Alexandre Douguine : La fin du monde n'a pas de date. (Club d'Izborsk, 14 décembre 2020)

Alexandre Douguine : La fin du monde n'a pas de date.

14 décembre 2020

https://izborsk-club.ru/20371

- Alexandre Guélievitch, l'année 2020 est en quelque sorte une époque, l'une des plus inhabituelles, du moins ces derniers temps. Pensez-vous que le coronavirus est une opération spéciale, une sorte d'accident ou l'œuvre de Dieu ?

- Je pense que pour une personne religieuse (et je le suis), tout ce qui se passe a certainement un sens et appartient à la Providence de Dieu. Toutefois, cela n'exclut pas que chaque événement, catastrophe ou résolution heureuse ait des raisons historiques profondes. La présence d'un sens inférieur n'abolit en rien le sens supérieur. Tout est lié à la Providence de Dieu. La seule question est de savoir comment le comprendre, comment construire une explication du lien entre les événements auxquels nous participons et les raisons spirituelles profondes, leurs significations.

Je ne pense pas qu'il soit utile de mettre en contraste, par exemple, la Providence de Dieu et ce qui se passe en soi, car rien ne se passe en soi. Tout a un raisonnement profond. Mais dans certains cas, comme en 2020, je suis d'accord avec vous, les événements sont tellement fondamentaux que l'appel à la volonté de Dieu est plus nécessaire que jamais ... pour les croyants comme pour les non-croyants. Aujourd'hui, beaucoup - même des agnostiques - commencent à penser que quelque chose ne va pas, que c'est trop soudain et trop brutal. La Providence de Dieu est partout, mais elle n'est pas toujours remarquée. Il est difficile de l'ignorer aujourd'hui... plus difficile que jamais...

Par conséquent, l'explication de la pandémie comme "le déversement du bol de l'ange de la colère de Dieu - le bol des ulcères sur l'humanité" ne contredit aucune autre explication "rationnelle". Il existe deux causalités parallèles - la...

En ce qui concerne le coronavirus, il est à mon avis difficile de dire si la pandémie est d'origine humaine ou non. Je ne peux pas vous donner un point de vue sans équivoque. Beaucoup de gens voient comment les milieux mondialistes réagissent aujourd'hui au coronavirus en disant trois "B" - "Building Back Better". C'est exactement comme la Grande Reset - la "Grande Reset" signifie "reconstruisons plus que cela", "sera encore meilleure". Soudain, Joe Biden, Boris Johnson et les mondialistes européens en parlent en même temps : "Reconstruisons et c'est mieux. Aussi Great Reset (grande réinitialisation), New World Order (nouvel ordre mondial) - ces phrases de code sonnent de partout aujourd'hui. Le coronavirus est ce qu'ils appellent une nouvelle opportunité, une nouvelle chance. Il est difficile de ne pas soupçonner ces "coïncidences" d'une sorte de "conspiration mondialiste".

En y regardant de plus près, on a l'impression que le coronavirus a été bénéfique pour quelqu'un. Mais encore une fois, je veux dire que je ne suis pas sûr que ce soit vrai... Peut-être s'agit-il d'une approbation idéologique d'une catastrophe de grande envergure. Il y a une pandémie, une attaque de coronavirus sur la santé de toute l'humanité, et les mondialistes ne l'utilisent qu'à leur avantage. Ils se seraient pressés en l'absence du virus... Et une crise financière - sans épidémie et sans verrouillage - aurait été la raison pour laquelle ils ont renforcé leur programme, pour renforcer la propagande mondialiste. C'est-à-dire que l'absence d'épidémie aurait pu les inciter à intensifier leurs politiques, en particulier la lutte contre Donald Trump...

Il est donc difficile de dire s'ils ont lancé le virus délibérément ou s'ils en ont simplement profité. Les deux ne peuvent être exclus. Nous n'en sommes pas sûrs, et nous le savons à peine. Cependant, j'ai tendance à croire que les mondialistes utilisent simplement le coronavirus à leur avantage. Même en dépit de la crise du mondialisme qui se produit actuellement, ils disent : "C'est bon, nous allons nous rétablir - et ce sera encore mieux". Le verrouillage est la mesure la plus anti-mondialiste que l'on puisse imaginer lorsque tout le monde ferme les frontières, que le commerce international s'arrête, que les communications sont interrompues, que tout le monde se concentre sur les problèmes intérieurs et les économies nationales. Il semblerait que les mondialistes devraient crier : "Oh, tout s'écroule !" Mais ils disent : "Non, nous serons encore meilleurs."

L'art d'un navigateur n'est pas seulement de naviguer dans le vent, mais aussi contre le vent. Le vent est de droite, de gauche, d'arrière ou d'avant : s'il y a du vent, le navigateur navigue. Le yacht ne s'arrête qu'en cas de calme complet. Les mondialistes sont comme les plaisanciers : prêts à utiliser n'importe quelle situation - en leur faveur et contre eux, tant qu'il y a du mouvement, de la dynamique. Ainsi, on ne peut exclure la manipulation d'une épidémie spontanée ou même incontrôlée à des fins mondialistes.

Il y a un troisième point important. Il n'est pas exclu que des armes biologiques soient détournées.

- C'est donc le cas, n'est-ce pas ?

- De mon point de vue, il s'agit d'une fuite. Je me concentre sur la manière dont les différents États et gouvernements ont réagi au coronavirus. Il est étrange d'entrer dans une telle impasse face à un virus normal avec un faible taux de mortalité. Vous pourriez le faire si les gouvernements savaient quelque chose de plus que ce qu'on nous dit. Il y a probablement quelque chose qui ne va pas avec ce virus. Je pense que tout le monde est arrivé à la conclusion aujourd'hui que ce n'est pas un virus normal. Les gens qui connaissent son réel danger essaient de réduire la chaleur d'une manière ou d'une autre et disent : "Ok, c'est bon, allons-y un jour". Mais c'est une sédation, et elle est en partie justifiée.

Toutefois, il y a des indications indirectes selon lesquelles il s'agit d'armes biologiques. Tout d'abord, il existe des incrustations artificielles évidentes dans la structure du virus. Et ils sont étrangement similaires au VIH.

Deuxièmement, nous sommes persuadés qu'il n'y a pas de cas récurrents, même s'il est déjà clair qu'il y en a.

- Oui, de tels cas ont déjà commencé à se présenter.

- On ne peut pas le cacher. Ceux qui ont introduit le premier verrouillage étaient au courant. Mais ils craignaient que la panique ne s'installe si l'on disait la vérité sur le coronavirus. À mon avis, les gouvernements et les organisations internationales savaient à quoi ils avaient affaire, alors ils ont essayé de contenir le danger aussi doucement que possible. Ils ont fait de leur mieux pour éviter la panique autant que possible. Et la vérité pourrait facilement conduire à cette panique, surtout au début.

Peu à peu, il s'avère qu'il est impossible de s'habituer au virus. L'immunité collective, l'immunité collective est impossible. Peu à peu, on a même cessé d'en parler, tant à nos autorités qu'aux Européens, à tous les autres. Il ne peut tout simplement pas y avoir d'immunité collective si c'est une arme biologique.

- Pour l'instant, on parle encore de vaccination.

- On va quand même arriver à la vaccination. De mon point de vue, le sujet de l'immunité des troupeaux a disparu, car il existe un risque de réinfection. Récemment, Vladimir Zhirinovsky (et il en parle souvent) a déclaré en direct dans une émission de radio que de nombreux députés du LDPR avaient contracté deux fois le coronavirus. "Pour la troisième fois, dit-il, ils vont mourir. Ce n'est pas seulement l'humour noir de Jirinovski. Sous cette forme humoristique, il parle généralement de ce qui existe vraiment. En partie, le politicien s'adapte aux intérêts des autorités, et en partie va vers le populisme. Aujourd'hui, on ne peut donc pas se cacher qu'une deuxième infection par un coronavirus est très probable. Ainsi, la maladie ne provoque pas d'immunité, soit à cause d'une mutation du virus, soit parce qu'elle a été conçue à l'origine.

Le point important suivant est que nous ne connaissons pas les véritables conséquences de ce virus. Les médecins reconnaissent de plus en plus que les affections des poumons ou de l'estomac entraînent un grand nombre de décès, en particulier chez les personnes âgées et les personnes souffrant de certaines maladies. Mais ce n'est pas non plus le coup principal. Le plus probable est que le virus touche le système nerveux central et entraîne une destruction qui n'est pas immédiatement visible. Cela ne signifie pas que les personnes qui ont vécu la maladie de manière asymptomatique ont gagné en force et en immunité, comme c'est le cas pour la grippe saisonnière ou d'autres maladies virales. Il s'agit d'un coup plus grave porté au système nerveux central, dont les conséquences peuvent s'ouvrir progressivement. En Chine, par exemple, une vague d'informations a déjà été transmise selon laquelle le virus affecte les fonctions de reproduction.

- On dit que les hommes en particulier souffrent, l'infertilité commence.

- Cela est plus visible. Nous ne savons tout simplement rien de l'impact sur les fonctions reproductives des femmes pour l'instant. Peut-être qu'il n'existe pas, ou peut-être...

Mais ce n'est pas tout, car les surprises contenues dans le coronavirus vont continuer à se faire connaître progressivement.

Si c'est une arme biologique, elle ne peut pas causer si peu de morts. Il s'agit donc d'autre chose, d'un résultat plus substantiel. Peut-être retardé... Et ce résultat doit être massif, sinon quel genre d'arme...

- Effet retardé.

- Oui, le virus revient.

Apparemment, nous avons affaire à ce dont les mondialistes parlent depuis longtemps : atteindre les limites de la croissance (démographie, économie, ressources naturelles), la nécessité de réduire la population mondiale, principalement au détriment des personnes âgées, modifier l'équilibre de la production et de la consommation (ce que ni l'industrie ni la base de ressources ne peuvent supporter), la nécessité d'un contrôle total sur les personnes, y compris la gestion de la conscience, l'assemblage de l'homme et de la machine, etc.

Et cela nécessite une vague de catastrophes ou simplement une forte diminution de la population mondiale.

- Le Club de Rome en parle depuis les années 1960.

- Oui, ils affirment que la poursuite de la croissance démographique provoquera non seulement la surpopulation de la planète, mais aussi des crises économiques, sociales et politiques et une pénurie de ressources. Le coronavirus est un moyen idéal pour réguler la population de la Terre par l'extermination, le génocide d'une certaine partie de celle-ci. Il est impossible de l'admettre ouvertement, car la panique, les protestations, les soulèvements, le chaos vont commencer...

Cependant, je n'insiste pas... Je ne connais pas la vérité, c'est juste mon hypothèse.... Je n'insiste pas, ce n'est pas une question de foi pour moi, j'essaie juste d'analyser logiquement ce qui se passe. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas virologiste, je lis beaucoup dans la presse comme tout le monde. Je ne suis pas engagé, je n'essaie pas de blâmer ou de juger qui que ce soit, je me contente de comparer les faits. Peut-être que je les assemble mal, mais ce ne sont que mes conclusions.

Si les gens au pouvoir ne savaient pas qu'il s'agit d'armes biologiques, ils n'accepteraient guère un verrouillage et un coup aussi brutal porté à l'économie. Après tout, chaque restaurant, chaque point de restauration est un profit qui est distribué dans tout l'État, c'est-à-dire, dans notre cas, c'est le bien-être et la prospérité de pays entiers à l'Ouest et à l'Est.

- Tout le monde s'y est mis comme sur commande.

- Bien sûr qu'ils l'ont fait. Personne n'aurait fait de tels sacrifices et pertes s'il n'y avait pas de raison sérieuse, de raisons suffisantes.

- Pourquoi la Russie n'a-t-elle pas encore introduit le confinement aujourd'hui : l'Europe l'a fait, mais pas nous.

- Nous avons décidé : laisser la population s'accuser elle-même, puisqu'elle marche sans masque. Je pense qu'ils viennent de voir que les gens sont en colère, indignés : "Nous ne voulons pas de codes QR ! "Nous ne voulons pas rester à la maison !" Parfois, cela transparaît dans les discours de nos fonctionnaires, qui disent : si vous vous comportez ainsi, vous mourrez, au diable !

- Pour que chacun puisse survivre aussi longtemps qu'il le peut ?

- Bien sûr. Je crois qu'ils ont décidé : "Allons-nous ruiner notre économie à cause de vous, bande d'imbéciles ? Bien sûr, ils ont limité quelque chose, mais ils ne sont pas allés jusqu'à l'extrême. Une dernière chose, le premier confinement n'a pas fonctionné. Nous aurions dû faire plus fort, comme en Chine : fermer des aéroports, localiser des zones entières, rechercher des chaînes d'infection... Isoler ces chaînes et frapper réellement le virus. Nous avons pris la voie intermédiaire : quelque chose était fermé, quelque chose ne l'était pas. La deuxième vague était donc inévitable, elle a en fait provoqué l'expansion de la zone de pollinisation du virus. Et ce n'est pas encore fini, c'est juste une autre vague, bien qu'ils disent : "Nous allons attendre le printemps et tout ira bien..." Mais, apparemment, ils pensent en fait qu'il est nécessaire de "polliniser" tout le monde avec ce coronavirus. Celui qui survit est bon pour vous. Qui n'est pas, comme Kim Ki Duk en Lettonie et bien d'autres morts, célèbre et inconnu de tous - eh bien.

Toutefois, cela signifie qu'une ère imprévisible va commencer.

Comment les gens vont-ils mourir ? Certains maintenant, d'autres plus tard, d'un diagnostic et d'autres encore d'un autre. Certains survivront même, mais pas le fait qu'ils resteront ce qu'ils étaient, il peut y avoir des mutations. "Nous ne mourrons pas tous, mais nous changerons tous", dit le Saint Apôtre Paul (1 Cor 15, 51).

Par conséquent, tout ce qui arrive au coronavirus maintenant est un coup colossal pour l'humanité.

Je pense que la source du virus est artificielle, mais peut-être (encore une fois, l'hypothèse) que c'est juste une arme biologique inachevée, laissée inachevée... Nous savons qu'en Amérique nous avons arrêté le développement de tels virus, parce que peut-être nous n'avons pas trouvé d'antidote ou qu'il y avait d'autres problèmes avec lui.

- Et la fuite...

- Et c'est arrivé, entre autres choses. C'est très similaire, car le virus touche les mondialistes eux-mêmes. Je vois les choses ainsi : s'ils avaient délibérément lancé le virus, ils ne seraient pas eux-mêmes malades. Et Boris Johnson a été malade deux fois et isolé deux fois ; le prince Charles a été malade aussi. C'est-à-dire que les représentants de l'élite mondiale, les "dirigeants et les idéologues de la mondialisation" eux-mêmes sont impuissants devant la menace. Si les choses étaient différentes...

- Vous voulez dire qu'il y aurait un vaccin ?

- Bien sûr qu'il le feraient. Mais il n'y a toujours pas de remède depuis le début, et il n'y en avait certainement pas un qui offrirait une guérison inconditionnelle. Les mondialistes sont malades au même titre que les gens ordinaires. Bien sûr, pour eux, le niveau de médecine est meilleur, ils sont mieux servis, mais s'il s'agit d'une arme biologique, ils pourraient en mourir aussi. Et en cas de maladie, une personne ne peut plus être sûre d'avoir conservé sa santé comme avant. Cela s'applique à tout le monde, pas seulement aux gens ordinaires. C'est là le problème. Donc, à mon avis, il y a eu une fuite de virus dont tout le monde essaie de tirer parti. Et les mondialistes, entre autres.

Et une dernière chose, à propos du vaccin. Il est évident que le vaccin ne fonctionne pas encore, ni chez nous ni à l'étranger. À tout le moins, il ne fonctionne pas comme un moyen fiable et sûr sur lequel on peut compter pleinement. Certains symptômes du coronavirus peuvent être affectés, mais en tant qu'antidote fiable, il ne fonctionne pas. Peut-être que pour quelqu'un, le vaccin sera un salut, mais pas dans le sens où il a été vacciné et qu'il est sûr de vivre dans le monde des coronavirus. Peut-être que vous ne mourrez pas cette fois-ci, alors la prochaine fois, ou bien votre foie sera défaillant, et non vos poumons. Mais je ne dis pas que le vaccin est complètement inutile. Eh bien, qui sait...

Le même Jirinovski a fait campagne en direct à la radio pour être vacciné : "Je vais exiger que tous les députés - les miens et non les miens - soient vaccinés. J'ai moi-même été vacciné, et que tous soient vaccinés". Et puis il dit : "J'ai attaché deux chiens dans mon bureau. Lorsque nos députés viennent me voir sans avoir été vaccinés, je laisse ces chiens se faire vacciner, ils doivent être à cinq mètres de moi". Que veut nous dire Jirinovski ? Le fait qu'il ait reçu le vaccin lui conseille de faire tout le reste, mais il ne fait pas confiance au vaccin, sinon il aurait pris tout le monde sans chien. S'il a peur après la vaccination de la possibilité d'infection par le coronavirus, cela signifie, nous donne dans le style de savoir que de toute façon il ne sauvera pas complètement de la maladie. Apparemment, les autorités lui ont demandé de promouvoir la vaccination, Jirinovsky le fait, mais dans son discours s'insère une contradiction délibérée, une allusion : vacciner, mais garder à l'esprit que cela n'aide pas.

- Ç’est comme Stirlitz.

- Je pense qu'il pense simplement que nos fonctionnaires sont si faibles qu'ils ne remarqueront pas comment il insère quelques éléments codés dans l'élaboration d'un programme général obligatoire. Et si vous n'êtes pas ivre et que vous n'êtes pas un idiot, vous comparerez les faits. Et si vous êtes un idiot, vous passerez à côté de ce genre de choses, en pensant à quel point Jirinovski est drôle avec ces chiens. Et Jirinovski en fait, donne un signe aux gens qui ne veulent pas mourir trop vite. On a toujours l'impression qu'il dit des bêtises, mais il est plus logique derrière tout cela qu'une personne qui a l'air sérieuse et qui dit des choses raisonnables. Par exemple, Anna Popova de Rospotrebnadzor dit des choses plus absurdes que Jirinovski.

- Ne pensez-vous pas que Popova est une personne étrange qui est apparue de nulle part - et qui devient soudainement la principale personne du pays, en fait presque plus cool que Poutine ?

- Oui, mais Popova, à mon avis, est folle. J'analyse ses discours, dont beaucoup présentent des contradictions logiques. Elle parle dans une langue étrange. Elle semble avoir un visage sérieux, voire intimidant et menaçant, mais les mots sont comme une image psychopathe de l'illusion...

- "La situation est tendue, mais elle est maîtrisée."

- Il n'y a donc pas de quoi avoir peur, mais vous mourrez tous. Il utilise souvent des verbes transitoires comme des verbes non transitoires. C'est une sorte de connotation irrationnelle qui est intégrée dans un style indépendant. D'une manière générale, les gens ont récemment cessé d'écouter ce qu'on leur dit, font attention aux gestes, à l'apparence, et le contenu logique des déclarations a souvent échappé. Dans Popova, le contenu est étrange. S'il la décompose logiquement et l'analyse, elle se révèle être une poésie d'absurdité absolument incroyable.