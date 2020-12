Leonid Ivashov: Adieu au cosmisme russe (Partyadela, 08.12.2020)

Leonid Ivashov: Adieu au cosmisme russe

08.12.2020

https://partyadela.ru/blogs/ivashov-leonid/12370/

Qu'est-il arrivé à la science russe ?

"Au cours des derniers millénaires, l'influence de l'humanité civilisée sur la modification de la biosphère s'est fortement accrue. Sous l'influence de la pensée scientifique et du travail humain, la biosphère passe progressivement à un nouvel état, la noosphère. C'est un processus naturel qui se manifeste comme la loi de la nature". V.I. Vernadsky

"Nous ne pouvons plus rivaliser dans l'espace avec d'autres grandes puissances dans ce domaine". C'est à une si triste conclusion que le président de l'Académie des sciences de Russie, Alexander Sergeev, a apporté sa contribution mercredi à la session de la commission de l'éducation et de la science de la Douma d'Etat.

"Notre retard a un indice numérique: la science spatiale est financée 60 ( !) fois moins, que les projets scientifiques de la NASA. Les projets dans d'autres domaines scientifiques sont constamment sous-financés - en particulier, les délais pour la livraison d'accélérateurs avancés au niveau des "mégasites" sont constamment déplacés vers la droite. "Qu'est-ce qui nous amène là ? - a posé une question à Sergeev. - Peut-être devrions-nous abandonner complètement l'espace ?

C'est le verdict rendu par le président de l'Académie des sciences de Russie. Pas encore de réaction des autorités russes. Sauf pour le calme dans les médias. Seuls quelques canaux et agences ont été remarqués. Cela peut être considéré soit comme une information insignifiante, soit comme un ordre strict (dans notre pays très démocratique et libre) de garder le silence sur ce sujet.

Mais que signifie en réalité cette conclusion audacieuse et profonde du président de l'Académie des sciences de Russie, l'académicien A. Sergueïev, éminent scientifique et organisateur de la science ? La plus grande défaite de l'intellect national, si ce n'est la mort de la science en tant que telle. Car les réalisations et les technologies spatiales sont la principale évaluation du niveau intellectuel de l'État et de la société, l'état de la science dans son ensemble. Et une autre dimension de l'état du pays et de ses perspectives : le développement de toutes les sphères de l'économie, de la science, de l'éducation, de la culture sous l'influence du succès de l'exploration spatiale fait un bond et une transition vers une nouvelle phase de progrès, plus technologique et plus significative. L'histoire soviétique récente nous le montre.

Dans mon service, je me souviens que lorsque j'ai pris la décision de créer le système réutilisable de Bourane, tous les ministères et agences, y compris le ministère de l'agriculture et le ministère de l'agriculture, ont été chargés de soumettre leurs programmes pour considération pour l'utilisation dans les missions de vol de saturation dans le système spatial réutilisable, dans le but de développer l'économie, la science et l'éducation.

Et aujourd'hui, les principales compétitions sur les fronts de l'économie et des affaires militaires se déroulent dans un espace complètement différent, non pas géographique, mais intellectuel, comme l'a dit à plusieurs reprises le directeur général de l'Institut Kurchatov, M. V. Kovalchuk. Et dans ce domaine, la Russie est un leader absolu en ce qui concerne le taux de destruction de l'intellect national.

Cela semble presque apocalyptique, mais en même temps, hélas, absolument réel. La dynamique de dégradation de la Russie, de toutes ses sphères, rend cette version très proche de la réalité : nous sommes dégradés partout.

Lors de ces mêmes auditions, M. Nikonov, président de la commission de l'éducation et de la science, a déclaré que, à en juger par le seul nombre de scientifiques, la Russie est depuis longtemps un leader dans le monde scientifique.

"Aujourd'hui, il y a six fois plus de chercheurs en Chine qu'en Russie, deux fois plus aux États-Unis ! Bien que nous en ayons eu beaucoup plus avant", - a déclaré Nikonov.

Chaque année, seulement 1% de nos diplômés se dirigent vers les sciences. Mais Nikonov, le représentant de Russie Unie au pouvoir (comme ils se nomment eux-mêmes), oublie que lui et ses collègues "au pouvoir" en sont les principaux responsables, en tant que législateur. Et ils portent (et doivent porter) la stricte responsabilité de l'état de l'intellect du pays, puisqu'ils légifèrent sur le développement de diverses sphères et industries, approuvent le budget pour ce développement, approuvent le gouvernement et écoutent les rapports sur les activités des structures du pouvoir exécutif. Et ils sont toujours approuvés.

Même l'activité de Serdyukov en tant que ministre de la défense, qui détruit les forces armées et l'industrie de la défense, a été approuvée et soutenue. Demain, ils applaudiront D. Rogozin, qui détruit l'espace russe. Et donc, pour gagner les points élus, Nikonov se plaint du mauvais état de la science, de l'éducation et de l'intellect en général. Cependant, il est rusé avec les chiffres, parlant de la réticence des diplômés universitaires à se lancer dans les sciences (seulement un pour cent). Il ne s'agit pas de la réticence des étudiants à se lancer dans les sciences, mais de ces conditions sauvages de l'activité scientifique, en particulier pour les jeunes chercheurs. Voici les coûts financiers sans cesse croissants (c'est particulièrement difficile pour les étudiants et les diplômés de troisième cycle), les exigences des publications dans les publications étrangères (pour sélectionner les futurs chercheurs pour les États-Unis et augmenter la charge financière), la fermeture de nombreux conseils de thèse, et d'autres idioties.

J'enseigne depuis 18 ans maintenant et je constate qu'un jeune adulte scientifique est régulièrement « tué ». Plusieurs étudiants ont défendu leur doctorat sous ma supervision scientifique au cours des dix premières années, mais ensuite le conseil de thèse a été fermé, ils dont dû aller dans d'autres universités et institutions de recherche, où, bien sûr, ils n’étaient pas attendus. Mais même après avoir défendu de nouveaux candidats, pratiquement personne n'est capable d'obtenir un emploi en Russie pour un candidat. Et dans l'ensemble, la science n'est pas la bienvenue en Russie, même académique.

Un coup particulièrement puissant a été porté à l'intellect de la nation par la reconversion de l'éducation et, par conséquent, de la science dans le secteur des services (grâce aux "Chubais" et aux "Grefs"). En d'autres termes, il était assimilé à une blanchisserie et à un atelier de réparation de bouilloires. Et là, les candidats scientifiques ne sont pas nécessaires.

Mais retournons dans l'espace. Cette sphère est peut-être la plus technologique, la plus complexe et la plus riche en connaissances. Et après tout seulement en Russie et nulle part ailleurs, il est géré ces dernières années (après le retrait de l'espace du vrai scientifique et du concepteur du Lopota) par des gestionnaires et des journalistes, en éliminant systématiquement les professionnels. Les comités de la Douma d'État et du Conseil de la Fédération sont également dirigés par les mêmes personnes. Au fait, tous les membres de Russie Unie. Et que pouvons-nous attendre d'eux ? Ils croient aveuglément à la grande explosion de la naissance de l'univers et espèrent qu'ils auront aussi de la chance par hasard. De plus, comme d'habitude, les personnes les plus stupides croient en leur génie : qu'elles feront mieux que S.P. Korolev, V.P. Glushko, G.E. Lozino-Lozinsky et d'autres. Par conséquent, pas de chance : cela n'a pas eu lieu, et le génie ne s'est manifesté qu'en volant de l'argent et en vendant les restes des réalisations scientifiques et technologiques soviétiques.

Pourquoi cela se produit-il ? Il semble qu'en 2012, le président Vladimir Poutine ait publié un décret visant à rétablir le niveau de financement de la science à 1,77 PIB d'ici 2015. Mais, hélas, il n'a pas été mis en œuvre même en 2020. Ce niveau est toujours de 1,1 % du PIB. Mais Poutine n'est que le successeur d'Eltsine et de Gorbatchev, qui ont systématiquement détruit le cosmos russe en tant qu'essence cosmique-planétaire de la Russie. Gorbatchev a arrêté et fait dérailler les plus grandes réalisations de l'humanité, que ni les États-Unis ni la Chine n'ont encore approché : le système Bourane Energie, puis le vol et l'atterrissage parfait en mode automatique du système réutilisable Bourane, cette version de la plus haute intelligence artificielle sous contrôle humain. Mais Gorbatchev n'a pas été impressionné : il a dit que nous n'en avions pas besoin. L'essentiel est de nourrir le pays.

En conséquence, aujourd'hui, il n'y a plus de place, mais la moitié du pays est affamée et alcoolique - le président de la Fédération de Russie a en général détruit tout ce qui avait trait à l'URSS. Avec le tir sur le Soviet suprême, il a tiré sur le cosmos russe. C'était l'ordre, venu d'en haut, des États-Unis, qu'il a juré au Congrès américain. Et Rogozine, comme rapporté récemment sur Facebook, a mené à bien une opération brillante : il a vendu le dernier échantillon de "Bourane", pour ne pas rappeler le cosmos soviétique. La fin de l'ère cosmique, mais invariablement la fin de la Russie suivra.

Car, nous sommes totalement dépendants de nos "amis" à l'Ouest et à l'Est, et nous prierons en larmes l'Inde ou le Brésil, ou peut-être même un pays africain, de mettre en orbite notre satellite de communication, de navigation, de météo, car les "amis et compagnons d'armes" dans l'espace seront maintenus sous sanctions ou "piège" : prix exorbitants, conditions politiques et nominations de personnel.

Ou alors, à un moment donné, nous serons déconnectés de tout ce qui est étranger. Et la population, et surtout les structures du pouvoir, se dégraderont mentalement et physiquement à une vitesse astronomique. Nous serons sans défense, comme l'Arménie au Karabakh, face à plusieurs dizaines de frappes de drones.

"L'objectif du développement historique de la société est son développement durable en tant que processus chronologique de satisfaction des besoins des générations actuelles et futures. ... Le développement n'est pas durable s'il n'est pas chronologiquement enchaînable. Ici, les conditions du développement sont réunies dans le présent, mais les conditions du maintien du taux de croissance ininterrompu de l'efficacité intellectuelle dans le futur ne sont pas réunies... L'analyse historique montre que la conséquence d'un développement non durable est la stagnation du système social avec sa dégradation et sa mort ultérieures".

(Kuznetsov O.L., Kuznetsov P.G., Bolshakov B.E. Synthèse des connaissances interdisciplinaires et du développement durable dans le système espace-temps. М., 2018. С. 139).

Leonid Ivashov

Traduit du russe par Le Rouge et le Blanc.