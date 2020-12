Vladimir Mozhegov : La civilisation entre Dieu et l’anti-dieu. (Club d'Izborsk, 9 décembre 2020)

Vladimir Mozhegov : La civilisation entre Dieu et l’anti-dieu.

9 décembre 2020

https://izborsk-club.ru/20344

Le nouveau livre de Vitaly Averyanov « Civilisation du déluge et de la guerre mondiale hybride », publié dans l'une des filiales de la maison d'édition « Algorithm », est une collection complète d'ouvrages de ces dernières années, réunis par un seul thème clé, qui est indiqué par le titre.

En effet, qu'est-ce que le monde moderne, sinon le monde aussi universel que l'obscure guerre (hybride) ? Le monde de l'information « inonde », dans lequel les restes de culture, de normes morales et de bon sens s'enfoncent ?

Et s'il n'est pas si difficile de le comprendre et de l'imaginer, il n'est pas facile de comprendre le chaos « hybride » du monde moderne. Le livre est appelé à y contribuer.

Vitaly Averyanov, célèbre philosophe et publiciste, l'un des fondateurs du « Club Izborsk » et de la « Doctrine russe », a non seulement une vision large de ce qui se passe, mais aussi une position fondamentale qui donne l'occasion de passer en revue les réalités du « Déluge » et d'évaluer si l'interview est sous forme de légèreté et de vivacité, ou - une étude analytique qui suggère la profondeur et la rigueur. Dans le livre d'Averyanov, une chose complète l'autre, créant (même si elle est quelque peu fragmentaire) une image holistique et convaincante.

Alors, qu'est-ce que la « Civilisation du déluge » ?

Ceci est décrit en détail dans le travail fondamental des experts du Club d'Izborsk, édité par V. Averyanov, « Arche russe. Une stratégie alternative pour le développement mondial ». L’ « Arche russe » est une antithèse de la « Civilisation du déluge », c'est le programme de sortie de l'enfer du mélange multiculturel, de la transhumanisation, de la « nouvelle normalité » et de la « nouvelle éthique », c'est, comme le dit Averyanov lui-même, « une alternative conceptuelle détaillée », le programme de « changement des changements eux-mêmes », en d'autres termes - le programme du salut.

L'un des chapitres centraux du livre (« La civilisation du déluge a déclenché une guerre hybride…") nous parle en détail du projet de civilisation de l'Arche à travers le prisme de la lutte qui est déjà en cours, malgré le fait que l'Arche elle-même n'a pas encore été construite, et que la Russie ne s'est pas réalisée en tant que telle.

Si « Les mondialistes construisent un monde de métropoles « monstrueuses », ... voyez l'espace futur divisé en immenses enclaves technocratiques et le « désert » qui les entoure, « zone d’aliénation", où l'excès ... une partie de l'humanité s'effacera progressivement, alors l'Arche russe "est caractérisée par l'idée d'une urbanisation locale de haute technologie ... Un manoir moderne confortable comme base pour un peuple composé de grandes familles ... Des gens avec un haut degré de complexité interne et une division fonctionnelle du travail … ». Ainsi, le domaine familial plus le relancé « à un nouveau niveau de communauté et d'art, zemstvo, auto-organisation coopérative des personnes », en fait, "une nouvelle manière sociale et corporative, une société de guildes, d'industries, d'ateliers - mais pas de clans" (après tout, à la tête des clans se trouvent des oligarques aliénés) - est la "formule de l'Arche" au niveau de la cellule élémentaire de la société.

Et, bien sûr, son développement : si "la civilisation du Déluge gonfle les craintes de catastrophe écologique comme un substitut du Jugement dernier - l'Arche doit remettre à sa place la valeur principale : la vie et le développement de l'homme ... Un homme qui donne naissance et élève des enfants ne verrouille pas l'énergie du flux de la vie, mais la laisse continuer, la reproduit, devenant un conducteur fertile de la vie.

Le noyau du futur nouveau système mondial capable de s'opposer à la « civilisation du déluge » et à sa « guerre hybride » est, selon V. Averyanov, l'Union des trois puissances - l'Inde, l'Iran et la Russie.

Ce ne sont là que quelques paradigmes de l’ « Arche ».

En détail et avec des chiffres convaincants en main, l'auteur sanctifie les réalités de la « guerre hybride », que la civilisation mène contre le monde traditionnel, particulièrement intensifiée en 2020 : la croissance des craintes de pandémie, la « dictature de la quarantaine », qui a fait s'effondrer les économies nationales de nombreux pays, et, en même temps, a fabuleusement enrichi les sociétés transnationales numériques.

Zuckerberg sur Facebook, Jeff Bezos sur Amazon, Gates et Balmer (Microsoft), Larry Page et Sergey Brin (Google), Bernard Arnault, qui possède tout un bouquet de marques européennes à la mode, sont devenus les leaders absolus pour gagner de l'argent sur la pandémie", note l'auteur. - François Pinault, qui vend des produits de luxe, se distingue des autres entreprises (on voit bien ce que les riches qui ont peur de faire chuter toutes les devises investissent maintenant - dans l'or, les bijoux, les antiquités). Bien qu'en chiffres absolus, la croissance des autres entreprises soit moindre, il existe aussi un secteur numérique dominant : le commerce en ligne et l'industrie informatique".

Au fait, à propos du chiffre - le plus important, du point de vue d'Averyanov, les armes de la « civilisation du déluge » et le front le plus important de la « guerre hybride ». L'année écoulée a clairement montré que nous entrons rapidement dans un monde de nouvelle grande censure et de « transformation rampante de l'espace illusoire de la liberté en un espace de totalitarisme éhonté de l’information » (le chapitre « La liberté de l'Internet s'est dégonflée »).

Un autre ouvrage clé présenté dans le livre, « Zéros d’éternité », porte la conversation à un niveau ontologique fondamental :

« La digitalosphère, avec son code binaire, se distingue comme un adversaire de la Trinité, l'Anti-Trinité. Après tout, le miracle de la descente du Saint-Esprit sur les apôtres s'est manifesté dans les langues de feu et dans le fait que les apôtres eux-mêmes ont soudainement parlé en des langues inconnues auparavant, de sorte que les étrangers qui sont venus chez eux les ont entendues et comprises - chacun dans sa propre langue. C'est ainsi que fonctionne le Saint-Esprit - il est compris et accepté par tous. Dans le monde numérique, c'est l'inverse : le code n'est incompréhensible pour aucun des non-initiés, le nom et la formule secrets du sort sont un chiffre entre les mains des élus… ».

C'est donc bien de cela qu'il s'agit en fin de compte : la lutte d'entités opposées, dont l'une prétend prendre la place de Dieu : « Dieu le Verbe est considéré par les digitalistes comme un gâchis. La Russie, en tant que confesseur de ce Dieu, est un bourreau du monde, un obstacle à son développement normal » ...

La lutte entre Dieu et l'anti-Dieu est le véritable sujet de conversation non seulement dans ce chapitre, mais aussi dans toute l'œuvre créative de Vitaly Averyanov. Et son nouveau livre révèle les réalités géopolitiques actuelles de cette guerre ontologique.

Traduit du russe par Le Rouge et le Blanc.