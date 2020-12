Vitaly Averyanov: La civilisation du Déluge a commencé une guerre hybride, impudemment similaire aux guerres de l'opium du XIXe siècle.

L'arche russe, la Grande Dépression et la fin de l'ancien paradigme

https://zavtra.ru/blogs/tcivilizatciya_potopa_nachala_gibridnuyu_vojnu_po_naglosti_pohozhuyu_na_opiumnie_vojni_v_xix_veke

Les événements qui se déroulent aujourd'hui sont vraiment de nature mondiale. Le modèle libéral de l'ordre mondial est entré en conflit ouvert avec les partisans du conservatisme, et la pandémie dite de coronavirus a servi de catalyseur à cet affrontement, le faisant entrer dans un jeu géopolitique final, où les deux parties ressentent fortement le délai de prise de décision. La recherche fébrile d'un nouveau concept de l'existence future de l'humanité a captivé les esprits d'éminents politologues, philosophes et futurologues. Il est clair que le monde n'existera plus dans les réalités actuelles, mais quelle forme de développement humain remplacera le sortant ? Et surtout, la Russie dispose-t-elle d'une base idéologique pour élaborer sa propre politique étrangère et intérieure ? Il s'avère qu'un groupe de scientifiques et de personnalités du Club d'Izborsk travaille sur ce problème depuis longtemps, et leur rapport intitulé "Arche russe", qui a été publié en février de cette année, est une "feuille de route" toute prête de la direction de notre civilisation vers un avenir proche et lointain. A propos de cette conversation "La vie de Karaulov" avec le chef de l'équipe de l'auteur de ce développement, le docteur en philosophie, vice-président du club d'Izborsk Vitaly Averyanov.

- Vitaly, quelle est la cause profonde de l'œuvre collective "Arche russe", qui a été le point de départ de cette œuvre ?

- Le point de départ est la conviction qu'au XXIe siècle, la Russie sera obligée de proclamer et même de mener une mondialisation alternative par la force des choses. Dans l'"Arche russe", nous écrivons directement que chaque civilisation a sa propre nature et son propre espace, une fonctionnalité à la fois spirituelle et pragmatique. Ainsi, la première civilisation occidentale des dernières décennies, qui a mis en avant une couche étroite mais très puissante d'élite transnationale (littéralement 100 à 150 familles), a épuisé ses limites en matière d'expériences. La crise actuelle, qui est lancée sous le couvert d'une pandémie de coronavirus, a montré qu'on ne peut pas leur faire confiance (à l'Occident en tant que civilisation en général et à son sommet en particulier) pour modérer le développement mondial. Tout comme on ne peut confier aux loups du COG la tâche de protéger les troupeaux de moutons, d'élever et de tondre les moutons. L'humanité cherche et trouvera d'autres coordinateurs.

- Où ira l'Occident et son sommet transnational, voudront-ils partager leur pouvoir avec quelqu'un d'autre ?

- La réponse à cette question peut être trouvée dans l'histoire récente. Pour survivre, ils s'adapteront, aussi difficile que cela soit pour eux. Au XXe siècle, l'Occident a dû accepter les victoires du mouvement anticolonial ; il a également dû s'adapter à la nouvelle réalité créée par la Russie avec son projet socialiste - et en réponse, l'Occident a construit son propre État-providence social. Ce n'était pas du tout dans la nature de leur capitalisme de loup, c'était une adaptation. Après avoir détruit l'URSS et le bloc de l'Est, les "loups" se sont sentis libres et à nouveau impunis.

Les peuples de l'Ouest ont-ils eux-mêmes bénéficié du projet social du XXe siècle ? Sans aucun doute, ils ont gagné. Mais maintenant, cette chance des gentils occidentaux, sur laquelle notre perestroïka et nos libéraux se sont basés pour essayer de refaire la Russie pour eux, est terminée. Le vieux paradigme s'est épuisé...

Actuellement, l'Occident n'est pas seulement une civilisation de voleurs, de brigands et de pillards, il est allé beaucoup plus loin. Nous voyons une civilisation du déluge déjà naissante, dont beaucoup de caractéristiques ressemblent au monde des géants décrit dans la Bible.

Certains croient, et c'est largement vrai, que la civilisation du déluge est identique à celle de l'Atlantide, qui est décrite dans un des dialogues de Platon.

- Mais disposons-nous de suffisamment d'informations sur l'histoire pré-inondation pour tirer de telles conclusions ?

- Du point de vue des experts, l'ouvrage "L'Arche russe : une stratégie alternative pour le développement mondial" est strict et aigu. Sur le plan stratégique, elle vise un avenir proche. En même temps, elle repose sur une approche fondamentale de l'histoire et de la mythologie. Des recherches spéciales ont été menées pour identifier les caractéristiques essentielles de la civilisation pré-inondation. On peut apprendre quelque chose des sources historiques classiques, quelque chose des sources religieuses, quelque chose des légendes et des traditions de nombreuses tribus. (Le fait est que les mythes sur le grand déluge se retrouvent dans la grande majorité des peuples, non seulement dans l'Ancien Monde, mais aussi dans les peuples aborigènes d'Amérique, d'Australie et d'Océanie - et il est impossible d'expliquer l'essence de ces mythes et beaucoup de leurs similitudes par les emprunts banals et les complots errants).

Ainsi, le résultat que nous voyons ici est l'image suivante : il y a trois explications très communes sur tous les continents pour les causes de cette catastrophe, très similaire au déluge de l'Ancien Testament. D'abord, la punition des dieux pour les vices des hommes. Ensuite, la fin du cycle cosmique, qui, soit dit en passant, est associée à un déclin moral sans précédent et à une méchanceté toujours aussi grande des gens. La troisième raison, qui est évoquée par différentes sources, rappelle beaucoup la motivation de la civilisation actuelle du déluge, à savoir : la cause présumée du cataclysme était la surpopulation de la terre, qui a forcé les dieux à chercher des moyens de réduire radicalement l'humanité.

Si les idées sur la dégradation de l'homme et la fin d'un cycle sont plus ou moins claires, la question de la surpopulation ne peut que susciter des doutes chez les historiens à la pensée critique. La solution à ces doutes réside dans le fait que la "surpopulation" n'est rien d'autre qu'une légende couvrant la prédation de l'Atlantide et son déni de justice. Le mythe de la surpopulation et la demande de réduction du nombre de personnes, tant à l'époque qu'aujourd'hui, est imposé "fort" afin de tromper tout le monde sur la cause réelle du besoin artificiel et du manque de ressources. Et cette hypothèse a été brillamment confirmée par un certain nombre de sources, notamment babyloniennes, grecques et juives.

Ainsi, comme aujourd'hui, la cupidité de la "classe" dominante de géants qui opprime le reste de l'humanité et "dévore" les fruits de son travail est la véritable cause de la crise. Remarquez qu'aujourd'hui encore, en fulminant sur la "croissance zéro" de la population, la réduction de la pression sur la Terre Mère, le désastre écologique, etc., les mondialistes tentent de contourner la question des déséquilibres de consommation, que la part du lion de cette charge retombe sur le "milliard d'or" et son élite, qui ne veulent pas changer leur mode de vie. Et s'ils le disent, ils sont sourds, sans faire d'accents, et l'oublient immédiatement, dès qu'ils passent aux suggestions pratiques et aux slogans. En général, ils sont prêts à limiter leur consommation de ressources uniquement aux dépens de quelqu'un d'autre.

Autres caractéristiques de la civilisation pré-topique, qui sont mentionnées dans la thèse : formes extrêmes d'orgueil et de glorification de la couche dominante sur les autres, cannibalisme, consommation et utilisation d'embryons humains et de fruits avortés, promiscuité sexuelle extrême, y compris la sodomie, l'inceste et la pédophilie, dommages moraux entraînant des dommages génétiques. (Certains pensent que les technologies de modification génétique étaient déjà à la disposition des gens dans le monde pré-inondé, et ce n'est pas exactement un conte de fées - par exemple, les Indiens Mayas ont trouvé des cultures de coton avec un nombre modifié de chromosomes. La science moderne ne peut pas expliquer cela intelligemment). D'ailleurs, les mots bibliques "toute chair a perverti son chemin" contiennent une allusion assez transparente au fait que la mutation génétique et les dommages causés à la nature biologique ont affecté non seulement les humains mais aussi les animaux - Noé a reçu l'ordre de sélectionner des animaux pour l'Arche du Salut "sans vice".

Les géants eux-mêmes étaient une sorte de plan des transhumanistes et des eugénistes modernes pour améliorer l'homme. Ils étaient immensément grands et physiquement forts, avaient des "capacités améliorées" et une bonne santé, et étaient des guerriers invincibles.

Enfin, une autre source d'information sur l'Atlantide à laquelle on ne se réfère pas habituellement est la maçonnerie occulte. Le fait est que de nombreuses sociétés secrètes d'Occident établissent la généalogie non pas tant de l'Égypte ancienne, mais exactement de la civilisation du déluge dont des fragments ont été conservés au Moyen-Orient. Ces fragments devraient inclure, en particulier, Canaan, ainsi que "glorifiés" aux siècles de Sodome et Gomorrhe. Il existe de nombreuses preuves de cela. Prenez au moins la légende de la pierre angulaire de la franc-maçonnerie sur Adoniram, "fils de la Veuve", constructeur du Temple de Salomon. Il est pour eux une sorte de parodie du Christ, étant un sacrifice hypothéqué à la base de leurs mystères. En s'appelant "enfants d'une veuve", les maçons libres indiquent ainsi directement de qui ils ont reçu leur tradition. Car cette veuve venait des "Nephilim", ces mêmes géants détruits par l'inondation. Détruit, mais pas jusqu'à la fin - ce grain doit germer et renaître, ce qui est la mission principale de nombre de sociétés ésotériques !

Ainsi, comme vous pouvez le voir, nommer l'Occident moderne la civilisation du déluge n'est pas seulement une métaphore. Les coïncidences sont frappantes et non accidentelles. L'un des principaux architectes de la nouvelle civilisation et de la science européennes, un personnage clé de l’Ordre des Rose-Croix, Francis Bacon, a donné au projet de son utopie le nom de "Nouvelle Atlantide". Et ce projet est mis en œuvre de manière cohérente.

En même temps, je ne voudrais pas être mal compris. L'"Arche russe" n'est pas une œuvre historique et mythologique, ni une œuvre écrite pour construire une nouvelle conspiration. Ces questions sont résolues à nos côtés - il vient de s'avérer qu'il est difficile de ne pas les attraper, de ne pas les remarquer. Mais seule une partie sur quatre est consacrée à tous ces problèmes dans notre travail. Et surtout, l'"Arche russe" a un autre objectif : elle présente une alternative conceptuelle détaillée, un programme entier, comme nous l'appelons, "des changements dans les changements eux-mêmes". Après tout, à notre avis, le flux même des changements dans le monde global est dirigé dans une direction complètement fausse et pernicieuse pour l'humanité. C'est ce que dit la métaphore du "déluge mondial".

L'"Arche russe" est celle qui pourrait devenir l'agenda de la civilisation russe, bien que la Russie moderne d'une telle décision soit malheureusement encore loin.

- Quel est l'objet de ce programme ?

- Dans notre travail, nous avons donné un programme détaillé comprenant à la fois une hiérarchie des valeurs et une nouvelle synthèse idéologique, et un aperçu assez détaillé des propriétés de la civilisation de l'Arche dans des domaines tels que la science, l'éducation, la culture, l'économie et le système social, l'écologie, la démographie, les soins de santé, la nouvelle voie politique ("infocratie"), le nouveau système de relations internationales. Comme vous le comprenez, il n'y a pas de possibilité de le redire dans la conversation, ni même d'en évoquer tous les points clés. Nous ne pouvons que donner quelques exemples.

Il serait plus compréhensible de comparer certaines thèses de l'Arche avec les directives correspondantes de la civilisation du déluge. Ainsi, les mondialistes construisent un monde de mégalopoles "monstrueuses", ils voient le futur espace divisé en immenses enclaves technocratiques et le "désert" qui les entoure, la "zone d'aliénation", où l'excès, la partie inutile de l'humanité, pour ainsi dire son lest, s'effacera progressivement.

L'Arche russe se caractérise par l'idée d'une urbanisation locale et de manoirs de haute technologie. Les manoirs en Russie, comme vous le savez, n'appelaient pas seulement les nids de noblesse. Le tribunal paysan est également un domaine. La Russie a besoin d'un manoir moderne et confortable pour servir de base à la population composée de familles nombreuses. En même temps, un peuple avec un haut degré de complexité interne et une division fonctionnelle du travail. L'idée d'un "revenu garanti" pour des millions de personnes dépendantes, l'idée d'un "précariat" en tant qu'employé partiel, ou le "consumérisme" en tant que classe de consommateurs idiots ne nous conviennent pas. Tous ces secteurs "superflus" de la société seront tôt ou tard balayés par la civilisation du déluge.

Notre alternative est un réseau d'établissements relativement petits comme la Cité Jardin ou la Cité des Maîtres. Les espaces de la Russie sont encore peu habités - et cette voie est organisée pour nous. Contrairement à de nombreux pays du tiers monde, le problème de la Russie n'est pas une surabondance mais un déficit démographique. Au lieu d'imposer un taux sur l'afflux de la migration de travail et le retour effectif de régions entières sur le gain aux étrangers - l'Arche porte l'idée de la "recolonisation" de la Sibérie et de l'Extrême-Orient. À cette fin, il est nécessaire, premièrement, de motiver les peuples indigènes de Russie à avoir de nombreux enfants et un développement démographique rapide et, deuxièmement, d'attirer en Russie des migrants culturellement proches qui partagent les valeurs et les idéaux de la civilisation de l'Arche. Les migrants, tant internes qu'externes, doivent aligner leur stratégie de vie sur les plans de développement prioritaires de la Russie et travailler dans les domaines où l'Arche russe a besoin d'eux. Les migrants externes doivent gagner le droit à la citoyenneté.

Nous aurons besoin de travailleurs, et ce tant que nous ne renoncerons pas à la robotisation et à l'automatisation de la production. Dans l'"infoonomie" de l'Arche, il y aura une expansion significative de domaines de travail tels que le haut artisanat, l'agriculture écologique, il y aura une très grande couche d'enseignants et de mentors, de personnes engagées dans la science et les nouvelles technologies, de nouveaux domaines de sport, des pratiques liées au développement de capacités psychophysiques supérieures. Enfin, il y aura des tendances de rupture qui permettront de surmonter le circuit fermé de la civilisation planétaire. Ces orientations nécessiteront comme principale ressource un homme, et non un biorobot. Il s'agit d'une nouvelle industrie spatiale, d'une industrie de développement des océans et d'un certain nombre d'autres. En général, nous aurons une voie de développement sur laquelle le problème de savoir où mettre les gens, quoi faire avec eux - ne se pose tout simplement pas.

Megalopolis a mis en place une "fausse démocratie", un système d'imitation dans le monde entier, où ce ne sont pas les élus mais la capitale et les clans au pouvoir qui sont recrutés. Cela est devenu possible parce que la nature de l'antisystème mondial est l'atomisation de la société, la fragmentation. En conséquence, dans la Civilisation de l'Arche devrait être relancé à un nouveau niveau de la communauté et l'art, zemstvo, l'auto-organisation coopérative des personnes. Tout cela aboutira à une nouvelle façon de faire de la société et des entreprises, une société de guildes, d'industries, d'ateliers - mais pas de clans dirigés par des oligarques isolés. Le mode de vie oligarchique est par nature les tentacules de la civilisation du déluge, il sert au flux de capitaux et de toute énergie sociale précieuse des colonies vers la métropole parasitaire.

Si la civilisation du déluge alimente les craintes d'une catastrophe écologique comme substitut du Jugement dernier - l'Arche doit remettre à sa place la valeur principale : la vie et le développement humains, et non des gémissements hypocrites et misanthropes au nom de la faune et de l'air pur. Si nous nous éloignons de l'écophilosophie décadente de l'Occident - de nombreuses civilisations et de nombreux peuples seront soulagés d'accepter la nouvelle, proposée par l'arche russe - le programme d'écologie d'équilibre, car le "vert" Rockefeller crée un mal de tête pour tous, en particulier pour les économies en développement actif. C'est aussi la mission de la Russie de libérer le monde de l'ennuyeuse tutelle de Greenpeace et du WWF, de la façon de penser de Greta Tunberg, des machinations des nouvelles énergies et de l'industrie écologique super coûteuse.

Au lieu d'une société de l'information, l'Arche construira la société de la connaissance, fera revivre une culture de masse de la lecture et de l'auto-éducation, et pillera les trésors de la culture mondiale dans ses plus beaux exemples, plutôt que d'encombrer les cerveaux et les âmes avec un profil bas. Il faudra pour cela une alternative technique à l'Internet, le surpasser, une ligne complète de services et de plateformes de base dans les principales langues des alliés de l'Arche, et principalement en russe.

Et ainsi de suite, en fait, à chaque point du programme, nous constatons une poussée fondamentale de l'Arche loin de l'antisystème mondial.

- Ce programme n'est-il pas trop utopique ?

- Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'une utopie slave, mais d'une stricte exigence de temps. Car il y a une guerre hybride en cours. C'est de notre choix que dépendra notre acceptation d'un camp de concentration volontaire, notre intégration dans une "société soumise" globale, "vaches satisfaites de Kurzweil".

Il me semble que le choix de la grande majorité de nos compatriotes est évident. Nous voudrons rester libres - et non pas dans leur conception de la liberté, mais dans la nôtre. Qu'est-ce que j'entends par là ? Par exemple, une question peut se poser : une personne est-elle libre en dehors de la tradition, ou est-elle soumise à une autre forme d'esclavage à des forces et influences non traditionnelles ? C'est plutôt la deuxième. Autre exemple : la liberté des enfants, le soi-disant "sans enfants", c'est la liberté ou pas ? Vivre sans avoir d'enfants (c'est d'ailleurs l'essence de Sodome) ne signifie pas être libre, cela signifie prendre la vie, la consommer, c'est-à-dire en fin de compte ne pas être producteur de vie et de soins pour quelqu'un, mais être dépendant de la source externe de bénéfices. Dans l'optique religieuse, un tel état est compris comme l'esclavage des passions, c'est-à-dire un degré extrême de non-liberté. Mais même dans la logique laïque, une telle personne "libre" est pleine de dépendances, tout comme le parasite n'est pas libre de qui il existe au détriment de qui.

Une personne qui donne naissance et élève des enfants ne verrouille pas l'énergie du flux de la vie, mais la laisse passer, la reproduit, devenant ainsi un conducteur fertile de la vie. Et l'homme qui refuse consciemment de le faire au nom de l'économie de ses propres forces, qui pense que les enfants seront ses "concurrents" pour les ressources, devient une boucle pétillante et fumante de "court-circuit", de vie stagnante.

Le pire dans la civilisation du déluge, c'est qu'ils veulent faire immortaliser cette race humaine stagnante, marécageuse et puante, avec ses passions et ses vices. C'est le rêve des transhumanistes. En vérité, ce serait les morts immortels, les bêtes de leur immortalité...