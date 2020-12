Vladimir Ovchinsky : En Amérique, des appels ont été lancés pour introduire la loi martiale et organiser de nouvelles élections présidentielles. (Club d'Izborsk, 7 décembre 2020)

Vladimir Ovchinsky : En Amérique, des appels ont été lancés pour introduire la loi martiale et organiser de nouvelles élections présidentielles.

7 décembre 2020.

https://izborsk-club.ru/20294

Le 1er décembre, l'avocat de Trump Lin Wood a écrit sur Twitter que l'actuel président américain devrait déclarer la loi martiale et organiser de nouvelles élections. Il a également déclaré que les États-Unis se dirigeaient vers une guerre civile.

Lin Wood a accusé la société de logiciels électoraux Smarmatic, une filiale de Dominion Voting Systems, qui est à son tour responsable des élections américaines, de truquage. M. Wood a déclaré que l'enquête avait déjà produit des preuves tangibles de contrefaçon électronique.

Selon Lyn Wood, de plus en plus d'administrateurs, des employés de Smarmatic, apparaissent qui sont prêts à témoigner de la manière dont les résultats finaux du vote ont été traités numériquement.

Lin Wood a cité des données de journalistes d'investigation indépendants selon lesquelles 75 000 serveurs Dominion aux États-Unis ont été infectés par un logiciel malveillant appelé QSnatch. Lorsqu'un employé de bureau de vote se connecte, le logiciel vole les identifiants des machines de vote infectées, afin que les attaquants puissent se connecter et déplacer les votes.

Lin Wood est cohérent dans ses conclusions. Le 18 novembre, il a interviewé un animateur de radio conservateur, Mark Levin. "Cette élection a été truquée. Donald Trump l'a emporté avec plus de 70 % des voix. Il a probablement obtenu plus de 400 voix. Nous allons aller au fond des choses. La vérité est que Donald Trump a été réélu par notre pays en tant que président pour quatre ans supplémentaires. Tout le monde connaîtra cette vérité", a déclaré l'avocat.

Une interview complète de Wood Levin est extrêmement difficile à trouver dans les réseaux sociaux. Facebook et Twitter effacent avec diligence les messages contenant des liens vers lui, YouTube supprime ses entrées, tandis que Google cache les liens vers des ressources web conservatrices, qui racontent le contenu de la conversation entre Wood et Levin. Selon de nombreuses déclarations de Wood et de ses collègues, il existe des preuves incontestables de la victoire de Trump et de la défaite de Biden.

Le 1er décembre, Lin Wood a partagé un communiqué de presse publié par l'organisation à but non lucratif We the People Convention (WTPC).

Dans le communiqué de presse, le WTPC condamne les socialistes de gauche qui ont ouvertement organisé une tentative de "coup d'État" de quatre ans pour destituer le président officiellement élu. "Il ne fait aucun doute que la tentative de voler les élections est un exemple clair, flagrant et à grande échelle d'une révolte qui nécessite des pouvoirs spéciaux pour défendre le pays", selon le rapport.

Le 1er décembre également, le WTPC a publié une annonce pleine page dans le Washington Times "demandant au président Trump de déclarer la loi martiale limitée pour permettre à l'armée américaine d'observer les nouvelles élections fédérales libres et équitables si les législateurs, les tribunaux et le Congrès ne respectent pas la Constitution.

Comme le suggère la WTPC, pour garantir des élections équitables, seuls des bulletins de vote en papier et aucun ordinateur devraient être utilisés lors des votes répétés. Les votes eux-mêmes doivent être comptés manuellement, les deux parties surveillant le comptage de chaque bulletin. En outre, seuls les électeurs inscrits pourront voter en présentant leur carte d'identité avec photo pour confirmer leur lieu de résidence, etc.

Une façon inédite de s'adresser à la nation

Après de nombreuses déclarations des avocats du président des États-Unis en exercice et sa propre protestation contre les élections volées, Trump s'est soudainement et inopinément adressé à la nation américaine, dans la nuit du 3 décembre. Le discours de 46 minutes du Président a été consacré à la falsification de l'élection présidentielle par des représentants du parti démocratique.

S'exprimant depuis la salle diplomatique, M. Trump a déclaré qu'il s'agissait "peut-être du discours le plus important que j'aie jamais prononcé.

Le discours d'ouverture de M. Trump s'est résumé comme suit :

L'équipe d'avocats de Trump a des preuves irréfutables de fraude électorale. Il y a une énorme quantité d'affidavits sur la fraude de la part des démocrates. Les faits de fraude étaient massifs et variés ;

Les bulletins de vote à distance (par correspondance) ont été envoyés à des personnes décédées au cours des 25 dernières années, et à ceux qui n'en avaient pas besoin - dans le Minnesota, le Michigan et le Wisconsin, déjà lors des élections (ce qui est illégal), les bulletins de vote par correspondance ont été envoyés absolument à tous les électeurs inscrits sur les listes ;

Un très grand nombre de bulletins de vote présentent des preuves de fausses signatures ou ont été signés par des personnes non autorisées. Toutefois, ces bulletins ont été comptés. En Pennsylvanie, au Michigan, au Nevada, en Géorgie, en Arizona et dans la plupart des autres États, n'importe qui pouvait obtenir un bulletin de vote par correspondance et voter sans avoir à présenter une carte d'identité. Aucun de ces États n'exige de preuve de la citoyenneté américaine ;

Dans les États clés (Michigan, Wisconsin), il y a plus d'électeurs inscrits que d'électeurs vivants en âge de voter - les commissions électorales ne peuvent pas confirmer la résidence de plus de 100 000 électeurs, mais refusent d'exclure leur vote des résultats ;

Au cours du processus électoral, un grand nombre de votes déjà disponibles et enregistrés ont inexplicablement disparu du compteur de votes de l'atout et le même nombre est soudainement apparu chez Biden ;

Dans les États où Trump était en tête, les votes pour Biden ont soudainement augmenté en quelques minutes, plusieurs fois (plus de cent mille votes) au-dessus de la moyenne avant et après la pampa. Les commissions électorales ne sont toujours pas en mesure d'expliquer clairement pourquoi cela s'est produit ;

Les observateurs républicains n'ont pas été autorisés à compter les votes. Ils n'ont pas été autorisés à entrer dans les bâtiments où le vote a été compté et les fenêtres ont été recouvertes de boucliers opaques ;

Il y a eu des dizaines de milliers de cas où des personnes, se rendant dans les bureaux de vote, ont soudain découvert qu'elles avaient déjà prétendument voté par correspondance et ne pouvaient donc plus voter ;

Le système de comptage électronique des votes du Dominion, utilisé dans la plupart des États, a la capacité technique de transférer les votes d'un candidat à un autre. De plus, ces systèmes se sont arrêtés la nuit du vote pour revenir, mais avec l'avantage distinct des démocrates ;

Le recomptage des votes en Géorgie ne signifiait rien, car les votes étaient simplement recomptés et leur authenticité n'était pas vérifiée. Les représentants du parti démocratique ont travaillé fébrilement avant les élections pour bloquer légalement les mesures visant à protéger contre la fraude, telles que la vérification de l'authenticité de la signature pour l'identification des électeurs et la confirmation de la citoyenneté ;

La pandémie de coronavirus a été utilisée comme prétexte pour augmenter la possibilité de voter par correspondance, et donc la possibilité de fraude ;

De nombreux électeurs de Pennsylvanie ont reçu deux bulletins de vote chacun par courrier, et de nombreux autres ont reçu des bulletins supplémentaires à des adresses qu'ils n'avaient jamais utilisées pour voter ; dans le comté de Montgomery, en Pennsylvanie, plusieurs électeurs ont reçu des bulletins remplis ;

Dans le Michigan, seuls les démocrates ont reçu une aide pour remplir les bulletins de vote ;

Les fonctionnaires de Detroit (pour la plupart des Afro-Américains peu instruits de la ville) ont demandé aux électeurs de voter pour les démocrates et ont contrôlé qui votait ;

Dans certains bureaux de vote, les mêmes piles de bulletins ont été comptées plusieurs fois ;

Même après le décompte officiel des derniers votes et l'annonce des résultats, des partis entiers sur des dizaines de milliers de bulletins - tous pour les démocrates - se sont rendus dans les bureaux de vote ;

Dans le Wisconsin, le nombre de personnes autorisées à voter à distance (personnes âgées, handicapées) est passé de 70 000 en 2016 à 250 000 ;

Les bulletins de vote pour les républicains ont disparu des boîtes aux lettres ;

Dans les réserves indiennes, ceux qui ont voté pour les démocrates ont reçu des cartes-cadeaux d'une valeur de 250 dollars ;

La plupart des médias refusent de publier les faits de fraude révélés, les ignorant tout simplement. De nombreux tribunaux et juges dans les États démocratiques refusent d'entendre les allégations de fraude.

Donald Trump a déclaré dans un discours nocturne qu'il représente les intérêts de tous les citoyens américains dans son combat. Non seulement ceux qui ont voté pour lui, mais aussi ceux qui ont voté contre lui - ceux qui croient vraiment en l'intégrité du processus électoral américain. Il a exprimé l'espoir que la Cour suprême tirerait les bonnes conclusions des documents de falsification fournis. Selon lui, la fraude électorale est une autre tentative des démocrates pour le destituer de la présidence des États-Unis, au même titre que celles qui ont duré tout le mandat de sa présidence depuis 2016 - accusations de liens avec la Russie, tentatives de mise en accusation, diverses enquêtes sur l'évasion fiscale pour lesquelles les contribuables ont payé 48 millions de dollars et qui n'ont abouti à rien.

M. Trump a déclaré qu'il accepterait de perdre l'élection, mais seulement si l'équité des résultats est assurée. Il a exprimé l'espoir que M. Biden soit également d'accord avec cela.

M. Trump a terminé son discours par les mots suivants : "L'intégrité du système électoral est plus importante pour notre pays que tout ce dont nous avons jamais parlé. Si nous n'éradiquons pas la fraude, la terrible, terrible fraude qui a lieu lors de nos élections de 2020, nous n'avons plus de pays".

Il est naturel que le discours de l'actuel président n'ait pas été favorable aux médias américains, dont la plupart, surtout les grands, sont en opposition avec lui.

Voici quelques exemples de réactions.

Le président des États-Unis a publié "étrange" comme le décrit son Daily Mail, une vidéo de 46 minutes dans laquelle il appelle à "l'annulation des élections".

Dans ses "déclarations longues, incohérentes et sans fondement", le Guardian écrit que le système électoral américain est "attaqué et assiégé de manière coordonnée".

L'essentiel est qu'aucune des publications de la "revue" ne considère les accusations de fraude électorale de M. Trump sur le fond.

Beaucoup de choses étonnantes se passent !

Les publications en langue russe de "Voice of America" (qui, soit dit en passant, appartient au gouvernement américain), "Radio Liberty", British Air Force n'ont rien dit sur le discours nocturne du président américain. C'est une situation sans précédent ; il n'y en a jamais eu d'autre dans l'histoire !

Il fait plus frais que la quarantaine contre la pandémie.

C'est l'ISOLATION DE L'INFORMATION !

Des anomalies électorales dont Trump n'a pas parlé...

En plus de ce que M. Trump a dit dans son discours, les analystes américains attirent l'attention sur un certain nombre d'anomalies électorales "étranges" en 2020, indiquant qu'elles ne sont pas correctes.

1) Biden a perdu dans presque tous les districts dits "de référence" du pays, qui votent généralement pour le vainqueur de la course, et a quand même gagné. Jusqu'à présent, aucun candidat dans l'histoire n'a jamais obtenu un tel succès.

Au cours des dernières années, le résultat des votes dans presque toutes ces circonscriptions a constamment prédit l'issue des élections générales. Trump en a remporté 18, ne perdant que dans le comté de Clallam, dans l'État de Washington. Mais dans l'ensemble, Biden est considéré comme le gagnant.

Biden a gagné dans le comté de Clellam avec une marge de trois points. L'avantage de Trump dans les 18 autres circonscriptions était, en moyenne, de plus de 16 points. Si l'on prend la liste des 58 districts d'exposition qui ont correctement prédit le gagnant depuis 2000, Trump a gagné dans 51 d'entre eux avec un avantage moyen de 15 %, et dans les sept autres, Biden a gagné avec un avantage moyen de 4 %. Autrement dit, le vote dans la grande majorité de ces circonscriptions a également, en théorie, présagé la victoire de Trump, mais un miracle a une fois de plus été accompli pour Biden.

2) Biden a obtenu de moins bons résultats qu'Hillary Clinton il y a quatre ans dans tous les districts urbains du pays, mais l'a dépassée dans les districts urbains de Géorgie, du Michigan, du Wisconsin et de Pennsylvanie, c'est-à-dire là où se décide le sort de la course.

De plus, il a remporté un nombre record de voix, même si les démocrates ont été battus aux élections de la Chambre des représentants, où les républicains ont gagné dans les 27 districts oscillants, et aux élections locales. C'est-à-dire que Biden était complètement absent des "Falds", dans lesquels ses compagnons de parti prennent généralement le pouvoir pour le vainqueur.

Biden a remporté un nombre record de voix lors des élections générales, mais un nombre record de voix lors des primaires, surtout par rapport à Trump. Dans des circonstances normales, Biden aurait perdu la course, mais maintenant ils pensent qu'il est le gagnant.

4. En près d'un siècle et demi, aucun président américain n'a obtenu une deuxième fois plus de voix que la première, et n'a perdu sa réélection. Trump a gagné 10 millions de voix de plus avec un crochet qu'en 2016, mais a quand même perdu.

5. Biden a été le premier candidat en 60 ans à perdre dans l'Ohio et en Floride et à être déclaré vainqueur de la course. Depuis un siècle, les résultats des votes dans ces États ont toujours prédit l'issue des élections présidentielles. Les sondages ont unanimement prédit que Biden gagnerait les deux. Trump a gagné l'Ohio de 8 % et la Floride de plus de 3 %.

Dans des circonstances normales, de tels résultats insondables auraient suscité un énorme intérêt médiatique et généré une controverse sans fin. Mais maintenant, ils ont à peine été mentionnés dans les studios de télévision de Washington et de New York.

La conspiration du silence a également fonctionné ici.

Les crimes contre l'élection continuent de révéler

Déjà après l'allocution de M. Trump, la Géorgie a tenu une audience très médiatisée sur l'affaire de fraude électorale. Ils ont montré une vidéo remarquable provenant des caméras de surveillance du Centre de comptage d'Atlanta.

Les fonctionnaires électoraux ont escorté tous les observateurs pendant la nuit, puis ont sorti de grands sacs de bulletins de vote et les ont accompagnés vers un lieu inconnu.

On sait que tard dans la nuit, dans le comté de Fulton, où entre Atlanta, le décompte des votes s'est soudainement arrêté. Selon la version officielle, il s'agissait d'une rupture de canalisation. Cependant, comme on l'a appris plus tard, il s'agissait d'un faux mensonge et d'une excuse pour expulser les observateurs.

Maintenant, il devient clair, pour quoi exactement il fallait soudainement " fermer” l'élection. Les "mauvais" bulletins de vote ont été emportés de là, qui ont probablement été détruits par la suite.

Le gouverneur géorgien Brian Kemp, qui depuis un mois affirmait que les élections dans son État s'étaient déroulées de la manière la plus honnête, a immédiatement proposé d'organiser un nouvel audit des résultats du vote - le troisième de la liste. Tant que nous ne porterons pas cette affaire devant les tribunaux.

Le secrétariat d'État s’accroche fermement, refusant de reconnaître tout cas de violation.. Après tout, s'ils sont prouvés devant un tribunal et que les résultats des élections sont annulés, ils seront tous, au mieux, licenciés et, au pire, envoyés en prison pour dissimulation et négligence.

Pendant ce temps, il y a une bataille judiciaire tout aussi curieuse au Nevada. Les avocats locaux ont compté 100 000 bulletins de vote non valables. Ils peuvent venir d'autres États (principalement de Californie) et être clandestins. Et 1 500 votes ont été donnés par les morts.

Déjà, quelques procès Trump sur des États comme la Pennsylvanie et le Michigan ont presque atteint la Cour suprême. Il est probable qu'il examine attentivement les scandales électoraux avant le vote du collège électoral, qui aura lieu le 14 décembre.

Révision du Congrès ou nouvelles élections après la loi martiale ?

Bref, Trump n'a pas admis sa défaite, il ne va rien transmettre à personne. Appelle l'autre partie à une "épreuve de force" devant la Cour suprême. Et ce n'est pas tant pour enlever des votes à Biden que pour accrocher certains des votes "en l'air". Et puis, faute de temps pour déterminer si les votes suspendus appartiennent à la même Cour suprême, l'élection sera reportée au Congrès. Et au Congrès, tous les députés ne votent pas, mais deux de l'État, et les républicains en ont plus sous leur contrôle.

En d'autres termes, jusqu'au 14 décembre, il y aura une mastication des thèses, et ensuite la question se posera.

Il s'agit d'une option légale légitime.

Mais Trump a un autre scénario légitime, bien que plus extrême. Par l'imposition de la loi martiale.

La loi martiale est introduite lorsque la guerre commence. Il y a un ennemi et une raison de commencer : l'Iran. Après le récent assassinat de Mohsen Fakhrizade, le directeur du programme nucléaire iranien, et à la veille de l'anniversaire de l'assassinat du général Kassem Suleimani, toute provocation sous le couvert d'un acte de représailles iranien suffit pour commencer à lutter contre cet État.

Puis entre en vigueur la directive présidentielle sur la sécurité nationale et la sécurité intérieure NSPD 51 du 4 mai 2007. Elle permet au président américain d'établir une politique globale concernant les structures et les opérations du gouvernement fédéral en cas de "situation d'urgence catastrophique".

Vladimir Ovchinsky

Vladimir Semenovich Ovchinsky (né en 1955) - criminologue russe bien connu, général de police à la retraite, docteur en droit. Il est un avocat honoré de la Fédération de Russie. Ancien chef du bureau russe d'Interpol. Membre permanent du Club d’Izborsk.

Traduit du russe par Le Rouge et le Blanc.