Mikhail Delyagin : Qui est un libéral ? C'est un homme qui sert les spéculateurs financiers internationaux contre le peuple de son pays. (Club d'Izborsk, 14 décembre 2020)

Mikhail Delyagin : Qui est un libéral ? C'est un homme qui sert les spéculateurs financiers internationaux contre le peuple de son pays.

14 décembre 2020.

Parfois, on fait des découvertes de façon tout à fait inattendue. Il semble y avoir une chose à la surface, évidente pour tout le monde, et vous ne la comprenez pas. Et personne ne le comprend. Et quand vous le faites soudainement, vous avez l'impression d'avoir découvert l'Amérique. Et je veux partager ma découverte. Et je veux partager ma découverte avec vous. C'est une découverte étonnante. Pourquoi les puissants sont les puissants ! - Les libéraux sont tout le temps si durs avec la Russie ? Pourquoi sont-ils toujours engagés dans une propagande anti-russe, directe ou indirecte ? Par exemple, pourquoi la Gazprombank, si je comprends bien, finance-t-elle l'Echo de Moscou ? Et même M. Venediktov, lorsqu'après une longue pause, il a dépeint un malentendu ou un désarroi en réponse à une question directe à ce sujet, a été contraint d'admettre ce fait.

La logique politique est ici claire : organiser une "bonne", désorganiser le pays, démolir ce pouvoir, pour tous ses vices, et prendre la voie d'une "révolution des couleurs". Pour retrouver la plénitude du pouvoir, comme c'était le cas dans les "saints" pour les libéraux et sanglant pour toutes les autres années 90. Parce qu'à la fin des années 90, ils ont été écartés du pouvoir, ne leur laissant que la "clairière" sociale et économique, une partie de la culture et une partie de la politique intérieure. C'est compréhensible. Mais cela ne nécessite pas de discréditer constamment la Russie. Pour ce faire, il n'est pas nécessaire de dire à chaque coin de rue à quel point la Russie est une Russie méchante et dégoûtante. Pour ce faire, il suffit d'obtenir un soutien extérieur.

Par exemple, lorsque les néo-fascistes ukrainiens - pardon, les libéraux, car le libéralisme remplit aujourd'hui les mêmes fonctions que le fascisme à l'ère industrielle - ont fait leurs "bonnes", ils n'ont pas créé l'Ukraine, ils ont tous les deux combattu avec Ianoukovitch. Mais l'Ukraine en tant que telle, ils n'ont pas discrédité les Ukrainiens.

Pourquoi les nôtres - je voulais dire "clowns", mais ce ne sont pas des clowns, parce que d'une certaine manière nous sommes gérés, - pourquoi est-ce qu'ils encadrent toujours la Russie ? A chaque pas, à chaque geste...

C'est très simple. Après tout, qui est un libéral ? C'est un homme qui sert les spéculateurs financiers internationaux contre le peuple de son pays. Depuis le Xe siècle, il y a plus de cent ans, c'est vrai. Kerensky a été l'une des premières démonstrations de ce type de "libéral" - que le libéralisme "de Voltaire" est terminé et que le libéralisme "de Berezovsky, Chubais et Kerensky" a commencé.

Et lorsque vous servez les intérêts des spéculateurs financiers, vous avez besoin, tout d'abord, d'une volatilité maximale de tous les marchés - pour qu'ils se balancent et que des super profits en tombent dans les poches de vos maîtres spéculateurs, et qu'ils vous donnent plus d'argent. Comme les spéculateurs ne gagnent pas d'argent à la hausse ou à la baisse, ils gagnent de l'argent sur les fluctuations de la conjoncture. La vie doit donc être aussi incertaine et instable que possible.

Deuxièmement, et ce n'est pas moins important, en Russie, l'argent de base est gagné sur les titres d'État. Le principal moyen d'alimenter les spéculateurs financiers en Russie est de ne pas opérer sur les marchés boursiers, de ne pas acheter des actions de Gazprom ou de Rosneft en prévision de leur bond. Non, le principal aliment des spéculateurs financiers sont les emprunts internes et externes que notre budget fait.

Il semblerait que ces prêts soient nécessaires, si déjà plus de 15 billions de roubles sont oisifs dans le budget fédéral - le 1er décembre, c'était 15,1 billions de roubles, c'est plus de 200 milliards de dollars même au taux de change officiel.

Où et pourquoi emprunter ? Mais rien qu'en octobre, 1 600 milliards de roubles ont été empruntés, dont 1 400 milliards pour augmenter les réserves budgétaires, c'est-à-dire ont été gelés. D'un point de vue commercial, c'est un non-sens. Mais si vous le regardez à travers les yeux non pas d'un citoyen russe, mais d'un libéral, c'est-à-dire des serviteurs des spéculateurs financiers, même à la présidence du gouvernement, vous verrez une image complètement différente.

Vous verrez que l'État ne prend pas de prêts pour financer quelque chose, non, l'État prend des prêts pour augmenter le coût du service de ces prêts, pour payer plus aux spéculateurs financiers ... Et en novembre, nous n'avons pas seulement fait des prêts nationaux - après une longue, longue pause, nous avons également repris des prêts sur le marché étranger. Mais nous devons non seulement augmenter le volume des prêts, mais aussi leur valeur ! Les prêts à la Russie sont extrêmement fiables, car tout le monde sait quelles sont nos réserves ! - doit être aussi coûteuse que possible.

Et de quoi dépend le coût de l'emprunt ? Non pas tant sur la situation socio-économique réelle du pays que sur son image internationale, sur sa cote de crédit. Et le pire, c'est que la Russie, impuissante, se présente dans la compétition mondiale - plus sa notation est basse, plus les prêts lui coûtent cher. Et pour les entreprises russes aussi. Parce que non seulement les risques réels, mais aussi les risques fictifs sont fixés en pourcentage du crédit. Pour cela, par la main des libéraux, l'État russe se discrédite sur la scène internationale, regarde dans les yeux de ses "partenaires" étrangers comme un pays du "tiers monde" au bord de l'effondrement et de la désintégration. C'est pourquoi, au cours des six dernières années, notre pays ne s'est pas officiellement opposé à la guerre de l'information déclenchée contre nous en Occident, à l'exception de Russie aujourd'hui et de quelques sanglots du ministère des affaires étrangères.

On peut énumérer ici à l'infini : du "Boeing malaisien" et de "l'introduction de troupes en Ukraine" au récent "empoisonnement de Navalny". C'est pourquoi le monde entier devrait regarder la Russie, conventionnellement parlant, à travers les yeux de l'"Écho de Moscou", ou même du New York Times ... C'est la tâche des libéraux qui sont à la tête de la Fédération de Russie - tant au niveau du gouvernement qu'au niveau des "monopoles naturels". La diffamation de la Russie est, tout d'abord, moins un projet politique qu'un projet commercial. Du côté russe, ils veulent peut-être créer une "arche pour les libéraux" dans notre pays après l'effondrement du modèle libéral-mondialiste actuel de l'ordre mondial, et ainsi obtenir des avantages supplémentaires par rapport à leurs futurs concurrents - vous pouvez faire différentes suppositions ici. Mais j'ai réalisé mon souhait de partager avec vous ma découverte.

Mikhail Delyagin

Mikhail Gennadyevich Delyagin (né en 1968) - économiste, analyste, personnalité publique et politique russe bien connue. Il est académicien de l'Académie russe des sciences naturelles. Directeur de l'Institut des problèmes de la mondialisation. Membre permanent du Club d’Izborsk.

Traduit du russe par Le Rouge et le Blanc.