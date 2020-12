Vardan Baghdasaryan : Staline dans les sondages d'opinion (Club d'Izborsk, 6 décembre 2020)

Vardan Baghdasaryan : Staline dans les sondages d'opinion

6 décembre 2020

Récemment, le public a été périodiquement touché par des informations sur les résultats d'enquêtes sociologiques concernant la perception de l'histoire par la société russe. Les sondages montrant le haut niveau de popularité de Staline ont été particulièrement remarqués.

L'hypothèse selon laquelle, avec le passage du temps et l'arrivée de nouvelles générations, les figures emblématiques de l'ère soviétique perdront objectivement leur position de classement n'a pas été confirmée. En partie, il y a même un processus inverse, caractérisé par une re-soviétisation de la perception du passé. Un paradoxe émerge d'une divergence importante des évaluations et des interprétations proposées dans la version scolaire des manuels d'histoire et dans la conscience historique du peuple. L'explication - les gens ne connaissent pas l'histoire et, avec les lumières historiques, leurs évaluations du passé seront corrigées - n'est pas satisfaisante.

La gravité des menaces liées à la divergence des versions conditionnellement "officielles" et "populaires" de l'histoire exige une analyse particulière des changements dans la conscience historique des citoyens russes au cours de la période post-soviétique.

La divergence concernant la figure de Staline est particulièrement révélatrice. Le clivage observé est comparable à la divergence d'appréciation du peuple et de l'élite de l'Empire russe à l'égard de la figure d'Ivan le Terrible. Pour l'élite, c'était un tyran, un suceur de sang, une personnalité pathologique ; pour le peuple - une figure sacrée de l'autocrate russe. Il y a même eu des précédents documentés de culte du premier tsar russe en tant que saint. Dans la perception qu'a le peuple d'Ivan le Terrible, la vérité consiste dans le fait qu'il a éradiqué le boyar kramola et s'est opposé à l'Occident collectif. Il a éliminé le kramola des "boyards" et s'est battu contre l'Occident - c'est ce que l'on voit aujourd'hui et la vérité de Staline.

Sur la perception de la figure de Staline dans la société russe parlent les matériaux des enquêtes sociologiques menées par les agences les plus célèbres pour le suivi social en Russie - le Centre pan-russe pour les recherches sur l'opinion publique (VCIOM), la Fondation pour l'opinion publique (FOM) et le centre Levada. La référence simultanée aux enquêtes des trois agences sociologiques nous permet de corréler les résultats obtenus par celles-ci entre eux, pour en vérifier la cohérence.

La conscience historique est dynamique, et la reproduction des archétypes de la mémoire nationale qui s'y trouve est associée à la labilité des images, corrélée avec le contexte actuel de l'information. Le niveau élevé de changements dynamiques dans la conscience historique des Russes est attesté, en particulier, par le sondage périodique mené par le VCIOM - Centre Levada depuis 1989 sur la définition de "la personne la plus remarquable de tous les temps et de tous les peuples". Selon les résultats de l'enquête de 1989, Lénine a gagné avec une large marge (72% contre 38% pour Pierre Ier, actuellement en deuxième position). Sa victoire est totalement liée au culte léniniste en URSS qui a persisté pendant les années de la Perestroïka. Staline n'est alors que dixième, après Léon Tolstoï et Mendeleïev. La diabolisation de la figure de Staline dans les médias de la perestroïka a alors convaincu beaucoup de gens. La société n'avait pas encore développé d'immunité contre les mythes historiques produits.

Selon les résultats d'enquêtes menées en 1994 et 1999, Pierre le Grand a gagné, ce qui correspondait généralement au vecteur d'occidentalisation de la Russie et à la demande croissante d'une "main forte". Dans le même temps, Staline s'est hissé à la quatrième place.

Le résultat de l'enquête de 2003 a été la division de la première place entre Pierre le Grand et Lénine, qui a partiellement retrouvé sa popularité, ce qui reflète la formation d'une tendance latente de re-soviétisation de la conscience historique. Staline a fait un pas de plus et est entré dans le trio de tête.

Le sondage de 2008 a permis à Pouchkine de l'emporter, ce qui semble justifier le passage des batailles politiques dans le reflet du passé à la sphère de la culture. Staline est arrivé en deuxième position à la même époque.

Enfin, selon les résultats des sondages de 2012 et 2017, Staline l'emporte. Sa victoire n'était, comme on peut le voir, pas accidentelle, elle reflétait la croissance du sentiment de pouvoir et la demande de justice sociale. Depuis vingt ans, Staline est passé de la dixième à la première place, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'inertie de la perception historique, mais une restalinisation. Staline est plus populaire dans la Russie contemporaine que même dans la fin de l'URSS.

Parmi les autres changements, il convient de noter une perte notable des voix de plusieurs figures traditionnelles du panthéon héroïque russe : Lomonosov, Joukov et Souvorov (respectivement 4e, 5e et 6e places dans le sondage de 1989) ainsi que Napoléon (5e place dans le sondage de 1994). Ces changements indiquent que la conscience historique des Russes, bien que largement basée sur la matrice de la conscience historique soviétique, présente également certaines différences.

Le sondage VCIOM "Les idoles russes du XXe siècle" s'est davantage attaché à identifier les figures les plus populaires de la vie culturelle et publique qu'à celles de la politique. Cependant, selon les résultats du vote, la liste des personnalités historiques les plus populaires comprenait des personnalités politiques, ce qui a quelque peu faussé la représentativité des résultats. Vysotsky, qui a gagné en 1999, et Gagarine, qui a gagné en 2010 et 2018, se sont battus pour la première place dans les trois sondages. L'image de Gagarine exprimait la marque officielle soviétique, tandis que l'image de Vysotsky exprimait la culture non officielle de la période soviétique. Dans la conscience historique du peuple de la période post-soviétique, ils se sont combinés comme les idoles les plus populaires, exprimant ensemble la nostalgie du passé soviétique. Selon les résultats du sondage de 1999, Andreï Sakharov a obtenu un résultat important - 26%, ce qui correspond à la 34ème place dans le classement des "idoles russes". Cependant, sa popularité a encore baissé, passant à 11 % et à la 910e place. La baisse de la note de Sakharov était en corrélation avec la tendance générale à la dévaluation de la plate-forme libérale dans l'histoire et - en termes plus larges - dans la conscience publique en général. Dans le classement de 1999, Staline était classé 9e, en 2010 - 5e, et en 2018 - 4e.

Le plus grand scandale électoral de la période post-soviétique a été le vote du concours "Nom de la Russie" en 2008. Le concours était basé sur une analogie avec le projet "100 Greatest Britons" de la BBC. Dans la plupart des pays où de tels projets de télévision analogues ont été organisés, des personnalités considérées comme l'expression de l'esprit impérial national ont gagné. En Russie, conformément à cette tendance, Staline l'emportait avec confiance. Une falsification systématique des résultats du vote a commencé. Staline a gagné, mais il n'a pas été autorisé à gagner. Alexander Nevsky a été nommé d'après la Russie. Le pouvoir a alors activement promu l'image de Stolypin. L'héroïsation de sa figure a été déterminée, d'une part, par l'engagement du Premier ministre en faveur du modèle de marché du développement économique, d'autre part - par l'adhésion à une politique de "main forte" contre l'opposition et le terrorisme. Le premier ministre tsariste a été placé en deuxième position. Staline a été relégué à la troisième place. Cependant, les sondages ultérieurs du Centre Levada, de la VTsIOM et de la FOM ne confirment pas la place prépondérante de Stolypin dans la conscience historique de la société russe.

L'image de Staline est principalement associée aux périodes d'industrialisation, à la Grande Guerre Patriotique, à la reconstruction de l'économie nationale après la guerre. Mais sa notation révèle également une tendance à la hausse par rapport à la période léniniste de la direction du Parti.

En termes de sympathie personnelle pour les chiffres de la période révolutionnaire dans toutes les enquêtes de 1990 à 2017, la première position a été occupée par Lénine. Dans les sondages de 1990, 1997, 2002 et 2007, Dzerzhinsky était à la deuxième place, en 2017 - Staline. Boukharine a perdu beaucoup de places dans les classements - de 21 à 4 %, Trotsky - de 15 à 3 %, Makhno - de 8 à 2 %. La note de Nikolaï II est passée de 4 à 16% et celle de Kolchak de 3 à 10%. Mais cela n'était clairement pas suffisant pour concurrencer Lénine et Staline.

Les enquêtes sociologiques montrent que le cours de la "déstalinisation", dont quatre vagues sont fixées dans l'histoire de la politique d'État de l'URSS-RF dans la sphère de la mémoire nationale, ayant eu une certaine influence sur la formation des connotations négatives de l'image de Staline, a ensuite conduit à l'effet inverse de la vague de croissance de la popularité de Staline. De plus, la négativisation de Staline n'est pas devenue la position dominante de la majorité, même au plus fort des campagnes de déstalinisation dans les médias. Au contraire, la vague de croissance suivante de la popularité de Staline a dépassé le niveau précédent de sa perception positive. La croissance de la vague de Staline s'explique en grande partie par la protestation de la société contre les réformes en cours et la détérioration de la situation sociale de segments importants de la population. Dans ce cas, Staline est apparu non seulement comme un véritable personnage historique, mais aussi comme une image symbolique qui s'opposait au discours du pouvoir dans le discours populaire.

Un autre schéma qui existe dans la dynamique de la popularité de l'image stalinienne est révélé dans sa corrélation avec la confrontation entre la Russie et l'Occident. Pendant l'actualisation du conflit, la cote de Staline était dans la dynamique de la croissance, alors que dans une situation de réchauffement des relations, elle était en baisse. Ce schéma nous permet de parler de sa perception en tant que vainqueur, porte-parole du pouvoir géopolitique de l'État. La complicité avec l'image de Staline impliquait une auto-représentation du peuple comme une nation de vainqueurs, un désir de victoire sur un nouvel ennemi, dont les motifs se trouvaient psychologiquement dans l'histoire.

En 2019, les données d'une enquête sociologique du Centre Levada ont trouvé un large écho. Elles ont montré une évaluation positive de la politique stalinienne dans la société russe de 70 %. Une évaluation négative a été donnée par 19%. Depuis 2003, les sondages sur la position correspondante ("Quel rôle Staline a-t-il joué dans la vie de notre pays ?"), la politique de Staline en 2019 a reçu un maximum d'évaluations positives et un minimum d'évaluations négatives. Lors du premier sondage de ce type, il y a seize ans, 53 % des personnes interrogées ont donné une évaluation positive, contre 33 % qui ont donné une évaluation négative. Le niveau minimum de soutien à la politique de Staline est arrivé en février 2008 - 39%. Il a été suivi d'une légère augmentation et d'une nouvelle baisse à 45 % en 2011, ce qui correspond à une certaine augmentation du sentiment libéral. Par la suite, la cote de popularité de la politique de Staline a régulièrement changé dans la dynamique de la croissance. Le sondage de février 2008 a atteint le maximum d'évaluations négatives de la politique de Staline - 38%. C'est le seul interrogatoire dont les résultats ont donné lieu à des estimations positives et négatives presque égales. Dans toutes les autres enquêtes sociologiques, le nombre de réponses positives était sensiblement plus élevé. La part des personnes interrogées ayant une attitude fortement négative à l'égard de la politique de Staline a diminué de 12 % à 5 % pour l'ensemble de la période considérée. Une forte augmentation - de 10 % à la fois par rapport à la précédente mesure sociologique de mars 2016 - s'est produite dans le dernier sondage sur la part de ceux qui ont déclaré soutenir la thèse selon laquelle le rôle de Staline pour notre pays était entièrement positif.

Une autre position dans les sondages du Levada Center - l'attitude personnelle des personnes interrogées à l'égard de Staline - a montré à peu près les mêmes tendances avec des chiffres globaux plus bas pour la popularité de Staline. En mars 2019, la proportion de ceux qui ont déclaré une attitude personnelle positive envers Staline était de 51%. L'augmentation par rapport à la première mesure en 2001 pour la position correspondante de l'enquête - 38 % et le creux de 28 % en 2012 - est également très nette. La part plus faible de ceux qui soutiennent personnellement Staline par rapport à la politique de Staline s'explique par la position qui consiste à le distinguer au niveau de la conscience historique du peuple en tant que politicien et en tant qu'homme.

La part de ceux qui n'aiment pas Staline personnellement s'élève à 14%, ce qui est également légèrement inférieur à la part de ceux qui n'acceptent pas la politique de Staline. En 2001, 43% des Russes avaient une attitude négative envers la personnalité de Staline, ce qui était plus élevé que la proportion de ceux qui avaient une attitude positive à son égard. La tendance à la baisse de cette part au cours des années suivantes a été plutôt régulière. La proportion de personnes qui considèrent Staline avec dégoût et haine a diminué de 9% à 3%. Dans l'ensemble, les "staliniens" évidents - l'attitude d'admiration envers Staline - 4%, et les « anti-staliniens" évidents - l'attitude de haine - 3% montrent que la part des radicaux n'est pas si élevée. La majorité répond moins clairement - "plutôt oui" ou "plutôt non". Mais leur position peut se radicaliser dans telle ou telle direction à tout moment.

Un tournant dans le "thème stalinien" s'est produit ces dernières années dans les sondages sur l'attitude des gens face aux répressions politiques - leur justification/non justification. Entre 2008 et 2012, selon le centre Levada, la part de ceux qui pensent que la répression ne peut être justifiée par rien a fluctué entre 58 et 61%, soit une majorité évidente. Pour la première fois, le nombre de ceux qui pensaient qu'ils étaient justifiés d'une certaine manière a dépassé le nombre de ceux qui pensaient qu'ils étaient inacceptables dans un sondage de 2015. Dans le sondage de 2019, la proportion justifiant la répression était à nouveau légèrement supérieure, 46 contre 45 %. La composante fondamentale de la campagne historique de la perestroïka - le rejet des répressions dans la politique de l'URSS - a perdu son ancienne signification motivationnelle pour une partie importante de la société. La part de ceux qui justifient complètement les répressions politiques et, par conséquent, les considèrent comme une méthode expéditive de réalisation de la politique de l'État par rapport à l'époque actuelle est passée de 3 à 13 %.