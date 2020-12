Albir Krganov : Les organismes publics doivent promouvoir la valeur de la langue maternelle (Club d'Izborsk, 30 décembre 2020)

Albir Krganov : Les organismes publics doivent promouvoir la valeur de la langue maternelle

30 décembre 2020

https://izborsk-club.ru/20491

Le rôle du public dans la mise en œuvre de la politique d'État dans le domaine de l'éducation dans les langues nationales minoritaires et de leur enseignement dans la Russie moderne (discours prononcé lors de la douzième session du Forum sur les questions relatives aux minorités sous les auspices du Conseil des droits de l'homme des Nations unies).

Chers participants du Forum !

Je vous salue cordialement au nom de l'Assemblée spirituelle des musulmans de Russie et de la Chambre publique de la Fédération de Russie et je souhaite santé, bien-être et bonheur à toutes les personnes présentes.

Les problèmes de la politique de l'État dans le domaine de l'éducation dans les langues minoritaires et de leur enseignement ont une valeur théorique et pratique importante, et ils sont pertinents à leur manière pour de nombreux pays.

Au fil des siècles, la Russie est devenue le plus grand État multinational du monde, où une unité et une diversité uniques, une communauté spirituelle et une union de différents peuples ont été préservées grâce au rôle unificateur historique du peuple russe.

S'exprimant lors de la dernière séance plénière de la XVIe réunion du Club international de discussion Valdaï, le Président de la Fédération de Russie V. Poutine a noté : « La Russie, depuis le tout début, soit dit en passant, sa création et sa formation est un pays multinational et multiconfessionnel. Dans un certain sens, il s'agit d'un pays et d'une civilisation qui a absorbé organiquement de nombreuses traditions et cultures, a préservé leur diversité et leur caractère unique tout en préservant l'unité de son peuple. Nous sommes très fiers de cette harmonie d'identité et de l'unité de destin des peuples de la Fédération de Russie ».

La tradition historique montre que le développement spatial territorial de la Russie au cours de nombreux siècles s'est fait en préservant les peuples indigènes, grands et petits, leur langue et leur mode de vie.

La préservation et le soutien de la langue russe en tant que langue d'État de la Fédération de Russie et des langues des peuples de Russie est une priorité de la politique nationale et éducative de l'État.

Aujourd'hui, nous pouvons affirmer que la diversité ethnoculturelle et linguistique de la Russie moderne se manifeste par le fait que 277 langues et dialectes sont utilisés, 105 langues sont utilisées dans le système éducatif de l'État, dont 24 sont utilisées comme langues d'enseignement et 81 comme matières.

Les normes juridiques internationales actuelles exigent des garanties adéquates du droit d'utiliser sa langue maternelle. Les dispositions concernant le droit d'utiliser sa langue maternelle et son utilisation sont énoncées dans la Constitution de la Fédération de Russie (art. 19, partie 2, art. 26, partie 2, art. 29 et art. 68). La législation fédérale sur les droits des citoyens au libre choix de la langue d'enseignement est généralement conforme aux obligations internationales contractées par la Fédération de Russie et crée la base juridique appropriée pour l'exercice de ce droit.

La mise en œuvre en Russie de la politique de l'État dans le domaine de l'éducation dans et des langues minoritaires nécessite des efforts concertés et les autorités de l'État sont justifiées de s'appuyer sur le potentiel et les initiatives des organisations religieuses et publiques.

Le problème de l'organisation de l'éducation islamique dans les langues minoritaires (autres que l'arabe) concerne les organisations religieuses islamiques. L'Islam lui-même est un facteur puissant pour développer et améliorer l'éducation islamique et constitue la base de la formation spirituelle et morale de l'individu. Il est important pour nous, musulmans russes, de préserver et de développer un lien organique entre le potentiel spirituel et moral de l'Islam et le système d'éducation et d'éveil islamique, tant en général que dans les langues minoritaires.

Je voudrais mentionner l'expérience positive de l'Administration Spirituelle des Musulmans de la République du Tatarstan dans l'organisation de cours gratuits pour l'étude de la langue tatare. Depuis l'année dernière, elles sont organisées dans les mosquées de 16 villes et districts du Tatarstan.

Le programme d'un tel cours intensif vise à apprendre la langue tatare parlée, à maîtriser des ensembles de vocabulaire situationnel et à développer des compétences communicatives. La communauté scientifique et pédagogique, des enseignants expérimentés et des spécialistes parmi les spécialistes certifiés - des philologues de la langue tatare - ont été impliqués dans la formation. Cette expérience a été diffusée dans d'autres régions de Russie, ce qui complète les activités des structures de l'État dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement des langues minoritaires.

Les questions de l'enseignement des langues maternelles et de leur préservation dans l'espace éducatif préoccupent le public russe. La Chambre publique de la Fédération de Russie a organisé des tables rondes sur ce sujet et a ouvert une ligne d'assistance téléphonique. Le grand public s'est impliqué dans le développement du concept d'enseignement des langues et littératures maternelles à l'initiative de la Chambre publique de la Fédération de Russie. La Chambre publique estime à juste titre que le système éducatif russe a accumulé une expérience énorme et unique dans l'enseignement et le soutien des langues et littératures indigènes. Il convient donc de la préserver et de la multiplier, en tenant compte des possibilités offertes par les bases technologiques modernes de l'enseignement et de l'expérience séculaire de l'étude des langues et littératures autochtones dans les écoles russes.

Les organismes publics doivent promouvoir la valeur d'une langue maternelle, accroître son attrait, en particulier pour la jeune génération, et valoriser la culture linguistique. Tout cela affecte la liberté de choix d'une langue maternelle et l'étendue de son utilisation.

Le problème de l'augmentation de l'efficacité des canaux de communication sur l'éducation et l'enseignement des langues minoritaires entre le public et les autorités municipales et étatiques semble urgent.

La mise en œuvre réussie de la politique d'État dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement des langues minoritaires dans la Russie moderne facilitera le renforcement de la diversité ethnoculturelle et linguistique, de l'accord national et de l'identité russe pan-civil, ainsi que l'unité du peuple multinational de Russie.

Albir Krganov

Albir Krganov (né en 1976) est le leader religieux et communautaire russe, chef, mufti de la CRO "Assemblée spirituelle des musulmans de Russie", mufti, président de la CRO "Administration spirituelle des musulmans de Moscou et de la région centrale", mufti de la CRO "Administration spirituelle des musulmans de la République tchouvaque". Membre de la Chambre civique de la Fédération de Russie. Membre permanent du Club d’Izborsk.

Traduit du russe par le Rouge et le Blanc.