaux tels que l'"hectare d'Extrême-Orient", ainsi que par des avantages fiscaux importants pour les régions de Sibérie et d'Extrême-Orient. L'État doit créer toutes les conditions financières et infrastructurelles à cette fin. Ensuite, la renaissance des régions et des petites villes entraînera toute la Russie avec elle.

Pavel Karpov

Pavel Karpov (né en 1970) - expert et chef de la section industrielle et économique du club d’Izborsk.

Traduit du russe par Le Rouge et le Blanc.