Vardan Baghdasaryan : Le mythe du post-industrialisme (Club d'Izborsk, 30 novembre 2020.)

Vardan Baghdasaryan : Le mythe du post-industrialisme

30 novembre 2020.

Le concept de société post-industrielle a aujourd'hui un axiome pour définir les tendances du développement humain. En attendant, cette théorie semble être très vulnérable dans la considération historique. Son émergence a été déterminée par le contexte de la polémique avec le marxisme. Contrairement au modèle marxiste des antagonismes sociaux, une utopie de progrès universel sans conflit a été créée. La propriété privée des moyens de production a été remplacée par la propriété intellectuelle. Au lieu du pouvoir du capital, l'ère de la méritocratie a été proclamée. Tous les vices sociaux du capitalisme appartiennent à la période de l'industrialisme déjà depassée par les pays avancés. Le schéma général du développement historique est représenté par une montée en puissance : société préindustrielle - société industrielle - société post-industrielle. L'histoire a été réduite au problème de la croissance technique.

Cependant, la référence au passé permet d'affirmer que cette vision n'est pas quelque chose de sensiblement nouveau dans le développement de la pensée publique. L'avènement de l'ère de la connaissance a été proclamé dans les années 60 et 20 du siècle dernier. Dans les années 60-70 du XIXe siècle, la partie matérialiste de l'intelligentsia russe a également proclamé le début d'une ère fondamentalement nouvelle dans laquelle la conscience humaine était censée être libérée des voies de la métaphysique idéaliste. Le leitmotiv d'une époque des Lumières selon le logo spécifié était l'opposition d'une ère de raison proche à l'obscurantisme religieux du passé. Dans l'ensemble, l'économie a toujours été déterminée par le paradigme de la connaissance. Le concours était invariablement remporté par celui qui proposait un produit plus avancé sur le plan technique et technologique. La création d'un tel produit impliquait une certaine priorité cognitive. Il n'est pas exagéré de dire que l'impératif de l'économie de la connaissance a été déterminé par la révolution néolithique. À cet égard, le contraste entre l'époque moderne et les phases précédentes du développement humain, car la négation de l'expérience historique comme base de sa compréhension, est contre-productive.

Un autre facteur de l'illusion du post-industrialisme était la localisation des considérations économiques. En effet, appliquée aux économies nationales de l'Occident, la tendance à la désindustrialisation a été clairement enregistrée. Toutefois, ce phénomène s'explique moins par la métamorphose de l'industrie en production intellectuelle que par le transfert de ses infrastructures vers les pays du Tiers-Monde. Le niveau actuel des salaires des travailleurs asiatiques et latino-américains fait qu'il est plus rentable de localiser la production industrielle en Asie ou en Amérique latine qu'en Amérique du Nord ou en Europe. Le coût de l'économie d'une partie du salaire est beaucoup moins élevé avec cette délocalisation. En conséquence, la production réelle de produits de base en Occident diminue rapidement, approchant de zéro à long terme. Le paradigme de la restructuration des exportations industrielles modernes ne s'applique pas seulement aux technologies uniques, comme les produits aérospatiaux américains, qui sont toujours fabriqués dans les limites géographiques des États-Unis. Il est plus avantageux de produire des marchandises standard, non exclusives, non pas à New York, mais, par exemple, à Kuala Lumpur, où près de la moitié des puces vendues sur le marché mondial sont désormais fabriquées. Les travailleurs industriels occidentaux libérés de la sphère de la production de marchandises sont reconvertis en travailleurs des branches non productives. Au lieu d'un Américain qui s'est reconverti en courtier, la machine à tapis roulant a un petit homme. Ainsi, la désindustrialisation de l'Occident est basée sur l'exploitation du monde entier.

Par conséquent, faire appel au système occidental de post-industrialisme tel qu'il est appliqué à la Russie est sans espoir en soi. La "société de la connaissance postindustrielle" est, dans un certain sens, une sorte de simulacre. La pratique réelle de la construction économique ne connaît pas de modèles idéaux. Cependant, le choix vectoriel de la formation du système des économies se situe finalement entre deux pôles. La première est définie par l'idée d'une régulation absolue, tandis que la seconde est définie par l'idée d'un gaspillage tout aussi absolu, en croyant au potentiel de l'auto-organisation du marché. À quel pôle la construction de la "société de la connaissance" est-elle liée ? Il semblerait que le premier pôle. La reconnaissance au cours de la discussion du fait historique que le potentiel d'innovation du pays a été réalisé dans une large mesure pendant la période stalinienne de gestion économique est également une certaine indication de la dépendance correspondante. Contrairement au lien évident entre la construction d'une "société de la connaissance" et le choix en faveur du ratio, les stéréotypes modernes l'identifient au choix directement opposé. L'absurdité de la situation actuelle consiste à présenter exactement ce système d'économie comme une "société de la connaissance", qui ne fait que rejeter les possibilités de gestion méritocratique de celle-ci du point de vue de la Raison.

Il existe désormais deux approches principales pour déterminer le contenu historique de la société post-industrielle. La première est liée aux développements théoriques de Daniel Bell, lorsque le modèle historique est défini par le schéma de la progression linéaire du stade. Elle est souvent présentée comme la seule explication de la genèse du post-industrialisme. Il existe un autre schéma historique - fondamentalement différent - de construction du monde post-industriel, défini en le considérant sous l'angle de l'ascension cyclique. La formation de cette approche a été associée, en particulier, aux travaux de l'économiste et sociologue français Jean Fourastier. L'attention a été attirée sur le fait que les signes du postindustrialisme (remplacement de la division des classes par des corporations professionnelles, élévation de la mission managériale des universités, mode de vie suburbain, élitisme) reprennent largement les traits paradigmatiques de la société médiévale. Contrairement aux partisans de la direction de Bellovsk, Furastye a même indiqué que la réhabilitation de l'expérience religieuse et mystique était l'une des caractéristiques fondamentales du développement post-industriel, qui était directement lié à la tradition médiévale. Il est clair que l'interprétation du post-industrialisme comme un "nouveau Moyen Âge" reflète des attitudes managériales fondamentalement différentes par rapport au modèle du progrès étatique.

Un "piège stratégique" pour la Russie

Lorsque D. Bell a commencé à développer le concept de "société post-industrielle" dans les années 1950, rien ne semblait pouvoir lui donner naissance. L'Occident connaît un nouvel essor industriel. La course aux armements a donné la priorité au développement du complexe militaro-industriel, et elle était directement liée aux industries concernées. C'est-à-dire que la projection futurologique de la Bell n'a pas été dérivée des tendances économiques existantes. Ce qui est important dans ce cas, c'est l'énoncé de la séquence chronologique. Tout d'abord, le concept de post-industrialisme est mis en avant - et ce n'est qu'ensuite que la restructuration visible de l'économie occidentale est réalisée.

Qu'est-ce que cette ingénieuse prévoyance ? C'est possible. Mais le caractère de projet de la théorie en cours d'élaboration n'est pas moins probable. Une nouvelle réalité géopolitique à cette époque était l'effondrement des systèmes coloniaux mondiaux. Sur la carte du monde, l'un après l'autre, des États autodéterminés sont apparus. Il y avait une réelle menace que l'Occident perde sa position dans la métropole mondiale. Puis, à la place du colonialisme, vient un modèle modernisé de gouvernance néocoloniale. Le postindustrialisme et le néocolonialisme sont apparus pratiquement simultanément. En fait, la théorie post-industrielle a servi de couverture à la pratique néocoloniale, car elle justifiait en fait le droit de l'Occident à des niveaux de vie plus élevés. Après la mise en avant du concept post-industriel, un processus actif de mise en place d'une véritable production industrielle dans les pays du "Tiers Monde" a été lancé.

Une autre face cachée de la théorie de la "société post-industrielle" a été définie par le contexte de la guerre froide. Comme nous le savons, l'Union soviétique a joué un rôle majeur dans le développement du secteur industriel de l'économie. L'industrialisation du pays a été présentée comme la principale tâche économique. La théorie du post-industrialisme a fourni des orientations stratégiques complètement différentes. Étonnamment, son injection dans l'espace mondial de l'information a coïncidé avec le changement de trajectoire de la course historique mondiale entre l'URSS et les États-Unis. Depuis le début de l'industrialisation, l'Union soviétique a constamment réduit son retard par rapport aux États-Unis en termes de production industrielle totale. Au début des années 1960, cet écart était minime. La poursuite de cette tendance à l'époque aurait signifié que l'URSS avait contourné les États-Unis pendant une décennie. Et puis quelque chose d'étrange se produit. Le rythme de la croissance industrielle aux États-Unis augmente rapidement, tandis que l'URSS ralentit en conséquence. Dans la phase post-soviétique, les indicateurs de la croissance industrielle en Russie deviennent encore plus négatifs.

Ces coïncidences sont-elles accidentelles ? La politique économique actuelle implique non seulement l'investissement ciblé de sa propre économie, mais aussi l'affaiblissement de l'économie des concurrents. L'une des méthodes de cette lutte est la désinformation, qui s'exprime notamment par une allusion à de fausses stratégies de développement. Apparemment, ce piège stratégique était le concept de la société post-industrielle.

Tous les pays, comme l'URSS/Russie, ne sont pas tombés sous le charme du concept post-industrialiste. L'un des principaux défis géo-économiques de notre époque est précisément "l'attaque néo-industrielle". Un certain nombre de pays autrefois périphériques ont choisi comme point de référence la stratégie de développement industriel forcé, dont l'URSS s'inspirait autrefois. La Russie l'a abandonnée au profit de l'attrait du post-industrialisme, tandis que d'autres l'appliquent avec succès dans la course économique mondiale.

Postindustrialisme ou dégradation ?

L'effondrement de l'URSS est chronologiquement clairement corrélé avec le processus de transformation des services. Tout s'est passé exactement selon la recette de la transition post-industrielle : la part des personnes employées dans le secteur des services a augmenté de façon spectaculaire, tandis que dans l'industrie et la construction, elle a rapidement diminué. En même temps, on peut suivre trois étapes différentes de changement.

À la fin de la période soviétique, les services destinés à l'accumulation de la population économiquement active ont progressivement rattrapé l'industrie et, dans les années 80, ont pris un léger avantage. Le processus de transformation à ce stade était extrêmement lent. Mais déjà à l'époque, après s'être assis sur l'aiguille des exportations de pétrole, l'Union soviétique a en fait renoncé à la nouvelle percée industrielle nécessaire.

Dans un deuxième temps, dans les années 1990, le processus de désindustrialisation de l'économie russe a acquis un caractère révolutionnaire. C'est probablement le taux de transformation des services le plus élevé de l'histoire de l'économie mondiale. Le pathos de la désindustrialisation des années 1990 s'est même manifesté par une légère augmentation de la part de l'emploi agricole et forestier. Ainsi, le post-industrialisme en Russie a étonnamment dégénéré en archaïsation économique et sociale.

Dans la troisième étape, dans les années 2000, le taux de transformation des services a quelque peu diminué, mais le vecteur de désindustrialisation lui-même est resté inchangé.

Par analogie avec le "taux enragé de collectivisation" des années 1930, il convient de parler de "taux enragé de dépendance des services". En 1990, la part des biens dans le PIB russe était presque deux fois plus élevée que celle des services. Pas deux ans ne se sont écoulés depuis que tout a fondamentalement changé. Déjà en 1992, la part des services était plus élevée. En deux ans, la part de la production de matières premières a diminué de 14,3 %. La nouvelle maximisation de la part des services tombe sur 1998, l'époque de la défaillance. Est-ce une coïncidence ? Le développement de modèles post-industriels s'est avéré être un désastre systémique pour le pays. Cela vaut-il la peine de marcher sur le même râteau une fois de plus ?

Les changements qui ont eu lieu dans la structure de l'emploi sont indicatifs. En 2000 déjà, la plupart des Russes étaient employés dans l'industrie manufacturière, l'agriculture occupant la deuxième place. La première ligne est maintenant occupée par le commerce et la réparation. Dans le nombre de concessionnaires et de réparateurs, la Russie surpasse aujourd'hui tous les pays occidentaux. Outre la transformation, la fabrication et l'agriculture ont réduit la valeur des actions : extraction de minéraux, fabrication et distribution de l'électricité, du gaz et de l'eau, formation. Avec l'article de commerce et de réparation, la part dans la structure de l'emploi des directions suivantes a augmenté : activité financière ; opérations avec l'immobilier ; bâtiment ; hôtels et restaurants ; transport et communication ; administration publique ; octroi de services municipaux, sociaux et personnels.

Ainsi, à quelques exceptions près, la position de ces directions, que Lyndon Larouche a classées comme les sphères de concentration du capital fictif, a été renforcée. Les Russes ont commencé à commercer davantage et à s'engager dans des opérations financières, mais moins à travailler à la production de biens réels dans les secteurs industriels et agraires.

L'augmentation de la part des services dans le PIB et la structure de l'emploi de la société n'a pas signifié en soi le développement des secteurs de services dans les indicateurs statistiques absolus. Le coup principal a été l'effondrement de l'URSS dans le secteur de l'industrie. Mais la destruction du secteur de base pour l'économie a entraîné la destruction d'autres secteurs de services, dérivés de celui-ci. Sauf, en fait, un - le secteur financier.

Le système mondial servo-centré...

La recherche sur le développement des services à travers le prisme des relations centre-périphérie aboutit aux résultats suivants. La société de services n'a pas une distribution universelle à l'échelle du système mondial. Il semblait être lié au centre du système mondial. Mais une société de services ne peut pas être autosuffisante. Son succès est lié à la présence de secteurs de "l'économie physique". Plus la division du travail entre les pays est élevée, plus les perspectives de développement d'une société de services dans le centre mondial du système sont grandes. C'est dans cette logique que la production matérielle doit être ramenée à la périphérie.

Cette répartition se retrouve dans le modèle moderne de l'ordre mondial. Il existe un centre de services fourni par la périphérie dans les relations agricoles ("républiques bananières"), industrielles ("atelier d'assemblage") et de matières premières ("républiques brutes"). Le "bord de la route mondiale", qui découle des relations centre-périphérie, représente un espace archaïque.

La réalisation d'une modélisation du système mondial appliquée aux problèmes de développement des services a permis de dresser une carte de l'ordre mondial géo-économique moderne. Deux centres de services - en Amérique du Nord et en Europe occidentale - y sont clairement situés. Étant donné que leur noyau est déterminé par le secteur financier de l'économie, qui est actuellement construit sur l'émission d'une masse monétaire non garantie par la production réelle, nous parlons de deux "bulles de services". Grâce au "gonflement" artificiel de ces bulles, le mécanisme de l'exploitation néocoloniale est réalisé.

La domination instrumentale du centre dans le monde moderne est assurée de la manière suivante. Il y a une bulle de savon de service. Son bien-être repose sur la vente de dollars non garantis. Le monde est contraint d'acheter ces dollars : a) par des moyens militaires, b) par la contrainte de l'information.

Nous voyons comment différentes géo-économies dépendent du centre parasitaire du monde. La base pour déterminer le degré de dépendance a été le calcul du coefficient de corrélation entre la dynamique de la croissance du PIB aux États-Unis et les pays du monde.

Les risques du système actuel sont liés au fait que les "bulles de services" devraient éclater tôt ou tard. La crise mondiale a montré une forte probabilité d'un tel scénario dans un avenir prévisible. Non seulement les pays du centre de services en souffriront, mais aussi les pays de la périphérie orientés vers sa prestation. La Russie s'avère particulièrement vulnérable dans cette perspective de crise. On sait que la dernière des crises a été la plus dure pour la Russie parmi tous les grands acteurs géoéconomiques (la plus forte baisse du PIB).

Une néo-industrialisation inaperçue

Il est indicatif de tracer sur une longue échelle de temps le rapport entre la part de l'industrie dans le PIB et dans la structure sectorielle de l'emploi. Cette corrélation peut être considérée comme un indicateur de l'efficacité de l'industrie concernée. Plus l'écart entre le premier et le second indicateur est important, plus l'efficacité est élevée. Pour l'industrie, contrairement au secteur des services, cet écart n'a cessé de se creuser. Aujourd'hui, contrairement au concept post-industrialiste, la production industrielle est la branche la plus efficace de l'économie.

On sait quel rôle jouent les méthodes de calcul utilisées en statistique, notamment dans sa réfraction historique. Souvent, il y a une différence fondamentale dans les indicateurs quantitatifs fixés. De telles divergences, constatées notamment lors de la comparaison des données du célèbre économiste britannique Angus Maddison, de l'autorité inconditionnelle de la Banque mondiale et du calcul de longues séries historiques et statistiques, font elles-mêmes l'objet d'une analyse scientifique. Plus la projection historique est profonde, plus la dispersion est importante. Il est possible de vérifier leur fiabilité en les corrélant avec une base statistique similaire dans le temps. Un tel calcul, comparable en projection rétrospective et en latitude de spectre des pays, est présenté par B. Mitchell. La trajectoire de la dynamique du poids spécifique de l'industrie dans le PIB pour l'ensemble de B. Mitchell coïncide avec la courbe de Maddison. Pour un certain nombre de pays occidentaux au stade actuel de leur développement, on enregistre en effet une diminution de la part de la production industrielle dans l'économie. Cependant, cette diminution n'a pas le caractère d'une transformation paradigmatique. La part de l'industrie a diminué en Occident (et pas dans tous les pays) pour atteindre approximativement le niveau des années 1930. L'éventail des fluctuations de la part de l'industrie dans le PIB était de plusieurs pour cent. Quant aux autres pays situés en dehors de l'espace géoéconomique de l'Occident, il n'y a pas eu de déclin fondamental de la part de l'industrie dans le produit intérieur brut. Dans la plupart de ces pays, au contraire, la part de la production industrielle a continué à augmenter. Dans certains autres pays, la part de l'industrie dans le PIB s'est stabilisée.

Ainsi, la thèse de la désindustrialisation globale du monde moderne n'est pas confirmée. Les seules exceptions sont la Russie et le groupe des États post-soviétiques. La diminution de la part de l'industrie dans le PIB qui a eu lieu ici dans les années 1990 est historiquement sans précédent en termes d'ampleur de la transformation de la désindustrialisation. Il semble que la théorie de la post-industrialisation était destinée exclusivement à l'URSS/Russie...

Le concept de voie de développement post-industriel est construit sur l'appel à l'expérience mondiale universelle. Il est proposé à la Russie de suivre le chemin que suivent la plupart des pays du monde. Supposons qu'il existe une recette universelle de succès. Mais est-il correct d'identifier cette voie avec la stratégie du post-industrialisme ? L'analyse par pays sur le critère de la croissance de la valeur ajoutée dans les domaines de l'industrie et des services permet d'affirmer que le vecteur de développement du monde moderne est néo-industriel. Dans la plupart des économies les plus dynamiques, la tendance à la croissance de la valeur ajoutée dans le secteur industriel et au déclin (ou à la stagnation) dans le secteur des services est clairement enregistrée. Le vecteur de déclin dans le domaine de l'industrie a une localisation géoéconomique bien définie. Sa présence ne se retrouve que dans trois catégories de pays :

- l'Occident "or-milliard de dollars" ;

- Afrique tropicale et équatoriale ;

- La Russie.

Le cas russe de la désindustrialisation est-il plus proche du modèle occidental ou africain ? La réponse est évidente...

Le fait que la "folle dépendance à l'égard des services" pour la Russie était une dégradation insignifiante de l'économie est mis en évidence par la tendance au "recul industriel" dans un certain nombre de républiques post-soviétiques. Dès que le déclin économique a cessé, étant entré dans la phase de croissance, la part de la valeur ajoutée dans le PIB des États respectifs a commencé à augmenter progressivement. Plus le secteur de la production industrielle était confiant dans la reprise, plus la croissance économique était élevée. Au contraire, là où la trajectoire du déclin n'a pas été arrêtée, on a assisté à une nouvelle réduction de l'importance du secteur industriel (Moldavie, Kirghizie, Tadjikistan). Ainsi, la désindustrialisation des années 1990 n'a pas été une transition vers une nouvelle structure post-industrielle, mais une destruction des potentiels de base des économies post-soviétiques, qui étaient principalement liés au secteur industriel.

Aujourd'hui, les dirigeants politiques des principaux États du monde parlent de la nécessité d'une nouvelle industrialisation. Le concept de nouvelle industrialisation et le retour de l'industrie aux États-Unis est l'un des points centraux du programme de Donald Trump. Vladimir Poutine parle de la nouvelle industrialisation et de la substitution des importations.

L'idée de nouvel industrialisme signifie en fait une révision du concept de développement post-industriel du monde.

Le modèle du capitalisme périphérique en Russie

Les principes de fonctionnement de la Russie moderne sont pleinement et clairement décrits par le phénomène historique assez célèbre du "capitalisme périphérique". Pour vérifier cette affirmation, nous avons pris les éléments qui sont présents dans tous les manuels scolaires pour décrire les caractéristiques de ce phénomène. Le degré d'applicabilité de ces mesures à l'État russe moderne a ensuite été évalué.

Quelles sont ces caractéristiques ?

Premièrement, l'infrastructure de base du développement périphérique est liée aux territoires situés dans le monde extérieur. Dans le cas de la Russie, cette infrastructure est évidente. Il est clair que nous parlons du complexe pétrolier et gazier. Le reste du territoire sous ce modèle est dans un état archaïque. En fait, personne ne s'en soucie. Étant inutile pour la métropole, elle ne se développe pas, voire se dégrade.

Au cours de la période post-soviétique, la Russie a réorienté ses exigences économiques vers le service de la consommation extérieure. Aujourd'hui, la part du commerce dans le PIB du pays représente plus d'un tiers de son volume total. Il suffit de comparer avec les États-Unis, où la part des exportations dans le produit intérieur brut n'est que de 11 %. L'URSS a reçu à peu près le même montant, soit environ 10 %. Aujourd'hui, de nombreuses régions russes commercent davantage avec l'étranger qu'à l'intérieur du pays. Ainsi, ils sont plus tournés vers le monde extérieur que vers la Russie.

Le deuxième signe de la périphérie est le mono-professionnalisme. La stabilité économique du pays est liée à la présence d'un large éventail d'industries. La principale considération ici est le principe de la sécurité nationale. Ce n'est pas le cas dans les colonies. Il y a une, au maximum deux industries qui sont les plus rentables en termes d'interaction avec le centre. Là encore, ces industries sont assez bien connues dans le cas russe. La discussion sur les moyens de modernisation de la Russie se déroule en fait dans le cadre du paradigme périphérique. Voici l'essentiel des propositions proposées. Abandonnons le modèle de république exportatrice et fournissons au monde (c'est-à-dire à l'Occident) des produits agricoles. D'autres posent la question différemment : échangeons des armes et développons le complexe militaro-industriel à cette fin. Mais le paradigme périphérique dans ces options reste le même. Pour la changer, nous avons besoin d'une formulation fondamentalement différente de la question : concentrons-nous non pas sur le monde extérieur - le monde des métropoles - mais sur les besoins intérieurs et leurs propres objectifs de développement.

Le troisième signe de l'appareil périphérique est l'enclave sociale. En règle générale, il existe des enclaves territoriales de prospérité dans les pays périphériques, qui sont en désaccord avec le reste du pays en termes de développement. Ces enclaves sont liées à l'élite, qui fait partie du réseau international d'élite. Une telle enclave territoriale de prospérité relative en Russie est bien connue sous le nom de Moscou. Les régions elles-mêmes ont des enclaves de développement similaires dans le contexte du désert général de la province. Tout comme Moscou est reliée au centre - le monde occidental, ils sont reliés à Moscou. Leur prospérité relative est déterminée par leur inclusion dans les structures de base de la capitale. Un schéma typique de la structure centre-périphérie a été mis en place.

La prochaine caractéristique du système colonial est la construction d'un modèle de gouvernance sur le principe du "diviser pour mieux régner". Les groupes ethniques et les structures ethniques et tribales sont maintenus en relation les uns avec les autres dans un état de tension conflictuelle permanente. Et un tel système peut exploser tout le temps. La préservation du modèle de structure nationale-territoriale fédéraliste en Russie offre de nombreuses opportunités pour la politique coloniale. Il existe un mécanisme permettant de provoquer des conflits ethniques presque partout dans la Fédération de Russie.

Une caractéristique associée du modèle périphérique est la présence d'enclaves criminelles. Il suffit de se souvenir de la Chine pendant les périodes de guerre de l'opium : armes, drogue et trafic d'êtres humains. Les tentatives des autorités locales de dépénaliser le pays entraînent une réponse sévère de la métropole, qui a son propre intérêt dans les flux criminels. Ces territoires criminalisés dans la Fédération de Russie sont également bien connus.

Ainsi, accidentellement ou non, tous les principaux signes du développement territorial de la Russie moderne coïncident exactement avec la description du modèle de fonctionnement centre-périphérie.

Postindustrialisme et sécurité nationale

L'adoption du concept post-industriel de développement comporte des menaces directes pour la sécurité nationale. La base du CMI dans tous les pays est connue pour être la production industrielle. Le développement des industries de services - telles que les communications, par exemple - découle de cette base. Les autorités de l'État doivent être conscientes que la désindustrialisation conduit objectivement à la réduction du secteur de l'armement également. Au contraire, à mesure que la production industrielle s'accroît, la production de matériel militaire augmente également.

Ce n'est pas un hasard si la guerre a toujours été considérée comme le meilleur moyen de sortir de la crise. La perspective d'un conflit militaire à grande échelle a dicté la nécessité de réorienter les ressources financières vers l'industrie militaire. Elle a également tiré d'autres branches de la production industrielle. Dans le domaine social, le lancement de l'industrie a permis de réduire le chômage. Ainsi, l'état de crise de l'économie a été surmonté.

Dans les années 1990, la plupart des pays du monde ont connu des réductions des dépenses de défense en pourcentage du PIB. L'impact de l'affaiblissement de la guerre froide a probablement été ressenti. Au même moment, le thème de la transition post-industrielle réapparaît. Mais tout cela fait partie du passé.

Aujourd'hui, les acteurs géopolitiques les plus importants du monde (à l'exception de ceux qui sont sous la protection du parapluie militaire d'autres puissances) enregistrent à nouveau une augmentation de la part des dépenses de défense. Le monde est lourdement armé. A quoi se prépare-t-il ? La crise financière qui a éclaté en 2008, tout comme les précédentes, a catalysé un discours sur les perspectives d'une nouvelle guerre mondiale. L'adoption du concept post-industrialiste dans ces circonstances est pour le moins imprévoyante. Le programme de réarmement de l'armée russe, récemment annoncé par le président de la Russie, sur la base du concept de société post-industrielle, est fondamentalement irréalisable.

Vardan Baghdasaryan

Vardan Ernestovich Baghdasaryan (né en 1971) - Historien et politologue russe, docteur en sciences historiques, doyen de la faculté d'histoire, de sciences politiques et de droit de l'Université régionale d'État de Moscou (MSU), professeur du département de politique d'État de l'Université d'État de Moscou Lomonosov, président de la branche régionale de la société russe "Connaissance" de la région de Moscou, directeur de l'école scientifique "Bases de valeur des processus sociaux" (axiologie). Membre permanent du Club d'Izborsk.

Traduit du russe par Le Rouge et le Blanc.