Vladimir Ovchinsky : Une "révolution de couleurs" contre le "président démocratiquement élu" (Club d'Izborsk, 16 novembre 2020)

Vladimir Ovchinsky :Une "révolution de couleurs" contre le "président démocratiquement élu"

16 novembre 2020

https://izborsk-club.ru/20158

Les analystes au service des démocrates sont inquiets. Ils estiment que "Joe l’endormi" Biden sous-estime le danger de la résistance de Trump à la fraude électorale. Le quartier général de Biden craint un état d'urgence ou la loi martiale aux États-Unis.

Le président Trump continue à exercer ses fonctions

La Maison Blanche rejette les critiques des démocrates, qui accusent le président de démissionner prématurément de ses fonctions.

"C'est un mensonge absolu", a déclaré le porte-parole adjoint de la Maison Blanche, Judd Deer. - Comme il l'a promis, le président Trump se bat pour des élections libres et équitables, tout en remplissant tous ses devoirs pour faire passer l'Amérique en premier. Il travaille également à promouvoir des incitations économiques significatives, en discutant du projet de budget de l'État avec les membres du Congrès, et en s'assurant que les États et les municipalités disposent de tout ce dont ils ont besoin pour faire face à la pandémie actuelle.

Trump a assisté à la cérémonie de la Journée des anciens combattants au cimetière national d'Arlington.

La plupart des législateurs républicains au Congrès continuent de soutenir la position de M. Trump sur les élections frauduleuses, peu d'entre eux reconnaissant Joe Biden comme président élu.

Les sénateurs du Parti républicain ont refusé à Biden l'accès aux briefings des services de renseignement, ce qui est actuellement impossible car l'Administration des services généraux n'a pas encore confirmé sa victoire.

Le peuple américain contre les faux démocrates

Ceux qui ont voté pour Trump, plus de 70 millions d'entre eux, ne se taisent pas. Plusieurs rassemblements de masse impliquant des partisans du président Donald Trump ont eu lieu à Washington DC le 14 novembre, notamment la MAGA March of Millions (Make America Great Again), le rassemblement Women for Trump et la manifestation Stop the Stealing, dont les organisateurs soutiennent les allégations du président concernant le truquage des votes lors des élections du 3 novembre. Au moins 80 000 personnes ont participé aux rassemblements du 14 novembre à Washington, D.C., selon le décompte minimum. C'est beaucoup pour l'action de protestation.

Le président Trump a tweeté : "Il est encourageant de voir tout le soutien formidable, en particulier les rassemblements coordonnés, qui ont lieu dans tout le pays, y compris un grand rassemblement samedi dans la région de Washington.

Il l'a même regardé et a salué ses partisans. Environ deux heures avant la date prévue pour les rassemblements de la Trump, le cortège du président a descendu la Pennsylvania Avenue dans le centre de Washington. Donald Trump a souri et a salué les manifestants qui s'étaient rassemblés au centre de la capitale pour exprimer leur soutien au président sortant.

Les rassemblements ont été soutenus par les médias conservateurs ainsi que par les nationalistes blancs. Des manifestations de supporters de Trump ont également eu lieu dans d'autres grandes villes du pays.

Au même moment, Antifa et le BLM (mouvement pour les droits des noirs américains) ont organisé des contre-manifestations dans la capitale américaine le même jour. De nombreuses vidéos ont enregistré les affrontements entre les supporters de Trump et de Biden.

Les démocrates craignaient un état d'urgence.

Nous ne sommes pas encore arrivés à ce point. Mais le quartier général des démocrates et les médias qui les servent ont eu très peur. Les médias démocratiques ne s'attendaient pas à une telle résistance de la part de Trump et de son équipe. Ils ont été particulièrement alarmés par la rafale d'anciens généraux et membres des forces spéciales. Un initié du Pentagone en a parlé : "Ce sont des gens qui vont et font tout ce qu'ils pensent être nécessaire pour réaliser son (Trump) programme. Ce sont de vrais soldats en guerre avec ce que Trump appelle un état profond".

Les secousses de l'appareil de renseignement militaire ont stupéfié les observateurs par leur audace.

Le secrétaire d'État Mike Pompeo a fait une déclaration très audacieuse en disant à des journalistes méfiants qu'il y aurait une "transition en douceur" ... vers la deuxième administration Trump.

Le plan du jeu de Trump, selon certains analystes démocrates, est de remettre en question la légitimité de l'élection. Dans ce cas, les États-Unis sont confrontés à un scénario de cauchemar constitutionnel. Des manifestations violentes omniprésentes aux Etats-Unis, voire une guerre civile.

Alors que la tension monte en prévision de l'inauguration présidentielle du 2 janvier, il y a des raisons de croire, selon certains médias démocratiques, que M. Trump et son administration vont déclarer l'état d'urgence ou la loi martiale pour "protéger la nation" contre les extrémistes et l'"État profond" qui a organisé une "révolution de couleurs" contre le "président démocratiquement élu".

Vladimir Ovchinsky

Vladimir Semenovich Ovchinsky (né en 1955) - criminologue russe bien connu, général de police à la retraite, docteur en droit. Il est un avocat honoré de la Fédération de Russie. Ancien chef du bureau russe d'Interpol. Membre permanent du Club d’Izborsk.

Traduit du russe par Le Roug et le Blanc