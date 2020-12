Alexandre Douguine : La conscience des Russes modernes est formatée par le communisme et le libéralisme (Club d'Izborsk, 24 décembre 2020)

Ilya Glazunov. Russie éternelle

Alexandre Douguine : La conscience des Russes modernes est formatée par le communisme et le libéralisme 24 décembre 2020 https://izborsk-club.ru/20418 - Alexandre Gelievich, vous aviez le Parti national bolchevique, puis le Mouvement eurasien. Vous êtes même allé voir Vladislav Surkov. A en juger par certaines actions de Vladimir Poutine, vous avez été écoutés - l'Union eurasienne a commencé à se concrétiser. Mais il est toujours là. Vous avez été longtemps hors du pouvoir. La situation a-t-elle empiré ou non au cours de ces 30 années ? En ce sens, Poutine a-t-il accompli une sorte de mission ? A quoi la Russie est-elle prête ? - D'une part, par rapport aux années 1990, les choses se sont beaucoup améliorées avec l'arrivée de Poutine. Mais je suis d'accord pour dire qu'en partie, quelque chose s'est arrêté, ne bougeant en aucune façon. Avec Poutine, il y a eu un bond en avant, mais ensuite la stagnation a recommencé, une sorte de retour en arrière. Je ne peux pas dire que je ne suis pas avec le gouvernement, au contraire, le gouvernement n'est pas avec moi. Vous avez correctement noté que ma position fondamentale n'a pas changé depuis 30 ans, voire plus. Cela revient à dire que la Russie doit être un sujet de l'histoire mondiale, que le pays doit revenir à sa tradition et remplir sa mission, une mission que nous ont léguée nos ancêtres. Chaque Russe, chaque Eurasien le ressent. Pas nécessairement ethniquement russe, au sens large - chaque Tatar, chaque Caucasien. Je trouve des échos d'accord avec cela dans un très grand nombre de personnes, souvent au pouvoir. Mais vous avez également raison de dire que nous, patriotes, eurasiatiques, sommes toujours incapables d'avoir une influence décisive sur le gouvernement, la société et la politique. Nous faisons sortie après sortie, mais tous les libéraux au pouvoir, la "6e colonne", les "dormeurs", hélas, les repoussent avec succès. Nous saisissons certaines positions, nous en sommes repoussés. Nous parvenons à occuper de nouveaux postes, mais nous sommes également pressés de partir de là. Quels que soient les partis, les positions dans l'éducation, la culture, les médias, la science, etc. C'est comme si nous avions affaire à une machine bien réglée, qui comprend l'importance des idées, des stratégies et des principes eurasiens. Le centre anti-Eurasie qui s'oppose à nous - moi personnellement - pendant tout ce temps ne peut tout simplement pas être en Russie - de telles idées sont simplement avantageuses pour les autorités, de plus - des capacités mentales salutaires et sérieuses sont nécessaires pour comprendre leur profondeur et leur efficacité. Il n'y a ni un tel mal, ni une telle mentalité dans le pouvoir russe. C'est pourquoi nous avons affaire à un réseau d'influence externe. C'est de l'étranger que sont coordonnés tous les modèles systématiques d'opposition à l’eurasisme en Russie, apparemment si naturels. Et à l'intérieur, ils sont exécutés par un réseau d'influence clairement construit, qui comprend organiquement à la fois des libéraux et des agents directs qui sont motivés non pas idéologiquement, mais d'une autre manière. Et ils sont partout dans notre société. Mais c'est une guerre, et elle n'est pas terminée. Ma guerre n'est pas terminée. Elle est présente en Russie, dans le Caucase, dans l'espace post-soviétique, au Moyen-Orient - et plus largement dans le monde. Elle se déroule également en Ukraine. Pendant les événements dramatiques du printemps russe, j'ai publié le livre "Ukraine. Ma guerre". J'ai fait beaucoup de guerres, mais celle-là était spéciale, elle m'a touché profondément et douloureusement. À cette époque, des Atlantistes, des Russophobes et des opposants idéologiques directs aux Eurasiens - un mélange de libéraux et de nazis - étaient arrivés au pouvoir à Kiev. Le pire qu'on puisse imaginer. Ils ont renversé Viktor Ianoukovitch, usurpé le pouvoir, commencé une vague de répression russophobe, et se sont préparés à donner l'Ukraine, y compris, naturellement, la Crimée, à nos opposants de l'OTAN. Cela nous a réveillés. Le printemps russe a commencé. Mais nous n'avons utilisé que la moitié de la nouvelle chance qui s'offrait à nous - géopolitique, politique et spirituelle. Nous avons retrouvé la Crimée. - Nous avons perdu Novorossiya*. - Oui, c'est vrai... nous avons perdu Novorossiya. C'est une guerre difficile qui n'est pas encore terminée. Nous subissons des pertes très graves. Nous avons fait quelques pas en avant, mais nous avons été repoussés à nouveau. À certains égards, les eurasistes étaient mieux placés il y a 15 ans qu'ils ne le sont aujourd'hui. Les structures du pouvoir ont fait l'objet d'une plus grande attention et ont été davantage influencées. Le premier refroidissement a eu lieu à l'époque de Dmitri Medvedev, lorsque le pays a failli se retrouver en récession dans les années 90. Mais rien de particulièrement récupéré, même après le retour de Poutine. J'ai participé à un rassemblement sur la colline de Poklonnaya, en espérant que le président de revenu allait enfin terminer ce qu'il avait commencé, amener la situation à un point de rupture... Mais non. Tout s'est à nouveau arrêté. Voici le printemps russe et la Crimée. Une autre victoire purement eurasienne. Il semblait que c’était la renaissance de l'empire ! Le moment le plus propice - l'heure de l'eurasisme... Cependant, quelque chose ne va pas encore... Et encore plus qu'avant... Après 2014, mes contacts avec le Kremlin ont fortement diminué. Mais il y avait une guerre en cours, et j'étais prêt à tout. Il est devenu important de soutenir le printemps russe. Et nous l'avons soutenu de toutes nos forces et de tous nos moyens. C'est pourquoi mes amis et moi-même, ainsi que les personnes du mouvement eurasien et de l'Union eurasienne de la jeunesse partageant les mêmes idées, sommes soumis à de sévères sanctions américaines. Tout d'abord pour les idées, les positions, les discours, les textes. Mais une fois de plus, les autorités, ayant fait un pas en avant, ont commencé à freiner brutalement... On ne peut pas dire que nous avons été complètement écrasés. Pas du tout ! Une autre chose est que cette guerre a des tournants différents. Tant qu'un des camps n'admet pas la défaite et continue à se battre, la guerre n'est pas terminée. Et les choses peuvent changer. Les forces atlantistes à l'intérieur de la Russie n'ont pas réussi à empêcher la Crimée et le Donbass, mais elles ont empêché Poutine de mener une politique eurasienne à part entière en Ukraine, ont fait dérailler le printemps russe et ont transformé l'impasse en un format prolongé de pourparlers humiliants à Minsk. C'était particulièrement difficile. Et comme nous ne nous battons que pour l'idée, lorsque la vision de la Novorossiya parmi nous, Eurasiens, et les autorités divergeaient, un refroidissement des relations et même une certaine disgrâce s'ensuivaient... Toutefois, si nous examinons la situation actuelle de la Russie avec objectivité et détachement, nous constaterons que nous avons renforcé notre souveraineté à certains égards et que nous n'avons pas abandonné notre position face aux pressions de l'Occident. Dans l'ensemble, nous nous accrochons, ce qui signifie que pour nous, Eurasiens, tout n'est pas si mal. Nous mesurons le succès selon ce critère même - la force et la puissance de la Russie, car nous n'avons besoin de notre influence que dans ce but - pour contribuer à sa renaissance. J'admets que je suis déçu par Poutine à bien des égards, mais c'est le cas si on le considère d'un point de vue - de la façon dont il a géré le printemps russe, de la façon dont il bloque la sélection effective des élites, de la façon dont le pays et les autorités sont noyés dans la corruption... Mais pas d'un autre point de vue. Si on le compare aux années 90, ce n'est pas si mal du tout... - Au moins, il n'a pas abandonné le pays, vous devez l'admettre. - Exactement. Il ne l'a pas portée au niveau approprié, mais il ne l'a pas abandonnée non plus. C'est une guerre positionnelle, compliquée, prolongée - ni ici ni là. La ligne de front change tactiquement, mais pas fondamentalement. Nous, l'Ordre eurasien, le Parti de la Russie, les partisans du grand renouveau, les gardiens du catéchisme, ne pouvons pas faire de progrès réels et irréversibles. Mais l'ensemble des autorités - principalement Poutine et l'armée, les services de sécurité - ne se retirent pas au-delà de la ligne critique. C'est pourquoi chacun doit se concentrer sur la préservation des positions déjà acquises. Bien que de temps en temps, nous montons aussi des contre-attaques. Dans l'ensemble, nous n'avons pas abandonné nos positions. Tant qu'il y aura Poutine, il garantira le statu quo. - Il est également important que la situation ait empiré à l'Ouest. Ils ont perdu du terrain, ils sont en crise. - Une guerre civile est en cours en Amérique, qui a divisé la société entre les libéraux-bolcheviks de Biden et les libéraux-conservateurs de Trump. Nous n'avons pas cette division parce que les élites mondialistes sont minoritaires, elles ne peuvent pas revendiquer, comme en Amérique, la moitié de l'influence. Ils sont peu nombreux, comme dans les années 1990, 10 à 15 %. Mais ce n'est qu'alors qu'il y a eu un certain enthousiasme libéral pro-occidental et maintenant il a disparu aussi. Les libéraux contrôlent encore beaucoup de domaines, mais ils sont dans une position désespérée. Et plus encore avec une scission à l'Ouest, ils peuvent à un moment donné et finalement glisser. Ils ne l'ont pas encore fait. Mais leur position s'ébranle, devient plus fragile. Ils se battent, réussissent à nous retenir aussi, bloquent notre ascension. Les libéraux sont de bons combattants, mais nous ne sommes pas allés nulle part non plus. Vous avez donc raison, je ne peux pas me vanter de grands succès, au contraire, nous, les eurasistes, avons perdu certaines positions, mais pas toutes et pas jusqu'au bout. Je dirais que la bataille s'est arrêtée. Dans le même temps, les libéraux pensent que nous sommes en train de gagner. Nous pensons que les libéraux contrôlent toujours les sommets critiques du pouvoir. C'est ce sentiment lorsque la ligne de front n'a pas changé en principe depuis trop longtemps, mais que la guerre continue et continuera jusqu'à votre dernier souffle. J'étais ami avec l'artiste Ilya Glazunov dans les dernières années de sa vie. J'ai été frappé par sa vivacité. Même au seuil de la mort, il est resté vigoureux. Oui, il a été relégué à la périphérie, bien que de temps en temps, Poutine venait dans son studio et parlait du peuple russe et de son destin. - Il est donc resté le leader du parti russe jusqu'au bout ? - Dans un certain sens. Du moins, il se sentait comme tel. Mais malgré sa marginalisation, il n'a jamais perdu sa combativité ; il se disait kshatriy, une caste de guerriers... D'ailleurs, il me considérait comme un brahmane, un membre de la caste des zhretses, une caste de philosophes. Il a toujours dit qu'à d'autres moments, cela avait été encore plus difficile et plus compliqué. Et il nous a encouragés à continuer à nous battre pour la cause russe. J'aime beaucoup son exemple. Il a combattu jusqu'à son dernier souffle, il s'est battu jusqu'au dernier moment, il n'a pas perdu la foi, comprenant que quelque part nous avions reculé, nous avions perdu, et nos adversaires ont réussi à nous déplacer. Il a compris tout cela, mais n'a pas abandonné. Si Glazounov était un conservateur, alors un autre de mes amis, mais déjà Alexandre Prokhanov, est plutôt un patriote de gauche. C'était la même chose pour lui. Il est d'un âge respectable, il a subi des lassitudes et des défaites en son temps, mais il est vigoureux, fort, passionné. Glazounov et Prokhanov sont des exemples de personnes fortes et brillantes, les dirigeants du parti russe, notre messianisme russe, eurasien, ouvert à toutes les nations. Ils nous donnent l'exemple que l'âge n'est pas un obstacle et qu'il peut toujours venir un tournant. Si nous n'avons pas quitté les tranchées, les lignes, si nous sommes dans la bataille, en train de nous battre, alors la bataille continue. Personne ne peut dire que nous sommes vaincus. - Poutine a-t-il décidé de quel côté il est ? - Non, je pense qu'il ne renonce ni à nous ni à eux jusqu'à la fin. Nous exigeons leur tête, ils exigent la nôtre. Mais il les retient tous les deux. C'est sa formule, son plan, comme pour geler le pays, pour ne pas faire un pas à droite ou à gauche. - Il doit y avoir des obligations cachées, incompréhensibles pour nous aujourd'hui. En tant qu'homme politique expérimenté, il doit en tenir compte. Mais en interne, de quel côté pensez-vous qu'il se trouve ? - C'est un mystère. J'ai écrit un livre intitulé "Poutine contre Poutine", qui a été traduit dans de nombreuses langues : espagnol, allemand, anglais, italien et autres. J'y affirme que Poutine est une énigme, un puzzle. Il y a notre Poutine "ensoleillé", l'Eurasien, et leur Poutine "au clair de lune", les libéraux. Et c'est le même homme qui ne renonce ni à nous ni à eux. En fin de compte, nous aimerions tous - nous et eux - espérer que la "part en or" sur la balance de la personnalité de Poutine sera toujours mise à la bonne échelle, et qu'elle balancera dans la bonne direction. Cependant, nous considérons ce côté comme eurasien, alors que les libéraux voient le leur. Ainsi, les libéraux rêvent que Poutine désigne un libéral comme son successeur. Une telle démarche a déjà été entreprise avec Medvedev. Et Poutine lui-même a été porté au pouvoir par Eltsine, qui a ruiné l'URSS et est devenu une marionnette aux mains de l'Occident. Pourquoi l'histoire ne ferait-elle pas un nouveau virage serré, mais cette fois dans la direction opposée - en remontant vers les années 90 ? Les Russes sont terrifiés par une telle possibilité, chassant l'idée même de cette possibilité. Les libéraux, en revanche, sont impatients de... Depuis 20 ans, tout le monde attend avec impatience cette mystérieuse bifurcation. Du point de vue eurasien, il est totalement incompréhensible que le "soleil" Poutine ne puisse pas éponger les libéraux, les oligarques et les fonctionnaires corrompus et préparer une véritable élite eurasienne à leur place. Pourquoi ne pas promouvoir les projets de renforcement effectif de l'Union Eurasienne, et développer une idéologie alternative forte et cohérente ? Pourquoi ne pas entrer dans l'histoire avec son côté "ensoleillé" - comme le créateur du renouveau impérial russe ? Comme un vrai « katechon"* ? De plus, la situation dans le monde y est favorable et l'idéologie libérale est fermement au milieu d'une crise qui s'aggrave. Pourquoi ne pas agir avec audace, ouvertement, brusquement, sans peur, comme le font les mondialistes, mais avec le signe opposé ? Pourquoi ne pas faire de la mission katéchonique de notre pays la première stratégie significative et cohérente et faire tourner la tête de tous les agents d'influence ? Poutine, en tant que dirigeant du pays et ancien chef du FSB, ne peut manquer de comprendre qu'il est littéralement entouré d'espions américains, non conventionnels, non seulement des partisans du libéralisme, mais aussi des personnes qui travaillent pour le centre extérieur et qui transmettent des informations à l'étranger. Aujourd'hui, il y a une certaine chasse aux espions, mais ils attrapent quelques pointes de flèches, alors que les vrais personnages tout en haut se sentent assez calmes et confiants. Poutine en est certainement conscient, mais pour une raison quelconque, il les garde, les contrôle, voire les encourage. Il me semble qu'elle aurait dû être terminée depuis longtemps, mais le président s'y est attaché. Il est probablement convaincu que si vous enfermez une personne, ils en enverront une autre. Mais la masse critique de la "6e colonne" n'est pas réduite de manière substantielle. Nous ne comprenons pas pourquoi le "soleil" Poutine ne veut pas être à 100 % comme ça, mais seulement à moitié. D'autre part, les libéraux disent : "Il est grand temps de se débarrasser de ces patriotes russes. Que s'autorisent-ils ? De quoi parlent-ils ? Ils tentent de discréditer toute action libérale, et toute erreur de calcul de leur point de vue libéral - atlantiste (comme l'intervention en Syrie ou la réunification avec la Crimée), au contraire, ils applaudissent, créant ainsi de nouveaux problèmes pour l'économie russe et leur propre position. En fait, ces patriotes gâchent tout en poussant Poutine lui-même à prendre des mesures qui affaiblissent l'économie russe et la position des élites libérales occidentales - "progressistes"". C'est ainsi que les libéraux présentent tout au président, en exigeant de supprimer les eurasiens, le parti russe. Mais il n'abandonne aucun d'eux ; de temps en temps, il en ramène un à nous et un à eux. En conséquence, il s'avère que Poutine s'est progressivement entouré de personnes qui n'ont aucune opinion - ni patriotiques, ni libérales. - Ceux qui l'écoutent ne sont pas mal non plus. Après tout, ils font sa volonté. - Oui, ils l'écoutent, ils font sa volonté. Mais ils sont sans sujet. Donner et chercher. Ils sont faciles à contrôler, mais on ne peut pas renaître avec eux. Il s'agit d'une désintégration retardée. - Au moins, ils ne démolissent pas, ils ne renversent pas. - Oui, c'est exact. - En Ukraine, regardez, Ianoukovitch a été démoli, et ici aussi ils pourraient faire de même. - Je suis d'accord. Il y a un algorithme pragmatique, une certaine rationalité dans la politique de Poutine. En effet, il est confortable de gouverner avec des zéros corrompus obéissants. Il n'est pas nécessaire de discuter avec eux, ni de les convaincre. Ils accepteront avec empressement la bonne et la mauvaise décision, applaudissant à la fois les propos intelligents et la platitude occasionnelle... Mais l'esprit manque complètement à Poutine. Et celui qui agit ainsi se trompe profondément. Dans une perspective historique, ce genre de choses est fatal. Pour Poutine, l'esprit, la philosophie, la théologie, l'eschatologie et l'idéologie sont des choses très éloignées. Il estime que s'il est capable de garantir et de maintenir son pouvoir tout en conservant la souveraineté et l'indépendance de son pays, tout le reste est sans importance, et non décisif. Cela confère à Poutine un pouvoir et une légitimité dans le présent. Mais pas à l'avenir. L'avenir ne peut s'inscrire dans un modèle aussi purement machiavélique - réaliste. L'avenir n'est pas la technologie, mais la mission et le sens. Poutine troque le futur contre le présent. Mais ce n'est pas non plus une si mauvaise chose après tout. Tant que Poutine sera là, ok, on s'en sortira d'une manière ou d'une autre. Mais tôt ou tard, ce présent persistant prendra fin. D'une manière ou d'une autre. Et alors l'avenir tournera son vrai visage vers nous. Et là déjà, c'est surtout l'idée qui comptera. L'idée russe ou l'absence d'idée. - Il est fort probable qu'il n'y aura pas de "alors". Le sort de la Russie et du monde sera décidé dans un avenir proche. Qu'en pensez-vous ? - C'est possible. - Et COVID-19 en est un signe ? - Je le pense aussi. En effet, le sort du monde sera bientôt décidé, vous avez raison. En tout cas, l'avenir n'est pas seulement quelque chose de matériel. L'âge futur du christianisme est le monde plus parfait, le monde de la résurrection des morts, le monde du sens, qui s'ouvrira à travers l'enveloppe corporelle et s'élèvera... C'est le monde des idées, comme la Jérusalem céleste qui descendra un jour sur la Terre. Nous devons donc nous préparer dès maintenant à un tel moment de l'histoire de la descente de la Jérusalem céleste, et non pas quand elle se produira visiblement. Il sera alors trop tard pour se préparer. Le pouvoir - le vrai pouvoir au sens historique - doit donc maintenant se concentrer sur la dimension spirituelle de l'avenir. Après tout, la Russie est chargée d'une mission spirituelle. Pour y parvenir, il faut mettre l'esprit au centre de l'attention. Mais Poutine l'ignore. C'est peut-être une sorte d'obéissance, peut-être fait-il quelque chose en secret dans cette dimension après tout. Mais s'il ne le fait toujours pas, alors il ne fait que creuser un trou pour l'avenir de la Russie. Alors toutes ces actions cosmétiques de patriotisme de façade ne font que retarder l'effondrement inévitable de la Russie. Nous saurons comment les choses se passent en réalité lorsque le régime de Poutine prendra fin. Nous pourrons alors dire avec certitude de quel côté de l'échelle se trouvait la "golden share" - les libéraux atlantistes ou les patriotes russes, les Eurasiens. Poutine a maintenant semé la confusion chez tout le monde, et cela ne s'effacera qu'après la fin de son règne. Pour l'instant, il y a une transition, mais nous ne savons pas si c'est pour le mieux ou pour le pire. Il s'agit bien sûr d'une transition. Mais à quoi ? - Pour qu'une certaine transition ait lieu, il doit encore y avoir une sorte d'idée ou d'idéologie qui sera acceptée par une majorité, tout comme le bolchevisme en 1917 ou le libéralisme en 1991. Vous devriez convenir qu'en ce moment en Russie, il n'y a pas d'idée attrayante qui serait soutenue par l'ensemble de la population. Peu importe la manière dont on peut critiquer l'Occident, il sait comment créer des images attrayantes du monde, du futur, en commençant par l'iPhone et en finissant par la liberté. Par exemple, dans quoi Alexandre Loukachenko perd-il ? En cela, il n'a aucune image de l'avenir. C'est la même chose en Russie. Ou bien existe-t-il une telle idée après tout ? Peut-être Poutine attend-il simplement que cela vienne de quelque part ? Qui doit la mettre au monde, ou vient-elle d'en haut ? - C'est un sujet assez fondamental. Cette idée existe, d'une part. Elle découle de la logique de l'histoire russe ; elle a été comprise à ses différentes étapes, mais elle n'a pas été articulée aujourd'hui.

- Il n'y a pas de livre ou de manifeste. - Il n'y en a pas et il ne peut pas y en avoir. Il y a des livres, mais Poutine ne les lit pas, mais il devrait le faire. Soit il les lit, mais ne les comprend pas, soit il ne fait que les entrevoir. Ce n'est pas que son entourage le prépare mal. Il n'est pas prêt à lire le livre de l'histoire russe, du destin russe. Dans notre pays, tout est lié au pouvoir. C'est pourquoi il peut y avoir un livre, mais son idée ne sera pas maîtrisée par quiconque ou quoi que ce soit dans la société russe, si elle ne maîtrise pas d'abord le pouvoir. - Les bolcheviks, Lénine, Staline n'étaient pas au pouvoir quand l'idée a émergé. - Oui, il s'agissait d'un groupe de fanatiques qui, soit dit en passant, a fait partie du réseau idéologique occidental. Ils n'ont pas créé cette vision du monde, ils l'ont empruntée. Les libéraux sont les mêmes bolcheviks. Ils ont eux aussi pris l'idéologie de quelqu'un d'autre et, de la même manière violente, en s'appuyant sur des réseaux extérieurs, seulement plus puissants à l'époque, l'ont imposée dans les années 1990, s'emparant du pouvoir. Et ils s'y accrochent encore. Et les patriotes sont ceux qui vivent ici, ceux qui sont conscients que le destin du peuple et de l'État leur appartient. Ils n'ont pas de centre de contrôle externe. On ne leur envoie rien de tout prêt. C'est plus difficile pour eux parce que nous sommes nous-mêmes la Russie et qu'il nous semble que toutes ses significations, tous ses objectifs et tous ses horizons sont évidents, intuitivement compréhensibles. Il nous est difficile de façonner cela, de l'expliquer, de construire laborieusement une image de l'avenir parce que, pour ce faire, nous devons d'une certaine manière nous distraire de nous-mêmes, nous regarder de l'extérieur, atteindre la conscience de soi. Mais cette idée existe. Il existe, mais il est fondu dans le peuple et dans l'État. Je suis d'accord pour dire que l'idée doit être formulée. Mais il ne faut pas seulement trouver les personnes qui le feront. Il est nécessaire de procéder à une sorte de retournement interne du pouvoir. Nous avons le pouvoir au centre de la Russie. Nous avons un système monarchique spontané et organique. Et le pouvoir est une seule personne. Ou si elle n'est pas seule, elle n'existe tout simplement pas, le siège est vacant. Et en règle générale, cela ne reste pas comme ça très longtemps. Les cercles libéraux d'aujourd'hui ne sont pas notre pouvoir, mais externe. Mais il a une composante idéologique. Les mondialistes ont une image de l'avenir, même si elle est terrifiante (post-humanisme, remplacement des humains par des machines, etc.) Et elles sont fortes précisément parce qu'elles sont un phénomène mondial, une toile transnationale. Pour les repousser, nous avons besoin de notre propre puissance russe. Le suprême - c'est-à-dire une autorité monarchique. Si le pouvoir se connecte à l'idée russe, ce livre, ce manifeste, dont vous parlez, apparaîtra presque immédiatement. Il peut facilement être compilé à partir des œuvres et des préceptes de nos saints pères, des Slaves, des Sophiologues**, des Eurasiens, des monarchistes, de certains socialistes, des RS. Ce n'est pas techniquement difficile à faire. Mais il devrait y avoir une demande de pouvoir. J'ai moi-même reçu une telle demande à plusieurs reprises. Au début des années 2000, le Kremlin m'a demandé d'écrire un manuel sur les sciences sociales. J'ai tout fait et je l'ai soumis. Puis je l'ai publié. Mais le problème est qu'il n'a pas été lu. Quelques autres personnes ont reçu la même mission, mais personne n'a rien accompli. Il n'y avait donc que mon manuel "Etudes sociales pour les citoyens de la Nouvelle Russie". Au début, tout le monde aimait tout - le peuple comme sujet de l'histoire, le "peuple profond", la souveraineté comme valeur suprême, la continuité de la subjectivité historique à tous les stades de l'histoire, le rôle central de l'orthodoxie et des autres confessions traditionnelles dans la formation de l'identité sacrée, la nécessité d'une modernisation fondée sur l'origine russe et les valeurs traditionnelles, etc. Mais quelqu'un est venu et a fait quelques commentaires, a remis en question une chose, en a critiqué une autre. Et comme il n'y avait pas de position indépendante distincte, toute l'initiative fut progressivement réduite à néant par le fonctionnement habituel de la guerre en réseau de la "6e colonne". Mais cela n'a été possible que parce que le gouvernement est incapable de lire, parce qu'il ne comprend pas ce qu'est l'idée. Tant que ce sera le cas, tout texte fondamental s'avérera futile. C'est-à-dire qu'il peut l'être, mais il ne sera pas identifié comme tel. Après tout, l'idée présuppose un esprit qui en est rempli, qui est transformé dans ses rayons. Maintenant, parlons des masses populaires. Elles sont aujourd'hui dans un état très désorganisé. Pendant 70 ans, ils ont été endoctrinés avec une doctrine matérialiste rigide. Peut-être que les masses n'ont pas compris le marxisme sur le plan doctrinal. Mais le peuple soviétique a profondément compris le fait qu'il n'y a pas de Dieu, qu'il n'y a pas d'âme, que tout être et toute réalité sont exclusivement matériels. L'éducation, le cinéma et la culture de la période soviétique ont brûlé l'esprit, l'Idée comme une chimère bourgeoise. Le matérialisme n'est pas devenu une vision du monde, mais une perception naturelle, un sentiment, une attitude inconsciente. Cela a duré 70 ans, puis pendant 30 autres années, les libéraux ont fait la même chose, le même matérialisme, mais de l'autre côté. - Maintenant, c'est le "veau d'or"... - Oui, maintenant avec l'argent, la carrière, la technologie, l'hédonisme. Au lieu de la pleine égalité, il y a eu l'égalité des chances, c'est-à-dire simplement l'inégalité. Mais le matérialisme n'a fait que se renforcer. Les masses sont devenues matérialistes, non pas sur le plan doctrinal, mais au sens courant du terme. Par conséquent, il est très difficile de parler aux gens. La moitié a des préjugés communistes, mais ils ne s'en rendent pas compte. Personne ne lit Marx, Lénine ou Staline, mais ils font encore appel aux restes de la science matérialiste soviétique, ils pensent à certains clichés, qui ne correspondent plus à rien, mais occupent néanmoins la place centrale dans leur âme et leur conscience. La seconde moitié de la société est saturée de mythes capitalistes libéraux. Ils n'ont pas non plus lu Adam Smith, John S. Mill, Friedrich von Hayek ou Karl Popper, mais néanmoins le matérialisme libéral a rapidement pris racine dans notre société. Il est devenu un diapason dans la culture russe post-soviétique. Ensemble, il s'avère que la conscience du Russe moderne est formatée par le communisme et le libéralisme, et le matérialisme est le dénominateur commun des deux. Il est donc très difficile d'y pénétrer avec des vues idéologiques philosophiques plus subtiles et plus raffinées. On crie : "Staline !", l'autre, "Liberté !". Un autre rejette la faute sur les "étrangers". Encore une autre forme de matérialisme vulgaire et répugnant, seulement chauvin. Et par conséquent, vous voulez repousser un peu le premier, le deuxième et le troisième, leur demander de se taire. Si les gens sont clairs sur tout, ils n'ont tout simplement pas encore commencé à réfléchir. Mais dès que vous écartez la médiocrité bien-pensante et que vous lui dites de se disperser, la place se vide. Selon Schelling, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent venir à un rassemblement. Mais c'est exactement ce dont nous avons besoin, ce genre de rassemblement, car Schelling et ses idées sont au cœur de notre philosophie - à la base des Slaves, des Sophiologues et de l'Âge d'argent. Sans Schelling, nous ne comprendrons pas l'esprit russe et l'esprit russe tel qu'ils ont essayé de se révéler à ce moment de l'histoire où les Russes étaient encore capables de penser. Et il s'avérera que Schelling lui-même trouvera un sens dans le contexte des profondeurs de la tradition byzantine orthodoxe, dans la théologie et la tradition mystique des Hesychastiques. C'est nécessaire pour la Russie, c'est son Logos. Mais nous l'avons dit, et la place est complètement vide... Ces masses qui pourraient être possédées par une bonne Idée, une Idée au plein sens du terme, n'existent pas. Les masses que nous avons en Russie ne peuvent être maîtrisées que par une mauvaise idée. Il est fort probable qu'ils ne puissent pas être saisis du tout. Les peuples ne sont pas les mêmes que les masses. Pour sortir le peuple des masses, pour extraire le peuple des masses comme d'une coquille comme de l'or d'une veine, il est nécessaire de réaliser un travail énorme pour élever des élites spirituelles à part entière et authentiques. C'est comme une usine d'extraction et de transformation de l'or. Dans notre pays, certains déchets sont confiés à l'élite au hasard. Tout le monde est délibérément pris avec un sac de terre sous la ceinture, qui est ensuite alimenté dans l'entreprise (criminelle) quand une "nécessité politique" se présente. Au lieu d'extraire l'or, c'est-à-dire l'éducation du peuple à partir des masses avec l'entretien progressif de tous les plus précieux, nous avons, au contraire, l'élite qui reçoit le plus de déchets, de déchets absolus, obéissant, soumis, compromis, corrompu d'avance. Chaque nouveau gouverneur ou législateur est une valise pleine de saletés ; sans elle, il n'y a pas moyen d'arriver au sommet. Par conséquent, les personnes élevées sont gâtées, corrompues, inhumaines. Bien sûr, il est plus facile de les traiter car ils sont maniables, comme des clous pourris, qui peuvent être pliés dans n'importe quelle direction. Et nous parlons de ces masses, de ce peuple qui deviendra de l'or. Il est nécessaire de définir la tâche stratégique consistant à créer une nation à partir des masses. Alors les bonnes et grandes idées de la Russie, l'esprit, l'énergie de la renaissance spirituelle seront capturés par des gens en or - exaltés, transformés. Et les masses existantes ne peuvent être possédées que par la vulgarité (un nouvel iPhone, l'intelligence artificielle ou un nouveau service à la Sberbank). Quelles que soient les masses, les idées qui les saisissent sont les mêmes. Là encore, nous ne pouvons pas nous débrouiller sans l'État, sans un dirigeant. Nous ne pourrions jamais le faire. Les bolcheviks, s'appuyant sur leur propre volonté et sur une idéologie mécanique fanatique, ont craché sur les masses russes. Ils avaient cent fois moins de supporters que les "SR", mais ils sont venus avec des mitrailleuses, ont tiré sur tout le monde et ont imposé leur image au monde. Les libéraux ont fait pratiquement la même chose lorsqu'ils ont pris le pouvoir en Russie en 1991. Et encore une fois avec le soutien du réseau international. - Mais on ne peut pas s'accrocher aux baïonnettes, alors ils ont formulé des idées qui ont pris le dessus sur les masses. - Ils ont d'abord transformé les masses en porcs, et les idées noires ont pris possession d'un peuple confus, déchiré et asservi. Les bolcheviks ont détruit l'élite, détruit tous les domaines traditionnels de la Russie : le sacerdoce, l'aristocratie, la paysannerie. Et sur les restes des villages détruits, des églises qui ont explosé, des élites nobles purgées ont créé leurs "cyborgs". - Mais, d'un autre côté, ils ont fondé une civilisation qui a résisté à l'Europe entière, la "peste brune", et l'ont emporté en esprit. S'il y avait eu des prolétaires ou quelques non-humains, ils n'auraient pas pu vaincre un tel pouvoir. - Peut-être. C'était le peuple russe ; ils ont même réussi à s'en sortir grâce aux expériences prolétariennes. Je suis partisan d'une simple interprétation nationale de la période soviétique, mais les bolcheviks eux-mêmes avaient des objectifs très différents - et extrêmement cruels. Pour rester au pouvoir, ils ont dû faire des compromis avec l'élément russe, l'esprit national, et peu à peu cet État prolétarien conçu comme quelque chose d'artificiel s'est rempli du contenu du peuple, mais seulement en dépit des bolcheviks, pas grâce à eux. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour empêcher que cela n'arrive. Quand il faisait chaud, Staline a ouvert les églises et s'est adressé au peuple, "Frères, sœurs". Mais dès que le danger fut passé après la chute d'Hitler, les vis commencèrent à se resserrer. Après tout, cette politique s'est avérée méprisable. Je comprends le rôle énorme que le peuple russe a joué pendant la période soviétique et comment il a défendu ses intérêts contre vents et marées, comment il a soutenu les bolcheviks quand il a vu en eux quelque chose qui lui était propre. Mais c'était encore une illusion, une tentation, et nous payons encore pour cette erreur fatale. Après tout, une véritable renaissance du bolchevisme à la manière d'un peuple national, russe, n'a jamais eu lieu - jusqu'à la fin de l'URSS. Le communisme a disparu, mais il n'a jamais ressuscité. La période soviétique n'est pas une réponse, mais une question. Nous devrions apprécier l'époque soviétique de l'histoire russe, mais le bolchevisme en tant qu'idéologie, en tant que vision du monde, est quelque chose d'absolument anti-russe dans son essence. La meilleure chose qui s'y trouve est l'anticapitalisme (le capitalisme est un mal pur et absolu, qui n'est pas du tout compatible avec l'identité russe). Dans l'orientation anticapitaliste de l'URSS, il y avait quelque chose en accord avec le peuple russe et son esprit communautaire. Mais les formes philosophiques, idéologiques, sociales et intellectuelles que le marxisme a prises étaient un véritable cauchemar, un génocide de l'esprit. Oui, nous avons défendu le pays, mais seulement pour être abandonnés par les libéraux et le gouvernement mondial dans les années 1990. Toutes nos réalisations, les exploits héroïques du peuple russe pendant la période soviétique ont été annulés par les descendants du même clan du Parti. L'État s'est effondré, donné aux criminels et aux agents de la gestion extérieure. Le communisme est une chose maudite au début, au milieu et à la fin. Ce n'est pas la réponse. Nous devons rendre hommage au peuple russe - notre peuple, le peuple eurasien - pendant la période soviétique. Mais il est impossible de revenir sur une telle chose et ce n'est pas nécessaire. Le socialisme est meilleur que le capitalisme, car il n'y a rien de pire que ce dernier. Mais le socialisme n'est pas la solution. - Quelle est l'alternative ? Où se trouve la troisième voie ? Il y a le socialisme, le capitalisme, et quoi d'autre ? - Le capitalisme, le socialisme sont deux produits de la civilisation européenne occidentale du Nouvel Âge. Il y a aussi la troisième voie, le nationalisme. Mais cela ne nous convient pas du tout non plus. Ni le communisme, ni le libéralisme ne sont nécessaires. - Fascisme ? Cela signifie que le nationalisme qui se transforme en fascisme ne nous convient pas non plus ? - Oui, catégoriquement. Ni le libéralisme, ni le communisme, ni le fascisme ne nous conviennent. Pourquoi ? Parce que ce sont toutes des idéologies politiques ouest-européennes du Nouvel Âge, et que nous devons dépasser ces limites. C'est l'hypnose, l'hallucination, la colonisation. Au-delà des frontières de ces trois idéologies politiques, nous devons chercher la voie russe. C'est exactement ce que pensaient et pensent tous les esprits russes. Nos pères fondateurs, les anciens, les dirigeants, les philosophes - les Slaves, les Eurasiens, les sophiologues... Il est catégoriquement impossible d'essayer sur la Russie les normes du monde occidental - toutes ses idéologies sont totalitaires, cruelles, matérialistes et immorales. Aucun d'entre eux ne nous convient catégoriquement. Nous devons faire appel à des valeurs spirituelles et sacrées complètement différentes, au-delà de l'Occident et de la modernité occidentale. Tout est-il épuisé par l'Occident ? - Oui, mais il n'y a pas non plus de modèles à l'Est. - Ils sont en train de chercher. Le monde islamique est à la recherche de son modèle ; la Chine, de son modèle. L'Inde a sa propre civilisation. - En Chine, c'est le capitalisme dans sa forme la plus pure. Je connais votre bonne attitude envers Xi Jinping et ce pays. - Vous savez, ce n’est pas du pur capitalisme. C'est le capitalisme sans concurrence ou le socialisme sans le matérialisme de l'Europe occidentale. La civilisation chinoise est vivante, elle utilise à la fois le capitalisme et le communisme à son avantage. À mon avis, le modèle chinois repose sur le confucianisme, la hiérarchie, la solidarité, l'unité de l'esprit et de la culture chinois. La méritocratie s'enracine dans des milliers d'années d'histoire chinoise. Je suis allé en Chine à de nombreuses reprises, pour enseigner à l'université de Shanghai. Au début, j'étais sceptique quant au pays, mais peu à peu, j'ai reconnu le noyau confucianiste fondamental de la société chinoise. C'est une civilisation traditionnelle, présentée extérieurement comme quelque chose de wannabe et de moderne. Ils ne sont pas du tout l'Occident. Ni de gauche, ni capitaliste. Il s'agit d'un logos spécial. Nous ne les comprenons tout simplement pas. Nous les regardons avec des yeux d'étrangers - occidentaux, russes, islamiques. Mais pour comprendre la Chine, il faut y trouver un point d'accès. Il semble que le capitalisme soit là, mais il n'y est pas. Cela ressemble au communisme, mais non, et ça ne l'est pas. Ce n'est pas non plus du nationalisme. Il y a là quelque chose de spécial. Le modèle chinois est la solution. Une alternative. Dans l'ensemble, le système chinois moderne est un million de fois meilleur que le système libéral et soviétique. Il est basé sur le peuple, la culture et la civilisation chinois. Le dragon jaune y règne en maître. Mais c'est une solution pour eux, pas pour nous. Nous devons chercher notre propre ... notre propre logos russe. - La Chine n'est pas un modèle universel. - Oui, elle n'est pas universelle. Un tel système ne peut pas être appliqué automatiquement à d'autres. Si nous mettons un non-Chinois à la place de ce système, il cessera tout simplement de fonctionner. Si nous le faisons, il n'en restera que ce que nous voyons de l'extérieur, c'est-à-dire le totalitarisme idéologique communiste, l'économie capitaliste libérale, le grand chauvinisme chinois (Han). Mais si nous mettons les Chinois à leur place, tout change. L'homme chinois, l'esprit chinois, est ce qui transforme tout, transforme tout. Et puisque c'est le cas, tout ce qui nous apparaît comme une chose a en fait un sens différent dans une culture donnée. Il s'agit d'un logo chinois fort. La Russie n'a pas de logo similaire. En fait, nous le faisons, mais ce n'est pas à la surface. Notre Logos est blessé, meurtri, marqué par le matérialisme et l'athéisme des Bolcheviks ; il a été perverti et tordu par les libéraux. Nous sommes maintenant dans une très mauvaise passe. Mais dans tous les cas, le Russe a besoin d'une autre solution politique, idéologique, au-delà des modèles occidentaux de libéralisme, de communisme et de fascisme. Nous errons sur trois fronts : si ce n'est pas le libéralisme, alors le communisme ; si ce n'est pas le communisme, alors le nationalisme de type fasciste ; si ce n'est pas le fascisme, alors le libéralisme et ainsi de suite. Il est nécessaire d'aller au-delà de ces trois pins. La forêt commence plus loin. La vraie liberté s'ouvre au-delà de l'espace politique de l'Europe occidentale du Nouvel Âge. Nous devons dépasser ce cercle vicieux - c'est ce que j'appelle la quatrième théorie politique. Mon livre à ce sujet a été traduit dans presque toutes les langues du monde et est très demandé, suscitant un grand intérêt chez les lecteurs ainsi qu'une véritable fureur chez les mondialistes. Tout d'abord, parce qu'il critique le libéralisme non pas à partir de la position du communisme ou du fascisme, mais à partir de la nouvelle - la quatrième. Le communisme et le fascisme y sont rejetés, ainsi que tout ce qui est occidental et moderne, comme la modernité et ses constructions philosophiques et politiques. La quatrième théorie politique est une décolonisation de la conscience, surtout de la conscience politique. Et aujourd'hui, cela est vital non seulement pour les sociétés non occidentales mais aussi pour les sociétés occidentales elles-mêmes. - En dehors des critiques, y a-t-il des thèses positives dans ce livre ? - Il en existe des positives, mais elles ne sont pas simples et nécessitent un entretien particulier. Le fait est que nous devons rejeter radicalement le sujet New Age lui-même comme axe de base pour la construction de la théorie politique. Le sujet cartésien en tant que pure rationalité est le dénominateur commun des trois théories politiques - le libéralisme, le communisme et le nationalisme. Ce sujet devrait être déconstruit et remplacé par une existence vivante, une dasein (selon les termes de Heidegger). Pour simplifier, il est proposé de placer le peuple et son être vivant, la culture historique et l'identité au centre du système politique - l'État et la société. Il n'y a rien de tel dans le communisme, le libéralisme et le fascisme. Partout, seules des superstructures et des abstractions apparaissent au-dessus des personnes vivantes. Par exemple, les libéraux pensent qu'une nation est composée d'individus ; les communistes, de deux classes ; les nazis et les fascistes opèrent avec les catégories abstraites de "race" ou de "nation politique". Mais nous disons qu'une nation n'est ni l'un ni l'autre ; c'est une communauté historique de destin. Il n'est composé de personne, mais est un esprit qui organise la matière. Les gens sont primordiaux par rapport à leurs œuvres - ils ne peuvent pas être réduits à elles. Le peuple russe est une communauté de destin historique. Chaque communauté de destin historique crée ses propres systèmes politiques. Nous, Russes, devons faire valoir notre droit à créer un système politique, comme nous y appellent notre mission, notre volonté et notre esprit. Et une telle chose n'est possible qu'en dehors des trois idéologies politiques de la modernité occidentale. Les gens peuvent créer pour eux-mêmes le système politique qu'ils veulent, sans regarder en arrière et sans rien d'autre qu'eux-mêmes. Ils sont tout à fait capables, s'ils le souhaitent, d'établir une monarchie, comme ce fut le cas avec l'Assemblée du Land de 1613, qui a élu la dynastie Romanov. Le peuple peut choisir l'empire. Mais il peut préférer une forme de démocratie zemstvo, pour faire un choix en faveur de l'aristocratie ou de la théocratie. Les gens peuvent tout faire. Tout comme l'Empire byzantin dans l'Antiquité ou le monde islamique aujourd'hui, ils peuvent fonder leur système politique sur des principes religieux conformes à leur tradition. Ainsi, mes amis iraniens disent que dans mon livre sur la quatrième théorie politique (elle est également traduite en farsi) ils reconnaissent leur système - "velayat-e fakih", "règle des sages". Après tout, le modèle du chiisme politique n'est ni le libéralisme, ni le communisme, ni le nationalisme, il est tout à fait différent et correspond à mon idée de la quatrième théorie politique. - Mais après tout, la Russie n'est pas seulement des Russes, mais aussi des Tatars, des Caucasiens, des peuples du Nord, etc. - Bien sûr, les peuples eurasiens. - Ce sont des chrétiens orthodoxes et des musulmans, un substrat très compliqué. Comment pouvons-nous trouver une forme dans laquelle il devrait être façonné pour que tout le monde se sente à l'aise, pas seulement les Russes ou les Tatars, par exemple ? - C'est cela, l'eurasisme. Cela fait plus de 30 ans que je lutte pour prouver que la formule la plus acceptable de l'idée russe pour tous est eurasienne. Pas exclusivement l'identité russe, slave ou orthodoxe, mais l'identité eurasienne, qui comprend les horizons existentiels, les identités, les lieux de développement des différents groupes ethniques et les confessions qui identifient leur destin avec nous. - En substance, la démocratie prend en compte les intérêts de tous les participants. - La "démocratie" est un tel mot. - C'est du réchauffé. - Le modèle eurasien est unique - ce n'est ni le communisme, ni le libéralisme, ni le fascisme. C'est pourquoi la quatrième voie est l'eurasisme. Il s'agit de la quatrième position, et non de la troisième. Dans ma théorie de l'eurasisme, la quatrième position, mais pas la troisième, a une énorme signification. Personne ne veut le comprendre. Ou bien ils le comprennent parfaitement, mais font seulement semblant de ne pas le comprendre. Cependant, je ne cherche pas d'excuses. Je n'ai pas peur d'appeler les choses par leur nom - si j'étais d'accord avec le fascisme ou le communisme, quelle que soit la façon dont la société les considère, je le dirais. Mais je ne suis catégoriquement d'accord avec aucun des deux. Bien que je sois encore moins d'accord avec le libéralisme, qui à mes yeux est le mal ultime. La quatrième théorie politique est l'aspiration sincère à dépasser tous les modèles d'Europe occidentale, y compris le nationalisme (nazisme, fascisme), qui est également une doctrine d'Europe occidentale et fonctionne également avec des modèles matérialistes artificiels du sujet. Et nous, les Eurasiens, les Russes, devrions avoir un autre sujet - notre peuple eurasien, à savoir le peuple eurasien. Elle a tout à fait le droit de construire son système politique comme elle le souhaite, sans prêter attention à ce qui nous est imposé de l'extérieur. Et surtout, nous devrions nous pencher sur ce que les mondialistes et les libéraux tentent d'imposer comme critère universel. Qu'il s'agisse de la classe ou des enseignements soviétiques, socialistes, capitalistes ou nationalistes, nous pouvons en tirer certains éléments et d'autres pas. Quoi que nous voulions, nous le ferons. Nous sommes un peuple souverain et nous définissons nous-mêmes ce système politique et les valeurs qui nous sont proches, sans prêter attention à personne et sans tenir compte des échantillons universels, ni des droits de l'homme, ni de la démocratie, ni des libertés, ni des normes du politiquement correct, ni de ce qui est moderne ou non. Si nous le voulons, il y aura de la liberté ; si nous ne le voulons pas, il n'y en aura pas. Nous voulons - il y aura une monarchie, nous ne voulons pas - il n'y en aura pas. Nous voulons - nous donnerons le pouvoir aux églises, aux institutions religieuses, si nous le voulons - nous construirons un État laïque. Autrement dit, rien n'est obligatoire. C'est ce que signifie la liberté. Et une telle liberté est effrayante. C'est la tension, la responsabilité, le risque. Il est bon de choisir correctement, et si ce n'est pas le cas ? Qui est responsable ? Le voici, le fardeau de la souveraineté spirituelle. Les adultes sont responsables de leur choix avant l'histoire elle-même. En fait, tous les porteurs de la modernité politique sont profondément totalitaires. Les communistes croient qu'il ne peut y avoir que le communisme, les fascistes ne croient que le fascisme, et les libéraux ne croient que le libéralisme. Et personne n'a le droit de dépasser ces limites. Dans ces idéologies, la liberté est par définition impossible. Avec le communisme et le fascisme, on comprend pourquoi, mais avec le libéralisme, ce contraire de la liberté est très clairement révélé. Pour les libéraux contemporains, tout le monde est libre d'être libéral et personne n'est libre - sauf les "ennemis de la société ouverte" qui, comme nous le savons, sont éliminés - de ne pas être libéral. Et nous, partisans de la quatrième théorie politique, disons : non, il n'y a rien d'obligatoire pour nous dans ces trois idéologies - et au-delà. Nous voulons les accepter, nous voulons les rejeter. - C'est-à-dire qu'il n'y a pas de modèle universel. La créativité politique. - Oui, sur la base de nos traditions, de notre histoire et de notre culture - dans un contexte eurasien. L'eurasisme, sur lequel j'ai travaillé pendant tant d'années et auquel j'ai consacré tant d'efforts, prend ici tout son sens. C'est l'expression la plus cohérente et la plus complète de l'idée russe. Ici, les Tatars, les Caucasiens, les habitants de Sibérie et les Finno-ougriens sont tous perçus comme des parties organiques d'une seule et même communauté. Ils ont tout à fait le droit de participer à l'ensemble et en même temps de préserver leur propre identité, de la cultiver, de développer leurs formes distinctives, ethniques et religieuses en toute liberté. Mais ensemble, nous devons aller vers une synthèse eurasienne. Elle devrait se fonder sur un dialogue profond des penseurs, sur la symphonie de l'esprit eurasien, qui est elle-même constituée de nombreux rayons. Ce sera un modèle politique unique qui ne ressemblera ni au modèle chinois, ni au modèle islamique, ni au modèle d'Europe occidentale, ni au modèle africain. C'est exactement ce dont les Eurasiens parlaient, ce à quoi ils voulaient en venir, lorsqu'ils ont fait référence à une sélection pan-européenne, à un "nationalisme" pan-européen - et non russe (N.S. Trubetskoy). Pan-Eurasien ne veut pas dire russe, non. C'est le but. Il ne s'agit pas non plus de nationalisme, au sens européen de la citoyenneté purement individuelle.