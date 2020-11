VladimirOvchinskyy : Ayant ordonné le transfert du pouvoir, Trump ne va pas renoncer à ce pouvoir. (Club d'Izborsk, 24 novembre 2020)

VladimirOvchinskyy : Ayant ordonné le transfert du pouvoir, Trump ne va pas renoncer à ce pouvoir.

24 novembre 2020

https://izborsk-club.ru/20244

Le 23 novembre, M. Trump a déclaré sur Twitter qu'il avait demandé au chef du Bureau des affaires générales de l'administration américaine de "faire ce qu'il fallait" pour transférer le pouvoir à Joe Biden.

Ainsi, M. Trump a rempli la tradition de la transition démocratique du pouvoir et a souligné son engagement envers les principes constitutionnels des États-Unis.

Mais cette procédure ne signifie pas que Trump va abandonner son pouvoir sans combattre, dans le cadre de la même Constitution américaine !

Le système électoral américain est un phénomène étonnant. Elle a permis aux démocrates de commettre de fantastiques culbutes de truquage électoral. Chaque jour, les médias américains rapportent de nouveaux faits flagrants. Mais le même système électoral américain permet à Trump de rester à la place du président ! Il n'est pas conspiré pour être annoncé par les principaux avocats américains.

"La tempête parfaite".

La position la plus claire sur cette question a été formulée par Alan Morton Dershowitz, un professeur de la faculté de droit de Harvard connu en Amérique et dans de nombreux pays (qui n'est pas membre de l'équipe d'avocats de Trump, mais qui a une position indépendante).

Dans son article "The Only Way for Trump to Win" sur le site web du GATESTONE INSTITUTE (18.11.2020), il note que pour que Biden devienne officiellement le président élu, il faut au moins un nombre suffisant d'États lui fournissant les 270 électeurs nécessaires. Et ce n'est pas encore le cas.

Le président sortant Trump n'a qu'une seule façon de gagner et, pour ce faire, il aura besoin de ce que la langue anglaise appelle la "perfect storm" - littéralement une cascade de circonstances en sa faveur, ce qui, pour être honnête, ne semble pas très probable pour le moment.

Il faut bien comprendre que l'équipe d'avocats de Trump ne vise pas à obtenir 270 voix en faveur de son client. Cela semble impossible pour le moment.

Non, leur objectif est de remettre en question la présence des 270 électeurs qui ont nommé Biden comme président.

Cependant, la question peut se poser s'il s'agit d'un jeu à somme nulle, comment se peut-il que Biden n'ait pas 270 voix si Trump ne peut atteindre ce nombre ?

C'est la réponse à cette question qui donne la clé pour démêler ce que l'équipe juridique de Trump essaie vraiment de faire en ce moment. Si à la mi-décembre, il n'y a toujours pas assez de voix, c'est-à-dire si à cette date moins de 270 électeurs sont certifiés par leur État, alors théoriquement Biden ne recevra pas les 270 voix nécessaires. Si cela se produit, les élections seront transférées à la Chambre des représentants, comme cela s'est déjà produit plusieurs fois au XIXe siècle.

En vertu de la Constitution, la Chambre ne vote pas pour le Président par les votes de chaque membre du Congrès, mais par les délégations des États. Chaque État ne disposant que d'une seule voix, 26 États sont tenus d'élire un président. Et bien qu'il y ait plus de démocrates que de républicains à la Chambre des représentants, il y a plus d'États avec une majorité de républicains.

Par conséquent, si l'élection est reportée à la Chambre des représentants, ce sont les républicains qui détermineront le prochain président.

Cette possibilité existante est prévue dans la Constitution américaine. C'est cette opportunité qui dicte la stratégie que l'équipe juridique de Trump suit maintenant.

Il s'agit d'une stratégie à long terme ; son succès nécessitera une "tempête parfaite" de décisions judiciaires favorables, des mesures favorables de la part d'un certain nombre de secrétaires d'État, un recomptage des votes favorable et une issue favorable de divers autres problèmes. Il ne suffira pas de gagner n'importe quel État, même la Pennsylvanie. Par conséquent, il devrait y avoir plus de 35 électeurs qui n'ont pas été certifiés lors du vote. C'est, avouons-le, très peu probable, mais théoriquement tout à fait possible.

C'est ce scénario de "tempête parfaite" qui explique pourquoi le président Trump n'a pas admis sa défaite ni retiré ses poursuites.

La stratégie de Trump : instruction pas à pas...

Anthony Zurker (21.11.2020), un observateur de l'armée de l'air, écrit à propos de cette stratégie Trump, qui a été mise en évidence ci-dessus par Dershowitz.

Selon lui, M. Trump espère y parvenir :

1. Bloquer le processus d'évaluation officielle des élections dans le plus grand nombre d'États possible : par le biais de poursuites judiciaires et en convainquant les fonctionnaires républicains de voter contre.

2. Dans les États où le pouvoir législatif contrôle les républicains et où Biden a gagné avec peu d'avantages, convaincre les membres du Congrès local que le vote doit être rejeté parce qu'il s'est accompagné de violations massives.

3. Inviter ensuite ces assemblées législatives à envoyer un panel d'électeurs qui voteront pour Trump, et non Biden, lors de l'élection présidentielle officielle du 14 décembre.

4. Le faire dans un nombre suffisant d'États, tels que le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie, pour faire passer l'électorat de M. Trump de 232 à 270.

Cette stratégie pourrait fonctionner même si les deux candidats obtenaient le même nombre de voix, car, comme l'a indiqué Dershowitz ci-dessus, le sort de la Maison Blanche sera alors décidé par la Chambre des représentants. Bien que les démocrates y soient majoritaires, les républicains peuvent compter sur un avantage en raison des règles spécifiques à ce type de vote.

Que fait Trump pour mettre en œuvre ce scénario ?

Il fait pression sur les personnes qui ont le potentiel d'influencer la façon dont les électeurs d'un État donné sont nommés.

Le fait que M. Trump fasse pression sur les responsables électoraux, a déclaré M. Zurker, ne constitue pas nécessairement une violation de la loi, même s'il est juste de dire que c'est sans précédent et controversé.

Habituellement, la procédure de synthèse des élections nationales par les représentants des partis démocrate et républicain est une simple formalité. Mais il est maintenant devenu le maillon le plus important dans les tentatives du président de conserver le pouvoir pour les quatre prochaines années.

Trump peut-il réussir, comme se demande Zurker (qui est du côté des démocrates) ?

Ce n'est pas impossible, conclut le chroniqueur.

Changer le vainqueur de l'élection présidentielle à ce stade pourrait devenir un tel cataclysme politique que la seule pensée de la possibilité même théorique d'une telle évolution empêche les démocrates de bien dormir.

Dans les premières années de l'existence des États-Unis, les législatures des États disposaient de larges pouvoirs pour nommer leurs électeurs, et la Constitution ne stipule toujours pas que les résultats du vote doivent être suivis. Depuis lors, les États ont généralement élu le président en fonction de la volonté des électeurs, mais le système original reste inchangé.

Si le président peut être persuadé de prendre certaines mesures par les législateurs dans des États tels que le Michigan, les démocrates répondront bien sûr par des actions en justice. Mais les lois - tant au niveau des États qu'au niveau fédéral - n'apportent pas de réponse claire à de nombreuses questions - d'autant plus que ces questions ont rarement été portées devant les tribunaux.

Les États peuvent-ils modifier rétroactivement les lois régissant les élections ? C'est possible. Mais la décision finale sera prise par les tribunaux.

Dans certains cas, le sort d'une élection peut être décidé par le Congrès américain.

Les législateurs républicains commencent déjà à préparer la question de l'élection du président des États-Unis qui sera soumise au vote du Congrès. A cette fin, les républicains prévoient d'arrêter le 6 janvier 2021 la procédure de certification des votes du collège électoral lors d'une session du Congrès. Pour cela, l'objection de deux législateurs - un sénateur et un membre du Congrès - suffit. Dans ce cas, le président du Sénat (c'est le rôle, pas le vrai poste), maintenant qu'il est le vice-président - le président Mike Pence, a le droit de poser la question du choix du président américain pour le vote au Congrès.

***

Si c'est le cas, les démocrates sortiront à nouveau du champ juridique, comme ils l'ont fait lors des émeutes de l'été 2020, et tenteront de soulever la rébellion. Et Trump appliquera l'ancienne loi sur la rébellion pour la supprimer. C'est pourquoi il a dû changer la direction du ministère de la défense et nommer des spécialistes de la lutte contre le terrorisme à des postes clés.

Vladimir Ovchinsky

Vladimir Ovchinsky

Vladimir Semenovich Ovchinsky (né en 1955) - criminologue russe bien connu, général de police à la retraite, docteur en droit. Il est un avocat honoré de la Fédération de Russie. Ancien chef du bureau russe d'Interpol. Membre permanent du Club d'Izborsk.

Traduit du russe par Le Rouge et le Blanc.