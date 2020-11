Sergey Glazyev : Afin de maintenir sa domination, l'élite américaine a entamé une guerre hybride (Club d'Izborsk, 19 novembre 2020)

Sergey Glazyev : Afin de maintenir sa domination, l'élite américaine a entamé une guerre hybride.

19 novembre 2020

https://izborsk-club.ru/20217

- Sergei Yurievich, vos travaux soutiennent que la crise économique mondiale actuelle est une opportunité pour le développement avancé de la Russie. En quoi exactement cette évolution devrait-elle se manifester ? Et qu'est-ce qui devrait exactement servir d'indicateur de la suffisance de cette évolution ?

- Pour répondre à votre question, il faut tout d'abord noter une évidence : toute crise peut se transformer en modernisation et en reprise économique, si vous utilisez habilement vos avantages compétitifs à temps.

Une caractéristique fondamentale de la période actuelle est la transformation structurelle de l'économie mondiale due à l'évolution des modèles technologiques et économiques mondiaux. Les régularités propres à ces processus déterminent les changements d'époque périodiques provoqués par les révolutions technologiques et sociales, les crises économiques et les guerres mondiales.

Le processus de changement des modèles technologiques se produit une fois tous les cinquante ans et s'accompagne d'une révolution technologique qui dévalue une part importante du capital productif et humain, provoquant une crise économique et une dépression profondes.

Pour en sortir sur la prochaine longue vague de croissance économique, il faut que l'État stimule l'investissement et l'activité d'innovation dans les directions prometteuses de croissance du nouveau mode technologique. Le processus de changement de l'ordre économique mondial a lieu une fois par siècle et s'accompagne de révolutions sociales et de guerres mondiales, qui serviront de médiateur pour le changement des institutions qui régissent la reproduction de l'économie.

La raison de ces chocs est le désir de l'élite dirigeante du pays dominant de préserver l'hégémonie mondiale face à la perte de compétitivité due à l'émergence d'un système plus efficace de gestion du développement économique dans l'un des pays périphériques. Ce dernier est en train de créer un nouveau centre de l'économie mondiale, dont la reproduction élargie remplace progressivement l'ancien et crée un nouveau siècle d'accumulation de capital.

La situation actuelle est caractérisée par le chevauchement des processus de changement des modèles technologiques et économiques mondiaux, qui se traduit par une intensification résonnante des phénomènes de crise. La course aux armements, qui est typique du changement des modèles technologiques, avec l'aggravation des tensions militaires et politiques, se transforme en une guerre mondiale, qui est une phase naturelle de changement des modèles économiques mondiaux.

En termes d'analogies historiques, la décennie actuelle est similaire à la Grande Dépression qui a précédé la Seconde Guerre mondiale. Si, grâce à un pompage monétaire colossal, les émetteurs de devises mondiales ont pu atténuer la crise structurelle et éviter une chute brutale de la production, les économies des principaux pays sont dans un état de stagnation prolongée. Les pertes cumulées de PIB potentiel sur une décennie sont tout à fait comparables aux dommages causés par le déclin de la production dans les années 30, qui a été surmonté relativement rapidement.

Les phénomènes de crise ont été exacerbés par la pandémie mondiale. D'ailleurs, le virus, apparemment synthétisé dans des laboratoires secrets américains (il y a de nombreuses preuves de cela) et jeté à Wuhan pour déstabiliser la situation sociopolitique en Chine afin de discréditer son leadership et créer le chaos, a en fait accéléré les changements structurels de l'économie mondiale.

Contrairement à l'idée des services de sécurité américains, la pandémie s'est intensifiée en Chine, qui est désormais le seul pays à avoir retrouvé la croissance pré-épidémiologique et à avoir achevé la reprise de cette année. La destruction des chaînes mondiales et régionales établies de commerce, d'investissement et de production s'accompagne d'une forte augmentation de la diffusion de la bio-ingénierie, des technologies numériques et de l'information, qui constituent le cœur du nouveau mode technologique.

Il est évident pour moi que cette guerre hybride avec l'utilisation d'armes monétaires, informatiques, cognitives et biologiques a été conçue par la puissance et l'élite financière américaines pour maintenir sa position dominante au sein de l'ordre économique mondial existant. Cependant, comme auparavant, le vainqueur de cette bataille sortira les pays qui forment à temps les institutions du nouveau mode économique mondial et maîtrisent la production de base du nouveau mode technologique.

Et voici la réponse à votre question - il y a maintenant une opportunité de faire une percée dans le développement économique, qui a été mentionnée par le Président de la Russie, ayant sellé une nouvelle longue vague de Kondratyev plus tôt que les autres et lançant un nouveau cycle d'accumulation de capital pour le siècle. Le cœur du nouveau modèle technologique, qui croît à un rythme de 35 à 50 % par an, est une combinaison de numérique, d'information, de bio-ingénierie, de cognition, d'additif et de nanotechnologie.

Sur cette base technologique, les institutions du mode économique mondial intégré se forment, qui permettent une gestion consciente du développement socio-économique des États souverains et, potentiellement, de l'humanité dans son ensemble. Cela est réalisé grâce à une combinaison de planification stratégique de l'État et de concurrence du marché basée sur des partenariats public-privé.

Afin d'assurer la souveraineté économique et la sécurité de la Russie contre les menaces extérieures d'ordre géoéconomique et celles liées au marché et à la conjoncture, il est nécessaire d'entrer dans le nouveau mode technologique et de devenir, dans un premier temps, un leader du nouveau mode économique mondial - intégral.

Nous n'avons ni ressources naturelles ni limites humaines à cet effet, nous disposons d'énormes réserves scientifiques et technologiques, ainsi que de capacités de production qui ne participent pas au chiffre d'affaires économique. La pleine réalisation du seul potentiel de production inutilisé transformera radicalement l'économie russe.

Nous avons élaboré une stratégie de développement économique avancé, qui assurera la croissance de la production en Russie de 8 à 10 % par an à condition que les investissements en capital fixe augmentent de manière significative.

- Est-il possible de créer un contour de planification dans une économie de marché ? Est-il nécessaire de créer une version moderne du Comité de planification de l'État, au moins pour mettre en œuvre les projets nationaux et les décrets présidentiels ? Aujourd'hui, il est devenu à la mode pour les différentes agences de créer toutes sortes de "stratégies", cependant, elles ne sont pas liées les unes aux autres de quelque manière que ce soit à l'échelle nationale. Avons-nous une quelconque planification stratégique ?

- Nous avons l'élaboration de documents de planification stratégique disparates, qui ne se correspondent en aucune façon. Mais il n'y a pas de mise en œuvre, car il n'y a pas de responsabilité pour atteindre les objectifs prévus. Il existe un cadre de planification dans tous les pays développés et en voie de développement, bien que les apologistes de la "main invisible du marché" dans le système de gestion du développement économique continuent à se défaire de toute planification comme un "élément libre" menaçant des forces du marché.

Le prix de cette approche est bien connu : un niveau sans précédent de dépendance économique vis-à-vis de l'étranger, une exportation annuelle de capitaux de 100 milliards de dollars, l'impossibilité de créer un circuit souverain de financement des investissements dans l'économie.

Et même la loi sur la planification stratégique adoptée en 2014 à l'initiative du chef de l'État pour faire plaisir aux exécuteurs s'est avérée être un acte palliatif en l'absence d'un système cohérent de responsabilité collégiale et personnelle des représentants des organes exécutifs fédéraux pour les résultats de leurs activités.

En particulier, pour l'échec des objectifs fixés par le Président pour assurer des taux de croissance économique supérieurs à la moyenne mondiale, pour améliorer le niveau et la qualité de vie des citoyens, pour augmenter le taux d'accumulation jusqu'à 27% du PIB.

Dans le système actuel de coordonnées, le rôle du Comité d'État pour la planification pourrait être joué par le ministère de l'économie, mais dans ce cas, ses pouvoirs devraient être portés au niveau de la subordination directe au président.

Dans notre pays, nous avons plutôt une imitation de la planification sous les discours éloquents et la création d'"images de l'avenir" à la mode sous la forme de diverses stratégies "papier" : la loi n'est pas appliquée, et non les projets nationaux prévus sont mis en œuvre par pas plus de 40-50% en moyenne, et puis, si l'on en croit les rapports sur les indicateurs formels.

En attendant, sans planification stratégique, il est impossible de transférer l'économie russe vers un nouveau système technologique et économique mondial. Il permet d'améliorer radicalement l'efficacité de l'administration publique et des entreprises privées.

Par exemple, en combinant la planification de l'État et l'auto-organisation du marché, le contrôle de l'État sur les flux monétaires et l'entrepreneuriat privé, en intégrant les intérêts de tous les groupes sociaux autour de l'objectif d'amélioration du bien-être public, la Chine affiche des taux de croissance record en matière d'investissement et d'activité d'innovation, ce qui la place en tête du monde pour les taux de croissance économique depuis plus de trente ans.

Et maintenant, la capacité de mobilisation de l'économie chinoise générée par la planification stratégique lui a permis de surmonter honorablement les effets de la pandémie et de s'engager avec encore plus de détermination dans la construction d'une société axée sur le bien-être.

Lorsque le tissu de la gouvernance imprègne la planification stratégique, il est possible d'orienter sans équivoque l'impact de la réglementation là où il est nécessaire. Par exemple, il est possible d'accorder des crédits ciblés pour des investissements dans de nouveaux développements technologiques prometteurs. Sans cela, la Russie est condamnée à un retard supplémentaire dans une arrière-garde de processus de transformation structurelle et technologique mondiale dans les limites du scénario de stagnation "statu quo" prolongé annuellement.

Et j'appelle les autres partisans de la mondialisation libérale à ne pas percevoir le concept de planification qui les effraie comme un euphémisme de l'État de l'économie. Elle vise à harmoniser les différents intérêts privés et publics afin d'accroître la compétitivité de l'économie.

Dans notre situation, personne d'autre que l'État ne donnera l'impulsion initiale à l'investissement. À cette fin, le système bancaire de l'État doit travailler à des fins de développement, et non pour faire défiler le fonds de stabilisation sur le marché monétaire et financier.

- Votre programme affirme la nécessité d'une transition vers la mise en œuvre de la stratégie de modernisation et de développement avancé de l'économie russe sur une base technologique avancée. Que voulez-vous dire par "en avance" ? Devant quoi, selon quels critères, dans quelles unités dimensionnelles ?

- Tout à fait juste, et ce programme de développement avancé de l'économie russe n'est pas né aujourd'hui, l'équipe de scientifiques et d'experts sous ma supervision travaille sur ce programme depuis de nombreuses années, en le clarifiant constamment. Le point commun est la compréhension de l'invariance de la direction des efforts de l'État pour stimuler le développement économique basé sur la croissance avancée de la production d'un nouveau mode technologique et le développement accéléré des institutions d'un nouveau mode économique mondial.

Dans les conditions de la multiplicité technologique de l'économie russe, une stratégie mixte de son développement, qui prévoit, en premier lieu, la formation avancée des industries de base du nouveau mode technologique, est optimale. Cela nécessite la concentration des ressources et le déploiement d'instruments de refinancement spéciaux pour la production du nouveau mode technologique.

Deuxièmement, il est nécessaire de stimuler l'activité d'innovation afin de rattraper dynamiquement les industries qui sont légèrement en retard sur les meilleures pratiques mondiales.

Troisièmement, il est nécessaire de mettre en œuvre une stratégie de rattrapage du développement basée sur des technologies importées et des investissements étrangers incarnant le niveau technologique avancé dans des industries désespérément en retard.

Quatrièmement, il est nécessaire d'investir à grande échelle dans l'approfondissement de la transformation des matières premières actuellement exportées.

Cinquièmement, il est nécessaire de stimuler pleinement l'activité d'innovation afin de réaliser pleinement le potentiel scientifique et technologique restant.

La mise en œuvre d'une telle stratégie mixte de développement avancé nécessite de stimuler la demande de nouveaux produits, notamment par le biais des marchés publics, ainsi que d'assurer le financement de la croissance des nouvelles technologies par le biais de crédits abordables à long terme.

La mise en œuvre d'une stratégie mixte de développement avancé nécessite les objectifs de politique économique suivants.

Dans le domaine technologique, il est nécessaire de développer des entreprises qui soient compétitives sur le marché mondial et qui maîtrisent les technologies du mode technologique moderne. Dans le même temps, il convient de créer les conditions nécessaires à la formation avancée du mode technologique le plus récent, y compris le soutien de l'État à la recherche fondamentale et appliquée pertinente, le déploiement de l'infrastructure pour la formation de la qualification nécessaire, la création d'une infrastructure d'information.

Dans la sphère institutionnelle, il s'agit de créer un tel mécanisme économique, qui assurerait la redistribution des ressources des industries dépassées et peu prometteuses, ainsi que des super profits de l'exportation des ressources naturelles vers des systèmes de production et technologiques de modèles modernes et nouveaux, la concentration des ressources dans les domaines clés de leur développement, la modernisation de l'économie, l'augmentation de son efficacité et de sa compétitivité par la diffusion de nouvelles technologies.

Pour atteindre cet objectif, des mesures doivent être prises pour créer des institutions de développement, restructurer les entreprises insolvables, réglementer le commerce extérieur, les politiques scientifiques et technologiques, industrielles et financières de l'État.

La politique macroéconomique devrait fournir des conditions favorables pour la solution des tâches de perspective, garantissant la rentabilité de l'activité de production, un bon climat d'investissement et d'innovation, le maintien des proportions de prix et d'autres paramètres du mécanisme économique favorables au développement du nouveau mode technologique, contribuant à surmonter la désintégration et le démantèlement de l'économie.

La combinaison de mesures de politique macroéconomique, structurelle et institutionnelle devrait permettre de surmonter la crise des investissements, ce qui implique de tripler le volume des investissements dans le développement de la production.

Au niveau micro, il est nécessaire de rétablir le lien entre les activités créatives socialement utiles et les revenus des entités économiques, de créer les conditions qui stimulent la motivation constructive de l'activité entrepreneuriale pour accroître l'efficacité de la production, d'introduire des innovations progressives et de maîtriser les technologies modernes, de transformer les revenus et l'épargne en investissements.

Cependant, la mise en œuvre de toutes les composantes du développement avancé mentionnées ci-dessus repose une fois de plus sur la composante de formation du système - la planification stratégique.

- Dans vos travaux, il y a un certain nombre d'hypothèses de base, comme si elles se contredisaient les unes les autres. Par exemple, d'une part, il est dit que la modernisation avancée (citation) « permettra à la Russie d'éviter le rôle de victime de la crise actuelle et de la tourner en sa faveur - d'entrer au cœur d'un nouvel ordre économique mondial et de surfer sur une nouvelle longue vague de développement technique et économique. » Mais en même temps, il est recommandé d'arrêter l'exportation de capitaux et la dépendance de l'économie russe vis-à-vis des marchés étrangers. Comment cela peut-il être combiné ?

- Il n'y a pas de contradiction ici. C'est pourquoi il est nécessaire d'arrêter la fuite des capitaux afin d'orienter les investissements vers le développement de la production d'un nouveau mode technologique. Je voudrais faire remarquer que le nouveau mode économique mondial prévoit le rétablissement de la réglementation et du contrôle des devises, y compris en limitant l'exportation de capitaux exclusivement aux fins nécessaires au développement de l'économie nationale.

La RPC et l'Inde, qui forment deux variétés politiques du nouveau mode économique mondial, ont un système assez strict de restrictions sur l'exportation de capitaux. Mes propositions concernant la délocalisation de l'économie russe, bien que lentes, ont commencé à être mises en œuvre.

Il est nécessaire de rétablir la réglementation monétaire afin d'accroître les prêts aux investissements dans notre économie, de manière à nous débarrasser de la dépendance vis-à-vis des marchés étrangers des matières premières et à stimuler l'exportation de produits de haute technologie uniques.

Au lieu d'être une marchandise et un donateur financier à la périphérie de la division mondiale du travail, nous devrions devenir un générateur de rente intellectuelle au détriment de la supériorité technologique.

Pouvons-nous le faire ? Oui, nous le pouvons. Cependant, tant que le crédit des investissements de production reste moins rentable que la spéculation sur le marché du transfert banal de devises, et que l'exportation de matières premières est plus rentable que la fourniture de produits de transformation sur les marchés des pays tiers, l'exportation de capitaux avec son séjour dans les "ports tranquilles" étrangers est plus rentable que l'investissement dans les contours de reproduction de l'économie russe, la Russie restera un donneur de matières premières.

Une telle place dans l'économie mondiale nous est donnée par le fameux "Consensus de Washington", selon ses recettes et ses dogmes régulièrement désignés par le FMI et la Banque mondiale, que nous vivons depuis de nombreuses années. Ses recommandations et instructions sont soumises à la politique des autorités monétaires russes, qui ne veulent pas reconnaître le droit à la souveraineté de la Russie dans le domaine monétaire et financier.

- La réduction de la dépendance à l'égard de l'économie mondiale présuppose une augmentation du niveau d'autarcie, c'est-à-dire la fermeture de la nouvelle économie russe, son maximum, idéalement à fond, la transition vers l'autosuffisance dans tous les domaines, des matières premières à la technologie, de l'équipement à la consommation. Toutefois, la fermeture exclura simultanément la Russie du système économique mondial. Parce qu'elle sera dominée par les États-Unis, l'UE, la Chine, bref par tous les autres. A votre avis, notre pays est-il confronté à un tel dilemme ?

- La question même de l'isolement d'une économie ouverte du reste du monde n'est pas correcte. Mes soi-disant adversaires et critiques, d'ailleurs, utilisent souvent cette technique, m'accusant de vouloir abaisser un certain rideau de fer dans une nouvelle version, ce qui est par définition impossible.

Au contraire, en tant qu'économiste universitaire et praticien, j'insiste constamment sur la nécessité de "garder les portes ouvertes", mais uniquement dans l'intérêt de la Russie. Non pas pour nous priver de ressources financières, de cerveaux et de compétences, mais pour une coopération égale, mutuellement bénéfique, harmonieuse et créative.

Il est nécessaire de créer des centres de compétitivité mondiale dans le domaine des hautes technologies dans notre pays, en Russie et dans l'espace économique commun de l'Union eurasienne. Pour ce faire, comme je l'ai déjà souligné, nous devons nous appuyer sur les institutions et les mécanismes du nouvel ordre économique mondial, que nos partenaires de la région Asie-Pacifique ont testés avec succès et dont ils ont démontré la grande efficacité.

La stratégie du Président de la Russie de construire des relations égales et mutuellement bénéfiques entre les Etats dans le processus d'intégration économique eurasienne est organiquement combinée avec l'initiative de coopération économique internationale de la Chine « One road, one belt».

Elle entrave notre coopération à part entière en bloquant le véritable partenariat stratégique avec la Chine et l'engagement de la puissance et de l'élite financière russes à la doctrine du consensus de Washington, qui vise à servir les intérêts du capital international.

La puissance dominante et la position économique de l'oligarchie Comprador et de la démocratie bancaire corrompue font qu'il est difficile pour la Russie de former les institutions du nouvel ordre économique mondial et sa participation constante à la coalition pour la construction de l'avenir de l'Eurasie.

Le soutien le plus important à la construction de l'avenir de l'Eurasie est la formation d'une nouvelle architecture des relations monétaires et financières internationales, qui, outre la Russie et la Chine, s'intéresse objectivement à tous les pays qui risquent une guerre hybride de la part des États-Unis et des émetteurs d'autres devises mondiales, et qui souhaitent se débarrasser de la dépendance coloniale et de la non-équivalence des devises économiques étrangères.

La Coalition pour la transition vers un nouvel ordre économique mondial pourrait rassembler les pays de l'OCS, de la CEI et de l'ANASE, ainsi que les pays d'Amérique latine de l'Alliance bolivarienne et les pays du Proche et du Moyen-Orient qui préservent leur souveraineté.

Cet impératif - la souveraineté de l'espace monétaire et financier dans un large contexte géographique - contribue de manière significative à la mise en œuvre de l'initiative du président russe de former un Grand Partenariat Eurasien. L'objectif, je le répète, est de faire de l'Eurasie une zone de paix, de coopération et de prospérité.

Sa réalisation prévoit la résolution des tâches suivantes : formation de régimes préférentiels de coopération commerciale et économique, développement des transports terrestres, des infrastructures d'information et d'énergie, combinaison de plans nationaux pour le développement et l'harmonisation de la coopération industrielle et technologique internationale, transition vers un système équitable de relations monétaires et financières, ainsi que cessation des conflits armés existants et prévention de nouveaux conflits armés.

Pour déterminer les moyens de s'acquitter de ces tâches, il est nécessaire de tenir compte des spécificités de la structure socio-économique et politique des États eurasiens. Le partenariat n'implique pas leur unification.

Elle est fondée sur le respect inconditionnel de la souveraineté nationale des États impliqués dans l'intégration, la non-ingérence dans leurs affaires intérieures, la préservation de la diversité de leur culture économique et politique comme condition préalable à une concurrence loyale entre les juridictions nationales et un développement conjoint fondé sur une combinaison d'avantages compétitifs.

Le partenariat devrait être formé sur la base d'un système souple de règles juridiques, de projets communs et d'institutions qui tiennent compte de la diversité des intérêts des participants et de la nature purement volontaire de la coopération. L'intégration dans un partenariat ne peut se faire qu'à plusieurs vitesses et à plusieurs niveaux, en donnant à chaque participant la liberté de choisir un ensemble d'obligations.

Une coalition eurasienne aussi large est basée sur des siècles d'expérience historique de coopération et d'activités créatives communes des peuples d'Eurasie. La formule des "peuples d'un seul destin historique de l'humanité" proposée par les dirigeants de la Chine confirme l'idée d'intégration eurasienne exprimée il y a un siècle par les philosophes russes sur la base de l'expérience historique commune des peuples eurasiens.

- Émission de dollars - combien de temps les États-Unis peuvent-ils continuer à pomper leur économie en faisant sauter l'argent de l'air ? Et en quoi votre proposition d'augmenter la monétisation de l'économie russe diffère-t-elle des actions de la Réserve fédérale américaine ?

- Tant que les autres pays acceptent le dollar - plus de la moitié de l'émission se propage dans le monde en dehors des États-Unis. Dans la mesure où nous désignons et effectuons des opérations d'import-export en dollars américains, nous faisons essentiellement crédit à l'économie américaine en prenant en charge une partie de leur dette souveraine et de leurs dépenses militaires. Les États-Unis, en revanche, reçoivent le senorage, c'est-à-dire la rente qui découle de l'émission du dollar.

L'intégration eurasienne est toujours privée de sa propre monnaie internationale, dont le rôle est principalement joué par le dollar américain et l'euro. Il en résulte une non-équivalence des échanges économiques due à l'appropriation unilatérale par les émetteurs des monnaies de réserve mondiales de senorage dans la mesure où elles sont utilisées par d'autres pays.

Il est important de fournir une explication à ce sujet. Le senorage - la différence entre la valeur nominale et le coût de création de l'argent (pour la monnaie fiduciaire moderne, il est infiniment petit) - est un instrument permettant d'extraire des super profits pour financer l'activité économique.

Dans le cadre de l'émission d'argent vendu par la Banque de Russie pour l'achat de devises étrangères, le processus inverse a lieu : cet argent, pour la création duquel il faut d'abord produire et vendre des produits destinés à l'exportation ou attirer des investissements étrangers, non seulement ne peut pas assurer le développement, mais devient aussi un instrument de vol caché du pays, donnant son revenu national et sa richesse pour des marques d'argent étranger non garanties.

La différence de notre proposition de programme est une émission de crédit ciblée pour financer des investissements dans des domaines prometteurs du développement économique, réalisés par le biais du refinancement de banques commerciales dans le cadre de contrats d'investissement spéciaux et de projets de partenariat public-privé, où chaque partie assume des obligations strictes pour mettre en œuvre des plans de production, l'emploi, etc.

En même temps, cette ressource canalisée le long des chaînes de production (je vous rappelle que l'industrie est en moyenne à moitié chargée) ne provoque aucun effet inflationniste, mais, au contraire, contribue à l'efficacité et à la croissance de la production et, par conséquent, à la réduction des coûts et à l'augmentation de l'offre de biens, ce qui contribue à la réduction des prix.

- L'économie chinoise s'attend-elle à un effondrement en raison de la fermeture de l'accès aux marchés américains ? La Chine pourra-t-elle sortir de sa confrontation avec les États-Unis en s'appuyant sur le marché intérieur ?

- Au contraire, la Chine sort de la spirale actuelle de confrontation associée à la soi-disant "guerre commerciale", qui est plus puissante et encore plus motivée pour atteindre des objectifs stratégiques.

C'est à la question de savoir comment l'État est capable de tirer profit même de situations qui sont proches de l'impasse dans tous les paramètres. Les autorités monétaires chinoises ont profité de la décapitalisation du marché financier pour consolider le contrôle national sur les segments de l'économie chinoise qui dépendent des actionnaires étrangers.

Il deviendra sans aucun doute encore plus efficace en raison de la chute des prix de l'énergie et des matières premières, ainsi que plus attractif pour les investissements étrangers. Bien que la baisse de la production due à l'interruption des activités pendant l'épidémie soit estimée à 50 à 70 milliards de dollars, elle s'est rapidement rétablie, alors que les États-Unis et l'UE n'ont pas encore survécu.

Dans le même temps, la Chine a réussi à éviter la faillite de banques et d'entreprises d'importance systémique détenues et soutenues par l'État, qui contrôle entièrement le système bancaire du pays et ses infrastructures de transport, énergétiques et sociales.

Les dirigeants de la RPC ont honorablement émergé de la pandémie et ont commencé à restaurer la production, le commerce et les relations étrangères avec encore plus d'enthousiasme.

En conséquence, les structures de soutien du nouveau système économique mondial ont été renforcées en consolidant la discipline de tous les groupes sociaux, en mobilisant les ressources, en partageant les responsabilités et en augmentant l'autorité de l'autorité, dont la volonté a été démontrée.

S'ils voulaient cette épreuve de force, ils en avaient besoin pour procéder à un audit approfondi de leurs ressources et de leurs capacités afin d'ajuster leurs tactiques, mais l'épine dorsale reste ferme.

- Qu'est-ce qui empêche un développement plus intensif des liens entre les économies russe et chinoise ? Quelle est la différence entre les liens entre nos économies et les relations commerciales et économiques américano-chinoises ?

- J'ai déjà répondu en partie à cette question en identifiant le facteur oppressif de la non-équivalence des échanges économiques avec l'étranger. En termes de véritable partenariat avec la Chine dans le cadre du concept "Une ceinture - un chemin", ou dans le cadre de la construction du Grand partenariat eurasien, nous devons être souverains et intéressants sur le plan économique et technologique. L'approvisionnement en matières premières pures, ou en produits à faible valeur ajoutée, renforce le rôle de la Russie en tant qu'appendice de matières premières et économie dépendante.

Pour que la Russie devienne un acteur à part entière, le modèle de financement de la croissance économique est essentiel. Aujourd'hui, elle se limite à une politique monétaire restrictive et n'a aucune perspective en raison du manque de sources de crédit intérieures pour le commerce mutuel et les investissements conjoints. Par conséquent, notre développement est géré par ceux qui achètent nos matières premières et nous accordent des prêts et des investissements, et par conséquent, notre spécialisation dans les matières premières devient.

L'intégration dans un modèle de développement fondamentalement nouveau dans le cadre d'un ordre économique mondial intégré nous permet de repenser radicalement le rôle des institutions de l'État, les incitations à l'investissement pour la croissance de la production et la définition même des objectifs de la gestion étatique du développement économique.

Il faut passer de la lenteur et de l'obsession des recettes du mode de vie dépassé qui ne fonctionnent plus nulle part à la crise financière, en introduisant avec précaution les instruments et les mécanismes qui stimulent la croissance.

Notre programme de développement avancé de l'économie russe prévoit une gamme complète de mesures éprouvées et prêtes à être mises en œuvre : monétaires et financières, monétaires et fiscales, dans le domaine de l'harmonisation des relations de travail et de propriété.

Sergey Glazyev

http://www.glazev.ru

Sergey Yurievich Glazyev (né en 1961) - éminent économiste, homme politique et homme d'État russe, membre de l'Académie des sciences de Russie. Conseiller du président russe sur les questions d'intégration eurasienne. Un des initiateurs, membre permanent du Club d’Izborsk.

Traduit du russe par Le Rouge et le Blanc.