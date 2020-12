Sergei Chernyakhovsky : Le peuple et l'empire. Il existe un moyen simple de les détruire : s'opposer (Club d'Izborsk, 18 décembre 2020)

Sergei Chernyakhovsky : Le peuple et l'empire. Il existe un moyen simple de les détruire : s'opposer

18 décembre 2020

https://izborsk-club.ru/20389

Dès que nous poserons la question qui est la plus importante, le Peuple ou l'Empire, nous serons confrontés à une tentation tout à fait naturelle et justifiée d'admettre que le Peuple est plus important.

Après tout, les personnes sont toujours plus importantes que les institutions, l'État, ces ou ces structures, qui ont été créées pour servir les gens.

En admettant que le peuple est plus important que l'Empire, nous nous déclarons prêts à sacrifier l'Empire pour le peuple. C'est-à-dire que si la question se pose que les gens ne veulent plus vivre dans un empire, nous disons que l'empire n'est pas nécessaire, que pour permettre aux "petites" nations de faire sécession, et pour permettre à un grand "peuple formant un empire" de se reposer, il est possible de refuser d'avoir un empire.

Dans ce cas, le terme "nation" est délibérément utilisé plutôt que celui de nation ou d'ethnicité afin d'échapper, d'une part, aux litiges actuels dans lesquels on tente sans trop de réfutation de rejeter la simple vérité - que la nation n'est pas une catégorie éternelle, mais une communauté historique dont la composante principale est la composante économique, c'est-à-dire que la nation n'est que quelque chose qui existe depuis quatre à cinq cents ans. À proprement parler, la nation est le sujet de la modernisation bourgeoise. Mais celui qui défend l'éternité de l'existence de la nation défend l'éternité de l'existence du capitalisme.

Bien sûr, les nationalistes ne l'admettront jamais et le contesteront jusqu'à ce que leur pouls cesse de battre. Afin de ne pas se laisser distraire par cet argument séparé, c'est de cela que parlent les gens. De même qu'il ne serait pas correct de parler d'ethnos, car cela réduirait le concept au "niveau tribal", au niveau d'une communauté biologique uniquement (bien que, l'actuel mélange extravagant des lois de la génétique de Mendeleïev avec les processus historiques tente déjà de soulever l'idée de nations uniquement sur une base biologique). Dans ce cas, le terme "personnes" est utilisé comme un terme plus détaché, général et relativement peu controversé.

Ainsi, si le Peuple est plus important que l'Empire, l'Empire peut être abandonné juste pour plaire au Peuple : en particulier, pour qu'il ne soit pas obligé de mourir dans des guerres pour l'intégrité de l'Empire, ou pour que son existence ne soit pas supprimée lorsqu'il ne veut plus y vivre à un moment donné.

Si la nation est quelque chose de biologique, maintenue ensemble uniquement (ou principalement) par les lois de la génétique, et que l'empire n'est que le soi-disant Empire-1, c'est-à-dire un grand État multinational basé sur les conquêtes, cela est relativement compréhensible. Bien qu'en fait, même dans un tel empire, le peuple qui se soumet aux aspirations expansionnistes de l'élite reçoive, dans une certaine mesure et de façon considérable, une rémunération assez importante sous la forme d'une augmentation de son bien-être aux dépens des richesses extraites de la colonie : l'essor de l'Empire britannique dans la seconde moitié du XIXe siècle lui a permis d'éviter une révolution ouvrière, car il lui a fourni les moyens de payer les revendications économiques des travailleurs.

Mais là n'est pas la question, après tout. Aujourd'hui encore, lorsque le mot "Empire" est utilisé d'une manière ou d'une autre dans les arguments ou les réflexions, on ne parle pas d'un "État impérialiste", mais d'un vaste État uni par le "Projet". C'est, avant tout, une caractéristique de l'existence du "Projet" en général.

Et si nous nous demandons ce qui est le plus important - le Projet ou les Personnes - l'équilibre n'est plus aussi certain.

Oui, en tout cas, il est toujours plus important pour les gens de vivre, d'exister à leur manière. Et si vous sacrifiez le peuple à l'Empire ou au Projet, il n'y aura tout simplement plus de peuple.

Mais, premièrement, il y a une certaine opposition du Projet à la Vie, que dans cette opposition, dans la mesure où elle est réalisable, dans le premier cas vous vivez "pour...", et dans le second - "parce que...".

La première exige de vous une certaine tension - la seconde ne demande rien.

Avec un très haut degré de conditionnalité, mais on peut toujours dire que c'est dans les Empires que vivent les Peuples, et en dehors d'eux, dans le meilleur des cas, les nations.

C'est le refus du peuple de l'Empire qui est en réalité sa transformation en nation. Et c'est, dans un certain sens, la mort d'un peuple. Parce que dans ce cas, c'est justement ce "pour..." qui part.

Ce qui distingue l'homme de l'animal, après tout, c'est qu'il a quelque chose, pour lequel il peut mourir, quelque chose de plus que son existence biologique, et c'est pourquoi un homme, qui a donné sa vie pour cela son Plus Grand est l'Homme, et un homme, qui a refusé le Plus Grand est l'animal.

Les personnes qui ont refusé le projet restent, au mieux, une population. Parce que le Projet, en plus de tout le Plus Grand, est son identité, et son "moi" collectif, et ses Significations, et tout ce pour quoi ses constituants sont prêts à mourir. Un Peuple est constitué de Personnes. Une population est composée d'individus biologiques.

Et lorsque l'identité d'une nation est déduite des lois de l'hérédité, et non du Projet, de la culture, des Significations, des traditions - ainsi que de leur développement, de leur conversion vers l'avenir - la nation se voit attribuer le rôle d'un ensemble d'individus biologiques.

Dans ce cas, on peut également se demander pourquoi seul l'Empire est reconnu comme une forme d'existence du Projet, pourquoi il ne peut pas être un petit état digne où, paisiblement et tranquillement, une nation relativement petite qui croit en ses dieux, qui honore sa tradition.

Dans un sens - peut-être, car sinon tous les habitants de ces pays devraient être relégués aux animaux - ce qui est bien sûr injuste.

Mais alors, en fait, nous avons deux variantes.

Soit nous avons devant nous un État sanctuaire, que les porteurs de projets du monde entier préservent, comme une sorte d'animal de compagnie, jouant le rôle de zones de loisirs des maîtres des projets. L'appel à la création d'une "République de Russie" quelque part sur la base de Souzdal ou de Zvenigorod (ou même de "cinq provinces russes") est un appel à une telle existence comme un exotisme pour les touristes - assez chaleureux, d'ailleurs.

C'est-à-dire que, dans l'ensemble, il ne s'agit pas d'un "État-nation", mais d'un bandoustan autochtone.

Ou, dans le second cas, ils n'ont pas non plus d'"État-nation", mais sont des régions autonomes de tel ou tel grand projet.

C'est-à-dire un empire étranger. L'Empire est en fait l'Empire, de sorte qu'il peut y avoir des principautés et des duchés vassaux.

À cet égard, un appel au rejet de l'Empire en faveur de la création d'"États-nations" à partir de ses fragments est un appel à accepter le projet de quelqu'un d'autre et à devenir un territoire relativement autonome d'un autre empire.

Un peuple qui abandonne l'Empire et le projet qu'il a créé pour devenir une Nation, et qui décide qu'il est temps pour lui de se reposer de la tension qu'il a fallu pour conquérir et créer, perd son droit à un Empire - et devient une population d'un Dominion d'un Empire étranger.

Sergei Chernyakhovsky

Sergei Chernyakhovsky (né en 1956) est un philosophe politique, politologue et publiciste russe. Membre titulaire de l'Académie des sciences politiques, docteur en sciences politiques, professeur de l'Université d'État de Moscou. Conseiller du président de l'Université internationale indépendante des sciences environnementales et politiques. Membre du Conseil public du ministère de la Culture de la Fédération de Russie. Il est membre permanent du Club d’Izborsk.

Traduit du russe par Le Rouge et le Blanc.