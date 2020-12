Leonid Ivashov: Bonjour, les armes ! (Partyadela, 30.10.2020)

Leonid Ivashov: Bonjour, les armes !

30.10.2020

https://partyadela.ru/blogs/ivashov-leonid/12102/

L'embargo international sur les armes à destination de l'Iran a expiré

L'embargo international sur les armes imposé à l'Iran en 2015 a expiré le 18 octobre. Selon l'accord nucléaire, un groupe de puissances mondiales - la Chine, la France, la Russie, la Grande-Bretagne, les États-Unis et l'Allemagne - a assoupli les sanctions contre l'Iran en échange d'une limitation de ses activités nucléaires. En août 2020, les États-Unis ont soumis à l'ONU un projet de résolution visant à prolonger l'embargo sur les armes, mais il n'a pas été adopté.

"Maintenant, nous pouvons vendre des armes à qui nous voulons et acheter à qui nous voulons. Nous félicitons le cher peuple d'Iran et lui envoyons la bonne nouvelle que 10 années d'embargo sévère ont pris fin", a déclaré le président de la République islamique d'Iran, Hassan Rohani.

Je ne me souviens pas que les Américains aient subi une telle défaite. La seule microscopique République dominicaine les a soutenus lors du vote à l'ONU. 11 membres du Conseil de sécurité se sont abstenus. Et les principaux alliés des États-Unis au sein de l'OTAN - la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne - ont voté "contre", et ont mis les États-Unis à leur place de manière plutôt rigide.

À quelques exceptions près, l'Iran est en mesure d'acheter des armes conventionnelles. Et maintenant, nous avons la possibilité de coopérer avec lui dans ce domaine. D'autant plus que l'Iran a déjà laissé entendre son intention de nous acheter des chasseurs lourds modernes tels que le "Su". Téhéran a également besoin de nos chars modernes et de notre défense aérienne. Les armes maritimes et terrestres suscitent un intérêt.

Mais ce n'est pas aussi simple que nous le voudrions. Notre relation avec l'Iran n'est pas parfaite. Tout d'abord, en 2015, nous avons voté des sanctions contre l'Iran. Deuxièmement, malgré le fait qu'en Syrie nous avons agi conjointement et de concert avec Téhéran, en réalité nous nous sommes éloignés de notre position initiale - personne ne devrait être présent illégalement sur le territoire et dans l'espace aérien de la Syrie, et nous avons autorisé la présence d'Américains et de Turcs. De plus, ces derniers ont occupé une grande partie du territoire syrien, où ils se battent avec les Kurdes, tiennent leurs unités militantes, etc. En outre, Israël jouit d'une quasi-impunité pour les frappes contre les forces iraniennes et pro-iraniennes en Syrie. Nos propres moyens de défense aérienne n'ont même jamais tiré sur des cibles israéliennes. Dans ces domaines, nos positions diffèrent de celles de l'Iran.

En outre, la Russie n'est malheureusement pas un partenaire militaire très fiable. Tout d'abord, nous avons déjà refusé de vendre des systèmes S-300 et S-400 à Téhéran, les donnant aux Turcs. Le contrat était déjà prêt, mais tout a été annulé au dernier moment. Les Iraniens ont donc des doutes tout à fait raisonnables. Téhéran a également regardé nos relations avec les Turcs avec un peu de jalousie. Et si au Moyen-Orient, nos relations alliées avec la Syrie étaient clairement définies, nous nous sommes néanmoins précipités entre Ankara et Téhéran. Cela non plus ne donne pas confiance aux dirigeants iraniens dans la fiabilité de nos approvisionnements.

Nous devons également nous rappeler que les Iraniens sont des négociateurs très difficiles. J'ai négocié avec Téhéran. Il y a là un système de prise de décision à plusieurs niveaux, qui inclut également l'élite spirituelle. L'Iran dispose d'un organe spécial, le Conseil de complaisance, dominé par des religieux, qui détermine s'il est souhaitable de conclure un accord ou seulement pour le moment. Je le répète : l'Iran est un négociateur difficile, mais si un accord est conclu, c'est votre partenaire fiable. Ils ne se retirent pas de l'accord et ne rejettent personne au dernier moment.

Tout cela a conduit à une certaine tension, qui pourrait avoir pour conséquence que la Chine, et non la Russie, tire tous les bénéfices d'éventuelles exportations d'armes vers l'Iran. Et il est fort probable que ce soit le cas.

La Chine est en train de devenir le principal partenaire de l'Iran. Pékin et Téhéran ont déjà derrière eux un programme stratégique de coopération de 25 ans dans la sphère du pouvoir, et maintenant un nouveau pacte de coopération entre Pékin et Téhéran est en cours d'élaboration. Il s'agit de l'accord multispectral le plus puissant pour plus de 400 milliards de dollars, et ce projet à long terme est plus intéressant pour l'Iran que les propositions russes. En outre, la Chine achète des licences de production d'armes à la Russie et nous copie même. Ils disposent déjà d'assez bons chars, d'installations de défense aérienne, etc., bien qu'ils soient inférieurs aux nôtres. Pékin fermera certainement les yeux sur le programme nucléaire iranien. La Chine investit massivement dans les infrastructures iraniennes, principalement dans l'énergie des hydrocarbures. Naturellement, l'Iran va payer en achetant des armes chinoises.

La question peut se poser : tout cela ne va-t-il pas conduire à une aggravation de la situation et à des confrontations militaires ouvertes ? Après tout, tant Israël que l'Arabie Saoudite ne sont pas intéressés par la nouvelle situation de l'Iran. Il y a des spéculations : ne vont-ils pas maintenant essayer de provoquer une action militaire afin d'empêcher l'Iran de se réarmer ? Premièrement, elle ne s'est pas encore réarmée et, deuxièmement, elle n'a pas encore lancé de programme de fourniture d'armes aux forces anti-israéliennes au Moyen-Orient, dont elles parlent ouvertement.

À mon avis, la question de savoir s'ils vont essayer ou non n'en vaut même pas la peine. Si les chefs des services de sécurité d'Arabie Saoudite, et surtout d'Israël, n'essaient pas, ils seront simplement expulsés de leurs postes - après tout, c'est leur principale tâche maintenant. Il est évident qu'ils feront beaucoup pour le programme nucléaire iranien, en particulier pour Israël. Il y aura certainement des sabotages, comme en juillet, lors de l'attaque du centre nucléaire iranien de Natanz, et des tentatives de provoquer un conflit entre l'Arabie saoudite et l'Iran, comme dans le cas des drones inconnus qui ont attaqué des terminaux saoudiens. Tout cela va arriver. Et l'Iran se retrouve face à la question suivante : la Chine se comportera-t-elle alors de manière plus décisive que la Russie ? Et si la guerre est déclarée ? C'est-à-dire que l'Iran est confronté à un choix, ici aussi. La réponse à la question de savoir si les Iraniens vont acheter nos armes est donc ambiguë.Il y aura certainement quelque chose. Mais il n'est pas nécessaire d'espérer que l'Iran va maintenant se précipiter et, à toutes conditions, acheter des armes auprès de nous.. Téhéran est très prudent dans ces domaines.

Leonid Ivashov

Source : journal "Zavtra".

Traduit du russe par Le Rouge et le Blanc.