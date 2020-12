Pavel Karpov - Ici l’esprit russe - Ici l'odeur de la Russie.

3 décembre 2020.

https://izborsk-club.ru/20285

Même à première vue, le mot "russe" est étonnamment différent des noms des autres nations. Le français, l'américain, le chinois, le mongol sont des noms, et seul le russe est un adjectif. Laquelle ? - Russe ! Cela signifie que le russe est une certaine qualité humaine, pas la couleur de la peau, ni la forme des yeux ou du crâne. On peut devenir russe en rejoignant nos objectifs, l'État, la culture et la langue russes. Les Russes parlent le russe, peuvent vivre en Russie ou en dehors et ont un ensemble de qualités qui sont difficiles à saisir pour nous - les Russes - un ensemble qui nous distingue des autres nations.

Regardez notre histoire : nos rois et nos reines, nos écrivains et nos chefs militaires, nos travailleurs et nos prêtres. Il a été réalisé à égalité de conditions par des Géorgiens et des Russes mineurs, des Tatars et des Arméniens, des Suédois et des Baltes. Au moins, nous ne leur avons jamais refusé le droit de participer à notre destin commun. L'Écossais Barclay de Tolly et les Géorgiens Pierre Bagration, le Rapois Alexandre Pouchkine et le Danois Vladimir Dahl, la sainte Martyre Elizabeth et l'Allemande Catherine II, Notre Saint Paphnuce orthodoxe de Borovsk et toute une pléthore d'éminents éducateurs grecs, de Cyrille et Méthode aux frères Lihud, peintres et scientifiques - tous leurs noms sont inscrits en lettres d'or dans notre histoire, bien que par le sang ils soient originaires d'autres pays. Ils et beaucoup d'autres comme s'ils avaient acquis des qualités spécifiques de "russianité" et étaient devenus russes : Géorgiens russes, Ecossais russes, Tatars russes et Grecs. Voici un autre phénomène philologique : le mot "brushwood" peut difficilement être traduit dans d'autres langues. La capacité d'inclure, de dissoudre en soi est une propriété des cultures et des civilisations fortes.

Nous nous considérons comme des gens ordinaires, mais les étrangers (plus ils vivent loin de la Russie, plus ils sont nombreux) reconnaissent sans équivoque les propriétés inhabituelles de la mystérieuse âme russe. "Ce sont des gens qui désespèrent d'avoir des amis", a écrit l'écrivain colombien Gabriel Garcia Marquez à propos des Russes. Il a également dit qu'ils "expriment une joie si ardente, comme si les Cosaques dansaient, prêts à donner la dernière chemise et, en disant au revoir à leurs amis, pleurant de vraies larmes. Le poète allemand Heinrich Heine argumentait ainsi sur "l'universalité" du peuple russe : "Les Russes sont déjà cosmopolites grâce à la taille de leur pays, ou du moins un sixième cosmopolite, car la Russie occupe près d'un sixième de la terre du monde. "Ces Russes sont comme l'eau qui remplit n'importe quel navire mais qui ne garde aucune forme, aucune d'entre elles," a déclaré Sigmund Freud. Winston Churchill a écrit de façon plus définitive : "Je ne peux pas prédire les actions de la Russie pour vous. C'est un mystère enveloppé dans le mystère et placé à l'intérieur du puzzle". Otto Bismarck : "Les Russes ne peuvent pas être vaincus, nous l'avons vu des centaines de fois... Avec les Russes, c'est soit jouer franc jeu, soit ne pas jouer du tout. Ces définitions poétiques du russe, et bien d'autres, sont unies par une indication de l'ouverture humaine, de l'ampleur de l'âme russe, de la naïveté enfantine et de l'héroïsme militaire, de la convivialité et du mystère, multipliés par les étendues continentales du pays. La meilleure caractérisation de la personne russe est probablement l'absence de limites, l'étendue et l'inclusion - les mêmes limites et inclusions qui sont caractéristiques de l'État russe, comme si elle ne ressentait pas ses frontières et ne vibrait pas à l'échelle du continent.

Le climat rude, l'immensité sans limite, la mobilisation constante de l'armée et de la main-d'œuvre ont durci le caractère russe, mais l'âme du peuple russe a quand même été formée par la foi orthodoxe. Pendant des siècles, elle a adouci la morale, enseigné la bonté, la compassion et l'humilité. L'État était un père sévère et strict, et l'Église une mère tendre et douce. D'elle - et de sa crédulité, et de son ouverture, et du désir de rendre heureux toute l'humanité, et pas seulement nous - les Russes. Le Christ a enseigné à aimer tous les peuples et toutes les nations, c'est pourquoi nous ne ressentons aucune distance avec les Kalmouks, les Ouzbeks, les Tatars ou les malorossos, c'est pourquoi nous avons si facilement étendu les frontières de l'État d'un océan à l'autre. Les Russes n'ont jamais forcé leur foi et leur soumission à l'épée, ce qui est typique de l'expansion coloniale occidentale. Nous avons fait du commerce, construit des routes et des écoles, participé à notre cause commune et prêché les commandements du Christ par l'exemple et la bonne volonté. Nous sommes arrivés à un dialogue d'égal à égal pour vivre ensemble dans une grande famille de nations, et non pour conquérir des terres et extraire des ressources sur la terre d'autochtones étrangers. Pendant les années soviétiques, nous avons ouvertement, de manière fraternelle, construit des barrages et des centrales nucléaires, des ponts et des hôpitaux - en fait, nous avons aidé à construire nos propres infrastructures et notre propre État dans le monde entier.

D'un point de vue sociologique, les Russes sont une grande nation, une communauté culturelle ouverte, et les Russes sont l'unité politique de tous les citoyens russes. Les Russes sont une grande communauté de civilisation, et les Russes sont des gens avec un passeport russe. Ce sont des catégories incomparables. Nous n'avons jamais construit un État-nation mono-ethnique de Russes, car nous avons toujours su que nous ne vivons pas pour notre propre bien, mais pour l'incarnation des plus grands idéaux humains et des plus grandes alliances de Dieu sur terre.

En plus de l'amour universel, nous avons foi en la plus haute justice divine, sans laquelle l'homme russe ne peut vivre que de façon insignifiante. De nombreux visionnaires et écrivains l'ont constaté. Probablement plus brillant que d'autres - le publiciste Sergei Klimkovich : "Peur de réveiller le Russe. Vous ne savez pas ce qui mettra fin à son réveil pour vous. Vous pouvez le piétiner dans la boue, le mélanger à de la merde, vous moquer, l'humilier, le mépriser, l'insulter. Et au moment où il vous semble que vous avez vaincu le Russe, détruit, assommé pour l'éternité, réduit en poudre, soudain, quelque chose d'extraordinaire va se produire, merveilleux pour vous. Il viendra chez vous. Il sera fatigué de s'abaisser sur une chaise, de mettre une mitrailleuse à genoux et de vous regarder dans les yeux. Il va puer la poudre à canon, le sang, la mort. Mais il sera dans votre maison. Et alors le Russe vous posera la question : "Quel est le pouvoir, mon frère ?" Et c'est là que vous regretterez mille fois de ne pas être un frère pour le Russe. Parce qu'il pardonnera à son frère. Et il ne pardonnera jamais à son ennemi. Les Français se souviennent. Les Allemands savent... Le Russe vit par la justice. Occidentaux - briefings mensongers et conférences de presse sournoises. Tant que la justice vivra dans son cœur, le Russe sortira de la saleté, des ténèbres, de l'enfer. Et vous ne pouvez rien y faire".

Il n'y a pas de vengeance, de vengeance, d'envie ou de fierté dans ce sens vivant de la justice - seulement de l'amour et de la compassion pour vos voisins, pour votre frère, dont la dernière chemise lui est enlevée. Non pas à lui-même, mais à tous les humiliés et les offensés.

En raison de notre immense étendue et de tous nos problèmes. Nous nous ennuyons, franchement, à ne vivre que pour ajouter de la richesse, augmenter le PIB d'un pourcentage par an ou rendre notre vie confortable. Pourquoi tout cela si l'État, l'ensemble du système économique et politique ne servent pas les plus grands idéaux ? "Large, trop large un homme. Je réduirais la liste", dit l'un des personnages de Dostoïevski dans Les Frères Karamazov. C'est vrai, seul cet esprit étroit et réservé pourrait devenir "efficace", mais il ne serait plus russe.

La réponse au mystère russe n'est probablement pas dans la terre ou le sang, ni dans le pedigree ou la citoyenneté. Un Russe est un Russe dans l'esprit. Ainsi, dans le cœur et l'âme des Russes, nous les reconnaissons comme nôtres, indépendamment de la couleur de leur passeport, de leur nom de famille et de la forme de leurs yeux. La Russie et les Russes sont là où "l'esprit russe est, là où la Russie sent !"

Pavel Karpov

Pavel Karpov (né en 1970) - expert et chef de la section industrielle et économique du club d'Izborsk.

Traduit du russe par Le Rouge et le Blanc.