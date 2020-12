Leonid Ivashov: Élection présidentielle américaine : Lequel est le pire: Trump ou Biden ? (Partyadela, 06.11.2020)

Leonid Ivashov: Élection présidentielle américaine : Lequel est le pire: Trump ou Biden ?

06.11.2020

https://partyadela.ru/blogs/ivashov-leonid/12135/

La question principale n'est pas le nom du prochain président, mais la politique que les États-Unis vont mener dans l'espace politique mondial.

Le 3 novembre 2020, les États-Unis d'Amérique ont élu leur président. On ne sait toujours pas si ce sera D. Trump, l'actuel chef d'État, ou J. Biden, l'ancien vice-président des États-Unis, car "le pays le plus démocratique du monde" ne procède pas à des élections directes, mais élit les électeurs. Le gagnant est celui qui aura obtenu plus de 270 de leurs voix.

Oui, pour les Américains ordinaires, la politique étrangère présente peu d'intérêt, mais pour la communauté mondiale, c'est un sujet très important. Elle est particulièrement importante pour les sujets de relations internationales qui sont en concurrence avec les États-Unis sur la scène politique mondiale.

Pour la Chine, principalement l'Europe et la Russie, c'est le second. L'Europe ne souhaite qu'une plus grande indépendance vis-à-vis de Washington en matière d'économie et de politique de sécurité. Les autorités russes et l'oligarchie veulent que les Américains ne prennent pas les ressources volées et appropriées du pays, le peuple ne veut pas de guerre avec les États-Unis et l'OTAN. La République populaire de Chine, principal adversaire de l'Amérique, tente de transformer fondamentalement l'ordre mondial actuel en le fondant sur les principes de justice internationale, d'égalité et de développement universel des pays et des peuples, et s'efforce d'être à la tête de ce monde.

Pékin fait de sérieux progrès dans cette direction et repousse constamment Washington pour arriver au leadership mondial. De plus, ce n'est pas seulement la conquête d'espaces économiques et politiques, mais c'est le fait de porter le socialisme sur la planète au lieu du capitalisme qui a conduit l'humanité au désastre. Par conséquent, la Chine est le principal rival de l'Amérique et du capitalisme dans le processus politique mondial.

La Russie, même si elle est sauvage, est capitaliste. Et l'essentiel pour les candidats présidentiels américains est de ne pas toucher à la voie suivie par les autorités russes. Par exemple, pour faire disparaître les sanctions, pour ralentir l'exportation de ressources (afin de les posséder plus tard comme la métallurgie non ferreuse de Deripaska), pour attiser les conflits le long du périmètre de ses frontières, et la Russie elle-même tombera entre leurs mains. Mais arrêter la dynamique du développement chinois est la tâche principale des équipes Trump et Biden, mais leurs méthodes et stratégies sont différentes.

L'approche générale n'est peut-être qu'une seule : éviter la guerre nucléaire mondiale et tirer le meilleur parti des méthodes de guerre hybride et de son principal outil - la "puissance douce".

Cela est clairement indiqué dans le prochain rapport de l'agence de presse russe TASS :

"Les 28 et 29 octobre 2020, des représentants du ministère américain de la défense et de la Chine ont tenu la première réunion du groupe de travail par vidéoconférence sur la communication en situation de crise.

Dans une déclaration du département militaire américain, il a été noté qu'au cours du dialogue, les concepts de communication de crise, de prévention et de règlement des crises ont été abordés. En même temps, la réunion a permis d'établir un accord entre le personnel militaire américain et l'Armée populaire de libération de la Chine (APL) sur les principes de prévention et de règlement des crises, ainsi que sur la réduction des risques pour les forces armées.

Ce faisant, les deux parties ont convenu qu'il fallait maintenir des canaux de communication réguliers pour prévenir les crises et procéder à des évaluations d'après-crise.

Il est clair qu'il ne s'agit pas d'une crise commerciale et politique, mais d'une guerre nucléaire à éviter dans le contexte de la deuxième guerre froide déclarée par la Chine le 24 juillet 2020. D'ailleurs, comme pendant la première "guerre froide" contre l'URSS. C'est cette expérience réussie que les États-Unis veulent répéter contre la Chine. Quel que soit le président des États-Unis.

Les présidents qui ont essayé d'arrêter la guerre froide ou de l'adoucir ont été brutalement punis (Kennedy, Nixon, Carter) par l'effondrement politique ou la mort. Aujourd'hui, Trump et Biden et les forces qui les soutiennent sont en désaccord irréconciliable, avant tout, sur "qui va diriger l'Amérique et donc le monde - les financiers (l'internationale financière), ou le capital industriel anglo-saxon basé sur la force militaire et les blocs militaires".

Encore une fois, quelques rapports d'agences de presse : RIA Novosti 28 octobre 2020 :

"La monnaie américaine est plus forte que jamais : en raison de l'épidémie de coronavirus et de l'effondrement des prix du pétrole, les investisseurs transfèrent des fonds dans la principale monnaie de réserve du monde, ce qui contribue à son renforcement. Mais, comme l'ont prévenu les analystes des grandes banques internationales, le dollar va se déprécier d'ici la fin de l'année en raison des mesures sans précédent de soutien à l'économie, qui sont allées à la Fed".

Il est clair à qui la pandémie de coronavirus est très bénéfique : l'économie des États-Unis et d'autres pays du monde en crise sévère, mais la Réserve fédérale américaine et les grandes banques en grand profit.

"L'indice du dollar, qui reflète le taux par rapport aux six principales devises mondiales, se maintient au-dessus de 100 depuis près d'un mois, c'est-à-dire que l'unité monétaire américaine ne cesse de se renforcer. Au premier trimestre, elle a obtenu le meilleur résultat au monde - plus 2,8 %. Et que, malgré l'effondrement des marchés boursiers, les obligations. L'épidémie et la chute des cours du pétrole font que les investisseurs se sauvent dans des actifs protecteurs.

En conséquence, la fuite massive vers le dollar a fait s'effondrer les devises des pays en développement et la demande de leurs titres. Selon l'Institut de finance internationale, la sortie de fonds est record : en 45 jours - 30 milliards".

"Un tel effondrement des prix des matières premières est l'un des signes d'un ralentissement inévitable de l'économie mondiale. Le Fonds monétaire international a déjà annoncé le début de la récession mondiale. Le FMI prévoit que la crise actuelle sera la plus profonde depuis la Grande Dépression et qu'elle dépassera l'effondrement financier de 2009. La pandémie de coronavirus causera 9 billions de dollars de dommages.

"Même maintenant, le solde de la Fed est passé à 6,42 billions de dollars, soit près de 30 % du PIB américain d'avant la crise. Et le rachat de titres se poursuivra. Le paquet de mesures d'urgence signé par Trump pour 2,2 billions de dollars va également exercer une forte pression sur le dollar. Le déficit budgétaire américain devrait tripler en 2020 pour atteindre quatre mille milliards, le plus élevé depuis la Seconde Guerre mondiale.

Les analystes n'excluent pas que le solde de la Réserve fédérale à la fin de la crise du coronavirus puisse gonfler jusqu'à dix mille milliards. Et comme tout cet argent est en fait le résultat de la presse à imprimer, les investisseurs fuient la monnaie non garantie".

"Au deuxième trimestre, la Fed estime que le PIB américain va diminuer de 50 %. L'énorme demande actuelle pour la devise américaine peut s'expliquer par le fait que le papier libellé en dollars peut être revendu à la Fed à tout moment", a noté sur Twitter Caitlin Long, ancienne responsable de l'unité des pensions de Morgan Stanley et ancienne de Wall Street.

Ainsi, la bataille entre le Finintern (J. Biden) et l'économie réelle (D. Trump) est sérieuse, et l'équipe de Trump ici présente est perdante.

Mais l'équipe D. Trump est active sur l'autre front, celui des anti-chinois. M. Pompeo, le secrétaire d'État américain est presque toujours en dehors des États-Unis, essayant de former une "OTAN orientale", dont la base sera les États-Unis, le Japon, l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud, et peut également inclure Taïwan, la Nouvelle-Zélande et un certain nombre d'autres petits États asiatiques. Il a récemment tenu une réunion au Japon avec les ministres des affaires étrangères de l'Inde, du Japon et de l'Australie.

Nous lisons les dernières nouvelles : "Pompeo est arrivé au Sri Lanka dans le cadre d'une tournée de quatre pays asiatiques pour renforcer les liens avec les alliés afin d'affronter Pékin, a déclaré l'agence de presse britannique.

Les États-Unis ont autorisé le transfert de personnel militaire pour aider le Japon dans sa confrontation avec la Chine. Nous parlons des îles Senkaku (baleine - Diaoyu), qui sont sous contrôle japonais et font l'objet d'un différend territorial entre Tokyo et Pékin.

"Les capacités opérationnelles nippo-américaines permettent de déplacer des unités pour défendre les îles Senkaku", a déclaré plus tôt le lieutenant général Kevin Schneider, cité par la télévision publique du Japon. Cette semaine, les forces d'autodéfense japonaises et les troupes américaines ont entamé un important exercice conjoint, dont le nom de code est Keen Sword 21. Les manœuvres se dérouleront dans des installations militaires sur le continent japonais, dans la zone du sud de la préfecture d'Okinawa et dans les eaux territoriales adjacentes, avec la participation de plus de 45 000 soldats et officiers".

Et un autre message - une réponse à la réaction chinoise : "Comme l'écrit NEWS.ru, Pékin n'a pas l'intention de défier qui que ce soit et appelle Washington à examiner objectivement les relations des États-Unis avec la Chine et la Russie. Zhao Lijiang, porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères, l'a déclaré.

Ainsi, il a commenté les propos du chef du Pentagone, Mark Esper, sur le renforcement des alliances et partenariats militaires des États-Unis avec d'autres pays dans le cadre de la contre-attaque contre la Chine et la Russie.

"NEW YORK, 28 octobre. /Les relations entre Washington et Pékin continueront à se détériorer quel que soit le résultat des élections générales aux États-Unis le 3 novembre. Cette opinion a été exprimée dans une interview accordée mardi à Bloomberg par Ian Bremmer, analyste américain de politique étrangère et fondateur et président du groupe Eurasia, une société internationale de recherche et de conseil". Il prédit "une nouvelle escalade de la confrontation entre Washington et Pékin, même si le démocrate Joseph Biden est élu président des États-Unis. "Il y aura beaucoup de confrontation et de méfiance entre les États-Unis et la Chine, même si Biden devient président", a déclaré M. Bremmer.

J'ajouterai une autre nouvelle de ces derniers jours. La Turquie est en train de former activement la soi-disant Armée Turan. C'est ce qu'a récemment déclaré le ministre turc des affaires étrangères lors d'une visite à Astana (Kazakhstan). Le ministre turc de la guerre a effectué une visite officielle en Ouzbékistan, où il a signé un accord sur la coopération militaire et militaro-technique entre les deux pays. Contre qui cette armée turanienne va-t-elle se battre ? Naturellement, contre la Chine et la Russie. Se battre secrètement dans les régions islamiques de Chine (région autonome ouïghoure du Xinjiang) et en Russie. Et l'Asie centrale se transformera en provinces turques (provinces).

Ce qui précède nous permet de conclure que la "guerre froide" déclarée à la Chine se déroule à plein régime, malgré le fait de savoir qui gagnera les élections présidentielles aux États-Unis.

Mais à mon avis, la victoire de Biden deviendra plus dangereuse pour la Chine et la Russie. Tout d'abord, les Han devront affronter les Juifs orthodoxes (juifs), qui ont une grande expérience historique de la finance, comme une arme de conquête de l'espace mondial. Deuxièmement, il n'existe en fait aucune base juridique dissuasive dans la guerre financière, et les règles internationales du marché sont écrites et établies par les financiers du dollar eux-mêmes. Troisièmement, les deux groupes américains dans la guerre secrète (hybride) contre la Chine utiliseront toutes les possibilités, y compris les nouveaux types d'armes de destruction massive : information-psychologique, psychotronique, virologique, cybernétique et autres. Et les opérations ne seropar vidéoconférencent pas militaro-stratégiques, mais géopolitiques, c'est-à-dire qu'elles toucheront tous les domaines de la vie, tous les aspects de la vie des habitants du pays attaqué.

Les mêmes méthodes seront appliquées contre la Russie, mais il faut garder à l'esprit que la Russie a une puissante "cinquième colonne", qui exerce en fait le pouvoir sur le pays, ils sont de plus en plus proches des partisans de J. Biden, ses Américains n'ont qu'à les soutenir et les guider.

Leonid Ivashov

Traduit du russe par Le Rouge et le Blanc.