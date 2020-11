Vladimir Ovchinsky : Invaincu (Club d'Izborsk, 11 novembre 2020)

Vladimir Ovchinsky : Invaincu

11 novembre 2020

https://izborsk-club.ru/20130

Une avalanche d'articles complémentaires des principaux médias américains et des émissions de télévision interminables sur la "victoire inconditionnelle" de Biden à l'élection présidentielle américaine, la hâte de féliciter "Joe l’endormi" des chefs d'État et même de l'ONU, selon le plan des organisateurs de la victoire des démocrates aux élections "étranges", ont dû briser Trump et lui faire admettre et accepter la défaite. Et puis il y avait Biden lui-même avec ses exhortations ronronnantes dans l'esprit du chat de Léopold : « Les gars, vivons paisiblement, n'admettez que votre défaite, et l'Amérique aura à nouveau un ciel clair, un amour et une amitié universels ». Mais Trump et ses plus proches partisans ne vont pas abandonner et devenir captifs des démocrates. Trump a commencé dès les premiers jours de la tentative d'assassinat sur son pouvoir de combattre avec acharnement.

L'enquête à venir du ministère américain de la justice

Le procureur général des États-Unis, William Barr, a autorisé les procureurs fédéraux du pays à enquêter sur des "allégations matérielles" d'irrégularités de vote avant que les résultats de l'élection présidentielle ne soient certifiés.

Barr a pris cette décision quelques jours après que les médias aient déclaré le démocrate Joe Biden vainqueur du combat à la Maison Blanche. La démarche du procureur général augmente la probabilité que le président Donald Trump utilise le ministère de la justice pour contester le résultat.

La décision de M. Barr donne aux procureurs l'occasion de ne pas tenir compte de la politique de longue date du ministère de la justice, qui interdit normalement une telle action ouverte avant qu'un vote ne soit officiellement certifié.

Trump n'a pas admis la défaite, et a plutôt prétendu qu'il y avait une conspiration massive des démocrates, impliquant plusieurs États, pour fausser le vote en faveur de Biden.

Les démocrates, bien sûr, ont qualifié ces allégations de totalement infondées.

Dans un mémorandum envoyé aux procureurs fédéraux, M. Barr a souligné que des enquêtes "peuvent être menées s'il existe des allégations claires et apparemment crédibles d'irrégularités qui, si elles sont confirmées, pourraient potentiellement affecter le résultat des élections fédérales dans un État donné.

Les États doivent résoudre les litiges électoraux, y compris les recomptages et les litiges judiciaires, avant le 8 décembre. L'électorat se réunit le 14 décembre pour un examen final.

La principale bataille est pour la Pennsylvanie. Le QG de campagne de Trump poursuit un tribunal fédéral pour empêcher les autorités de Pennsylvanie de certifier la victoire de Joe Biden.

Le procès, intenté par le quartier général de la campagne et deux électeurs inscrits, affirme que le système de vote par correspondance de Pennsylvanie "manquait de toutes les caractéristiques de transparence et de vérification des électeurs des bureaux de vote".

Le procès allègue que les autorités de l'État ont violé la Constitution américaine en créant un "système de vote illégal à deux niveaux", dans lequel le vote personnel était soumis à un examen plus minutieux que le vote par boîte aux lettres.

Le président Trump a fait des allégations répétées de fraude au fil des mois. Il a maintenant promis de suivre une stratégie pour contester le résultat du vote, qui, espère-t-il, conduira à son annulation.

Le quartier général de la campagne de M. Trump et les républicains ont intenté de nombreuses poursuites depuis le jour de l'élection pour fraude présumée. Les juges de Géorgie et du Michigan ont déjà refusé d'entendre les poursuites.

Certains législateurs républicains de l'assemblée législative de Pennsylvanie ont déclaré dans un communiqué de presse qu'ils "demandent un audit législatif des élections de 2020 et exigent que les résultats des élections ne soient pas confirmés avant la fin de l'audit".

Il n'est pas facile d'inverser la situation en Pennsylvanie. Après tout, le procès du personnel électoral de Trump en Pennsylvanie sera entendu par le juge de district Matthew Brynn, nommé par l'ancien président Barack Obama.

En outre, le procureur général de Pennsylvanie, le démocrate Josh Shapiro, a déjà qualifié la plainte de non fondée. "Je suis convaincu que la loi de Pennsylvanie sera respectée et que la volonté du peuple [de l'État] exprimée lors de cette élection sera respectée", a-t-il déclaré.

Néanmoins, un miracle commence à se produire. Le 10 novembre, 20 voix ont été déduites du résultat préliminaire de Biden en Pennsylvanie. Biden dispose désormais de 259 voix, soit 11 de moins que nécessaire pour gagner. Il reste encore 214 voix à Trump.

Le Congrès de Pennsylvanie demande au gouverneur d'enquêter sur l'origine des 105 000 bulletins de vote par correspondance, un chiffre record, délivrés à des personnes non enregistrées à leur adresse.

Le sénateur républicain de Caroline du Sud, Lindsay Graham, a déclaré le 8 novembre que l'équipe Trump avait vérifié les résultats du vote anticipé en Pennsylvanie et avait trouvé plus de 100 morts sur les listes. Graham a déclaré que la mort d'au moins 15 d'entre eux avait déjà été officiellement confirmée. Il a également déclaré que le siège de Trump a trouvé six cas en Pennsylvanie où des personnes ont été enregistrées comme électeurs après leur décès et où les bulletins de vote ont ensuite été abandonnés en leur nom.

Le sénateur a également indiqué que le FBI, l'inspecteur des postes et la commission juridique du Sénat examineraient une déclaration d'un facteur d'Erie, en Pennsylvanie, qui affirmait que les bulletins de vote étaient datés rétroactivement et semblaient donc avoir été envoyés le jour du scrutin et non plus tard. Déjà, deux employés de la poste de Pennsylvanie sont prêts à témoigner devant un tribunal sur la façon dont ils ont été contraints d'apposer des timbres le 3 novembre sur les bulletins de vote reçus après le jour du scrutin.

M. Graham a également déclaré que le système informatique électoral du Michigan était suspect et que le candidat républicain au poste de sénateur, John James, ne devrait pas admettre sa défaite. James, comme le président Trump, avait de bonnes chances de gagner la journée de vote, mais à cause des votes par correspondance, l'adversaire démocratique l'a dépassé le lendemain.

Les journalistes du Wisconsin ont constaté que de nombreux membres du personnel se trouvaient sur l'urne dans la colonne des "témoins". Bien que, selon la loi, seules les personnes qui étaient personnellement présentes au moment où le bulletin a été rempli sont éligibles.

Pendant des siècles, de nombreux habitants de Philadelphie se sont inscrits et ont voté lors de ces élections. Et leur anniversaire a lieu il y a 90 et 100 ans. Ce n'est qu'à leur naissance qu'ils savaient déjà qu'ils soutiendraient Biden en 2020 !

La campagne de M. Trump est en train d'intenter une action en justice pour annuler tous les résultats dans les zones où les observateurs ne sont pas autorisés. Il s'agit des sites de comptage de bulletins "spéciaux" mondialement connus de Detroit, Philadelphie, Milwaukee et Atlanta.

Un agent électoral du Nevada est prêt à témoigner au tribunal sur la façon dont il a été forcé de compter les bulletins de vote sans vérifier la signature d'un électeur, ce qui est contraire à la loi de l'État.

Dominion Voting Systems, une entreprise de comptage des votes dans 30 États, a publié une mise à jour de ses serveurs au moment le plus opportun - le soir même des élections. Pour cette raison, les serveurs de l'entreprise ont été mis hors service à de nombreuses reprises et Trump a au moins 6 000 votes comptés dans le Michigan. L'entreprise mène un projet commun avec la Fondation Clinton depuis six ans maintenant.

Pourquoi M. Trump a-t-il enlevé de son poste le secrétaire à la défense ?

Le 9 novembre, le président américain Donald Trump a mis à la retraite le secrétaire à la défense américain Mark Esper. Le leader américain l'a dit sur Twitter. "Je suis heureux d'annoncer que Christopher K. Miller, le très respecté directeur du Centre national de lutte contre le terrorisme (approuvé à l'unanimité par le Sénat), sera désormais secrétaire à la défense", a-t-il écrit.

Comme le notent les agences de presse, il est peu probable que le Sénat américain ait le temps d'approuver la candidature du nouveau ministre avant le 20 janvier 2021, date de l'investiture du nouveau président américain.

Les tensions entre Esper et Trump se sont accrues dans les médias américains depuis l'été. Esper, qui a occupé le poste de chef du Pentagone, a pris publiquement ses distances avec le leader américain dans le contexte de la ligne rigide des autorités fédérales pour contrecarrer les protestations contre le racisme et la violence policière. M. Trump a notamment parlé de son désir d'utiliser la loi sur la répression des soulèvements de 1807, qui donne le droit d'utiliser les forces armées à l'intérieur du pays. Esper était contre.

Esper a également interdit l'affichage de symboles et de drapeaux confédérés sur les installations militaires américaines, et a activement travaillé pour changer les noms des bases associés aux noms des généraux qui ont combattu du côté des esclaves du Sud.

La démission d'Esper a déjà été critiquée par des démocrates de haut rang au Congrès américain, en particulier par la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi. Selon elle, le président veut "faire des ravages" avant la fin de son mandat en janvier.

Pelosi met tout sens dessus dessous, comme d'habitude. « Semer le chaos » est la méthode démocrate si la contestation des résultats des élections conduit à des résultats positifs. Dans cette situation, Trump peut en effet avoir besoin d'une loi pour réprimer les soulèvements. Mais comment peut-on se fier à un ministre de la défense qui refuse d'appliquer la loi à l'avance ? C'est pourquoi Trump change la tête du Pentagone. Et c'est pourquoi les démocrates sont si inquiets !

Vladimir Ovchinsky

Vladimir Semenovich Ovchinsky (né en 1955) - criminologue russe bien connu, général de police à la retraite, docteur en droit. Il est un avocat honoré de la Fédération de Russie. Ancien chef du bureau russe d'Interpol. Membre permanent du Club d’Izborsk.

Traduit du russe par Le Rouge et le Blanc.