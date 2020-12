Valery Korovin : Les dirigeants albanais du Kosovo: des déchets (Club d'Izborsk, 4 décembre 2020)

Valery Korovin : Les dirigeants albanais du Kosovo: des déchets

4 décembre 2020.

Le chef du Kosovo autoproclamé, Hashim Thaci, a récemment démissionné sur la base d'accusations confirmées et s'est rendu aux agents de la force publique de la mission "État de droit" de l'UE au Kosovo. Les accusations portées contre lui comprennent dix chefs d'accusation, dont "meurtre" et "torture".

Comment cela ? Après tout, toutes ces années, ce chef de file du terrorisme albanais a été pour l'Occident civilisé un combattant désinvolte pour la liberté et l'indépendance, les idéaux et les ordres occidentaux... Les élites occidentales ont-elles vu et enfin vu ses crimes, connus de tous depuis plus de 20 ans !

Inna Novikova, rédactrice en chef de Pravda.ru, en a parlé dans l'émission "Semaine insolite" avec Valery Korovin, directeur du Centre d'expertise géopolitique.

- Valery, après l'effondrement de l'Union soviétique, beaucoup de gens dans notre pays ont pensé que si nous sommes maintenant amis avec l'Amérique, nous n'avons pas besoin d'une armée. Notre révélation a dû commencer avec le bombardement de la Yougoslavie. Un tribunal international spécial, le Tribunal de La Haye sur Milosevic, a été créé, ce qui est manifestement injuste. Il a d'abord été condamné et tué, puis on lui a dit qu'il avait tort.

A l'opposé de lui, en Occident, il y avait un héros albanais, Hashim Tachi, qui est en fait un terroriste, un bandit et un meurtrier. Même à cette époque, tout le monde connaissait la torture et le meurtre, le trafic d'organes et le marché noir de l'exploitation. Mais tout le monde fermait les yeux. Seulement maintenant, plus de vingt ans plus tard, il a été inculpé. L'Europe a-t-elle enfin eu une révélation ?

Les Pays-Bas enquêtent également sur l'abattage du Boeing au-dessus de l'Ukraine, mais n'ont rien trouvé depuis six ans. Ils ne parviennent pas à joindre les deux bouts pour accuser la Russie de manière crédible, et ils ne voient pas les faits évidents prouvant la culpabilité de l'Ukraine, comme dans le cas de l'Albanie, à bout portant. Est-ce que quelque chose va changer après tout ? Et quand - aussi dans vingt ou trente ans ?...

- Cela montre que les Européens agissent avec cohérence et ne pardonnent rien à personne. Et cela confirme une fois de plus la thèse de la vieille arrogance et de la duplicité européennes.

Du point de vue de l'élite de l'Europe occidentale, les Serbes ne sont que des sous-hommes, les Albanais du Kosovo sont les mêmes sous-hommes et animaux.

Tant que ces voyous du Kosovo étaient nécessaires pour détruire la Yougoslavie, massacrer les Serbes et affaiblir l'influence de la Russie dans les Balkans, ils étaient tolérés et même encouragés.

Maintenant, le travail est fait - les Balkans sont ruinés, la Yougoslavie est détruite, la Serbie est affaiblie, mise sous contrôle idéologique, sous occupation idéologique par l'Occident.

Le soutien des dirigeants du Kosovo n'est plus pertinent, car l'Occident a atteint ses objectifs.

Pour la plupart, le Kosovo a joué son rôle, en particulier les dirigeants albanais du Kosovo comme Hashim Thaçi. Un gaspillage de matériel. Nous devons nous débarrasser de cela. Il va maintenant être jugé, puis emprisonné ou puni d'une manière ou d'une autre.

Que cela serve de leçon à d'autres du même genre qui sont aujourd'hui au service des civilisations européennes, des hommes politiques qui, tout en servant l'Occident, commettent les pires crimes.

Pour eux, cela devrait être une leçon. Le sera-t-il seulement ? Après tout, tout le monde pense qu'il est quelque chose de spécial pour l'Occident.

Mais ce même Occident, lorsque ces « héros » feront leur travail, rempliront leur mission criminelle destructrice, il sera tout aussi facile de les juger comme des criminels de guerre, car pour l'Occident, ce ne sont que des gens de troisième classe, comme des animaux.

Et l'Occident a une telle attitude envers toutes les nations, à l'exception des peuples de l'Occident lui-même, bien qu'il y ait des nations supérieures et inférieures.

La civilisation occidentale a une attitude temporairement loyale envers les nations assermentées. Et rien ne changera en cela, l'arrogance raciste occidentale n'a pas changé depuis des siècles.

Le racisme est la construction d'une hiérarchie des peuples. Pour l'Occident, il existe des peuples supérieurs - ses propres peuples, les Européens de l'Ouest, puis les Américains - également les Anglo-Saxons - sont devenus encore plus importants.

Et tous les autres peuples sont inférieurs à l'Occident, de sorte qu'ils ne peuvent prétendre à rien d'autre qu'à accomplir la volonté de ses autorités.

L'Occident utilise ceux qui le servent aussi longtemps qu'il en a besoin pour traiter avec ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Mais ces serviteurs sont les premiers à se ruiner.

John Hobson décrit cette hiérarchie comme suit : civilisation, barbares, sauvages.

La civilisation est, bien sûr, l'Occident lui-même. Les barbares sont ceux qui veulent devenir l'Occident, le vénérer et le satisfaire en tout. Et les sauvages - ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas devenir l'Occident. C'est tout ce qu'il y a à dire.

Hashim Thaci est tout naturellement allé là où tous les criminels de guerre qui ont servi l'Occident mais sont devenus inutiles. Et ses collègues ukrainiens le suivront, tout ce que vous voudrez - moldave, géorgien. Ce n'est qu'une question de temps.

Tous ceux qui regardent aujourd'hui dans la bouche des politiciens européens, rêvent d'intégration européenne et sont prêts à obéir à des ordres criminels, iront là aussi. Après tout, les bureaucrates civilisés européens les détestent autant que ceux avec qui ils traitent pour plaire à ces mondialistes libéraux.

Valery Korovin

Valery M. Korovin (né en 1977) - politologue russe, journaliste, personnalité publique. Directeur du Centre d'expertise géopolitique, chef adjoint du Centre d'études conservatrices de la Faculté de sociologie de l'Université d'État de Moscou, membre du Comité eurasien, chef adjoint du Mouvement eurasien international, rédacteur en chef du portail d'information et d'analyse "Eurasia" (http://evrazia.org). Membre permanent du Club d’Izborsk.

Traduit du russe par Le Rouge et le Blanc.

Commentaire :

Valery Koronin a raison dans son jugement sur l'Occident par rapport à la "Barbarie" et à la "Sauvagerie". Mais l'oligarchie au pouvoir asservit autant les peuples européens que les peuples étrangers.

Cela est visible en France par exemple dans la dérive dictatoriale d'un gouvernement qui exécute les ordres de l'UE supranationale et de la ploutocratie transatlantique et mondialiste et restaure la "Terreur" contre le peuple français.

S'appuyant sur les travaux d'Augustin Cochin, le mathématicien Igor Chafarévitch (1923-2017) analyse dans son lumineux ouvrage "Russophobie" la captation du pouvoir, dans les États et les systèmes politiques issus de la Révolution française, par un "petit peuple" tyrannique aux intérêts indépendants du "grand peuple" (majorité) qu'il est censé représenter.

POC