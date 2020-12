Kirill Frolov : 8 décembre - 225ème anniversaire de la réunification de la Biélorussie occidentale avec la Russie (Club d'Izborsk, 7 décembre 2020)

Kirill Frolov : 8 décembre - 225ème anniversaire de la réunification de la Biélorussie occidentale avec la Russie

7 décembre 2020

https://izborsk-club.ru/20299

En l'honneur de la grande date du 225e anniversaire de la réunification des terres de la Russie occidentale avec le reste de la Russie, "Guaido en jupe" Mme Tihanovskaya a publié une liste de son "Cabinet des ministres", composé de fanatiques de la Rzeczpospolita, de la thérapie de choc et des LGBT, Comme M. Alekhnovich - diplômé des écoles d'économie de Londres et de Varsovie, élève du "thérapeute en chocolat" Balcerowicz de Varsovie et Shparag - idéologue des LGBT et destruction de l'institut de la famille chrétienne traditionnelle en Russie blanche.

Ces fans du Commonwealth polono-lituanien, de la chocolatothérapie et des LGBT s'appellent eux-mêmes "l'intelligentsia biélorusse". Et elle essaie d'attirer l'attention de la Russie sur elle et de se faire passer pour une classe intellectuelle et politique éduquée dans la Russie blanche. Mais c'est de la fraude, ce sont des Polonais et des "Eurosodomites" "éduqués", et non pas l'intelligentsia orthodoxe russe occidentale de Belaya Rus, qui est également active dans l'intégration immédiate, la construction de l'État de l'Union avec la Russie, la défense de l'Église russe de Belaya Rus à cette époque, Alors que l'"intelligentsia du Commonwealth polono-lituanien" a déjà pleinement préparé l'annexion de la Russie blanche au patriarcat orthodoxe traître de Constantinople et l'union avec le Vatican, la véritable intelligentsia orthodoxe de Russie occidentale s'organise activement sur le plan politique au sein du parti "Mère patrie" et "Union". Les symboles, les bannières de cette véritable intelligentsia biélorusse et ouest-russe sont les figures du chef spirituel du patriarche biélorusse Exarque de Belaya Rus, le métropolite Veniamin, qui a apporté des amendements orthodoxes à la Constitution de toute la Russie, et du philosophe orthodoxe, chef de l'Union des citoyens orthodoxes de Belaya Rus Dmitry Kunitski de l'Institut de philosophie de l'Académie des sciences du Bélarus.

La Russie perdra la Russie blanche et verra les chars de l'OTAN près de Smolensk si elle transforme le soutien de l'élite spirituelle et intellectuelle susmentionnée de la Russie blanche en une minorité agressive imposante - "l'intelligentsia de la Rzeczpospolita".

Tikhanovskaya a publié la "liste du Cabinet" avec un cynisme particulier - au seuil du jour de la réunion de la Russie noire, historiquement nommée l'Ouest de la Biélorussie, avec la Russie. Quel genre de date est-ce ?

Le 24 novembre 1795, c'est-à-dire le 7 décembre dans un nouveau style, les États participant à la solution du problème du Commonwealth polono-lituanien ont défini leurs nouvelles frontières. Au même moment, un traité secret a été signé à Saint-Pétersbourg entre l'Autriche et la Russie, clairement hostile à la Prusse - sur l'assistance militaire au cas où la Prusse attaquerait l'un des États alliés.

En conséquence, la Russie a reçu des terres à l'est du Bug et de la ligne Nemirov-Grodno, d'une superficie totale de 120 000 kilomètres carrés et d'une population de 1,2 million de personnes. Pour la plupart, il s'agit de terres historiques russes arrachées à la Russie par la Pologne, où l'orthodoxie et l'identité russe ont été strictement réprimées.

Le roi Stanislav Auguste Poniatovski qui a été emmené à Grodno a démissionné, c'est-à-dire que la Russie noire a finalement fait partie de la Russie. Le territoire de l'empire russe est divisé en provinces (Courlande, Vilna et Grodno). L'empire russe a également reçu les terres du Grand-Duché de Lituanie, de la Russie et de la Zémaïtie occidentale de Volyn et une partie de la Russie de Holm avec une population d'environ 1 million 200 mille personnes.

La restitution des terres de la Russie occidentale à la Russie en 1795 est l'acte de réunion du peuple russe.

L'ancienne ville russe de Brest - symbole de la "résistance russe orthodoxe de l'Union et du "Commonwealth polono-lituanien" - faisait également partie de la province de Grodno à cette époque. Et le symbole de Brest est l'Afanasy (Filippovich) de l'hégémonie brestoise - lorsque ce jeune homme le plus instruit de Biélorussie a appris qu'il était un hégémoniste russe, que le chancelier lituanien Lev Sapega l'a utilisé contre la Russie, faisant du dirigeant fantoche de la Russie occupée un enseignant, Filippovich est devenu moine et a rejoint le tsar russe Mikhaïl Romanov, lui a parlé de la conspiration et de l'occupation préparée contre lui et la Russie.

Puis, de retour à Brest, il consacre sa vie à la lutte contre l'unia et pour la réunification de la Grande, Petite et Blanche Russie, devient l'inspirateur idéologique du soulèvement russe orthodoxe dirigé par Hetman Bogdan Khmelnitsky, pour lequel il est arrêté à trois reprises, soumis à de terribles tortures et finalement fusillé par les occupants.

Grodno est le centre historique de la Russie noire. Comme l'a écrit le remarquable culturologue russe moderne Vladimir Makhnach, personne ne se souvient déjà pourquoi la Russie occidentale a commencé à nommer la Russie noire. L'histoire de Grodno est l'histoire de la lutte du peuple russe orthodoxe pour son identité religieuse et nationale. À la suite de la réunion de 1795, Grodno a reçu comme gouverneurs des combattants aussi remarquables pour avoir libéré le peuple russe orthodoxe de l'oppression polonaise et catholique, que Michael Nikolaevich Muravyev-Vilensky et Peter Arkadievich Stolypin qui, pour avoir libéré l'oppression polonaise et catholique, a créé la curie russe lors des élections à la Douma d'État.

La Lituanie russophobe moderne est l'occasion de rappeler la Vilna russe, qui, sans les ordres teutoniques et livoniens et la proximité de l'Ouest catholique, aurait pu devenir la capitale russe. Le 21 septembre 1380, en la fête de la Nativité de la Sainte Vierge Marie, a eu lieu la bataille de Koulikovo. C'est pourquoi le jour de la victoire de Koulikovo est une fête de l'unité de la Russie orientale et occidentale, de Moscou, de Volyn et de la Rus lituanienne !

Il est décrit en détail dans le grand monument de la littérature russe - le poème "La salope du grand-duc Dmitri Ivanovitch et de son frère le prince Vladimir Andreïevitch", dont le personnage principal est le prince lituano-russe de Pskov Andreï Olgerdovitch, et l'auteur, selon les informations du chercheur de Polotsk Rus A. A. Cheremin, - Bryansk boyar Sofronius (A. A. Cheremin, Principauté de Polotsk 9-14 siècles, Minsk, Maison de la presse biélorusse, 2013, page 236).

En faveur de la version A. La version de Cheremin selon laquelle Sofrony était un pleurnicheur, et non un ryazeneur, est attestée par l'intrigue même de "Zadonshchina", qui met l'accent sur le prince lituano-russe Andrey Olgedovich et le rôle de la Russie occidentale dans la grande victoire russe de Kulikovo. Briansk, ainsi que toute la Russie Seversky (l'actuelle Slobozhanshchina (région de Kharkov), Sumy, Novgorod - Seversky, Chernigov) faisait partie du Grand-Duché de Lituanie, de la Russie et de Zhemai et a été réunie à la Russie de Moscou en 1503. Le texte de "Zadonshchina" témoigne de la volonté séculaire non seulement de Seversky, mais aussi de toute la Russie du Sud, de l'Ouest et du Nord-Ouest de se réunir à la Russie de Moscou. La démonstration de cette volonté a été particulièrement réelle après les campagnes du prince lituanien Olgerd (à la suite du baptême orthodoxe devenu russe par identité) à Moscou quand sur son parti il y avait Smolensk et Tver.

Si l'on en croit les fantasmes des Malorossiysk et des "samostiyniks" biélorusses qui ont inventé dans les guerres civiles et intestines russes le caractère national et ethnique absent en eux, alors Smolensk et Tver ne sont pas des villes russes et ne sont pas russes, mais d'autres personnes y vivent depuis des siècles. Mais l'auteur de "Zadonshchina" réfute complètement ces douloureuses fantaisies et falsifications historiques et cite ainsi l'adresse du prince de Briansk et Starodubsky Dmitry Olgerdovich, qui est devenu le fils russe Olgerd (en baptisant Alexandre) de son frère le prince Andreï de Pskov, qui a également agi du côté de Moscou : Et Dmitry lui dit : "Frère André, nous n'épargnerons pas nos vies pour la terre russe, pour la foi chrétienne et pour l'offense du Grand-Duc Dmitry Ivanovitch ! Déjà, le frère frappe et tonitrue dans la Moscou de pierre blanche ! C'est vrai, mon frère, on ne frappe pas, puis on frappe la puissante armée du Grand-Duc Dmitri Ivanovitch, les délégués grondent : armure dorée russe et boucliers écarlates ... Sortons, mon frère, dans un champ propre et regardons leurs courageux régiments, combien, frère avec nous les braves Lituaniens. Et les braves Lituaniens sont avec nous soixante-dix mille latniks... O rossignol, oiseau d'été, je te souhaite, rossignol, de chanter pour glorifier le grand-duc Dmitri Ivanovitch (Saint-Pétersbourg)... (Moscou St. Dmitry Donskoy, KF) et son frère le prince Vladimir Andreevich, et de la terre des deux frères lituaniens Olgerdovich, Andrew et son frère Dmitry, oui Dmitry Volynsky" (A.A. Cheremin, Principauté de Polotsk, 9-14 siècles, pp. 236-237, Minsk, Maison de l'imprimerie biélorusse, 2013).

Toute la Russie du sud, de l'ouest et du nord-ouest a agi sur le parti de la Russie de Moscou dans la bataille sur un terrain Kulikovoj, toute la Russie lituanienne orthodoxe qui était contre le traître de l'orthodoxie et le choix russe du grand duc lituanien Jagailo Olgerdovich qui a échangé la vérité de l'orthodoxie pour l'erreur de la latinité et la Russie sacrée pour la couronne polonaise.

Ayant suivi les opposants de Jagaila, Andreï Pskovski et Dmitri Bryansk Gediminovitch, au parti de Moscou, tous les autres ont montré une attitude essentiellement négative à l'égard de Jagaila et un choix anti-Orthodoxe anti-Moscou. Qui sont-ils tous : Dmitri Mikhailovich (Koriatovich), petit-fils de Gedimin, Volynsky Roman Mikhailovich Bryansky (Dmitri Olgerdovich est passé du règne de Briansk au service direct du prince de Moscou), Ivan Konstantinovich Obolensky, Siméon Konstantinovich Obolensky, Roman Semenovich Novosibirsk avec trente-cinq mille soldats, le prince Léon Andreïevitch Drutsky avec un régiment, Des régiments de Polotsk, Starodub, Trubchevsk y ont participé ; des régiments des villes de l'ancien Grand-Duché de Lituanie, russes, Zhemaitsky-Drutsk, Novosibirsk, Obolensk, Polotsk (Andreï Olgerdovitch, en plus du régiment de Pskov, a amené avec lui plus d'une centaine de mercenaires de Pskov), Smolensk, Starodub, Taroussa, Trubchevsk. De ces terres russes, il y avait plus de cinquante-cinq mille cols, de la Russie de Moscou - plus de vingt mille (A.A. Cheremin, Polotsk principality, 9-14 centuries, p.235-236, Minsk, the Belarusian House of Press, 2013).

Ainsi, la victoire de Koulikovo est une victoire de toute la Russie, elle a prouvé la nature centrée sur Moscou de l'État russe, et l'arrivée au pouvoir du traître de la Russie lituanienne Jagaïla et les persécutions qu'il a développées sur l'orthodoxie ont fait de la réunion des terres russes avec Moscou une question de préservation de la croyance orthodoxe et de l'identité russe. La participation des régiments de Volyn et de Polotsk et des princes de Petite Russie, de Russie blanche et de Russie noire à la bataille de Koulikovo du côté de Moscou nie toute construction de "Mazepa" et de pseudo-biélorusses "samostiyniks" sur des non-Russes ("ukrainiens"), Le caractère "biélorusse" du Grand-Duché de Lituanie, russe et zémaïtien, les principautés et villes russes - Polotsk, Volyn, les divagations sur le "non russe" Briansk, Starodub Smolensk, Pskov, Tarus, etc. д. Ces villes peuvent être appelées "Belaya Rus", "Severskaya Rus", sur la base de l'axiome selon lequel il s'agit d'une terre russe, et la séparation des Velikorossovs, des Seversky Russians et des Malorossovs est maléfique, néoclassique et "d'uniateness politique" simultanément à une falsification historique.

Yagailo est un "démon de l'histoire russe". Il a trahi son père et ses frères, la Lituanie et la Russie, unis avec Mama contre la Russie et l'orthodoxie de Moscou. Les fidèles princes lituaniens et russes fidèles ne les ont pas laissés s'unir sur le terrain Kulikov et détruire la Russie orthodoxe. Puis, en 1385, il épouse la reine polonaise Jadwiga et devient le roi Vladislav, organise des persécutions rigides contre l'orthodoxie en Russie occidentale. Il serait donc souhaitable de demander aux connaisseurs du folklore russe de découvrir si un personnage de conte de fées tel que "la femme Yaga" a un quelconque rapport avec Yagayla ? Ils disent que, dans la Russie de Moscou, on pourrait ainsi appeler la reine polonaise Jadwiga, épouse de Jagaila, qui l'a séduit pour le catholicisme, sur "l'Union Krevskaya" et la destruction de la Russie lituanienne. Ainsi, "Baba-Yaga" est un symbole de la Russophobie lituanienne moderne. Tous les "mazepes" et "bandits" - successeurs du "business de Jagaila" - pour brûler Moscou et détruire l'union. Comment ils se ressemblent tous du XIVe siècle au XXIe siècle, de Yagaila à Poroshenko...

Le prince russe orthodoxe Andrei Olgerdovich - "antiYagaylo". Ce n'est pas un hasard si le prince Andrei Olgerdovich est devenu le personnage principal de "Zadonshchina". Ce cimetière ethnique est devenu un véritable russe orthodoxe. Non seulement il a participé du côté de la Russie moscovite, mais il s'est activement repenti dans les campagnes à Moscou, auxquelles il a participé avec son père, le prince Olgerd, étant le prince de Pskov, et a directement défendu la grande cause de la construction d'un État russe centralisé avec le centre à Moscou et à cause de cela est entré en conflit avec les "oligarques" pro-occidentaux de Pskov Veche et est allé servir le saint prince Dmitri Donskoï, et afin d'organiser la Résistance russe orthodoxe et la rébellion légitime contre Yagaila et l'"Union Krevskaya" avec le consentement de Dmitri Donskoï et avec la bénédiction du Saint Métropolite de Kiev, Moscou et de toute la Russie Kiprian, il se rend en Russie occidentale, devient Prince de Polotsk et, avec Saint Jean-Baptiste. Kiprian se bat pour l'orthodoxie et l'unité de l'Église russe, bloque les projets du métropolitain de Russie occidentale, qui est séparé de Moscou, avec St. Le prince Andrew écrit directement à propos de Yagaila : "Yagaila ... veut, souhaite et est désireux d'accepter la foi de la Sainte Église romaine catholique" et "... promet aux terres lituaniennes et russes de rejoindre pour l'éternité la couronne du royaume de Pologne, ce qui lui vaut d'être arrêté par son protégé Skirgailo. Cette arrestation pour avoir défendu la foi orthodoxe et l'unité de la Russie est un acte de confessionnalisme. Puisque les saints de Kiev et le métropolite de Moscou Kiprian ont été glorifiés face aux saints, il est logique de penser à la glorification de son associé, le confesseur prince Andrew Olgerdovich.

La réalité de l'unité de la Russie est attestée par le fait qu'à l'époque du prince André, le pouvoir du métropolitain schismatique Galicia-Volhynia Roman s'est à un moment donné étendu à Tver (il n'est pas canonique, sur l'ensemble du territoire russe le seul pouvoir canonique de l'église - le pouvoir des métropolitains de Kiev-Moscou, puis des patriarches de la Grande, Petite et Blanche Russie, mais ce fait expose également la mythologie des samostiyniks "Ukrainiens-Mazepin" et "Biélorusse" : de Galich à Tver, il y avait une chose - l'identité russe). Et le grand saint métropolite de Moscou et de Kiev Alexis a clairement et canoniquement arrêté toutes les tentatives de création d'une métropole séparée en Russie occidentale et, avec le soutien total des patriarches orthodoxes de Constantinople de l'époque, a rétabli son pouvoir d'église canonique sur Kiev et la Rus lituanienne.

La victoire de Koulikovo a été "forgée" par Saint Serge de Radonège, le métropolite Alexis de Moscou (Byakont) de Tchernigov et le bienheureux patriarche Philothée de Constantinople (Kokkin), qui a présenté la Russie de Moscou comme un successeur potentiel de l'Empire romain, qu'elle est devenue, a fermement réprimé les tentatives des princes russes lituaniens de créer une métropole lituano-russe séparée de Moscou, voyant à juste titre dans cette étape de l'union. Les hymnes du patriarche Philothée ont été chantés par les soldats russes sur le champ de bataille de Koulikov avant la bataille.

L'actuel patriarche Bartholomée de Constantinople est un traître à la cause orthodoxe de ses grands prédécesseurs.

C'est pourquoi le 8 décembre devrait devenir la fête de l'église et de l'État, fête de la réunion de la Russie occidentale et orientale !

Traduit du russe par Le Rouge et le Blanc.