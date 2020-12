Nikolai Starikov : La Russie a un gouvernement autoritaire, et je ne vois pas pourquoi il devrait changer (Club d'Izborsk, 23 décembre 2020)

Nikolai Starikov : La Russie a un gouvernement autoritaire, et je ne vois pas pourquoi il devrait changer

23 décembre 2020

https://izborsk-club.ru/20415

- Le Président a approuvé la composition du Conseil d'Etat de la Fédération de Russie. Selon le décret, elle comprend les gouverneurs, les présidents des deux chambres du Parlement, les régiments et les chefs des partis de la Douma, le Premier ministre, le chef de l'administration présidentielle et plusieurs autres fonctionnaires (Kirienko, Levitin) - soit un total de 104 personnes. Monsieur le Président, que vont faire ces personnes ? Il existe 18 comités.

- À une époque, le Conseil d'État aurait probablement été appelé la Douma des Boyards. Il ne s'agit donc en aucun cas d'une nouvelle institution pour la Russie, qui inclut l'élite politique. Et il est principalement destiné à la prise de décision politique. Sa raison d'être est très simple : écouter les opinions de personnes respectées et bien informées en matière de politique et prendre des décisions dont dépendra le sort de tout l'État et du peuple. Je pense donc que la façon dont le Conseil d'État est doté en personnel est claire. Les personnes qui sont là sont - que cela plaise ou non à certains - l'élite politique d'aujourd'hui. Si la composition de l'élite politique change, ce qui, je l'espère, sera le cas lors des prochaines élections législatives, le Conseil d'État changera également.

- Comment sera-t-il intégré dans le système électrique existant ? Quelle sera sa fonction par rapport aux trois principales branches du pouvoir ? Ne serait-ce pas une sorte de "loge maçonnique" ?

- Eh bien, les loges maçonniques sont toujours fermées. Et ils exercent leurs activités quelque part dans les coulisses. En ce sens, bien sûr, le Conseil d'État n'est en aucun cas une institution de ce type. Et quant à ce qui en sortira, je pense que le Conseil d'État devrait avoir la possibilité de travailler. Après tout, cette structure était en fait remplie de sens dans une certaine mesure grâce à la réforme constitutionnelle qui a été lancée à l'initiative du président en janvier 2020. Alors attendons de voir.

- Il s'avère donc que jusqu'à présent, les Russes ne savent pas exactement sur quoi les décisions prises par le Conseil d'État auront finalement un impact ?

- Toute structure et son fonctionnement se composent de deux parties. Le premier est le pouvoir réel que cette structure et les personnes qui la composent ont. Et le second, et c'est toujours plus important, est l'équilibre des rapports de force internes, les relations internes. Tout organe gouvernemental fonctionne toujours non seulement en fonction de sa charte ou de certains documents qui le régissent, mais aussi en fonction de la situation interne au sein du gouvernement. Nous verrons donc comment le Conseil d'État s'inscrit dans la configuration actuelle du pouvoir.

- Je ne comprends pas si vous ne voulez pas anticiper les événements ou si vous n'avez pas encore vraiment compris de quelle branche ils seront plus proches.

- C'est la question clé que vous posez. Lorsqu'il est traduit en russe, il signifie ce que le Conseil d'État fera réellement et quelles décisions il prendra.

- Oui.

- Deviner est une tâche ingrate. Je propose de voir comment cet organisme gouvernemental va fonctionner. À mon avis, cela signifie qu'il faut élaborer certaines idées sur l'orientation du développement du pays qui seront ensuite mises en œuvre par le pouvoir législatif. Le Conseil d'État sera donc peut-être quelque chose d'unique dans la structure du pouvoir dans la Fédération de Russie aujourd'hui.

- Si je comprends bien, le Conseil d'État pourrait devenir une sorte de superstructure. C'est un retour à l'Union soviétique, non ?

- Eh bien, écoutez, pour moi, le retour en Union soviétique n'apporte rien de négatif. Elle a un contexte presque exclusivement positif. Quelques moments négatifs dans la vie de l'Union soviétique - l'absence de jeans et la liberté de voyager à l'étranger - je pense que nous pouvons difficilement craindre cela maintenant. Et quant à une telle question dans le cadre du Conseil d'État, je suis même perplexe. À quels corps soviétiques faites-vous allusion ?

- Je fais référence à l'élite du parti, si l'on n'aborde pas la question de manière formaliste. Au Comité central du Parti communiste de l'Union soviétique.

- N'oublions pas que le Conseil d'État est unique en ce sens, car il comprend également des dirigeants régionaux - des gouverneurs qui appartiennent ou non à certains partis politiques. La structure du Conseil d'État comprend les chefs des factions parlementaires, qui sont par conséquent les dirigeants de certaines structures politiques. En ce sens, il me semble que le Conseil d'État est un pas en avant dans le développement des institutions politiques et des institutions de gouvernance de l'État en Russie. Précisément parce qu'il tient compte de notre expérience passée (la Douma de Boyarsky) et de l'expérience soviétique.

- Passons à d'autres sujets. Je ne peux pas m'empêcher de poser une question sur Navalny. Il a publié hier une autre partie de son enquête. Il s'agissait d'une conversation, prétendument avec un officier de police qui a participé, comme l'écrit Navalny lui-même, à son empoisonnement.

- Je suis conscient de cela.

- Pourriez-vous nous faire part de vos commentaires à ce sujet ?

- Je crois que c'était il y a une semaine que nous avons parlé du fait qu'une autre saison de la série britannique "Navalny the Novichok" était apparue "sur les écrans" du pays. C'est comme ça que ça se passe, encore et encore. Tous les quelques jours, une nouvelle série sort, dans laquelle on nous raconte constamment des histoires incroyables. Cela a déjà dépassé tant de limites possibles de stupidité et de naïveté des téléspectateurs et auditeurs crédules, s'il en est, que j'ai franchement arrêté de suivre cette série. Mais ce que je voudrais souligner, c'est que la Marine travaille selon certaines méthodologies. Je ne dis pas que quelqu'un mène cette enquête, et qu'il ne fait que l'exprimer, bien que ce soit comme ça.

C'était le cas auparavant, mais ce "quelqu'un" était Maria Pevchikh. Et qui maintenant - vous et moi ne savons pas. Il utilise une technique qui a été élaborée dans la Rome antique. Elle est appelée "persuasion par répétition". Souvenez-vous que Caton l'Ancien disait toujours : "Carthage doit être détruite. Ainsi, dans chacun de ses prochains épisodes, Navalny dit deux choses : Meurtriers ! Meurtriers ! Des assassins ont volé après moi ! J'ai appelé le tueur.

Bien sûr, je suis terriblement désolé, mais je continue à vouloir demander : qui a été assassiné ? Qui a été tué ? Les mots, comme vous pouvez le voir, ne correspondent pas à l'essence de ce qui se passe.

Dans tous les épisodes de sa série, il tente de convaincre de la même manière que l'ordre a été donné personnellement par le leader de la Russie.

Et cela, bien sûr, pour quelqu'un qui connaît même un peu le système politique russe, semble si ridicule qu'il ne peut pas aller plus loin.

Les méthodes de travail de Navalny sont compréhensibles, mais en substance, ce qu'il dit ne mérite même pas d'être commenté.

- Ma question ne porte pas sur Alexey Navalny lui-même, mais sur la réaction non pas des autorités, mais des personnes qui apparaissent dans ses documents. Pourquoi n'y a-t-il pas de tribunaux et pas de procès ? Pourquoi n'y a-t-il pas d'affaires de diffamation ?

- C'est exactement ce dont il a besoin. Tout d'abord, en tant que personne ayant gagné plusieurs procès en diffamation, je peux dire que c'est une procédure très longue et minutieuse. Il est très difficile de prouver la diffamation devant un tribunal. Deuxièmement, Navalny et ses supérieurs ont besoin que le tribunal crie qu'ils le bâillonnent. D'ailleurs, comment pouvez-vous imaginer cela ? Un grand nombre de personnes engagées dans des choses importantes - je ne peux pas exclure la possibilité qu'elles défendent leur patrie - elles doivent aller au tribunal et prouver quoi ?

- Navalny accuse les gens de tout le pays de tentative de meurtre. Il serait logique d'essayer de lui répondre d'une manière ou d'une autre, de le réprimer s'il accuse les gens pour rien.

- C'est le point douloureux, le point faible que Navalny exploite. Si vous pensez à un moyen de sévir contre un homme qui est assis en Allemagne, en train de parler à la CIA et au MI6, je pense que vous pouvez envoyer vos propositions à de nombreuses autorités. Ils vous seront très reconnaissants. Je vous en serai moi aussi reconnaissant. Parce que je n'aime pas non plus ce que ce monsieur fait. Mais, d'un autre côté, il est complètement épuisé en tant que leader politique. Et il signe littéralement son propre arrêt de mort. Je l'ai déjà dit et écrit : les hommes politiques, qui sont supervisés par l'Occident et qui sont mis en circulation, meurent mystérieusement à ce moment-là. Bien sûr, ils sont liquidés par leurs propres conservateurs, pour qui un opposant mort est plus rentable qu'un opposant vivant. Donc, plus il y a de tels "films", plus je m'inquiète pour la vie et la santé de M. Navalny. En gros, il va répéter le sort de Berezovsky.

- Vous avez dit qu'il travaille pour les services spéciaux. Mais il s'agit d'un article beaucoup plus sérieux. Pourquoi aucune accusation n'est portée pour trahison ou espionnage ? Eh bien, par exemple, Safronov a été poursuivi. Mais pourquoi Navalny est-il si intouchable ?

- Je me pose cette question depuis huit ou neuf ans maintenant. Et j'espère obtenir une réponse à ce sujet un jour. Je tiens à vous rappeler que lorsque Navalny est allé en Allemagne, bien qu'inconscient, il a en quelque sorte enfreint son interdiction de voyager. Et si je comprends le terme juridique "s'engager à ne pas quitter le pays", il aurait dû être assis à Moscou, mais il s'est envolé pour la Sibérie. Dans l'ensemble, il y a beaucoup de questions. Et j'espère que nous obtiendrons les réponses un jour. Ils doivent venir des autorités compétentes, car deux condamnations avec sursis et l'acquiescement de cet homme - bien sûr, cela soulève beaucoup de questions.

- On parle beaucoup aujourd'hui des médias. Récemment, la ligne avec le Président a été discutée. Les journalistes ont été grondés. On se demande sans cesse si la liberté d'expression existe dans le monde, si nous l'avons, et quelle est la situation de la propagande en Russie. Quelle est votre opinion ?

- La liberté d'expression est toujours présente et partout, elle ne disparaît donc jamais et n'est jamais complète. Elle est toujours limitée par quelque chose. Quant à la propagande, elle a pour moi des connotations positives. Et en Russie aujourd'hui, nous gagnons la guerre pour les cœurs et les esprits à l'intérieur du pays. Et en ce qui concerne les frontières extérieures, nous n'avons en fait même pas les outils pour mener cette guerre, et c'est pourquoi nous sommes en train de perdre la guerre dans le monde entier.

- Une question sur le parti POUR LA VÉRITÉ. Je sais que vous êtes un membre actif du parti.

- Je suis membre du conseil d'experts du Parti.

- Ici. Avez-vous des problèmes avec le fait que nous ayons l'hégémonie du parti au pouvoir ? C'est la saison préélectorale. Votre parti fait-il l'objet d'une obstruction ?

- Parler des problèmes dans le domaine politique est un travail très ingrat. Prenons le domaine politique de l'Allemagne. Il y a l'Union chrétienne-démocrate, il y a les sociaux-démocrates. Il y a le parti "L'alternative pour l'Allemagne". Cela plaira-t-il aux politiciens et aux forces politiques qui dominent le champ politique allemand ? Certainement pas. Et nous voyons des difficultés et des obstacles. Prenez les États-Unis d'Amérique. Deux partis politiques partagent absolument tout. Or, si, par hypothèse, un tiers qui prétend jouer un rôle important dans la politique américaine apparaît soudainement, sera-t-il entravé ? Bien sûr qu'ils le feront.

Il s'agit d'un processus normal dans tout domaine concurrentiel. Et surtout dans le domaine politique. Nous avons quatre grands partis parlementaires, et il y en a un qui domine les quatre. Tout cela est un fait acquis, c'est la réalité. Si vous pensez que la réalité est insurmontable, alors peut-être ne devriez-vous pas vous impliquer dans la politique et l'activité publique.

- Dans quel état se trouve le parti à l'approche des prochaines élections ?

- Nous pourrons en parler et en résumer les résultats le 14 septembre 2021. Parce que l'électeur donnera une évaluation réelle de l'état du parti.

- L'expérience de la communication avec les gens au nom d'une nouvelle force politique vous a-t-elle apporté quelque chose maintenant ? Avez-vous changé votre vision de notre système politique dans le pays d'une manière ou d'une autre ?

- Je suis les opinions qui unissent maintenant les gens sur la plate-forme du parti POUR LA VÉRITÉ depuis très, très longtemps. Je n'ai pas changé d'avis. Ainsi, toute vidéo, tout article, tout discours que j'ai fait il y a dix ans - je peux maintenant en signer presque chaque mot. Quant à la communication avec le public, elle est à chaque fois rechargée d'énergie et de compréhension des vrais problèmes auxquels la société est confrontée. Mais pour être juste, je dois dire que je suis le même membre moyen de notre société. Et si ce n'est pas tout, alors la majorité des problèmes sont clairs pour moi, et ce sont aussi mes problèmes.

- N'êtes-vous pas confronté au fait qu'il y a de plus en plus d'humeurs de protestation, de mécontentement dans le pays ?

- Bien sûr, je le suis.

- Comment expliquez-vous cela ?

- Chaque effet a une raison. Si les gens ne sont pas satisfaits de la réforme des retraites et se sentent floués, cela signifie que cette réforme des retraites doit être annulée. C'est pourquoi il y a une clause correspondante dans le programme du parti POUR LA VÉRITÉ. Si vous êtes confronté à un problème, vous ne devez pas seulement en parler, mais proposer une solution. C'est à cela que servent les organisations politiques et leurs programmes. Les bons partis ont de bons programmes, qui décrivent une façon de résoudre les problèmes existants et proposent un objectif pour l'avenir. Le parti POUR LA VÉRITÉ a tout pour lui.

- En tant que représentant d'un jeune parti, comment voyez-vous notre régime aujourd'hui en Russie ? Est-ce plus autoritaire ou plus démocratique ?

- Je n'aime pas que le mot "régime" soit appliqué à mon pays. J'ai été élevé en Union soviétique et dans la presse soviétique, le mot "régime" était purement négatif. Le régime d'apartheid en Afrique du Sud. Et ainsi de suite. Appelons-le donc "pouvoir". Quant à notre système, il est capitaliste.

La puissance de la Russie est autoritaire, elle l'a toujours été tout au long de notre histoire.

Et je ne vois pas pourquoi cela devrait changer.

- C'est donc une condition assez confortable pour le peuple russe ?

- C'est un état naturel pour notre peuple. Et malgré le fait que notre gouvernement ait changé deux fois au cours du XXe siècle, sa signification est restée la même. Je vous rappelle que Boris Eltsine, que tous nos libéraux aiment tant et le font constamment passer pour un démocrate si clair, s'appelait en fait "Tsar Boris". Son entourage et l'establishment politique l'appelaient ainsi. Et il n'a pas vraiment nié ce nom.

Une sorte d'autoritarisme du mot avtoritet, une sorte de leader autoritaire à la tête du pays - que ce soit le tsar, le secrétaire général ou le président - est un état naturel pour notre système politique. On peut le vouloir ou non. Mais il faut en tenir compte.

- Beaucoup de gens dans l'élite intellectuelle et parmi les intellectuels disent maintenant qu'il y a une crise des idées. Voyez-vous les choses ainsi ? Si une telle crise existe, de quelle manière est-elle exprimée ?

- Nous l'avons pratiquement évoqué lors d'une conversation avec vous. C'est l'absence d'une image de l'avenir. C'est ce qu'est l'absence d'idées. Où allons-nous ? Qu'est-ce que nous construisons ? Pour quoi travaillons-nous ? Qu'est-ce que nous défendons, nous qui n'épargnons pas nos vies ? L'image de l'avenir. Ce problème n'est apparu ni aujourd'hui ni hier. Et au milieu des années 2000, cela se faisait déjà sentir très, très fortement. Ensuite, deux choses se sont produites qui nous ont permis de retarder la solution de ce problème. Il y a d'abord eu l'agression en Ossétie du Sud contre nos soldats de la paix. Naturellement, cela a rallié le pays, suscité l'indignation et, pendant un certain temps, les questions "Où allons-nous ? Quelle est l'image de l'avenir" ont simplement été mis de côté.

Puis vint 2014, la Crimée. Réunification de la Crimée avec la Russie. Puis le début de la guerre civile dans le Donbass. Encore une fois, le ralliement de la nation, l'impulsion patriotique. Et maintenant, ce consensus de Crimée s'est terminé par une réforme des retraites profondément imparfaite. C'est fini, et nous sommes revenus aux problèmes qui étaient aigus au milieu des années 2000. Où allons-nous ? Qu'est-ce que nous construisons ? Qu'allons-nous protéger, sans ménager nos efforts ? Et pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Il n'y a donc pas de nouveau consensus dans la société. C'est le problème qui est discuté.

- Quand ils parlent de la crise des idées, ils veulent probablement dire l'idéologie. L'idée maîtresse du développement de notre monde, du "monde russe". Et non l'adoption de décisions concrètes sur la réforme des retraites, par exemple.

- La réforme des retraites ne s'inscrit pas du tout dans l'idée du "monde russe". Par conséquent, la société ne l'accepte pas. En revanche, le "monde allemand" a tranquillement avalé l'idée d'une réforme des retraites. Et en Grande-Bretagne, je ne me souviens d'aucun problème social grave découlant du fait que l'âge de la retraite croît comme un champignon après la pluie, et continuera de croître jusqu'à ce qu'il dépasse l'âge physique du vieillissement. L'idéologie ? On peut dire cela. Ou vous pourriez dire : une image de l'avenir. Nous parlons essentiellement de la même chose.

- L'image de l'avenir de la Russie est-elle maintenant plus "à gauche" ou "à droite" ?

- La société réclame une justice sociale, l'abolition de la réforme des retraites. Ce sont sans aucun doute des idées de gauche. Une génération de personnes qui n'ont jamais vécu en Union soviétique a déjà grandi. Et ils ne savent pas comment c'était. Mais les idées de justice sociale leur sont proches, car cela ressemble beaucoup à la mentalité russe. Chaque nation a sa propre façon de penser, sa propre compréhension du bien et du mal. Et cela se transmet, probablement, d'une manière ou d'une autre au niveau génétique. C'est pourquoi le peuple russe a toujours eu une propension pour les idées de gauche. Et l'idée que le marché va tout juger, mal habitué à notre sol, parce qu'ils ne coïncident pas avec la façon de penser de la plupart des gens.

Nikolay Starikov

https://nstarikov.ru

Nikolay Viktorovich Starikov (né en 1970) est un célèbre écrivain et publiciste. Fondateur et dirigeant de l'organisation publique Patriotes de la Grande Patrie (PVO). Membre permanent du Club Izborsk

Traduit du russe par Le Rouge et le Blanc.