Alexandre Eliseev : Enquête sur le déluge (Club d'Izborsk, 3 décembre 2020)

Alexandre Eliseev : Enquête sur le déluge

3 décembre 2020

1. « Enquête » philosophique et politique.

Il existe des livres qui sont écrits comme des traités philosophiques et politiques approfondis. Et il y a des livres qui naissent comme des enquêtes policières fascinantes. Le nouveau livre de Vitaly Vladimirovich Averyanov, vice-président du Club d'Izborsk et docteur en sciences philosophiques, combine deux "genres". Ici, l'un complète parfaitement l'autre.

Nous avons devant nous une enquête philosophique et politique, qui révèle les mécanismes et démêle les énigmes de la civilisation moderne. Un lecteur un peu intrigant, qui pointe vers le prochain moment "détective". L'auteur examine les "développements" politiques récents (la démission du Premier ministre, la réforme constitutionnelle, etc.) et tire la conclusion suivante, très inattendue et très intéressante : "Mon opinion est la suivante : en décembre, le président a reçu les dernières preuves d'une conspiration qui a été jouée contre lui par les chefs de plusieurs clans oligarchiques et des fonctionnaires de haut rang, y compris des membres du gouvernement Medvedev. La même chose est indirectement confirmée par l'incident sur la Lubyanka le 19 décembre*, qui peut être interprété comme une "marque noire" envoyée à Poutine par des opposants en coulisses" (p. 28).

Et le livre contient de nombreuses observations et conclusions similaires. Les événements de notre époque troublée sont considérés comme un enchevêtrement de tendances très inquiétantes. Ils reflètent l'état de la civilisation moderne, que l'auteur considère comme la civilisation du déluge. Il se caractérise de la manière suivante : "C'est un réseau mondial et transnational, concentré principalement dans les grandes villes. C'est pourquoi nous l'appelons aussi la Mégapole. Aujourd'hui, il a atteint un point de fracture, à partir duquel l'anti-système va assumer ses tâches essentielles anti-humaines. C'est le contrôle cybernétique total, la réduction de la population, le déversement de "lest" humain, le déplacement des personnes de l'économie productrice. La destruction définitive de la classe moyenne, la construction d'un nouvel ordre de castes. L'arrêt des tendances "dangereuses", comme le considèrent les élites financières mondiales, dans les technologies de développement qu'elles tentent d'étrangler" (p. 46).

En fait, c'est la guerre mondiale hybride qui est menée aujourd'hui contre les fondements mêmes de l'existence humaine. C'est le déluge, qui brouille tout et tout - les vagues du chaos mondial, qui est une conséquence du capitalisme mondial.

2. Le mondialisme du "déluge"...

Il convient de noter ici que le plus ancien déluge, que nous connaissons tout d'abord grâce à la Bible, était également un état de la civilisation de l'époque. Elle a subi la dégradation la plus puissante, et l'Eau elle-même n'a fait qu'amener cette dégradation à sa fin logique, en emportant la civilisation qui avait épuisé ses possibilités existentielles.

On pense que c'est avant les temps (d'inondation) qu'une certaine civilisation mondiale s'est formée, dont le centre était une civilisation insulaire qui a coulé l'Atlantide. C'est alors que naît le capitalisme, dont la genèse doit être associée au frère tueur Caïn et à sa progéniture. Les racines du système "commercial" ("monétaire") moderne remontent aux temps anciens. L'expérience de l'étude de ce capitalisme "maritime" est présentée dans l'intéressant ouvrage de V. Katasonov "The Kainite Civilization and Modern Capitalism". Ce sont les Caïnites qui ont fait la transition vers le mode "mégapole", créant des villes comme des foules énormes de personnes qui étaient séparées des autres.

L'auteur de « La Civilisation du Déluge" attire l'attention sur le fait que la civilisation pré-inondation, comme la civilisation actuelle, avait une certaine hyper-élite. Elle était composée de géants puissants. Comme maintenant, ils ont opprimé toute l'humanité, "dévorant" les fruits de son travail. V. Averyanov énumère des caractéristiques de la civilisation pré-diluvienne comme la forme extrême de fierté, le cannibalisme, l'utilisation d'embryons humains, la promiscuité sexuelle extrême. "Au fait, les mots bibliques "toute chair a perverti son chemin" contiennent une allusion assez transparente au fait que la mutation génétique et les dommages à la nature biologique ont affecté non seulement les humains mais aussi les animaux - Noé pour l'Arche du Salut avait reçu l'instruction de sélectionner les animaux "sans vice" - note l'auteur. - Les géants eux-mêmes étaient en quelque sorte un plan d'amélioration de l'homme planifié par les transhumanistes modernes et les représentants de l'eugénisme. Ils étaient d'une grande taille et d'une grande force physique, avaient "des capacités améliorées" et une bonne santé, étaient des guerriers invincibles" (p. 57).

Je note que la création de la Nouvelle Atlantide est actuellement en préparation. Il s'agit d'un projet du Partenariat transatlantique pour le commerce et l'investissement (TTIP). En fait, sa mise en œuvre signifiera la création des États-Unis euro-atlantiques (la base du quasi-État mondial). De manière caractéristique, en 2009, le Parlement européen a adopté une résolution qui propose la création d'un "Conseil de politique transatlantique". On suppose qu'il aura un mandat solide en matière de politique et de sécurité internationales. Et depuis 1992, le "Réseau policier transatlantique" fonctionne, qui comprend des parlementaires européens et américains, ainsi que des représentants de milieux d'affaires influents. Sous Trump, le projet TTIP a été gelé, mais l'arrivée au pouvoir de Biden lui ouvre de nouvelles perspectives. Ce n'est pas une coïncidence si les félicitations de Sleepy Joe expriment l'espoir d'une coopération transatlantique accrue.

3. Pandémie et chaos.

Les événements de notre époque s'inscrivent tout à fait dans le cadre de la "Civilisation du déluge" et servent en quelque sorte de moyen de sa mise en place. Prenez au moins la pandémie COVID-19. L'auteur attire l'attention sur de nombreuses choses étranges qui y sont associées. Selon lui, certaines forces pourraient bien utiliser la phobie du coronavirus pour atteindre certains objectifs mondiaux. En particulier, pour assainir radicalement l'espace économique mondial et redistribuer radicalement les ressources.

Mais surtout, COVID-19 n'est pas nécessairement une certaine limite du "pandémisme" moderne. "À première vue, il se passe quelque chose comme un exercice, peut-être, il s'agit juste d'une répétition de la Grande Panique, qui est prévue pour une date ultérieure et en relation avec un autre plan délicat", - suppose V. Averyanov (p. 42).

Le déluge, qui symbolise le chaos des éléments de l'eau, suggère le chaos de tous les processus mondiaux. Selon l'auteur, il est possible de supposer que la pandémie est une sorte de couverture pour la redistribution mondiale des finances mondiales. Mais derrière les changements économiques, il y a aussi des changements politiques à grande échelle. "Et elles ont déjà lieu - troubles artificiellement provoqués aux États-Unis, aggravation de la lutte des élites en Chine, en Europe et en Russie, crise politique dans de nombreux États d'Amérique latine, montée en flèche des idéologies alternatives - tout cela devient des marqueurs très visibles du Grand Déluge" (p. 75).

En effet, il y a un chaos politique. D'ailleurs, la plus grande grève de l'histoire de l'humanité a eu lieu en Inde le 26 novembre de cette année. Elle a été suivie par 200 à 250 millions de personnes. De manière caractéristique, les participants ont protesté, entre autres, contre les mesures restrictives imposées en rapport avec la pandémie. Comme on peut le voir, l'auteur indique à juste titre le vecteur du mouvement de la civilisation moderne.

4. L’inexistence du numérique

L'ancien Déluge symbolisait le chaos originel des temps de la création : "Mais la terre était aveugle et vide, et l'obscurité sur l'abîme, et l'esprit de Dieu était porté sur l'eau. (Genèse 1:2) Cette eau symbolise la non-existence originelle (en grec "mion"), qui a été créée avant le monde des "choses" formalisées. Et ce chaos de non-existence (ou d'inexistence) éclabousse chaque "chose". Il est nécessaire que chaque personne ait le choix - soit d'aller vers l'Être, soit de tomber dans les eaux sans fond de la non-existence. Sinon, l'homme ne serait qu'une machine automatique de l'Absolu, qui est la Genèse absolue, non soudée. Le déluge, ancien et actuel, est le désir de la civilisation de plonger dans les eaux de l'inexistence.

Et cette aspiration s'exprime dans la numérisation moderne, qui tente de faire du total. L'auteur examine en détail la question du "Nombre", en soulignant son inexistence : "Le nombre à sa racine est une lecture mathématique du concept mystérieux de "rien", de "non-existence". Les mathématiciens révèlent cette catégorie par le zéro, c'est-à-dire par "l'absence d'être". Zéro est le nombre de tous les nombres, la source et le pathos de la réalité numérique. Le problème avec les chiffres, c'est qu'ils ne connaissent pas l'Imprégnable. Le nombre est insignifiant devant le mystère de la vie, il ne peut pas le maîtriser, mais il tente de le chasser de l'existence ... Et pour cela il faut tuer la foi, réduire le monde entier à son pied d'outre-monde et tangible ... Aujourd'hui, sous la forme la plus évidente, le problème des nombres comme éléments de non-existence se manifeste dans le domaine de la culture et de l'information. Dans la réalité numérique, il y a une substitution du symbolisme et de la symbolique par un numéro de code, une simulation du contenu sémantique substantiel par un signe de langue, la substitution du personnel par le matériel. Le calcul agit comme une imitation de la pensée, et la conscience se transforme en fonction d'un programme donné par un nombre" (p. 128).

5. L’Arche russe du salut" (p. 128).

On sait que l'arche construite par le juste Noé a été le salut du déluge "biblique". Aujourd'hui, la Russie en tant que porteuse de la civilisation russe peut devenir une alternative à la civilisation des inondations. Récemment, le concept d'"Arche russe" a été activement développé. Et dans ce livre, il y a de nombreuses discussions intéressantes sur son essence et ses perspectives. D'ailleurs, cette année, sous la direction de V. Averyanov, a été préparé un ouvrage collectif - "Arche russe". Une stratégie alternative pour le développement mondial" a été préparée par V. Averyanov. ("Izborsk Club", № 1 (77), 2020).

L'auteur justifie de manière convaincante - pourquoi la Russie est celle qui s'approche du rôle de l'Arche, qui sauve du déluge. Le nord de l'Eurasie est la partie du territoire la plus protégée contre les différentes catastrophes naturelles. La Russie dispose de réserves de ressources presque inépuisables. Il ne s'agit pas seulement de minéraux, mais aussi de forêts, de ressources en eau et de la moitié des sols fertiles du monde. En principe, la Russie pourrait nourrir le monde entier.

Mais le plus important, peut-être, est ceci : "Nous verrons que ce sont les Russes, dans leur état mental, qui pensent au monde, qui prennent à cœur l'injustice et la souffrance dans d'autres parties du monde. Cette propriété n'est pas accidentelle. C'est la Russie qui rêve d'un projet alternatif de développement mondial - c'est sa tendance naturelle latente. Et nous avons déjà l'expérience de proposer un projet mondial qui soit à la fois pragmatique (bénéfice pour nous-mêmes) et altruiste (bénéfice pour tous). En outre, il existe un potentiel secret : le fait est que chaque défaite de la Russie ne la détruit pas, et remplit la fonction de "ressort de compression". Après une période historiquement courte, cette propriété de "compression" se transforme en son contraire - une nouvelle expansion, beaucoup plus importante qu'à l'étape précédente". (с. 50).

L'enquête sur le déluge est ainsi combinée avec l'étude des possibilités et des perspectives de salut qui en découlent.

Traduit du russe par Le Rouge et le Blanc.

*NdT: https://www.bbc.com/news/world-europe-50858949