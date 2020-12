Nikolai Starikov : la Russie doit être plus en colère (Club d'Izborsk, 21 décembre 2020)

Nikolai Starikov : la Russie doit être plus en colère

21 décembre 2020

https://izborsk-club.ru/20398

- Nikolaï Viktorovitch, vous avez dit que les tentatives de rétablir les relations avec l'Allemagne et de séparer l'Union européenne des États-Unis d'Amérique avaient échoué. L'Europe ne veut pas ou ne peut pas devenir autonome. Alors, que faisons-nous ensuite ?

- Je pense que notre président est devenu désabusé par les politiciens européens sur lesquels il avait placé certains espoirs. La question est de savoir si une telle politique valait la peine d'être poursuivie ou si nous aurions dû nous tourner directement vers l'Europe et faire passer les tuyaux quelque part en Chine ?

- Il aurait été préférable d'aller enfin en Russie, pour gazéifier leur pays. Nous n'avons pas encore de gaz partout.

- Ce sont des idées merveilleuses et il faut le faire, mais dans l'état actuel de notre économie, nous devons prendre l'argent quelque part pour gazéifier la Russie.

Hélas, les roubles ne sont pas de l'argent, ils ne sont que le reflet de ce que la Banque centrale dépose pour nos ressources vendues à l'étranger pour des euros et des dollars.

Ainsi, pour faire passer un gazoduc quelque part en Sibérie pour une vieille dame, hélas et ah, dans notre réalité économique actuelle, il faut vendre quelque chose pour des dollars et des euros.

Et le simple fait d'aider une grand-mère sans vendre quelque chose à l'étranger est impossible dans la réalité d'aujourd'hui. Pour ce faire, vous devez obtenir le droit d'émission souveraine, ce que nous avons dit à maintes reprises. Ainsi, aujourd'hui, la politique est menée dans le cadre dans lequel se trouve la nôtre et où le bloc financier et économique est en tête.

Je ne dis pas que cette politique est la bonne. C'est mal, mais c'est comme ça. Si nous voulons changer notre politique économique, nous avons la possibilité de voter pour une nouvelle génération de forces politiques, de dirigeants et d'idées le 21 septembre.

Mais je pense qu'essayer d'éloigner l'UE des États-Unis est, en général, la bonne politique et qu'elle devra être poursuivie malgré toute la résistance des Américains et des dirigeants allemands et européens.

- Néanmoins, d'énormes quantités d’argent ont été englouties par le Nord Stream-2, et il n'est pas certain que cela soit rentable. Et nos grands-mères ont même offert leur argent durement gagné pour la livraison du gaz.

Néanmoins, des changements ont lieu en Europe, de nouvelles forces luttant pour la souveraineté émergent. Mais beaucoup disent que, par exemple, le parti Alternative pour l'Allemagne est fasciste, et nous avons honte de travailler avec de telles personnes. Pensez-vous que nous devrions travailler avec de telles forces ?

- Il me semble qu'il faut travailler avec toutes les forces qui ne se sont pas souillées de crimes contre l'humanité, celles qui ne parlent pas ouvertement contre la Russie et ne disent pas que Hitler a tué à juste titre, mais pas assez. Il est même impossible de se tenir à côté de ces personnes.

Vous devez travailler avec tous les autres. Pourquoi pas ? Ce ne sont que des instruments politiques. Si l'interaction avec eux permet de réaliser les intérêts de la Russie, il faut le faire par tous les moyens.

Quant aux accusations d'une force politique ou d'une autre, le fascisme est aujourd'hui une étiquette commode qui est lancée sur tout le monde, sans tenir compte des propositions réelles que fait l'une ou l'autre de ces forces.

L'"Alternative pour l'Allemagne" veut simplement stopper le flux de migrants. Expliquez-moi, qu'est-ce qu'il y a de si fasciste là-dedans ? Il ne propose pas de transporter ces gens dans des camps de concentration ou de les exterminer.

Je pense que la migration incontrôlée ne plaît à personne, ni en tout lieu ni à tout moment. La Russie a également un problème de migration incontrôlée et nous réfléchissons à la manière de le résoudre. C'est pourquoi nous comprenons parfaitement les préoccupations exprimées par certains Allemands.

Mais nous tombons très souvent dans l'illusion. En été 41, le peuple soviétique pense également que les ouvriers allemands de la Wehrmacht chasseront bientôt leurs émissaires fascistes et rejoindront l'Armée rouge ; leur sentiment de classe l'emportera. Après tout, un travailleur allemand ne peut pas brutaliser sur le territoire de l'Union soviétique, où se trouvent les mêmes travailleurs. Et qu'étaient ces travailleurs allemands, vêtus de l'uniforme des SS, de la Wehrmacht et de toutes sortes d'autres formations ... Le sang coule dans nos veines.

Ne soyons donc pas trop flattés par "Alternative pour l'Allemagne" et d'autres nouvelles forces. On ne sait pas encore quand ces types vont venir, on ne sait pas non plus ce qui va se passer ensuite, c'est impossible à prévoir, et la politique est sans fin.

Donc, s'il est dans l'intérêt de la Russie d'affaiblir le bloc occidental en soutenant des forces telles que "Alternative pour l'Allemagne" et Marie Le Pen en France, cela signifie que vous devez les soutenir, coopérer avec eux et ne pas hésiter du tout.

Pourquoi regardons-nous toujours en bas et disons-nous : "Pas question ! Nous n'intervenons nulle part... Nous parlons à qui nous voulons en Allemagne.

Nous voulons parler à Angela Merkel et si sa mission diplomatique commence à être impolie à notre égard, nous parlerons à quelqu'un d'autre, ou mieux encore, nous dialoguerons toujours avec tout le monde.

Vous devriez nous être reconnaissants jusqu'à la fin de votre vie que l'Allemagne existe toujours. Nous avions le droit moral de détruire l'Allemagne en tant que telle il y a longtemps. Au lieu de cela, nous vous avons permis de vous réunir dans tous les sens - géopolitique, financier, humain - gratuitement.

Et n'osez pas l'oublier. Et c'est pourquoi la dure réaction de Sergei Shoigu et de nos structures étatiques à la volonté de la ministre de la défense au nom difficile Annegret Kramp-Carrenbauer de nous parler du point de vue de la force est absolument correcte. Vous, mais pas vous - gardez le silence et dites merci. Ce sera mieux pour vous.

- Nikolay Viktorovich, nous ne devrions peut-être pas essayer de fournir aux Allemands de l'essence bon marché, mais faire plus attention à notre pays et penser à nos intérêts. Qu'ils aient du gaz américain cher, et nous vendrons le nôtre ailleurs. Qu'en pensez-vous ?

- Je ne suis pas un idéologue de la vente obligatoire des ressources naturelles russes ailleurs, mais il y a un point très important ici. Sous le couvert de la lutte contre la Russie antidémocratique, la tâche des Anglo-Saxons aujourd'hui est de parvenir à une séparation complète de l'Allemagne et de la Russie dans tous les sens du terme : historique, mental, politique et économique.

Il n'y a pas que notre argent qui est impliqué dans le Nord Stream-2 ; la Russie et l'Allemagne en ont investi environ la moitié. S'ils ne nous laissent pas le terminer, ils exigeront l'annulation de tous les contrats économiques - complètement. Ils vont complètement couper l'économie européenne de la Russie.

Ce sera un coup dur pour l'Europe, mais ce ne sera pas non plus bon pour notre économie. Ce qui arrivera à l'économie allemande après cela ne nous intéressera guère.

Mais ils vont nous conduire à nouveau derrière le rideau de fer. C'est leur objectif. Ils ne se soucient pas beaucoup du pipeline lui-même, ni même du gaz. C'est juste une partie. Ils veulent séparer la Russie de l'Europe.

Pour ce faire, ils auront à nouveau une sorte de provocation, un combattant de la liberté consciencieux sera empoisonné, tué, se suicidera par balle, puis ils diront que c'est la Russie qui l'a fait. Et bien sûr, comment peuvent-ils vendre des voitures, de la technologie ou quoi que ce soit d'autre à la Russie, puisqu'elle est censée faire de telles choses.

Regardons donc vers l'avenir. Ils veulent créer des difficultés pour notre économie, rompre tous les liens économiques extérieurs de la Russie afin de changer davantage de pouvoir en Russie et retourner la Russie contre la Chine.

C'est un tel plan, enfin, pour les 15 prochaines années, dont nous voyons déjà le début. Naturellement, nous devons résister, nous devons nous battre à chaque étape, et pas seulement à la dernière.

C'est pourquoi il est important d'achever le Nord Stream 2, non pas parce que nous avons besoin d'euros et de dollars (bien que nous en ayons aussi, au moins pour gazéifier une grand-mère quelque part en Sibérie), mais pour ne pas avoir cette rupture, parce que l'étape suivante après la rupture est la diabolisation et la guerre. Les Américains ont vraiment besoin d'une guerre en Europe.

- Pratiquement tous les pays post-soviétiques sont maintenant orientés vers l'Occident, ou au mieux, parlent de multi-vectorisme, même ceux qui ont déjà été bien servis en sautant sur ces râteaux plus d'une fois. Même Loukachenko et Pashinyan, dans une situation critique, n'ont pas oublié de faire la révérence à l'Occident uniquement grâce à la Russie.

De plus, ils essaient de parler à la Russie en se plaçant dans une position de chantage. Si vous ne nous accordez pas de remise sur l'essence ou autre chose, nous irons à l'Ouest et ainsi de suite. Et ce n'est qu'après avoir reçu un autre bon coup à un endroit qu'ils courent à nouveau vers la Russie.

Pourquoi ne faisons-nous que défendre, mais pas mener une politique offensive, et pourquoi n'énonçons-nous pas clairement nos priorités ? Nous avons également un moyen de pression sur l'Allemagne. Nous pouvons également imposer aux Allemands des conditions plus strictes pour leur participation au projet Nord Stream-2. Les Américains imposent des sanctions pour leur participation, et nous pouvons les imposer pour leur non-participation. Pourquoi sommes-nous encore sur la défensive et ne posons-nous que des questions mineures ?

- Nous avons dit tout ce que nous avions à dire à l'Allemagne, mais l'Allemagne a perdu la tradition des interprètes. Il a une telle impression qu'ils ne comprennent tout simplement pas ce qu'on leur dit.

On leur dit, ils sourient, hochent la tête, mais répondent comme dans le télégramme : "Chargez des oranges dans des barils frères Karamazovs", c'est-à-dire - ne donnez pas du tout de réponses aux questions qui sont posées.

Quant aux dirigeants de l'espace post-soviétique, il existe des agents d'influence directe parmi eux comme Pashinyan. Il était destiné à résoudre des problèmes spécifiques, et il les résout.

Qu'attendez-vous du leader qui est arrivé au pouvoir à la suite d'une révolution des couleurs ? Tout se passe comme prévu. Vous pouvez le rencontrer et lui parler, mais vous ne l'aurez toujours pas de votre côté.

Notre président est sans aucun doute un négociateur charmant et expérimenté, mais si l'Occident a mis Pachinyan au pouvoir, quelques rencontres avec les dirigeants russes ne le feront pas passer du côté du bien ; il restera là, de l'autre côté.

Mais d'autres, comme l'a dit le camarade Staline, je n'en ai pas d'autres pour vous. Maintenant, les Arméniens commencent à éclairer leurs têtes.

Sur Alexandre Grigorievitch une fois le pari fait. Comme vous pouvez le voir, le pari n'a été que partiellement tenu, et seulement maintenant. Loukachenko cesse, je l'espère, d'être un frein à la réunification et à l'intégration réelles au sein de l'État de l'Union.

En tout cas, je pense que la politique économique extérieure de la Russie qui suivra sera beaucoup plus dentelée et maléfique, parce que la société la veut beaucoup, et tous nos partenaires allemands et autres nous y poussent.

- Nikolaï Viktorovitch, le chef du parti "Pour la vérité", Zakhar Prilepin est catégorique sur les partenaires étrangers. Il a récemment écrit que Nekhta s'est activé en Russie, mais ici - pas au Belarus, nous allons rapidement y faire face. Que pensez-vous, nos élections ne seront-elles pas comme celles du Bélarus ?

- Vladimir Poutine : Ils vont essayer de le faire comme ils l'ont fait en Biélorussie. Mais en Biélorussie, les objectifs du coup d'État n'ont pas été atteints. Certes, l'économie a été minée, quelques personnes ont été tuées, des symboles nazis ont été pendus dans les villes du Belarus. Était-ce vraiment l'objectif ? Non, bien sûr que non.

Donc, rien ne s'est passé au Belarus, bien que nous n'ayons rien observé d'agréable là-bas. Nous tenterons d'organiser des troubles ici aussi, mais seulement avec une fin plus pitoyable pour les forces antiétatiques.

Le passage de la faction du parti "Pour la vérité" à la Douma d'État sera le plus puissant antidote aux tentatives d'infléchir la situation. Lorsque de nouvelles forces politiques arrivent au Parlement, comment, après cela, peuvent-elles sortir dans la rue et crier au sujet d'élections inéquitables ou autre chose ?

D'autres visages, d'autres idées, mais la prochaine génération de forces politiques et de dirigeants politiques qui sera plus dure, y compris sur les questions internationales. Oui, plus dur, mais après tout, nos partenaires occidentaux l'ont demandé.

Ils vivent dans l'étrange illusion que s'ils sont grossiers, crachent sur la Russie, déchirent des contrats, tapent du pied et crient, alors la Russie sera toujours douce à leur égard. Il n'y a rien de tel !

C'est juste que la prochaine génération de politiciens russes sera beaucoup plus difficile et les gars regretteront probablement déjà beaucoup ces glorieux moments où la Russie ne faisait qu'exprimer son inquiétude. Eh bien, comme on dit, désolé.

Ils poussent eux-mêmes la Russie vers une politique étrangère plus stricte, et une politique intérieure également, en fait. Selon eux, l'utilisation de ressources provocatrices qui se trouvent à l'étranger ne constitue apparemment aucune ingérence.

Des garçons et des filles sont assis en Pologne, à écrire des messages, à recevoir des clips par les canaux diplomatiques, alors que l'internet est fermé en Biélorussie. Les gars, nous sommes des adultes, c'est une interférence bien réelle.

Il suffit de se demander pourquoi la Biélorussie n'a pas rompu ses relations diplomatiques avec la Pologne jusqu'à présent. Et le fait qu'ils ne pourront pas faire en Russie ce qu'ils essaient de faire aujourd'hui en Biélorussie, Zakhar Prilepin l'a dit à juste titre.

- Vladimir Poutine a déjà fait quelques pas dans cette direction, en particulier, il a retiré ou étiqueté le Sorosov et les organisations similaires de notre espace. Maintenant, l'affaire se résume à des particuliers.

Mais malgré la fermeté nécessaire, vous pensez que nous ne devons pas riposter tout de suite mais mener une politique sensée à l'égard de l'Allemagne et de l'Europe dans son ensemble, car le rêve des Anglo-Saxons est de nous monter les uns contre les autres et de résoudre leurs problèmes, donc nous ne devons pas nous quereller avec l'Europe.

Nous devons donc achever Nord Stream-2 et essayer de maintenir de bonnes relations même en dépit de déclarations belliqueuses et inamicales mais vraiment carriéristes comme celle faite récemment par la ministre allemande de la défense Annegret Kramp-Karrenbauer, n'est-ce pas ?

- Les déclarations d'une dame au nom de famille difficile à prononcer sont, bien sûr, opportunistes, carriéristes, visant à être lues correctement par les politiciens américains et à être nommée chancelière.

Je ne crois pas que la Russie ne devrait pas se quereller avec l'Europe, je crois que la Russie ne devrait pas se quereller avec la Russie - elle devrait mener une politique dans son propre intérêt.

Mais il ne reste que quelques dizaines de kilomètres de gazoduc à poser, ce qui rendra l'Europe dépendante de la Russie. Demandons-nous : faut-il la construire ou non ?

Il est évident que c'est nécessaire, non seulement du point de vue économique, mais aussi pour que les élites américaines reçoivent un autre signal qu'en fait l'Allemagne peut rebondir quelque part, remuer la queue et ainsi de suite.

Il ne faut pas avoir peur de se quereller avec eux, il suffit de toujours défendre ses propres intérêts. Mais s'ils ne sont pas prêts à les défendre, nous ne pouvons pas faire cavalier seul et exiger un gazoduc malgré la résistance européenne.

Il ne faut pas se faire d'illusions sur l'establishment occidental. La situation autour de Nord Stream-2 est devenue le test de souveraineté pour l'Allemagne et ensuite pour toute l'Union européenne.

Si l'Allemagne échoue à ce test, il deviendra clair pour les grandes entreprises internationales qu'il n'y a tout simplement personne à qui parler à Berlin et personne à qui parler dans toute l'Europe.

Ils doivent d'abord obtenir un raccourci pour régner à Washington et, avec ce document, prendre position, entamer des négociations, etc. Il s'agit donc d'un test, non seulement pour notre amitié avec l'Europe, mais aussi pour une Europe indépendante et qui a une sorte d'avenir propre.

S'ils ne veulent pas ou ne peuvent pas le faire, alors vous et moi devons simplement vivre dans la compréhension que nous devons faire notre propre projet sans une Europe coloniale. Parce qu'il ne peut y avoir d'Europe unie de Lisbonne à Vladivostok, parce qu'il n'y a pas d'Europe, mais la Russie en tant qu'acteur international existe aujourd'hui.

Oui, nous sommes encore faibles économiquement. Pour l'instant, nous ne sommes forts que militairement. Nous sommes devenus un acteur sérieux sur le terrain géopolitique et nous pouvons même bien jouer, mais les règles y changent constamment, elles sont souvent violées ou simplement abolies. Nous devons apprendre à agir dans de telles conditions.

Nikolay Starikov

https://nstarikov.ru

Nikolai Viktorovich Starikov (né en 1970) est un célèbre écrivain, publiciste. Fondateur et dirigeant de l'organisation publique Patriots of the Great Fatherland (PVO). Membre régulier du Club Izborsk

Traduit du russe par Le Rouge et le Blanc.