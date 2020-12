Maxime Chevtchenko : En 2021, je pense que la Russie suivra enfin le chemin de l'indépendance nationale (Club d'Izborsk, 23 décembre 2020)

Maxime Chevtchenko : En 2021, je pense que la Russie suivra enfin le chemin de l'indépendance nationale

23 décembre 2020

https://izborsk-club.ru/20414

- Le magazine américain Time a récemment qualifié l'année 2020 de pire année de l'histoire du monde, et Vladimir Poutine a déclaré lors de sa conférence de presse qu'en 2000, nous avons vécu bien pire que maintenant. Y a-t-il eu des moments plus difficiles dans votre vie ? Et qu'attendez-vous de 2021 ?

- Le pire moment de ma vie a été 1991 - l'année de l'effondrement de ma belle patrie, l'Union soviétique. Elle a tué des millions de personnes, a conduit mon pays à une inégalité sociale monstrueuse, a détruit l'éducation, la science, les soins de santé et tout ce qui avait été réalisé grâce au sang et aux grands exploits du peuple soviétique en matière de travail. La pire année de ma vie n'a jamais eu lieu. Car, pour tout le monde, c'est bien sûr 1941. Je n'ai aucun doute à ce sujet. Parce qu'alors l'ennemi a attaqué ma patrie et a tué des dizaines de millions d'innocents. Donc 1941 et 1991. Mais le régime bourgeois de Poutine connaît les pires années où ils perdent de l'argent. Ce sont les années les plus désagréables pour eux, ainsi que pour leurs parrains du magazine Time, issus des élites mondiales. Mais pour moi, le plus important, ce sont les vies humaines et les rêves brisés.

A partir de 2021, j'attends la défaite, la faillite totale de tout ce régime menteur, qui n'a tenu aucune de ses promesses. Ni la Stratégie 2020, ni les projets nationaux n'ont été mis en œuvre. Même les messages de mai du président ont été envoyés en enfer. J'attends que le pays s'engage enfin sur la voie de l'indépendance nationale, de la souveraineté et de l'amitié entre les peuples. Que les forces chauvines et réactionnaires qui sont parvenues au pouvoir, qui dressent le peuple russe contre d'autres, contre le peuple tatar, seront politiquement vaincues. Mais ce sont mes rêves. Pour tout ce que j'ai énuméré, nous devons travailler dur, avec soin et de manière désintéressée. Mais j'espère que la victoire sera la nôtre et que les peuples de la famille fraternelle trouveront un jour la liberté et le sens d'une histoire commune.

Maxime Chevchenko

http://kavpolit.com

Maxime Leonardovich Chevchenko (né en 1966) est un journaliste russe et animateur de Canal 1. En 2008 et 2010, il a été membre de la Chambre publique de la Fédération de Russie. Il est membre du Conseil présidentiel pour le développement de la société civile et des droits de l'homme. Membre régulier du Club d’Izborsk.

Traduit du russe par Le Rouge et le Blanc.