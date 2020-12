Sergei Baranov : Actualité. A propos du "numérique", des covids et du rêve russe (Club d'Izborsk, 21 décembre 2020)

Averyanov V.V. Civilisation du déluge et de la guerre mondiale hybride / V.V. Averyanov. - Moscou : Rodina, 2021. - – 272 с.

« Les dessous de la vie sont exposés, quand un homme est laissé seul avec sa conscience et son bon sens et doit s'autodéterminer par rapport à cette puissance mondiale, en général encore imaginaire, qui s'insinue en chacun de nous ».

Le livre s'intitule "Civilisation du déluge" et ce n'est pas un hasard : depuis le début de cette année, le déluge souffle sur le visage de chacun d'entre nous, dit Vitaly Averyanov dans l'interview introductive au début de la collection. Ses vagues claquent sur les côtés de nos bateaux et lèchent le sol des portes de nos appartements. Et cette inondation pourrait s'avérer beaucoup plus profonde que nous le pensons, de sorte que nous ne pourrons pas faire surface.

Que nous arrive-t-il aujourd'hui ? Où va le monde ? Toute l'année 2020, année d'une Constitution renouvelée, année de changements sans précédent dans la structure du monde et de nombreux décès prématurés inattendus, est faite de questions. La collection d'œuvres du docteur en philosophie Vitaly Averyanov, qui fait partie de la pléiade de brillants leaders intellectuels, contient des réponses à des questions politiques et à une vision du monde profondes et brûlantes, un regard de l'intérieur. Comment trouver le point de vue unique d'un philosophe, d'un analyste, d'un critique, d'un politicien, d'un idéologue, d'un pronostiqueur ? Tout cela grâce au style de l'auteur, qui a littéralement retourné les événements, les faisant parler !

Des articles écrits à des moments différents, qui se lisent comme les chapitres d'un seul livre. Il commence par plusieurs essais sur la "boule noire", le "cygne noir" qui arrivera dans notre monde au tournant des années 2019-2020. Les futurologues écrivent sur les "cygnes noirs" qu'ils apparaissent "de nulle part". Mais dans chaque article, Vitaly Vladimirovitch indique les personnes, les organisations, leurs adresses politiques.

Quelle est la raison de la réforme soudaine de la Constitution, lancée immédiatement après les vacances du Nouvel An ? Qu'est-ce qui se cache derrière les changements modérés de sa nouvelle formulation ? La Constitution, le possible coup d'État, la fusillade de la Lubyanka et la pandémie sont-ils liés entre eux ? C'est ce qui est dit dans le premier essai.

"La réduction à zéro et le nettoyage de l'espace économique" est l'un des objectifs de la pandémie - qui se déroule dans le deuxième essai. Il s'agit d'une guerre hybride globale et complète. Jusqu'à présent, les guerres hybrides étaient locales, ou limitées à des blocs géopolitiques, mais aujourd'hui, la guerre hybride, sur la plate-forme de Covid, est - sans précédent ( !) - menée contre l'ensemble de l'humanité. La désindustrialisation, le vol et l'appauvrissement du fameux "milliard d'or" (sans parler du reste d'entre nous), le "contrôle numérique total", font tous partie du scénario "Déluge". "Ce ne sont pas les pays eux-mêmes qui vont être volés, mais des couches sociales entières, y compris dans leurs propres pays anglo-saxons", prédit l'auteur.

Le déluge numérique, qui engloutit l'humanité, est littéralement un "déluge", un élément clé du programme de transhumanisme, le nouveau grand courant idéologique de l'Occident, le "nouveau normal", qui remplace le libéralisme. C'est également le sujet de l'article "Nullifiers d'éternité" sur le roman fantastique d'A.A. Prokhanov "Le numérique" et l'arrière-plan de son intrigue, ainsi que l'arrière-plan de toute la civilisation numérique, que Vitaly Averyanov explique à ses lecteurs. "Nous voyons ici une différence marquée entre la philosophie nommée d'après Florensky, Boulgakov et Losev et la philosophie linguistique occidentale (Wittgenstein et ses disciples). La lettre et la digitalisation de l'Occident sont liées à sa tentative de libérer les pouvoirs magiques et, à travers la science et un esprit puissant, de subjuguer le Cosmos.». "La sphère de chiffrement avec son code binaire agit comme un adversaire de la Trinité, l'Anti-Trinité."

Le roman d'Alexandre Prokhanov et l'article de Vitaly Averyanov sont une prophétie auto-réalisatrice pour notre année 2020, qui a été écrite dans l'année déjà désespérément lointaine de 2017 et n'a jamais été lue par les milieux éducatifs russes. Il était temps !

"La mondialisation n'est pas terminée, mais elle a fait une pause", est le titre d'un autre ouvrage des mêmes années. Et il y a un an, la pause s'est également terminée. Les discussions sur le numérique sont encore à venir. Mais au printemps 2020, avec l'introduction de la quarantaine numérique à distance et des codes QR (What's not anti-utopia ? Des APC vérifient les codes numériques à l'entrée de la région de Tula. Quelqu'un l'a fait mûrir dans son cerveau "numérisé" !) - ils sont déjà devenus la base de l'agenda politique, soit dit en passant, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Elles sont également devenues l'un des thèmes transversaux réunissant les œuvres publiées en un ouvrage intéressant.

La lutte contre la civilisation du Déluge est l'une des idées principales des publications sur la Russie en tant que civilisation de l'Arche. Début 2020, un nouveau projet idéologique et de vision du monde du Club d'Izborsk - "L'Arche russe", une sorte de réponse à l'actualité, a été publié. V.V. Averyanov explique les dispositions de la doctrine de l'"Arche russe". Certains sont assez originaux et inhabituels. Je ne donnerai qu'un exemple : le changement de l'axe géopolitique d'ouest en est (Europe-Russie-Chine) en nord-sud (Russie-Iran-Inde). Si la Chine est l'autre moitié du monde, son complément et son concurrent, alors la réorientation nord-sud va changer la structure de l'ordre mondial en général. L'hégémonie de la civilisation occidentale va disparaître.

La deuxième partie du livre est consacrée directement aux affaires russes dans les "coulisses" de la politique. Il est intéressant de voir ce que l'auteur pense d'un homme politique et idéologue du passé tel que Vladislav Surkov. C'est un adieu aux illusions, si quelqu'un en avait. Prenez ses phrases délibérément provocantes sur le pays de la "maison de transition", sur le "peuple profond" et la "démocratie souveraine" (mais existe-t-il une chose telle que "non souveraine" ?). Il est temps de changer à la fois l'idéologie et les idéologues.

Quelle est l'idéologie de nos "dormeurs" (vous vous souvenez, il y avait un tel film, "Sleepers" ?) - à ce sujet dans l'article "Cinq axiomes de la chronique russophobe" : l'idée de la voie occidentale et de la nécessité d'une Russie indépendante, mélangée à l'idée de petites gens à l'intérieur de la Russie. "En cas d'aggravation de la guerre froide, Runet agira contre la Russie" - a souligné Vitaly Vladimirovich. Ce qui est là : ça marche déjà ! Jusqu'au sommet ! Et le concept de "croix spirituelles" est un anti-meme libéral typique, parodiant les Slaves. Le mème "vatnik" est celui que nos ennemis n'ont pas réussi à retourner contre nous en 2014 - il s'est retourné contre eux. Telle est la langue russe : les mèmes subissent des transformations miraculeuses.

En effet, "Les démons réveillent les besognes" - l'opposition à la cinquième colonne s'accroît, tout comme la désensibilisation des masses au paradis de la consommation dans lequel elles ne vivront plus. En général, le lecteur trouvera dans la collection de V. Averyanov de nombreuses observations intéressantes sur la lutte des idées et ses outils : la nouvelle technologie Maidan, déployée sur la cathédrale Sainte-Catherine à l'été 2019. La nouvelle technologie Maidan à Ekaterinbourg en été 2019 (comme si dans cette ville, ils élevaient et attiraient spécialement des "démons"), et la lutte des lobbyistes de la justice des mineurs avec le défenseur de la famille, aujourd'hui décédé, l'archiprêtre Dmitri Smirnov, et les tentatives infructueuses de picorer même le principal "bezogon" de Russie, - Nikita Mikhalkov.

Le noyau philosophique du livre, qui est un must, est sa quatrième partie, intitulée "L'arme secrète". En fait, notre principale "wunderwaffe" politique et culturelle, c'est le rêve russe et la capacité de travailler avec le rêve sur le plan politique et mystique. "Le rêve est le développement d'un nouvel organe dans le cœur de l'homme, un organe de la 4e dimension, où il domine le temps", déclare V. Averyanov. Dans le rêve, l'homme devient possédé par un esprit élevé, entre en transe, dans un état d'"intuition super-rationnelle". D'une certaine manière, il ressemble à un chaman. Un rêve est "un réceptacle pour l'absent", mais un rêve qui existe déjà partiellement ou qui doit exister.

Le plus important est que le rêve est lié à la structure axiale du monde, courant comme un pivot à travers le noyau spirituel de la personnalité des gens. C'est ainsi que je comprends le titre donné par Averyanov à son travail sur le rêve : "L'axe invisible du monde". Le noyau du monde représente l'axe - non pas le chemin sans fin du progrès vers nulle part, et non pas un éternel retour, mais l'axe autour duquel le monde se déplace. Et il est donné à l'homme dans l'espace des rêves.

Les Russes sont un "peuple spécial" - un rêveur. Joseph Staline a parlé du peuple russe rêveur dans son célèbre discours, en associant la rêverie à son invincibilité. L'écrivain Youri Mamleev avait le rêve russe à l'esprit lorsqu'il a parlé de "foi nationale", qui est la forme d'expression religieuse du rêve russe qui ne supplante pas la vraie religion. "Ce qu'il faut, c'est l'Ordre du rêve russe, l'Ordre des porteurs de rêves." Cette idée, proclamée par Vitaly Averyanov, telle que je la comprends, est ce que le Club d'Izborsk essaie de transmettre aux dirigeants depuis plusieurs années.

Le clou et la "cerise sur le gâteau" de la fin de la collection semble être la cinquième et dernière partie : un rapport cinglant sur le travail créatif de Boris Grebenshchikov, son esthétique et les "coins sombres de Saint-Pétersbourg". Aimez-vous BG ? - Nous ne le faisons pas non plus. On ne peut pas discuter des goûts musicaux. Mais ce n'est pas une question de goût, c'est autre chose. C'est le vide tel qu'il est, effrayant et béant, "le Rock dans des vêtements de mouton ». C'est ce Rock, Rock fatal, bien que parfois léger, doux, velouté, furtif…

La guerre avec la culture de masse occidentale (et l'art de "BG" est exactement "de masse" déguisé en sélectivité gnostique), en effaçant notre code de civilisation pour le remplacer par la parodie, est l'une des lignes thématiques principales de la collection : la guerre des mèmes, la guerre contre les fêtes extraterrestres (Halloween). Non seulement pour "fouetter" le grand BG pour sa prétention et son caractère secondaire (ce qui a été fait avant V. Averyanov), mais pour vaincre ce "Chelubei", le chaman guerrier, qui envoie une brume sur les intellectuels et les clercs lumpen : une action spéciale qui permet de décapiter toute l'autre armée du souilleur de la culture spirituelle en Russie. Ce n'est pas pour rien que ce rapport a été récompensé par le journal Nash Sovremennik.

Sergei Baranov

Sergei Dmitrievich Baranov (né en 1967) est un sociologue politique, ethnosociologue et philosophe. Candidat en sciences (doctorat) en sociologie. Expert en ethnologie russe et en civilisation slave, en relations russo-ukrainiennes, expert en élections. Expert du Club d’Izborsk.

Traduit du russe par Le Rouge et le Blanc.