Leonid Ivashov: L’économie du virus. Qu'est-ce qui attend la Russie ? (Partyadela, 25.11.2020)

Leonid Ivashov: L’économie du virus. Qu'est-ce qui attend la Russie ?

25.11.2020

La place réelle de notre pays dans l'économie mondiale

Comme précédemment, le principal sujet d'actualité et d'activités du président et du gouvernement et de l'Assemblée fédérale en Russie est la lutte contre la pandémie de coronavirus pour la préservation de la santé de la nation et de sa composante démographique.

Du moins, c'est ce qui ressort des rapports officiels provenant de diverses sources d'information. Il est très difficile de croire en la sincérité des "soins" des autorités russes, qui depuis des décennies détruisent continuellement le système de santé en "optimisant" (réduisant) le système des institutions médicales. En même temps, les autorités ont motivé leurs actions par des considérations économiques, en transférant la médecine, la science et l'éducation dans la catégorie des services.

Mais aujourd'hui, dans la situation du virus, il semble que ce soit le contraire : les autorités sacrifient les considérations économiques au profit de la santé des citoyens. Ainsi, le 21 novembre, les chaînes de télévision russes ont déformé le discours sur la crise économique mondiale, la plus importante après la grande dépression. Et le risque de pauvreté et de chômage devrait être tout aussi important. Et ce sont les mesures antivirales qui ruinent l'économie - le chômage augmente rapidement, les petites et moyennes entreprises se désagrègent, la production industrielle s'arrête, les structures de gestion et les établissements d'enseignement sont transférés dans des endroits éloignés.

Dans le même temps, la charge fiscale des citoyens s'alourdit, et Chubais (si ce n'est de nuit) proclame que l'État ne doit traiter personne gratuitement. Il y a un certain malentendu, du moins en Russie.

Ou bien il y a autre chose de caché ici. Examinons la situation du virus et l'économie russe sous un autre angle.

Une commission du Congrès américain est chargée d'évaluer l'état du monde et des économies nationales. Le groupe sur la Russie et les autres pays de la CEI est dirigé par le Dr Girsh Khanin, un économiste de Saint-Pétersbourg bien connu dans les milieux économiques. Voici quelques évaluations de l'état du modèle économique russe.

Girsh Khanin (États-Unis) : Selon diverses estimations, plus de 80 % des grandes propriétés russes sont sous juridiction étrangère (y compris la plupart de la liste des entreprises stratégiques en Russie). Chaque année, 120 à 150 milliards de dollars sortent de l'économie russe, dont 70 à 80 milliards sont consacrés à l'économie russe. - C'est le flux d'argent. Le retrait de capitaux de Russie et le travail des sociétés par le biais de sites offshore privent l'économie russe de ces fonds, qui ne compensent pas les impôts sur le revenu des personnes physiques".

Fixons-nous ce fait : la base de la base économique de la Fédération de Russie est constituée d'entreprises de juridiction russe (Rosneft, Gazprom, NorNickel, Rusal, Sberbank, VTB, VEB), mais avec une grande part de propriété étrangère. Citons le dernier entretien avec l'éminent statisticien soviéto-russe V. V. Vassilievitch. M. Simchers.

Vasily Mikhailovich Simchera, ancien directeur de l'Institut de recherche statistique : "On vous dit que le volume de la croissance économique a chuté de 3,8% en 2015. Mais il convient ici de préciser et de distinguer dès le départ la croissance ou la diminution du volume des entreprises en Russie de deux formes juridiques différentes de propriété (juridictions). L'année dernière (ainsi que les trois précédentes), les volumes de production des entreprises de la juridiction russe ont tous diminué de 30 %, ce qui, dans la Russie moderne, représente à peine un tiers de son PIB total. Cependant, les volumes de PIB produits en Russie par les juridictions étrangères et offshore n'ont pas du tout diminué, mais au contraire, malgré la crise et les sanctions, ils ont même augmenté l'année dernière. Deux juridictions différentes, deux Russie, deux vecteurs de développement opposés".

Des données non moins "irisées" sur l'économie "croissante" de la Russie proviennent également d'autres sources. Seul le responsable russe de l'information essaie constamment de montrer que nous allons bien et que quelque part, c'est pire. Par exemple, en Ukraine. Ou en Afghanistan. Aujourd'hui, le rythme de développement des économies nationales et leur avenir sont déterminés par des technologies hautement innovantes et des produits à forte intensité de connaissances. La Russie, bien sûr, ne fait pas exception. Mais, contrairement aux promesses vantardes selon lesquelles notre économie est la cinquième du monde et qu'elle deviendra la quatrième, la situation est désastreuse.

Selon l'OCDE (Organisation internationale de coopération et de développement économiques), le chiffre d'affaires annuel du marché mondial des hautes technologies et des produits à forte intensité de connaissances est plusieurs fois supérieur à celui des matières premières, dont le pétrole, les produits pétroliers, le gaz et le bois, et s'élève à près de 3 000 milliards de dollars. Sur ce montant, les produits des pays représentent près de 3 000 milliards de dollars :

35 % - ÉTATS-UNIS

20% - Japon

13% - Allemagne

12% - Chine

5% - Corée du Sud

0,3% - RF

Ces dernières années, des spécialistes ont analysé la position du pays dans la division internationale du travail et de la production en se basant sur trois indices clés. Le premier est l'indice de compétitivité globale, un indice de la compétitivité mondiale. Selon ce classement, la Russie se situe à la 43e place dans le monde. Le deuxième indice est l'indice mondial de l'innovation. Ici, la Russie est à la 45e place. Le troisième indice est l'indicateur de complexité économique. Elle caractérise la mesure dans laquelle la structure de l'économie est diversifiée et son panier d'exportation est varié. La Russie est également classée 45ème dans cet indice. Ainsi, trois indices, calculés selon des méthodologies différentes à l'aide d'indicateurs de base différents, placent la Russie dans le tableau économique mondial des classements par environ 43-45 places. C'est un endroit humiliant, voire honteux, pour notre pays.

Le tableau n'est pas moins triste pour notre pays dans le domaine de la biotechnologie. C'est presque le marché mondial le plus en développement. Les produits de l'industrie biotechnologique, les nouveaux produits pharmaceutiques et la biologie synthétique connaissent un taux de croissance annuel moyen de 20 %. Actuellement, la capitalisation boursière de 25 entreprises leaders dans ce domaine est plus de 1,2 fois supérieure à la capitalisation de l'ensemble de l'économie russe. Et il y a 17 ans, aucune des 25 entreprises de premier plan portant le nom actuel n'existait. Au moins la moitié de ces entreprises occupent des postes clés chez les biophysiciens, biochimistes et bioinformaticiens russes, dont les talents n'ont pas été appliqués dans le pays.

Une autre situation triste pour la Fédération de Russie est en train d'émerger dans de nouvelles directions de la révolution industrielle non "remarquées" en Russie. Le coût moyen par unité de fonctionnalité des robots industriels a été multiplié par 25 en 6 ans - de 2009 à 2015. Pour les drones, le déclin a été de 142 fois en 6 ans,

Impression 3D - 400 fois en 6 ans, biotechnologie (décodage complet d'un ADN humain) - 10 000 fois en 6 ans,

coût de la production d'énergie solaire - 200 fois en 20 ans

et ainsi de suite.

Cela indique une accélération de la production et du temps scientifique. Dans le monde technologique, une année équivaut à 10 dans un monde "lent". Il nous semble seulement qu'une année dans notre pays et, disons, en Corée du Sud, c'est 365 jours. Dans un an, les pays de haute technologie auront le temps de survivre, cinq à sept ans en termes de développement scientifique et technologique.

Si le processus se poursuit, alors, non pas dans un avenir lointain, mais littéralement dans cinq ou sept ans, la différence entre le niveau technologique de notre pays et celui des pays menant la révolution industrielle pourrait être plus importante que la différence d'équipement des colonisateurs britanniques du XIXe siècle et des tribus zouloues. Revenons aux conclusions de Girsh Hanin : "Nous avons terminé le calcul complet de la dynamique des actifs immobilisés pour 1991-2015 avec une ventilation météorologique seulement cette année ... Le volume des actifs immobilisés en termes de valeur résiduelle (en tenant compte de la dépréciation) a presque diminué de moitié par rapport à 1991 - beaucoup plus que pendant la Grande Guerre patriotique. Alors que les statistiques de Rosstat montrent une croissance de 51%...

En 2010-2015, la récession économique est revenue (de 10 %), principalement en raison de la réduction des immobilisations alors que les réserves pour leur meilleure utilisation étaient épuisées.

Pour moi, l'inévitabilité d'une crise économique à long terme en Russie était déjà évidente au milieu des années 2000, précisément parce que je disposais de données sur la situation réelle... Je me sens ridicule et triste d'entendre maintenant les assurances d'un certain nombre de responsables gouvernementaux et d'éminents économistes sur la possibilité d'atteindre des taux de croissance annuels de 3-4 %, voire de 7-8 %. C'est la preuve de leur incompétence flagrante, inadmissible pour un économiste qualifié de faire aveuglément confiance aux statistiques officielles.

Exactement, on ne fait pas confiance aux statistiques officielles, surtout lorsque Rosstat a été transféré au ministère du développement économique afin d'améliorer les performances économiques (et la croissance démographique). Et aussitôt, l'économie a commencé à croître rapidement et l'espérance de vie a augmenté de façon spectaculaire. C'est pourquoi l'âge de la retraite a été relevé. Dans son interview à "Argumenty Nedeli" (septembre 2020), Vassily Mikhailovitch Simcher a déclaré qu'au cours des 30 dernières années, il n'avait pas entendu un seul mot véridique et un seul chiffre réel de la part des autorités russes et des statistiques officielles.

Leonid Ivashov

Traduit du russe par le Rouge et le Blanc.