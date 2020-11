Valery Korovin : Qu'attend Biden, offensé par Trump ? (Club d'Izborsk, 18 novembre 2020)

Valery Korovin : Qu'attend Biden, offensé par Trump ?

18 novembre 2020

La Chine respecte le choix du peuple américain et félicite le candidat démocrate Joseph Biden pour sa victoire à l'élection présidentielle, mais tient compte du fait que les résultats de l'expression de la volonté seront déterminés conformément à la loi, a déclaré le porte-parole du ministère des affaires étrangères Wang Wenbin. La Chine n'est pas la seule à féliciter Biden. Sans attendre l'annonce officielle des résultats, le Venezuela, l'Iran, l'Autorité palestinienne et certains pays africains se sont empressés de féliciter le candidat du parti démocrate. Pourquoi font-ils cela ? Attend-on quelque chose de Biden ?

A Joseph Biden, qui a annoncé sa victoire à l'élection présidentielle, tous ceux qui ont offensé ou traité d'ennemis les trumpistes se sont alignés pour les féliciter. Le président vénézuélien Nicolas Maduro, le chef de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, par exemple, ont félicité le candidat à la présidence pour sa victoire. Et même le président iranien Hassan Rohani a déclaré que Washington pouvait désormais corriger les erreurs du passé. Mais Joseph Biden voudra-t-il corriger les erreurs de Trump, et la politique de la Maison Blanche peut-elle changer de façon aussi radicale ?

La vision iranienne de la vie des insectes

Commençons par Rohani, par exemple, avec les espoirs de l'Iran de corriger les erreurs de Trump avec Biden. Peut-être attendent-ils vraiment que les Etats-Unis reviennent sur l'accord nucléaire? Mais ici, Rohani semble avoir une logique plus formelle : si le démocrate Obama, le prédécesseur de Trump, a conclu un accord qui a réduit la pression des sanctions sur Téhéran - Trump a annulé cet accord - alors Biden doit revenir à cet accord. Mais ce point de vue est le résultat d'une évaluation mécanique de ce qui se passe dans la politique américaine par une personne qui ne s'immerge pas beaucoup dans les processus américains.

Vu depuis les milliers d'années de civilisation persane, ce qui se passe aux États-Unis est un événement de la vie d'un insecte. Les Iraniens les regardent de haut, les évaluent superficiellement et ne pénètrent pas beaucoup. En principe, les dirigeants iraniens ne se soucient pas de savoir qui est au pouvoir aux États-Unis, car de toute façon, il s'agit d'un "Grand shaytan »*, et rien n'a changé à cet égard depuis que la révolution islamique a eu lieu en Iran. Techniquement, mécaniquement, cela peut fonctionner - on a conclu un accord, on l'a annulé et on doit le refaire. Mais cela ne signifie pas du tout que les dirigeants iraniens y comptent sérieusement.

Construire un mur pour abattre un mur...

Nous nous souvenons tous de l'époque où Trump et son entourage ont proposé ce qu'ils pensaient être un plan incroyable pour résoudre le conflit israélo-palestinien. Et ils l'ont appelé « Le Deal du siècle », le plan de Trump. Mais la probabilité que les démocrates commencent simplement à détruire tout ce que Trump avait construit, tout comme Trump a détruit ce que son prédécesseur Obama avait fait, est extrêmement élevée.

La même logique mécanique fonctionne ici : si Trump s'est définitivement rangé du côté d'Israël et a reconnu Jérusalem comme sa capitale, alors Biden et les démocrates, se débarrassant de l'héritage de Trump, feront probablement le contraire. Ce qui semble donner à la Palestine une chance de relâcher la pression américaine, une chance de profiter de la fenêtre d'opportunité qui s'est ouverte et de tout faire reculer. Pour la Palestine, les Etats-Unis sont aussi shaytan** que pour l'Iran, mais les Palestiniens n'ont pas le temps de contempler et de réfléchir philosophiquement et théologiquement aux approches américaines. Ils ont la guerre tous les jours, et s'il y a de la paille qui peut être utilisée pour faciliter cette guerre, ils la prennent. Même si c'est un démocrate américain âgé qui a déjà mis un pied dans Jahannam.

La Turquie et Biden : rien à espérer.

Maintenant, la Turquie. A Ankara, en félicitant M. Biden, ils attendent de la nouvelle administration qu'elle cesse de coopérer avec les organisations terroristes en Syrie, en Irak, en Libye et en Méditerranée orientale. Vraiment ? Eh bien, c'est lui qui parle. Il convient de noter que ce sont les démocrates qui ont lancé les réseaux terroristes dans le monde arabe, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, déclenchant de nombreux conflits. Et ce n’est pas Trump qui a commencé.

En principe, la Turquie est aussi dangereuse et imprévisible pour les démocrates que Trump l'est. Surtout un comme celui-ci, qui accroît son influence dans la région, en essayant de participer à de nombreux processus. Et c'est exactement ce qui constitue une menace pour la politique américaine.

Depuis au moins un siècle, toute la politique américaine dans la région vise à empêcher la formation et le renforcement de grandes alliances, de grands blocs ou de puissances régionales. Par conséquent, une Turquie forte représente une menace bien plus grande pour les États-Unis, et quel que soit le président, les États-Unis affaibliront l'influence turque dans la région.

Cela signifie que la Turquie se souviendra certainement de l'achat des S-400, ce que Biden a déjà dit en clair, et qu'elle utilise plus activement le facteur kurde, qui est le principal facteur de baisse pour la Turquie. Et la présence américaine dans la région sera beaucoup plus active que sous Trump, qui ne s'occupait pas du tout de politique étrangère. Il l'a traitée avec beaucoup de légèreté. Tous les processus lui semblaient simples, toutes les situations compliquées claires et faciles.

Les démocrates, qui sont plus naturellement dans l'utilisation du soft power, de l'influence profonde, de la création de réseaux, de ne pas provoquer en même temps les coups d'État militaires, comme en juillet 2016, prendront la Turquie beaucoup plus au sérieux. Les démocrates déstabilisent la Syrie et partout où Trump a essayé, il n'a jamais réussi à s'en sortir. Trump, en fait, a commencé par le fait qu'il allait mettre fin à une série d'aventures, qui ont été déclenchées par ses prédécesseurs démocrates, allait retirer les troupes de certaines régions. Une autre chose est qu'il n'a jamais été autorisé à le faire par les démocrates, sabotant ses décisions par l'intermédiaire de son agent dans toutes les autorités.

Trump, cependant, avait l'intention de réduire la présence militaire américaine dans certaines régions. Au moins, il y a réduit l'activité américaine, ce dont les Turcs ont profité. Après l'arrivée des démocrates, la présence américaine ne fera que s'accroître, et l'activité des terroristes américains sera renouvelée - la Syrie, la Libye et en général l'ensemble de la région arabe seront saisis par des conflits avec une force nouvelle. Et ici, la Turquie n'a rien à espérer sous les démocrates, félicitations à Biden ou pas.

Détruire les États-Unis de l'intérieur.

Une autre direction intéressante est le Venezuela. Mais c'est là que la logique inverse peut se produire : Nicolas Maduro, une personne en contact direct avec la politique américaine, peut supposer que les démocrates sont la source de la décadence des États-Unis. Et la décomposition de l'intérieur, avec toutes leurs valeurs, avec leur promotion du mariage homosexuel, la permissivité, la perversion et la dépersonnalisation. Et c'est exactement dans la main des voisins américains, qui à partir du statut de "basse-cour", comme on appelle l’Amérique hispanique à Washington, pourraient bien acquérir le statut de puissances régionales et renforcer leur influence dans l'ensemble de l'Amérique par l'affaiblissement interne des États-Unis, la déstabilisation, une sorte d'autodestruction, qui est portée par les démocrates. Et avec l'arrivée de Biden, ces contradictions internes, ces conflits et la décadence de la société américaine ne feront qu'augmenter, ce qu'il est logique de soutenir.

Chine : l'Amérique rampe dans...

Mais les relations américano-chinoises sous Biden ne s'amélioreront pas, mais deviendront plus compliquées, avec la bonne volonté formelle. Biden est plus dangereux pour la Chine que Trump, avec sa franchise et sa logique perpendiculaire parallèle, car sous Biden, le processus d’influence de la politique américaine, des valeurs américaines, du système de valeurs dans la civilisation chinoise, de leur mode de vie et de leurs perceptions peut se poursuivre. En conséquence, le facteur américain à l'intérieur de la Chine va se renforcer.

Les forces qui poussent la Chine vers un rapprochement avec les États-Unis, vers une plus grande ouverture, vers une plus grande intégration de l'économie chinoise dans le projet mondial vont relever la tête. Mais plus chez les Chinois, que chez les Américains. Et ce ramollissement des États-Unis en Chine, qui a été stoppé sous Trump par les États-Unis eux-mêmes, pourrait bien se poursuivre, ce qui serait préjudiciable à tout si l'on évalue ses effets à long terme.

À cet égard, un Trump direct, dur, brutal et émoussé était moins dangereux pour la Chine, car il était clair que tout ce qu'il avait à l'esprit était ce qu'il disait. Les démocrates ici sont plus rusés, plus sophistiqués, plus insidieux, et c'est bien sûr une menace sérieuse pour l'identité, la subjectivité et même l'économie de la Chine, qui pourrait être à nouveau enveloppée dans un projet mondialiste américain, qui n'est pas celui que les Chinois ont commencé à construire sous Trump - indépendant, souverain et indépendant des États-Unis.

Valery Korovin

Valery M. Korovin (né en 1977) - politologue russe, journaliste, personnalité publique. Directeur du Centre d'expertise géopolitique, chef adjoint du Centre d'études conservatrices de la Faculté de sociologie de l'Université d'État de Moscou, membre du Comité eurasien, chef adjoint du Mouvement eurasien international, rédacteur en chef du portail d'information et d'analyse "Eurasia" (http://evrazia.org). Membre permanent du Club d’Izborsk.

Traduit du russe par Le Rouge et le Blanc.

* « Le Grand Shaytan: « Le Grand Satan », surnom donné aux États-Unis d’Amérique par la Révolution iranienne.

**NdT: sataniques.