Alexander Mazharov : la Russie va grandir dans l’Arctique (Club d'Izborsk, 23 décembre 2020)

Alexander Mazharov : la Russie va grandir dans l’Arctique

23 décembre 2020

https://izborsk-club.ru/20411

« La Russie va grandir dans l’Arctique. »

Ces mots ont été prononcés par le Président de la Fédération de Russie V.V. Poutine à la réunion avec les volontaires et les finalistes du concours "Volontaires de Russie 2020" est très logique.

Aujourd'hui, l'attention de la communauté mondiale est de plus en plus tournée vers les territoires arctiques. L'Arctique devient un point de rencontre des intérêts de diverses nations dans les domaines économique, commercial, scientifique, environnemental et autres. Environ 30 % de la zone arctique de la Terre se trouve sur le territoire de notre pays. L'une des régions, qui joue un rôle clé dans le développement de la zone arctique de la Fédération de Russie, est la région autonome de Yamal-Nenets.

Yamal - région de Russie où se trouvent les matières premières

Il y a plus de 47 billions de mètres cubes de gaz, soit un cinquième de ses réserves mondiales, et plus de 7 milliards de tonnes d'hydrocarbures liquides concentrés dans le district autonome.

Yamal représente plus de 1 000 milliards de roubles d'investissement dans le capital fixe et près de 70 % des investissements de toute la zone arctique russe.

Aujourd'hui, au nord de la péninsule de Yamal, à Gydan et dans les eaux de la mer de Kara, de nouveaux territoires de croissance économique et un centre clé du développement industriel de la zone arctique russe sont en train de se former. Sa création garantira la consommation domestique et la demande mondiale de ressources énergétiques pour les décennies à venir.

C'est pourquoi la région a une importance particulière dans les questions de renforcement de la sécurité énergétique de la Fédération de Russie.

Yamal - le territoire d'un grand centre de transport et de logistique

Conformément aux intérêts nationaux de la Russie dans l'Arctique, un système de transport arctique unifié est en cours de création dans la région. Le projet comprend le chemin de fer de la latitude nord reliant les chemins de fer du nord et de Sverdlovsk des Chemins de fer russes et le chemin de fer SSH-2, axé sur la construction du corridor ferroviaire Obskaïa - Bovanenkovo - Sabetta.

La mise en œuvre des mégaprojets de Yamal fournira un accès direct à la route maritime du Nord et contribuera à résoudre la tâche d'augmentation du trafic de marchandises dans l'Arctique, fixée par le président du pays.

En conséquence, l'infrastructure de transport construite à Yamal deviendra non seulement la base d'un grand centre industriel d'importance nationale, mais servira également de facteur de croissance pour toute une série de secteurs de l'économie nationale.

Yamal - un territoire de développement chimique du pétrole et du gaz

La région est l'une des principales plateformes pour introduire les technologies russes non seulement dans la production mais aussi dans le traitement du gaz.

C'est pourquoi nous travaillons avec les plus grands utilisateurs du sous-sol sur la question de la création d'un centre de produits chimiques pour le pétrole et le gaz à Yamal, une installation à grande échelle capable de fabriquer des produits très rentables et de les fournir aux marchés mondiaux.

La construction d'un tel complexe garantira la réalisation des objectifs nationaux et des intérêts stratégiques de la Russie dans l'Arctique, créera les conditions nécessaires à la création de nouveaux emplois et de nouvelles industries, et contribuera à renforcer l'économie nationale.

Yamal - un territoire de développement durable pour les peuples indigènes

Dans les conditions d'un développement industriel à grande échelle, Yamal a préservé le mode de vie original des peuples indigènes du Nord.

Le système de soutien aux groupes ethniques indigènes du district autonome, qui comprend plus de 40 lois régionales, y contribue.

Des projets socialement significatifs de soutien au développement durable des peuples indigènes, à l'exemple du district autonome de Yamal-Nenets, sont examinés chaque année lors des sessions de l'Instance permanente des Nations unies sur les questions autochtones.

Pour améliorer la qualité de vie des aborigènes, nous poursuivons nos activités en tant que membres de trois organisations internationales - le Forum du Nord, le Conseil de l'Arctique et le Comité international des Jeux d'hiver de l'Arctique.

Une étroite coopération à long terme a permis d'organiser les Jeux de 2026 à Yamal. L'initiative de la région a été soutenue par le Comité international et inscrite au calendrier des manifestations sportives.

Yamal est la seule région de Russie où l'équipe de jeunes sportifs est le participant permanent des compétitions arctiques depuis 2004.

Yamal - le territoire de la coopération scientifique

Le Centre de recherche arctique établi dans le district effectue un large éventail de recherches appliquées en sciences naturelles, en histoire, en culture et en écologie.

Le renforcement des connaissances scientifiques sur la région polaire est également encouragé par le centre d'exploration arctique russe qui organise chaque année l'expédition de recherche du complexe Yamal-Arctique avec les principaux instituts de l'Académie des sciences russe.

Dans le cadre du Centre interrégional scientifique et de recherche de Sibérie occidentale, les scientifiques de Yamal coopèrent avec leurs collègues de la science universitaire pour étudier la zone cryolithique, l'écologie de l'Ob dans des conditions d'activité industrielle active et la reconstitution des stocks de corégone.

Aujourd'hui, un réseau de stations de recherche pour la surveillance tout au long de l'année des écosystèmes de la toundra, du golfe de l'Ob et de l'Oural polaire est créé et développé dans la région.

Les populations des espèces d'oiseaux, de poissons et d'animaux marins figurant sur la liste rouge sont étudiées.

Dans le même temps, les questions relatives aux changements mondiaux qui se produisent dans le permafrost revêtent une importance particulière pour Yamal et les autres régions arctiques.

Les vortex gazeux mondialement connus, la catastrophe environnementale de Norilsk et d'autres processus et phénomènes sismiques démontrent au monde entier les changements réels de la zone de permafrost.

À Yamal, la transformation du permafrost dans les conditions naturelles est surveillée aux stations de Bovanenkovo, Parisento, Marre-Sale et Beliy Island. Il existe un réseau de sites spécialisés et de gammes de recherche.

L'objectif du segment scientifique de Yamal est de préparer des recommandations fondées pour ajuster les normes et les technologies de construction de capital dans les zones dominées par le permafrost, ainsi que de rechercher de nouvelles solutions dans le domaine des matériaux utilisés. Pour résoudre ce problème, nous avons entrepris de créer le Laboratoire de cryolithologie terrestre et de sécurité géotechnique sur Yamal.

Yamal - le territoire de l'éco-bilan

Les conditions environnementales et les facteurs anthropiques déterminent dans une large mesure la qualité de vie dans toute région, en particulier dans l'Arctique.

Le district autonome de Yamal-Nenets met en œuvre une série de mesures visant à assurer la sécurité environnementale et la protection de la nature.

En coopération avec les compagnies pétrolières et gazières, nous avons lancé un programme sans précédent pour les régions arctiques de la Russie en vue de la liquidation de la pollution accumulée dans l'Arctique.

Des bénévoles de Green Arctic, une ONG de Yamal, et du mouvement Volontaires dans l’Arctique fondé par eux ont nettoyé l'île de Bely au cours des six dernières années. Au total, 230 volontaires de 25 entités constitutives de la Fédération de Russie ont pris part à des projets écologiques. Le rayonnement international de l'organisation est de 11 pays de l'étranger proche et lointain.

L'année prochaine, nous prévoyons d'achever un projet de cinq ans sur le nettoyage et la restauration des écosystèmes endommagés sur l'île de Vilkitsky, dans la mer de Kara.

Nous continuons à nettoyer le camp de Kharasavey abandonné par les pionniers du Nord, à nettoyer le champ pétrolier de Rostovtsevskoye et bien d'autres projets.

Aujourd'hui, l'écosystème fragile et unique de l'Arctique est un indicateur de l'équilibre des mesures prises par l'État, les autorités régionales et les entreprises pour protéger l'environnement dans le cadre du développement industriel du territoire pour le développement durable des peuples indigènes du Nord.

En préservant l'Arctique, nous préservons notre avenir.

Alexandre Mazharov

Alexandre V. Mazharov (né en 1960) - Vice-gouverneur de la région autonome de Yamal-Nenets, directeur du département des relations extérieures de la région autonome de Yamal-Nenets, docteur en économie. Membre permanent du club d'Izborsk, responsable de la branche régionale de Yamalo-Nenets

Traduit du russe par Le Rouge et le Blanc.