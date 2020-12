Elena Larina : Transhumanisme, intelligence artificielle et avenir des jeux (Club d'Izborsk, 4 décembre 2020)

Elena Larina : Transhumanisme, intelligence artificielle et avenir des jeux

4 décembre 2020

Littéralement chaque année, le nombre croissant de faits permet aux chercheurs impartiaux d'affirmer la présence d'une dynamique destructrice descendante non seulement dans l'économie politique, mais aussi dans la vie socioculturelle et même dans la vie quotidienne des gens. Des processus de convergence négatifs se déroulent sous nos yeux. Dans l'écrasante majorité des pays du monde, qui se chevauchent les uns les autres, les caractéristiques les plus négatives du socialisme réel et les composantes destructrices du capitalisme tardif se révèlent de plus en plus clairement. Ni les États-Unis, ni la Chine, ni l'UE, ni la Russie n'ont échappé à ce processus.

Le progrès technologique, qui est la dynamique de la seconde nature ou le monde des choses et des technologies, est façonné et modifié dans une large mesure sous l'influence des relations socio-économiques et des tendances culturelles et comportementales. Cela signifie entre autres que le même processus, se réalisant dans des phases ascendantes ou descendantes de la dynamique de la civilisation, a un contenu et une plénitude essentiellement différents. Si le contenu reflète ce qu'on appelle l'essence du processus et détermine l'ordre algorithmique, technologique de tel ou tel processus, le contenu est lié à la compréhension de l'essence du processus par la société et, surtout, par les groupes qui prennent les décisions.

Une telle introduction ornée était nécessaire pour étayer une pensée pas tout à fait banale, mais avec beaucoup de preuves factuelles. Si l'on compare un processus, un phénomène ou un phénomène avec un bonbon ou un pain de saucisse, on peut constater ce qui suit. Dans la phase ascendante, chacun s'intéresse à l'essentiel de l'affaire - la composition du saucisson ou le goût du bonbon. Dans la phase descendante et destructrice, toute l'attention est portée sur les manifestations extérieures. Ici, le principe "L'emballage ou le conditionnement est tout, mais le goût et le contenu sont secondaires.

Aujourd'hui, les facteurs et processus clés de la socio-dynamique sont évalués de manière superficielle. Et cela se produit non seulement au niveau des publications dans les médias jaunes ou dans les discours des politiciens, mais aussi parmi les professionnels de certains domaines de la connaissance.

Aujourd'hui, seuls les paresseux ne parlent pas d'intelligence artificielle, de transhumanisme, de réalité et de virtualité du monde numérique. Dès que l'on parle d'intelligence artificielle, il y a des jugements absolument illettrés sur l'inévitabilité de remplacer un homme par un esprit artificiel, sur l'hostilité de l'intelligence artificielle envers la société, sur les possibilités vraiment illimitées des logiciels et du matériel dans les conditions de limitations naturelles des capacités et des aptitudes humaines. Cette absurdité illettrée a littéralement engorgé toutes les autoroutes de l'information et a formé non seulement la population, mais aussi les principaux politiciens internationaux : une image mystique (avant la schizophrénie) du monde.

Il y a encore 40 ans, non seulement pour les géants de la pensée, mais aussi pour les citoyens simplement intéressés, et plus encore - pour les chercheurs et les travailleurs des ministères et départements, il était clair et net, ce qu'est un intellect artificiel, ce qu'il peut et ce qu'il ne peut pas. Cependant, à la place d'une science-fiction solide est venue une fantaisie. Les elfes et les gobelins ont non seulement vaincu Sauron, mais ils ont également détruit le monde de l'Anneau de la nébuleuse d'Andromède. Les jumeaux des années 80 et 90 sont devenus des décideurs. En conséquence, ils ne perçoivent l'intelligence artificielle que dans le genre fantastique, comme quelque chose de puissant et de sinistre, comme un pilier sacré du mauvais pouvoir.

En attendant, l'intelligence artificielle, en fait, est peu différente de l'arithmomètre de type machine à compter mécanique. Grâce à la plus grande vitesse de calcul, il est capable d'effectuer un nombre gigantesque d'opérations combinatoires dans une unité de temps. Et ces opérations, à leur tour, permettent de reconnaître certains phénomènes et processus, de les optimiser selon le critère des coûts/résultats et, enfin, de créer quelque chose de nouveau dans les combinaisons, c'est-à-dire l'ajout et la suppression de certains éléments de base. Ces trois opérations, à savoir la classification, l'optimisation et le morphing, constituent un ensemble complet d'opérations effectuées par l'intelligence artificielle dans divers domaines de la connaissance, de la production et des loisirs.

Dans cette cantatation, il n'y a pas de diminution du pouvoir ou de la signification de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est aussi utile qu'un moteur à réaction. Elle permet de résoudre un certain nombre de problèmes spécialisés et de rendre possible dans ce domaine ce qui était considéré comme impensable hier encore. Cependant, affirmer la supériorité de l'intelligence artificielle sur l'homme revient à croire que l'avion est supérieur au pilote. Sans aucun doute, la vitesse d'un avion rend inutile la comparaison avec un pilote sur un paramètre spécifique, à savoir la vitesse de déplacement. Mais un pilote n'est pas une machine à déplacer. C'est exactement la même situation avec l'intelligence artificielle. Il est capable d'effectuer tel ou tel calcul par des programmes et des algorithmes définis par les gens des centaines, et probablement des milliers de fois plus vite.

Ainsi, pour ne pas succomber aux chants doux ou alarmistes des sirènes des médias électroniques, il est nécessaire d'observer un régime d'information, de garder la raison et d'utiliser une approche significative de l'examen des phénomènes et des processus.

Parce que l'intelligence artificielle est un dispositif informatique géant, elle fonctionne exclusivement avec des processus discrets et suppose, dans la grande majorité des cas, la présence d'une interaction ou d'une interface homme-machine. Et nous arrivons directement au personnage clé suivant du fantasme pseudo-scientifique des dix dernières années de ce siècle, à savoir le transhumanisme.

Le transhumanisme est relativement récent, il a moins de deux siècles. À proprement parler, son apparition sous sa forme actuelle est associée à la reconnaissance mondiale de la théorie d'une confusion bien connue - Charles Darwin. Il s'avère aujourd'hui qu'il n'a pas utilisé de faits expérimentaux, mais des jugements naturalistes pour prouver sa théorie.

Aucune personne sérieuse ne pourrait soutenir que tout système vivant est fortement déséquilibré et a donc une dynamique non linéaire. L'écrasante majorité des biologistes avancés pense que la direction de cette dynamique est progressive. Mais il y a aussi des libres-penseurs comme le plus grand paléontologue français D. Crémaud. Il pense que le monde connaît depuis longtemps la dévolution des vivants.

Quoi qu'il en soit, de nombreux faits bénins et avérés permettent d'affirmer que les formes, le contenu, la fonctionnalité et l'interdépendance des êtres vivants, y compris les êtres humains, ne sont pas statiques, mais dynamiques ou évolutifs. Ils changent, mutent, subissent des morphismes, etc.

Après avoir connu une certaine stagnation au cours des 15 à 20 dernières années, la science de l'évolution a fait un certain nombre de percées. Ils permettent de prévoir la formation d'une nouvelle théorie du vivant basée sur le paradigme de l'évolution, la morphologie génétique et la logique des prix du changement dans les années à venir. Jusqu'à présent, il a été presque indéniablement prouvé que les bonds dans la formation des espèces ne sont pas associés à des changements dans les conditions de vie des animaux et des plantes individuels. Le saut doit être associé à un test rigoureux des nouvelles conditions des réseaux complexes d'interaction des créatures vivantes - des réseaux liés par des chaînes alimentaires.

Les progrès de l'évolutionnisme ont conduit des chercheurs raisonnables à l'idée plutôt triviale que l'homme, en tant qu'être vivant et en quelque sorte animal social, est également en évolution. Par conséquent, il est impossible d'être sûr à 100 % que les humains d'aujourd'hui sont la couronne de l'évolution et que celle-ci s'achève sur eux.

Si au XIXe siècle - le premier quart du XXe siècle - le transhumanisme en tant que théorie et pratique de l'évolution ultérieure de la race humaine était principalement de nature biologique, alors il a été reconstruit sur un mode technologique. Le transgumanisme biologique a été appelé eugénisme au XIXe siècle.

L'essence et les technologies de l'eugénisme sont très simples. Étant un être vivant, l'être humain est sans aucun doute soumis à une sélection déstabilisante et à une influence directe sur les changements des paramètres psychophysiologiques par le biais des systèmes génétiques et épigénétiques. Les chercheurs ont établi que l'individu, comme les représentants très organisés de la faune (tels que les dauphins et les baleines, les éléphants et certaines espèces de primates) est bien soumis à une sélection déstabilisante et passe rapidement au niveau du patrimoine génétique de ceux ou d'autres caractéristiques qui ont été élevés artificiellement dans telle ou telle population. Afin de ne pas expliquer dans le matériel populaire les caractéristiques de ce type d'évolution artificielle le plus puissant, nous enverrons les lecteurs au livre de L. Dugatkin et L. Trutt "Comment apprivoiser un renard (et le transformer en chien). Le livre raconte de façon vivante et objective l'expérience génétique peut-être la plus remarquable du XXe siècle. L'exceptionnel, et peut-être brillant, généticien soviétique Dmitri Belyaev de la branche sibérienne de l'Académie des sciences de l'URSS a réussi à réduire le processus d'évolution de 15 000 ans à un demi-siècle en utilisant uniquement des méthodes de sélection artificielle et de renforcement génétique. Ayant commencé des expériences épigénétiques en 1959, l'équipe de Belyaev au début des zéros a fait apparaître un renard domestique viable, énergique et joyeux, sur les habitudes d'un chat et en partie d'un chien. Déjà après Belyaev et ses étudiants, leurs successeurs, travaillant en Scandinavie, ont pu former pendant trois générations plusieurs espèces de primates, de rats et de loups aux sentiments épigénétiquement fixés.

Ces exemples montrent que l'homme, grâce à son organisation informationnelle et énergético-matérielle, n'est pas une création complète de la nature, si je puis dire. Il s'agit d'un "biomatériau", tout à fait adapté à une transformation ultérieure. En ce sens, il existe déjà suffisamment d'arguments de poids pour affirmer non seulement la possibilité, mais aussi l'inévitabilité pratique de la transhumanisation en tant qu'ensemble d'ensembles technologiques permettant d'améliorer encore l'homo sapiens.

Cependant, l'effondrement de l'Union soviétique, tout comme le naufrage de l'Atlantide, a entraîné la perte ou, au mieux, la conservation en profondeur de couches entières de connaissances et de technologies qui restent inaccessibles à ce jour. Ainsi, à côté des sciences humaines développant des technologies du même D. Belyaev, on peut citer comme exemple les recherches sociogénétiques du grand généticien soviétique W. Efroimson, les technologies et dispositifs biophysiques du Dr Jiang, etc.

Parallèlement au repli dans la clandestinité de l'évolutionnisme humain scientifique, en vertu du principe "le public ne tolère pas le vide", la place de l'évolutionnisme humanitaire a été prise par le transhumanisme technocratique. En gros, le transhumanisme moderne, vulgaire et, dans une certaine mesure, médiatique, a trois manifestations principales.

Le premier est un transhumanisme radical et idéologique. Il a deux flancs : américain et russe. Celle d'outre-mer est basée sur une étroite coordination de la société américaine de transhumanisme sous la direction d'un des principaux dirigeants de Google, Ray Kurzweil. Le russe est sur le mouvement public "Russie 2045". Elle comprenait un nombre important de chercheurs et de développeurs assez consciencieux, attirés par la perspective de fonds publics importants, ce qui s'est finalement avéré être un mirage.

Le pic de cette direction a été atteint en 2011-2013. Puis, des défis politiques pressants ont limité les perspectives du mouvement Russie 2045, et puis, sans aile russe, la partie américaine a perdu son dynamisme. Cependant, étant donné que les États-Unis ont une conférence mondiale des défenseurs de la transhumanisation prévue pour 2021, il est logique de s'attarder brièvement sur les idées de cette direction.

Les transhumanistes des deux côtés de l'Atlantique ont décidé de déplacer une base idéologique solide, en utilisant à cette fin la doctrine de N. Fedorov sur la résurrection de tout être vivant et le concept de la Terre comme un être vivant sensible nommé Gaia. Quant au noyau même de la transhumanisation dans la version de Kurzweil, l'espoir d'une immortalité personnelle est ici central.

Contrairement aux participants russes qui espéraient l'État, les gourous de Google et d'autres géants techno d'Amérique, réunis dans un "parti" transhumaniste, ont décidé à juste titre que le salut de la noyade est l'œuvre des noyés eux-mêmes. Ils ont ouvert trois centres des deux côtés de l'Atlantique qui reçoivent l'attention visible des puissants. Car ce dernier ne promettait ni beaucoup ni peu, mais l'immortalité personnelle - si ce n'est aujourd'hui, alors dans un avenir proche.

Réalisant à merveille l'impossibilité de copier la psyché et la conscience sur le support électronique, le gourou de la transhumanisme a néanmoins développé et lancé la procédure d'enregistrement instrumental sur plusieurs jours de tous les paramètres du cerveau, y compris les processus biochimiques, les processus physiques et spatiaux, le codage des signaux électromagnétiques du cerveau, etc.

Le transg humanisme alpha et oméga est une caractéristique de la conscience en tant que produit exclusif de l'activité cérébrale. De plus, un produit qui n'a pas d'autres causes et facteurs. En enregistrant les changements dans le cerveau selon les codages neurotransmetteur, physique-topologique et électromagnétique, il est possible de transférer à la mémoire de l'ordinateur une sorte de casting de la personnalité. De plus, lorsque tôt ou tard la science apprendra à dynamiser les enregistrements faits maintenant, ce sont eux qui deviendront la base de la réincarnation de personnes qui ont été longtemps congelées dans des cellules spéciales.

Les transhumanistes radicaux pensent que la psyché humaine est autant un produit de l'activité cérébrale que, disons, la bile est un produit du foie. Ainsi, lorsque la biologie synthétique et le génie génétique nous permettront de transporter sur commande des embryons avec un cerveau, puis de déterminer les paramètres du cerveau requis pour un client particulier, la composition de la "bile" préparée aujourd'hui et servira en quelque sorte de référence.

Tout cela, bien sûr, c'est des conneries. Le cerveau humain, comme cela a déjà été indéniablement prouvé, ne possède pas un, mais autant que trois systèmes de codage relativement indépendants. Ils sont respectivement électromagnétiques, physico-topologiques et physico-chimiques. De plus, une personnalité n'apparaît pas dans chaque cerveau, mais seulement chez l'individu qui interagit avec d'autres personnes. Sinon, l'enfant privé de communication humaine mourra ou, dans un concours de circonstances plus favorables, se transformera en Mowgli. Pour les chercheurs et les praticiens sérieux, il est tout à fait évident qu'il existe des connexions et des relations très inhabituelles et non linéaires entre le cerveau et la psyché. En raison de certaines limitations découlant de l'essence de la relation entre les débuts mentaux et physiques, le rêve de s'enregistrer sur un ordinateur restera à jamais dans le monde de la fantaisie.

La deuxième manifestation est ce qu'on appelle le transhumanisme pragmatique. La science des biomatériaux et les technologies de la communication ont fait d'énormes progrès au cours des 50 dernières années. Durant cette période, il a été possible non seulement de développer et de lancer la production, mais aussi d'assurer la disponibilité (à des prix) de produits qui imitent, avec plus ou moins de succès, les organes humains, principalement - bras, jambes, articulations, etc. Le corps des Marines des États-Unis a lancé le développement d'implants artificiels depuis la fin des années 90 du siècle dernier. Au cours des dix dernières années, les premiers implants ont commencé à être posés chez les Marines, qui ont subi des blessures du système musculo-squelettique de divers degrés de gravité. Il est indéniablement établi qu'après des opérations et un entraînement spécial, les soldats et les officiers ont pu retrouver, totalement ou partiellement, leurs fonctions motrices et, dans une écrasante majorité, même reprendre leur service militaire. Depuis les premiers dixièmes, une cyborgisation modérée ou limitée, principalement des militaires, ainsi que des personnes touchées par divers types d'urgence, a fait des États-Unis une industrie petite mais prospère et dynamique.

Si l'on y réfléchit bien, la cyborgisation limitée avec le remplacement de certaines parties et de certains organes du corps humain est de facto du transhumanisme. L'être humain devient un hybride de l'homo sapiens et des moyens techniques eux-mêmes.

Enfin, la troisième manifestation, peut-être la plus controversée de la transhumanisme, est la divergence progressive de la population de la planète non pas sur les races mais sur les différents types d'humanité. Il est inutile d'appliquer des critères moraux à des processus inévitables. Par exemple, il fait plus sombre et plus froid en hiver qu'en été. Cependant, pour les personnes sensées, ce ne sera jamais un argument en faveur de la déclaration du péché d'hiver et de l'anathème qui lui est imposé. Il est également inutile de faire obstacle aux tentatives de bioinformation visant à créer un être humain parfait capable de vivre à la fois dans la réalité et dans la virtualité. On peut aussi parler d'une personne stable, tout aussi à l'aise dans le monde des cataclysmes de la superstructure que dans le monde de la stabilité. On peut aussi imaginer une personne sociable, capable d'établir des liens plus profonds et meilleurs avec les autres membres du groupe et de résoudre des problèmes inaccessibles aux célibataires sur la base de l'intelligence collective.

Le problème du transhumanisme évolutionniste évoqué plus haut est différent - le manque probable d'accès à ses technologies pour 99% de la population mondiale. Ce qui est vraiment en jeu ici, c'est une énorme injustice. Cependant, comme le montre l'expérience du développement technologique, personne et nulle part n'a jamais réussi à ralentir le processus technologique pendant longtemps. Elle a quand même trouvé sa voie et a pénétré dans une société non préparée.

La société moderne a peut-être une façon de se préparer à l'évolution du transhumanisme. On parle de jeux. Comme en témoignent les preuves archéologiques et une analyse minutieuse des monuments visuels et écrits de l'histoire humaine, le jeu, au même titre que l'art et le récit, a accompagné la vie humaine depuis les siècles les plus troublés de l'apparence humaine jusqu'à nos jours. Le jeu est un phénomène aussi obligatoire que la science, l'art, la foi, la guerre, l'activité créative. Il a été formé à l'aube de la civilisation humaine et est présent, changeant les proportions et les espèces spécifiques, tout au long de l'histoire de la race humaine. D'ailleurs, il est caractéristique que les premiers acteurs soient venus sur Internet - et cela s'est produit avant le commerce électronique, les opérations d'investissement, le placement de conférences par des chercheurs de premier plan, etc. De plus, il n'est pas exagéré de dire que dans les premières décennies, c'était les jeux électroniques qui étaient le moteur de l'Internet. Conquises par les jeunes et les moins jeunes, elles sont devenues un manuel pour travailler avec les technologies de l'information et de la communication (TIC) et ont jeté les bases de l'économie de l'Internet. De plus, les jeux ont contribué de manière décisive au développement des logiciels, du matériel et des autres infrastructures du World Wide Web.

En règle générale, la littérature a développé une tradition consistant à gronder les jeux sur Internet avec plus ou moins de sévérité et à leur reprocher non seulement leur perte de temps sans but, mais aussi de brouiller le patriotisme et de planter des épaves. Ces manifestations négatives sont associées au facteur suivant : la victoire dans le jeu est souvent perçue comme un facteur de réelles réalisations. En partie, toutes ces évaluations sont justes. Mais, il semble que cette partie soit extrêmement petite. L'essence du jeu, à tout moment, quel que soit l'acteur ou le joueur, se résume toujours à modéliser ou à imiter certains processus, événements et cas réels. À cet égard, même les jeux fantastiques ont contribué et contribuent encore à l'éducation, à la formation et à l'acquisition de compétences sociales des joueurs.

Sans aucun doute, et cela a été prouvé, les jeux qui contribuent au multitâche affaiblissent la concentration. Avec une discipline accrue, ils augmentent la dépendance. En plus d'une capacité accrue à diriger l'intuition, les jeux ont un impact négatif sur la cohérence et la rationalité de la pensée. Cependant, dans le monde d'aujourd'hui, il n'y a rien, même le plus pur, le plus brillant et le plus bon, sans défauts, sans mystères et sans saleté. Par conséquent, la présence de défauts - et non un argument en faveur de l'interdiction ou de la restriction radicale de quoi que ce soit.

Le monde actuel de la tendance à la baisse est organisé de telle manière que pour soutenir au moins quelques progrès, il est obligé d'agir sur les lois de la mode féminine dans la seconde moitié du XXe siècle. Puis, au moins une fois tous les cinq à sept ans, les puissants ont complètement changé de mode, forçant des millions de femmes dans le monde à améliorer leurs toilettes.

L'expérience acquise n'a pas été vaine. Il est activement utilisé par les propriétaires et les cadres supérieurs des principales sociétés informatiques. Tous les trois ou quatre ans, ils sont sûrs de lancer quelque chose de nouveau sur le marché conceptuel, en essayant d'arrêter la discussion sur le relativement vieux et sur la responsabilité, sur la raison pour laquelle elle est vieille - pas aussi brillante que promis. Grâce à cette ouverture unique, les entreprises informatiques reçoivent constamment de nouveaux investissements. En même temps, personne ne demande de vieux investissements, grâce au fait que le sujet est passé au second plan.

Il suffit de rappeler le début des années zéro, associées aux moteurs de recherche, la deuxième moitié des années zéro - avec les réseaux sociaux, la première moitié des années dix - avec les grandes données, le milieu des années dix - avec les messagers et les communicateurs, et les années les plus récentes - avec l'intelligence artificielle. Il est maintenant très probable que le nouveau boom, qui devrait éclater dans les deux ou trois prochaines années, sera généré par le développement commercial des technologies de "réalité combinée".

La réalité combinée est le prochain "saint graal" (après l'intelligence artificielle) du courant d'information. La réalité mixte réunit le réel et le virtuel, l'environnement physique et électromagnétique, les composantes analogiques et numériques du monde. En termes simples, dans une réalité combinée, une personne observe non seulement les phénomènes et les processus du monde réel, mais reçoit immédiatement, en ligne, des informations complètes sur tous les objets de la réalité virtuelle. La virtualité est "insérée" dans le monde réel et grâce aux paradoxes de la perception humaine, ce monde est perçu comme un tout unique - une réalité combinée (parfois, au lieu de "combinée", on utilise le terme de réalité "augmentée"). Il est donc combiné, ce qui permet, avec l'indistinction de la perception humaine, de compléter la réalité physique avec ce qui n'y est pas, mais est présent comme un élément organique de la réalité naturelle.

Aujourd'hui déjà, la réalité augmentée est utilisée sur le champ de bataille, où opèrent des unités spéciales équipées d'ordinateurs distribués avec des objectifs enfichables. Ils sont utilisés comme des écrans de diffusion pour offrir un avantage d'information écrasant. Ces systèmes sont utilisés par les services de renseignements commerciaux pour mener des négociations ou des enquêtes. Ils assurent une perméabilité totale à l'information pour la contrepartie, le partenaire ou le concurrent.

Les premiers jeux devraient sortir en 2021 à l'échelle de la réalité combinée. Ils créeront rapidement un marché de plusieurs dizaines, voire de centaines de milliards de dollars. Plus important encore, ces jeux ouvriront des possibilités de production de cours de formation sur des sujets variés, le passage à l'éducation sur plate-forme, etc.

Si l'on regarde les livres et les films, tant de fiction que de documentaire, sur les régularités et les rythmes de développement du progrès scientifique et technique, humanitaire et social qui sont apparus en URSS et en Occident, il n'est pas difficile de remarquer leur caractère optimiste et humaniste qui affirme la vie. Cependant, le capitalisme tardif et la soi-disant analyse financière qui a triomphé au cours des 25 dernières années sur la planète ont perverti à la fois le progrès technologique et l'intelligence artificielle. Ce qui a également été perverti, c'est ce qu'on appelait dans les années 1960 et 1970 la bionique et aujourd'hui la biotechnologie. Actuellement, il y a une première phase de la crise terminale du capitalisme. Le monde tel qu'il existait avant 2020 n'a pas d'avenir avec un degré de probabilité extrêmement élevé. En outre, je risque de faire une prédiction selon laquelle ce monde devra être repensé et, dans une large mesure, rééquipé à la fois de l'intelligence artificielle et des technologies de la perfection humaine. Le choix qui sera fait dépend de la nature et de l'orientation des processus qui se déroulent sous nos yeux.

Larina Elena Sergeevna (née en 1964) - entrepreneur, analyste, professeur. Membre permanent du Club d'Izborsk. Né, étudié et travaillé à Moscou. Elle a fait ses études supérieures en économie et en droit, respectivement, à l'Université russe d'économie Lomonosov. Elle a fait ses études supérieures en économie et en droit à l'Université russe d'économie Plekhanov et à l'Institut Plekhanov de droit international et d'économie. Elle a également étudié et travaillé à Moscou. Elle est PDG de Personalinvest et co-fondatrice de Highrest.