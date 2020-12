Mikhail Delyagin : L'enseignement à distance consiste à priver les enfants de la possibilité d’apprendre. (Club d'Izborsk, 1er décembre 2020)

Mikhail Delyagin : L'enseignement à distance consiste à priver les enfants de la possibilité d’apprendre.

1er décembre 2020

https://izborsk-club.ru/20275

М. Delyagin :

- La "Komsomolskaya Pravda" a déjà une humeur joyeuse pour le Nouvel An. Le studio a été transformé. Une immense et belle cheminée avec des cadeaux, avec des chaussettes, selon la coutume européenne, avec un arbre de Noël. Même avec un hibou aux ailes d'ange. Il y a déjà eu un concours - dont le portrait peut être placé dans la cheminée de nos leaders efficaces et exceptionnels. C'est vrai, jusqu'à ce que nous arrivions à un dénominateur commun. Il y a trop de candidats. Il y a une magnifique chaise de Père Noël dans le studio.

Et maintenant pour les nostalgiques. À ce jour, un mode entièrement à distance a enfin été introduit dans tout le pays pour l'enseignement secondaire et l'éducation des étudiants. En traduction en russe, tout le monde a déjà compris que l'enseignement à distance est la privation de la capacité d'apprentissage des enfants. Le discours qu'il est dictée par des motifs épidémiologiques, ne résiste pas à la critique. Il n'y a pas d'épidémie en Russie, comme dans le monde entier, à part l'épidémie de folie et d'hystérie générale. Et des méthodes de prévention du coronavirus ont été développées par des médecins, dont l'utilisation est recommandée dans tout le pays. C'est juste qu'ils sont trop bon marché. C'est pourquoi il n'est pas intéressant pour l'état actuel.

Vous pouvez devenir hystérique et passer par pertes et profits d'énormes sommes d'argent sur le budget. Vous pouvez amener les gens à des crises cardiaques et ensuite passer tout cela par pertes et profits sur les conséquences du coronavirus. Le coronavirus est beaucoup plus rentable que la prévention. Il est plus facile de détruire le système éducatif. Cela s'inscrit pleinement dans l'ensemble de la politique de l'État visant à débiliter les jeunes, qui est menée dans le cadre de la réforme de l'éducation, avec l'introduction de l'USE et tout le reste.

280 000 signatures ont déjà été recueillies la semaine dernière contre l'enseignement à distance. L'État n'a pas de démangeaisons. Il est antidémocratique dans l'Amérique maudite, si une pétition dans un pays dont la population est 2,5 fois plus importante qu'en Russie recueille cent mille signatures, la Maison Blanche doit répondre. Il peut dire "non, on vous a vu dans le cercueil", mais il ne peut que réagir. Nous n'avons pas cette règle. Nous voulions éternuer les citoyens de la Fédération de Russie, si, bien sûr, je comprends bien la situation.

Au moins, tout cela me rappelle de plus en plus le plan "Ost" d'Hitler. Les Allemands approchaient systématiquement les plans de colonisation de notre patrie. Ils estimaient que les Russes ne devraient pas pouvoir étudier plus de quatre ans. Que nous devrions être une nation d'esclaves. Et les esclaves devraient pouvoir obéir à leur maître, connaître la loi de Dieu, afin d'obéir plus correctement au maître. Et de pouvoir additionner et soustraire, de comprendre les ordres dans la langue du maître. Et j'ai le sentiment que ce plan "Ost" se réalise lentement.

Un pays qui débilite sa propre jeunesse n'a pas d'avenir. Il est aussi ridicule de parler de l'économie dans ce pays que de parler de l'économie haïtienne. Considérez-vous l'enseignement à distance pour les lycéens et les étudiants comme une étape vers la mise en œuvre du plan "Ost" d'Hitler ?

Valery de Moscou :

- La distance, c'est la destruction. Les personnes de plus de 65 ans ne sont pas autorisées à travailler à Moscou. Ils cherchent d'autres personnes pour prendre leur place, et ces personnes sont licenciées. Ce n'est pas censé arriver. En général, il s'agit d'un génocide lié à l'âge. Les Allemands ont détruit les Juifs et les Tziganes.

М. Delyagin :

- Les Allemands détruisaient encore les Russes. Je suis tout à fait d'accord qu'il s'agit d'un génocide par l'âge. S'il s'agissait de prendre soin des gens, ils seraient alors indemnisés pour les temps d'arrêt forcés. Le Coronavirus fait si peur parce que les soins de santé ont été détruits. Ce n'est pas le Coronavirus qui l'a détruit, c'est le même État qui a détruit les soins de santé russes. Et c'est l'histoire de l'annulation des passes sociales. Si quelqu'un pense que les personnes âgées ne devraient pas sortir, alors interdisez-lui de voyager complètement. Non, c'est juste une question d'argent. Vous payez, vous conduisez. Ce que l'État ne vous a pas laissé d'argent, ce sont vos problèmes personnels.

Par conséquent, les gens ne peuvent pas se rendre à la clinique. Et à Moscou, grâce à l'optimisation du réseau de polycliniques, il est désormais impossible dans de nombreux endroits de se rendre à la clinique à pied. À l'époque soviétique, n'importe quel homme de mon âge pouvait se rendre à pied dans une polyclinique. Ma grand-mère s'est rendue tranquillement à la polyclinique. Elle était à deux kilomètres au maximum. Une disponibilité progressive. Aujourd'hui, à Moscou, tant d'argent est investi dans les tuiles et les trottoirs, et dans de nombreux endroits, il faut presque faire des transferts pour se rendre à la polyclinique, pour obtenir un ticket, qui un jour devrait arriver plus tard.

En effet, il s'agit d'un génocide lié à l'âge. En ce qui concerne les jeunes, cette moquerie peut encore résister. Et à plus de 65 ans, ils ne peuvent pas. Oui, eh bien, les plus de 60 ans non plus. Un homme ne devrait pas travailler après 60 ans juste parce c’est physiologique. Une femme âgée de plus de 55 ans. Le fait que cinq années de notre vie aient été volées sous le couvert de la réforme des pensions - c'est du vol. Et il n'y a rien qui justifie ce vol.

Mais tous les professionnels n'ont pas encore été éradiqués. Même dans les tribunaux, il y a encore des gens qui connaissent les lois de la Fédération de Russie. Les exigences du Rospotrebnadzor concernant le régime des masques et les autres restrictions liées au coronavirus sont illégales. Et l'attraction de la responsabilité pour le non-respect des recommandations du Rospotrebnadzor sur la lutte contre les coronavirus est injustifiée car ces recommandations ne sont pas obligatoires pour l'exécution. Cette décision № 12-211/2020 a été adoptée par la Cour suprême d'Oudmourtie en septembre 2020.

Une certaine organisation a été placée sous la responsabilité administrative en vertu de l'article du CAO, qui prévoit une amende pouvant aller jusqu'à 500 000 roubles ou la suspension des activités pour une durée maximale de 90 jours. C'est un meurtre d'entreprise. Les inspecteurs ont déclaré que l'employeur avait violé les recommandations du Rospotrebnadzor - il n'a pas interrogé les travailleurs sur la présence de maladies respiratoires, n'a pas mesuré la température toutes les quatre heures, tous les endroits n'avaient pas d'antiseptiques pour la peau, etc.

La Cour suprême d'Oudmourtie a annulé l'amende et a déclaré que la responsabilité en vertu de l'article pertinent du Code des infractions administratives est engagée pour la violation des règles sanitaires et des normes d'hygiène existantes. Le décret gouvernemental prévoit que les règles et normes sanitaires en Russie sont établies par les organes de surveillance sanitaire et épidémiologique, ce que le Rospotrebnadzor n'est pas du tout. Par conséquent, la responsabilité ne peut être engagée en cas de non-respect des recommandations du Rospotrebnadzor. C'est une partie importante de l'hystérie autour du coronavirus est une histoire absolument illégale. En Oudmourtie, ils le savent. A Moscou, on lui éternue dessus depuis un haut clocher.

Ils m'ont écrit à la mi-temps que j'avais blessé Moscou en vain. Parce qu'à Moscou, il y a un pourcentage très élevé de décisions de justice pour contester le port des masques. Comme ils m'écrivent, les tribunaux de Moscou rendent jusqu'à 80 % des décisions en faveur de la contestation des amendes pour port de masque.

Vladislav, Moscou :

La vaccination de masse contre le Covid devrait commencer. Pensez-vous qu'il soit nécessaire que notre président, les membres du gouvernement, les chefs des sujets fédéraux, les députés de la Douma montrent comment ils se font vacciner ? On voit le président torse nu en train de pêcher, de nager. J'aimerais l'admirer une fois de plus lorsqu'il sera vacciné.

М. Delyagin :

- Je respecte le chef du pays. Et même aux membres de notre gouvernement que je traite sans respect, je ne le conseillerais pas, je ne voudrais pas en faire un objet d'expérimentation. Le vaccin est en cours d'essai. Ceux qui sont maintenant vaccinés, y compris les fonctionnaires, participent à l'expérience. 30 % d'entre eux reçoivent un placebo. Beaucoup tombent malades après le deuxième coup de feu. Et je ne veux pas que les gens ruinent leur santé.

Si l'on parle de vaccin "Spoutnik", selon les documents que j'ai vus sur Internet, il ne peut être administré qu'à des personnes en bonne santé âgées de 18 à 60 ans. Nous avons beaucoup de personnes de plus de 60 ans dans le manuel. Ils ne sont donc pas autorisés à fabriquer ce vaccin. Peut-être que ce n'est pas le cas du vaccin de Gamaleya, il y a beaucoup de commentaires positifs à ce sujet, mais je pense que toute personne qui appelle les autres à se faire vacciner a le droit moral de le faire seulement après s'être donné un vaccin vivant. Et ce n'est pas le vaccin qui lui est livré avec des coursiers spéciaux sous grande protection d'une série spéciale, mais le vaccin qui est choisi au hasard parmi un grand nombre de paquets de vaccins destinés à la population. Ils ont alors le droit d'appeler quelqu'un pour quelque chose.

Conseiller en écologie et en pipelines, l'ancien ministre de la défense, M. Ivanov, s'est réuni ici pour fabriquer des chutes d'ordures dans des immeubles d'habitation. Avec la formulation que le puissant État russe n'est pas en mesure de fournir la désinfection des chambres de collecte des ordures, alors ils y élèvent des rats. Par conséquent, les citoyens de la Fédération de Russie n'ont pas le droit d'utiliser les vide-ordures. Et de nouveaux bâtiments à plusieurs étages sont déjà en cours de construction sans chutes d'ordures. Parce qu'il est très difficile d'asperger de chlore une fois par jour la chambre de collecte des ordures.

À l'étape suivante, ces personnes nous diront que nous ne pouvons pas nous laver avec du savon parce que nous polluons l'environnement. Et pour résoudre le problème de l'assainissement de l'environnement, nous devons interdire le savon. Et alors quelqu'un d'intelligent pensera que nous ne pouvons pas mélanger les déchets solides et liquides du corps humain. Ils vont venir dans nos appartements et commencer à détruire les toilettes ? C'est bien ce que vous dites ? Ce sont des gens qui abandonnent systématiquement et systématiquement la civilisation en tant que telle. Et par rapport à nous. Ils nous refuseront l'accès aux avantages de la civilisation.

C'est vrai, les nouvelles sont relativement bonnes. Le gouvernement a annoncé le début de la réforme de quatre douzaines d'institutions de développement. Dans le cadre de cette réforme, initiée par le Premier ministre Mishaustiņš, certaines de ces institutions seront transférées à la VEB, et d'autres seront fusionnées entre elles. Le vice-premier ministre et chef du personnel du gouvernement, M. Grigorenko, a accordé une interview à M. Kommersant, dans laquelle il a expliqué en détail l'essence de ces réformes. Beaucoup de choses intéressantes y ont été dites.

Il ne s'agit pas seulement du fait qu'il s'agit d'une réforme des institutions de développement. Il s'agit d'une réforme globale de l'ensemble du système d'administration publique, qui se traduit par des principes unifiés d'évaluation de l'efficacité des organismes gouvernementaux et de certains fonctionnaires. De telles réformes ont eu lieu depuis 2003, elles étaient diverses. Mais dans ce cas, il est prévu de concentrer toutes les actions des institutions de développement sur la réalisation des objectifs nationaux.

Les institutions de développement ont été créées à différentes époques pour s'occuper de tâches spécifiques. Ces tâches étaient disparates, elles n'étaient pas intégrées dans des complexes les unes avec les autres. Ces dernières années, de nouveaux défis sont apparus qui nécessitent des ajustements importants dans le travail et les plans de ces structures.

Au cours de cette année, un inventaire complet des activités des institutions de développement a été réalisé. Il s'agissait notamment de données issues de l'audit de la Cour des comptes. En d'autres termes, pas seulement sur la base des données d'audit de la Cour des comptes. Il a été constaté que les institutions de développement font double emploi, parfois en concurrence directe les unes avec les autres. "La concurrence est appropriée dans le secteur du marché, mais pas lorsqu'il s'agit des institutions de l'État", a déclaré M. Grigorenko. Les différents secteurs de l'État ne devraient pas se faire face, comme il ressort de la version de l'idéologie libérale qui nous a été soigneusement imposée pendant de nombreuses années.

Les institutions de développement sont dans un état lamentable. Certains ont de faibles indicateurs de performance. Et certains n'ont aucun système de contrôle des performances. Même lorsque ce mécanisme est en place, il ne correspond pas au niveau d'un système de surveillance en ligne créé au sein du gouvernement.

Le nom complet est le système de suivi de la réalisation des objectifs nationaux de développement en Russie. Il a été développé par le gouvernement Mishstin. Ce système permet d'évaluer en temps réel le degré de réalisation des résultats prévus. Pas à la fin de chaque année, avec quelques mois de retard, mais à chaque instant. Il s'agit d'un système Internet. Le principe du système est très simple. En temps réel, les données sur la réalisation des objectifs du gouvernement sont collectées à partir de différentes sources dans un système d'information unique.

Il est fondamentalement important que les institutions de développement aient auparavant largement formulé leurs propres objectifs, qu'elles doivent atteindre. Cependant, même lorsque ces objectifs étaient raisonnables, ils étaient très souvent flous. Par exemple, pour favoriser le développement de la bourse, pour promouvoir l'enseignement supérieur, pour renforcer les processus d'innovation. Ces formulations n'ont pas de sens, elles ne peuvent pas être évaluées. Elle sera désormais concrète, exprimée par des indicateurs quantitatifs.

Et un nouveau terme - écosystème de l'administration publique - a été introduit. Strictement selon les plans de la Sberbank. Cela signifie que toute l'administration publique doit fonctionner comme un mécanisme unique. C'est une bonne nouvelle. Enfin, quelqu'un se charge de cette tâche. Dans le même temps, une tâche de réduction du personnel est en cours. Et un exemple est donné. Je critique M. Shuvalov, qui dirige le VEB, mais de mi-2018 à mi 2020, le personnel du VEB a été réduit à quatre reprises. Il y avait près de 10 000 employés, soit un peu moins de 2 500. Et le gouvernement de Mishstin va étendre ces approches à toute la sphère des institutions de développement, puis à toute la sphère de l'administration publique. À condition que les performances de l'État soient maintenues et améliorées.

L'informatisation et l'internationalisation permettent de résoudre ce problème. Et les changements les plus significatifs auront lieu dans le bloc Extrême-Orient - Arctique, où les changements les plus profonds et les plus importants sont nécessaires. En général, la réforme qui a été lancée - des indicateurs clés pour évaluer l'efficacité des institutions de développement - sera développée et approuvée l'année prochaine, et je pense que le gouvernement Mishustin peut réussir dans ce domaine.

Certains d'entre nous sont naïfs - ils ont décidé de renoncer à l'argent liquide tout court ! Je ne comprends pas vraiment comment il est possible - de faire entièrement confiance aux banques. Je travaille, par exemple, à la banque Otkrytie. Je viens d'avoir un gros transfert annulé deux fois par la banque. La première fois que j'ai réussi, ils se sont dit qu'un jour plus tard, quatre jours plus tard, ils ont amorti cet argent une deuxième fois. Et j'ai eu un moins sur la carte, je n'ai pas pu rendre l'argent pendant trois jours. Si je n'avais pas l'argent, comment aurais-je pu vivre ces trois jours ? Comme sur une île déserte ?

Maintenant, j'ai un bureau mobile de la même grande banque. C'est une demi-journée. Et je ne vois pas ce qui se passe dans mes comptes. Je sais que certaines personnes sont paranoïaques à cause de la direction de cette banque, mais c'est l'une des meilleures banques ! Mais les autres ne sont pas mieux non plus. Ce n'est même pas une fraude que personne dans ce pays ne combat, à ma connaissance. Ce n'est qu'une erreur ! Peut-être quelqu'un se bat-il de manière homéopathique.

C'est la Chine. Il y a une vidéo sur Internet l'autre jour. Ils ont un Boeing complet de Thaïlande qui poursuit les arnaqueurs pris, les cyber-arnaqueurs de Thaïlande. Ils ont trompé les Chinois. Les Chinois ont passé un accord avec les Thaïlandais, ont mené une opération, ils ont été arrêtés, on a fait venir des Boeing complets, plus de deux cents personnes ! Arrêté, la main dans le sac. Et puis tout l'Occident a montré comment ils étaient dirigés et a expliqué que c'était la répression des Ouïghours.

La Chine est aux prises avec la fraude. Même en dehors de son pays ! Et nous en avons un peu, vous savez, et nous n'avons pas les fonds, allez au diable. Ou "nous avons accepté ce que vous attendez de nous".

Comment faire sans argent liquide dans ces circonstances ? Nous ne le faisons pas. Chers collègues, nous sommes tous des digitalistes. Croire en un avenir meilleur, en un présent meilleur, s'il vous plaît, au niveau actuel de qualité de l'État, au niveau actuel du système bancaire, refuser de l'argent liquide est un risque inacceptable. Bien que certaines personnes renoncent à l'argent liquide pour une autre raison - tout simplement pas d'argent. C'est aussi le résultat d'une politique d'État remarquable.

Cependant, Mishustin a prolongé d'un an le moratoire sur les inspections programmées des petites entreprises, c'est absolument la bonne décision et elle doit être absolument saluée. Et le fait que ce même Grigorenko - vice-premier ministre - ait dit, en parlant de la fermeture des institutions de développement, qu'il y aura des compensations humaines normales pour les personnes licenciées, et qu'il n'y aura pas de "parachutes dorés", c'est aussi une chose absolument juste.

Nous avons un appel d'Alexander de la région de Tver. Bonjour !

Alexandre :

- Bonjour ! Ma femme est entrepreneur. Une petite entreprise a été détruite. Le dernier employé a été licencié aujourd'hui.

М. Delyagin :

- Qu'est-ce qui vous a pris autant de temps ? En mars, on ne savait pas très bien ce qui se passait ?

Alexander :

- Et il y a un moratoire sur toutes ces faillites et ces licenciements. Ils ont payé quelques mois, la femme semble s'être calmée.

М. Delyagin :

- Vous l'avez cru ?

Alexander :

- Il y a un problème avec les marchandises. En fin de compte, tout. Nous devons fermer. Elle est nerveuse, elle a du diabète sucré. Elle veut fermer depuis longtemps, mais pourquoi, est-elle encore à la retraite ? Elle a été suspendue, mais moi ! Nous savions auparavant que dans des conditions rurales aussi difficiles, nous ne guéririons pas beaucoup, mais maintenant nous ne vivrons plus du tout.

Nous avons dû passer à une vache. Et pour acheter une chèvre. D'accord, les fonds étaient un peu plus importants. Nous nous en sommes donc tirés, bien qu'enfant, nous l'ayons tous eu au village, nous le savons. L'équipement n'est nulle part, les fermes collectives se sont effondrées au début des années 90. Il n'y avait ni lait ni pain dans la ville, et ils n'achetaient rien dans les fermes collectives. Celui-là est fou. C'est d'en haut qu'ils se sont effondrés !

Il n'y a eu aucun achat. Il y avait quelques conseils de village... Les mêmes écoles, non ? Demandez...

М. Delyagin :

- Maintenant, l'école n'a plus le droit d'acheter quoi que ce soit.

Alexander :

- Je veux dire que le conseil municipal pourrait d'une manière ou d'une autre organiser, et nous avons tout cela sur une telle idiotie - ces achats gouvernementaux, ces appels d'offres, ces enchères. Pas pour prendre des terres, pas ça, quelque chose ! Vous mesurez le terrain vous-même, l'ingénieur cadastral, et puis toujours aux enchères avec quelqu'un qui se dispute, quelqu'un de chez vous va l'acheter tout simplement. Qui a l'argent.

Les codes-barres, la maison de fous, certains programmes sont nécessaires, la numérisation rend la campagne terrible. Les smartphones, les gens n'ont pas de smartphones et n'en ont besoin pour rien. La plus ancienne génération de personnes fait des cauchemars. Et personne n'a besoin de cartes. Nous avons 100 kilomètres jusqu'au centre du district, nous avons plusieurs districts réunis, un hôpital normal. Il n'y en a qu'un seul à Rzheva, le service de cardiologie, à Torzka, là-bas. Dans les grandes villes. Le même bureau des impôts, le reste. IRS : Vous venez, ils ne savent rien. Ils disent que Tver a pris toutes les fonctions - seul le régional peut le faire. Il peut même consulter. Ils disent que nous ne sommes que des fonctionnaires. Ils suppriment le changement, faisons autre chose. Au final, c'est un tel gâchis !

Nous avons à peine acheté ces stupides caisses enregistreuses. Nous avons récemment changé ces dispositifs de stockage, nous n'avons pas de connexion en ligne, il n'y a pas de connexion normale. Et nous les avons achetés, nous l'avons fait. Nous avons travaillé pendant deux mois, maintenant nous les jetons. Chacun sur le vortex, 20 000 menaces. C'est beaucoup d'argent pour nous ! Nous en avons dix mille, au mieux, ces derniers mois. Pour toute notre famille. Et pour le chômage ? Il y a longtemps que je n'ai pas été officiellement enregistré comme conducteur. C'est comme ça pour moi ! C'est terrible !

Et maintenant, je suis viré. Nous allons fermer pour la nouvelle année. Si quelque chose ne change pas un peu, je veux dire, il ne peut même pas y en avoir. Et vous ne pouvez pas changer la caisse enregistreuse pour moi, c'est une numérisation tellement stupide. C'est fasciste.

Et les mêmes règles de circulation. Les gens ont déjà oublié, ils ont déjà manqué les passages à niveau, les règles de sécurité sont simples. Ne vous mettez pas sous les mécanismes de déplacement ! Non, les salauds l'ont fait, en retravaillant le fait que les soi-disant étrangers ont de telles choses, que les piétons devraient être autorisés à passer. Et les fascistes ont menacé tant de gens ! Chaque année, plus qu'en Afghanistan. Et pas seulement une fois !

М. Delyagin :

- J'ai compris. Merci ! M. Delyagin : Merci ! Je n'ai pas fait exprès de percer, parce que c'est une illustration claire de la façon dont vit la Russie, pas quelques mégalopoles russes. Même dans la région de Moscou, sous M. Vorobyev, une personne était conduite plusieurs heures à la maternité parce que celle-ci était optimisée. Et le mot "fascisme" n'est pas sorti de nulle part, car la dernière fois, nous avons été détruits comme l'État d'aujourd'hui le détruit, au cours de ces années, dont nous célébrons aujourd'hui le 75e anniversaire avec tant de joie.

La numérisation, qui pour une personne qui vit au centre d'une métropole, même pour une personne qui vit à l'écart, est déjà destructrice. Et pour la majorité de la population du pays, elle crée des conditions qui sont insupportables.

Les gens ont acheté une chèvre. La chèvre est plus fiable que l'État. La chèvre est une amie, et l'État se comporte comme s'il était l'ennemi.

Alors, résumons le vote. Un peu moins de deux cents personnes ont voté. 93% considèrent l'enseignement à distance comme un pas vers le plan "Ost" d'Hitler. Et seuls 7% ne le pensent pas. Je pense que nous comprenons tous, c'est 7% qui croient... Non, déjà 6% croient que l'enseignement à distance n'est pas la mise en œuvre du plan "Ost" d'Hitler.

On m'a écrit un merveilleux commentaire, dont le sens est que tout le monde sait, semble-t-il, sauf vous, qu'un nettoyage normal de la société de gestion est impossible à réaliser. C'est-à-dire qu'il est plus facile de préparer un vide-ordures, de m'asseoir dans une pièce avec mes propres ordures, et je peux marcher trois cents mètres jusqu'aux ordures qui appartiennent à ma maison, mais c'est ainsi que nous avons maintenant optimisé le placement des poubelles dans le centre de Moscou. Mais honnêtement, les gens ne comprennent pas que la société de gestion puisse faire quelque chose de normal. C'est déjà le niveau de destruction des habitudes. Nous ne pensons plus que cet état puisse faire quelque chose de normal.

Nous sommes même prêts à accepter de brasser le vide-ordures, à accepter de renoncer à la civilisation, car nous ne pouvons pas imaginer que l'État puisse faire quelque chose d'humain !

A la question de la réforme de l'éducation. Ils m'ont envoyé une histoire, comme si elle était vraie, mais j'espère que c'est une blague. Une personne vient chercher un emploi à Skolkovo. Ils demandent : qu'avez-vous terminé ? Il répond à MVTU (c'est la chose la plus cool dans le monde de la haute technologie aujourd'hui). Réponse : Malheureusement, la personne diplômée d'une école technique ne peut pas postuler pour ce poste. Une personne se retourne et part. Ceci m'a été envoyé comme un événement qui a eu lieu à Skolkovo. J'espère que c'est une blague.

Et dans ce contexte, la déclaration de Biden selon laquelle s'il devient président, il nommera Jen Psaki comme président en chef de l'administration américaine, ce qui n'est pas surprenant. Jen Psaki donne l'impression d'être une vitrine de la réforme de l'éducation en Russie. Je veux dire que c'est le rêve des libéraux russes. Une personne qui ne sait rien honnêtement, qui a promis d'envoyer la sixième flotte américaine sur les côtes de la Biélorussie, qui a déclaré que la Russie obtient du pétrole de l'Europe, qui a dit honnêtement qu'en accusant la Russie, elle ne connaît pas le sens des termes qu'elle nous reproche. Et ainsi de suite.

Mais ce n'est pas seulement la condition de l'Amérique - le but de ces gens. Au fait, à la question de la rotation du personnel. Tout ce discours sur la démocratie de succession est pour les colonies, et pour les Etats-Unis, Biden recrute une équipe de ceux qui étaient déjà sous Obama. Il n'y a pas de rotation du personnel, pas de changement de pouvoir. Ce n'est même pas de la gérontocratie, c'est de la démentocratie. Mais en les regardant, nous voyons notre avenir proche, si nous en avons un, bien sûr. Et l'attitude envers notre pays est déjà conforme à la politique menée par l'État russe.

Récemment, la reine anglaise a donné le titre de baron sibérien au fils d'un des oligarques russes, eh bien, elle l'a fait admettre pair pour de l'argent. Il est possible en Angleterre - de devenir un pair, si vous vous comportez bien et servez l'Angleterre, et non le pays d'origine. Ainsi, la progéniture d'un oligarque russe devient un baron sibérien. Et le jeune homme voulait devenir baron de Moscou, mais on lui a expliqué que, malheureusement, c'est impossible, car selon les lois anglaises, si telle ou telle région appartient à un État, et non à l'Angleterre, alors seul cet État peut donner l'autorisation d'accorder un tel titre. C'est-à-dire que pour obtenir le titre de baron de Moscou, le fils de l'ancien banquier Lebedev a dû obtenir l'autorisation du gouvernement russe. C'est pourquoi il a reçu le titre de baron sibérien. C'est-à-dire, du point de vue de la reine anglaise, et ce n'est pas seulement une reine, c'est une cour anglaise, qui est une institution assez importante. Et si la cour royale anglaise fait quelque chose de mal, son gouvernement anglais le corrige instantanément, il y a des liens assez sérieux. Et l'interaction est étroite.

Il s'agit donc d'un acte commis par une dame pas très âgée, peut-être proche de l'État de Biden, et c'est la position consolidée du gouvernement anglais. Si l'État anglais, représenté par la reine d'Angleterre, revendique le titre de baron sibérien, c'est sans l'approbation du gouvernement russe, cela signifie que l'État anglais ne considère pas la Sibérie comme appartenant à la Fédération de Russie. C'est tout. Il nous traite comme des sauvages. Comme des gens qui n'ont rien. En tant qu'État inexistant, du moins pas en Sibérie.

Il est vrai que savoir ce qui se passe en Sibérie, surtout dans la région du Trans-Baïkal, est très difficile... Et à Vladivostok, où pendant près d'une semaine, 140 mille personnes se sont assises sans lumière ni chaleur. Alors, vous commencez à réaliser que la reine d'Angleterre a peut-être raison ?

Et la réaction du ministère russe des Affaires étrangères, qui n'a même pas fait la danse de la "kalinka-malinka", est touchante ! En réponse à cette négation impudente de l'intégrité territoriale de la Fédération de Russie. D'autre part, pourquoi être offensé par la reine d'Angleterre ? Lorsque nous avons un parti entier, le plus ancien des partis démocratiques en Russie - "Iabloko", qui non seulement nie l'intégrité territoriale de la Fédération de Russie, mais a développé un mécanisme pour diviser la Russie territoriale. Et il engage tous ceux qui vont de lui à certaines élections, en jurant fidélité à ce mécanisme. Et la violation directe de toutes les lois du parti russe Yabloko ne lui apporte rien d'autre qu'une place à la Douma. Cet État russe ignore sa propre intégrité territoriale. Et si vous êtes un libéral, que vous n'aimez pas votre pays, vous pouvez cracher sur tout le monde. Et à cet égard, la réaction du ministère des affaires étrangères est très caractéristique.

Mikhail Delyagin

http://delyagin.ru

Mikhail Gennadyevich Delyagin (né en 1968) - économiste, analyste, personnalité publique et politique russe bien connue. Il est académicien de l'Académie russe des sciences naturelles. Directeur de l'Institut des problèmes de la mondialisation. Membre permanent du Club d’Izborsk.

Traduit du russe par Le Rouge et le Blanc.