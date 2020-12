Vladimir Ovchinsky : l'armée secrète d'Obama dans le dos de Biden (Club d'Izborsk, 5 décembre 2020)

Vladimir Ovchinsky : l'armée secrète d'Obama dans le dos de Biden

5 décembre 2020

https://izborsk-club.ru/20373

Le 14 décembre, Joe Biden a reçu les voix nécessaires pour être élu président des États-Unis. Mais qui va vraiment diriger l'Amérique ?

Tout au long de la présidence de Trump, en particulier pendant toute la tourmente de sa destitution, ainsi que pendant les protestations et les pogroms de l'été 2020, de nombreux analystes n'ont pas été dissuadés par le sentiment d'une coordination et d'un contrôle étroits des processus destructeurs en Amérique. Ce sentiment a été particulièrement renforcé lors de la révélation d'une fraude massive à l'élection présidentielle.

Les experts américains dans le domaine de la technologie politique concluent maintenant que l'OFA (Organizing for Action), créé par Barack Obama pendant sa présidence, est au centre du complot contre Trump.

La formation d'un gouvernement de l'ombre et d'une armée de l'ombre

Après la fin de son mandat présidentiel, Obama n'est pas seulement resté à Washington. Alors qu'il était encore président, il a travaillé en coulisses avec ses associés pour créer ce qui allait essentiellement devenir un gouvernement fantôme, non seulement pour protéger son héritage (en termes de décisions prises), qui était menacé par Trump, mais aussi pour saboter l'administration Trump et son populaire programme "America First".

Depuis les premiers jours de la victoire électorale de Trump, Obama s'est consacré à renverser son successeur. Une montagne de preuves de plus en plus nombreuses le montre. "Le but d'Obama", selon un ami proche de sa famille, "est de démettre Trump de ses fonctions, soit par sa démission, soit par sa mise en accusation. La source a également déclaré au journal en 2016 qu'Obama déteste le président Trump et pense que sa présidence est illégitime. "Obama est troublé par la façon dont Trump a détruit son héritage - Obamacare, le filet de sécurité sociale et le tapis d'accueil pour les réfugiés qu'il a installés", a déclaré la source au journal.

Obama ne voulait pas diriger l'opposition à Trump parce qu'il était "fatigué et épuisé". Mais Valerie Jarrett, sa conseillère principale, l'a convaincu que c'était la seule façon de sauver son héritage. Selon une source : "Obama ne prend pas de décisions sans elle", et il a maintenant accepté son nouveau rôle, menant une campagne pour saboter l'administration.

Michelle Obama et Jarrett ont travaillé ensemble sur une stratégie visant à renverser Trump. L'ancienne première dame et la Fondation Obama ont des bureaux dédiés dans le manoir*, tout comme Jarrett.

Obama exécute ses plans par l'intermédiaire d'un réseau d'associations de gauche dirigé par Organizing for Action, ou OFA, qui est issu de son groupe de campagne, Organizing for America.

Cela a donné à Obama une armée virtuelle de militants et d'organisateurs à sa disposition. Les registres fiscaux fédéraux montrent que l'OFA compte 32 525 bénévoles dans tout le pays. 25 000 autres ont été activement formés.

L'OFA compte plus de 250 bureaux dans tout le pays. L'OFA est connecté à la base de données de la campagne électorale 2012 d'Obama, qu'il utilise pour rallier l'opposition à Trump et obtenir des voix pour les candidats démocrates.

L'OFA est enregistré en tant qu'organisme de protection sociale à but non lucratif qui n'est pas tenu de divulguer le nom de ses donateurs. L'OFA a recueilli des centaines de millions de dollars en dons et subventions.

Les volontaires de l'OFA sont des organisateurs professionnels qui ont suivi un programme de formation de six semaines comprenant des tactiques de campagne. L'OFA est dirigé par d'anciens responsables et collaborateurs d'Obama.

L'OFA a prévu d'organiser 400 rassemblements dans 42 États en 2017 contre la tentative de Trump d'abroger Obamacare. Obama a soutenu les manifestations anti-Trump. Il a fait l'éloge des manifestations anti-Trump lors de l'élection de 2016.

Et après l'élection, il a personnellement rallié les "troupes" de OFA pour défendre son héritage lors d'une conférence téléphonique. "C'est le moment de s'organiser", a-t-il déclaré. - Ne vous morfondez donc pas sur les résultats des élections".

Après la victoire de Trump, Obama a également promis aux militants de l'OFA qu'il les rejoindrait bientôt dans la bataille. "Comprenez que je vais être limité dans ce que je fais avec vous tous jusqu'à ce que je redevienne un citoyen privé, mais ce n'est pas si loin", a-t-il dit. - « Vous allez me voir au début de 2017 et nous serons en mesure de commencer à préparer toutes sortes de bonnes choses. »

L'OFA est affilié à des groupes radicaux financés par le milliardaire George Soros.

L'OFA a organisé une formation en ligne pour les manifestants. Pour ce faire, l'OFA a distribué un manuel de formation pour les militants anti-Trump. Le manuel conseille notamment aux manifestants de se disperser par deux pour faire croire que toute la salle est opposée aux positions républicaines. Il y est dit : "Cela contribuera à renforcer l'impression d'un large consensus". Elle encourage également à poser des questions "hostiles" tout en "se tenant fermement au micro" pour huer bruyamment tout politicien du Parti républicain. Le manuel conseille aux manifestants d'envoyer des vidéos aux médias locaux et fédéraux : "Les conversations indésirables enregistrées sur vidéo pourraient avoir des conséquences dévastatrices pour les législateurs républicains", selon le manuel, "si elles sont diffusées par les médias sociaux et utilisées par les médias locaux et nationaux.

Les manifestants avaient également pris d'assaut les bureaux des districts républicains à l'époque, en 2016-2017. La députée californienne Dana Rohrabacher a accusé une foule d'activistes anti-Trump d'avoir renversé un employé républicain de 71 ans dans un bureau du sud de la Californie qui avait perdu connaissance à cause de cela.

L'animateur du talk-show Rush Limbaugh s'est déclaré convaincu que l'ancien président et les membres du Parti démocratique étaient derrière les manifestations parce qu'ils semblaient trop organisés et professionnels pour être des éclairs de mécontentement populaire. "Obama. Je suis sûr qu'il s'agit de l'argent de George Soros ici", a-t-il déclaré. - Ils discutent également de la manière de jouer le jeu avec les médias et démontrent que les médias ne sont pas si difficiles à convaincre. Les médias sont de leur côté".

Trump a convenu en 2016-2017 qu'Obama était probablement à l'origine des protestations. "On ne sait jamais exactement ce qui se passe dans les coulisses", a-t-il dit. "Vous savez, vous avez probablement raison ou vous avez probablement raison, mais on ne sait jamais. Non, je pense que le président Obama est derrière tout cela parce que son peuple est certainement derrière. Les Hedge funds et Hollywood l'aident (Obama), il a donc de l'argent et de la propagande de son côté".

Martin Armstrong, dont la société Armstrong Economics commente un large éventail de questions au-delà de l'économie, notamment l'histoire, le réchauffement climatique, l'immobilier et les événements mondiaux, a expliqué qu'Obama "essaie délibérément de provoquer un soulèvement et qu'il prend lui-même le parti démocrate à part parce qu'il n'est pas d'accord avec son programme".

L'OFA travaille avec la Fondation Obama, dirigée par l'ancien directeur politique d'Obama, et le Comité national de redécoupage électoral démocrate, ou NDRC, créé par l'ancien procureur général sous Obama, Eric Holder, pour redécouper les districts dans un sens plus favorable aux démocrates afin d'augmenter leur nombre au Congrès.

L'administration Obama a clairement espionné la campagne présidentielle et l'équipe de transition de Trump. Le sénateur Orrin Hatch, du R-Utah, s'est dit préoccupé par l'ampleur de la surveillance, mais n'a pas été très surpris car il "soupçonnait qu'ils allaient le faire de toute façon".

Dans les derniers jours de la présidence Obama, certains responsables de son équipe à la Maison Blanche ont essayé de diffuser des informations dans tout le gouvernement sur les efforts russes pour saper l'élection présidentielle et sur les contacts possibles entre les associés du président Donald Trump et les Russes.

Une des "grenades" posées par Obama a fait exploser Michael Flynn, mais la véritable cible était Trump.

Soros et Obama sont tous deux responsables de l'incitation aux émeutes raciales. Soros finance, Obama organise et exécute les incidents nécessaires pour créer les plates-formes nécessaires aux troubles civils et aux émeutes. Le vaste réseau d'organisations d'Obama, Organizing for Action (OFA), est le principal bureau administratif qui dirige les manifestations non seulement aux États-Unis, mais aussi dans le monde entier pour le BLM et l'ANTIFA, qui sont des organisations qui fournissent des fantassins dans la rue.

IMPORTANT :

La Fondation Obama a tweeté sur George Floyd le 17 mai 2020, environ 8 jours avant sa mort. Cela prouve que Barack Obama a planifié l'incident de Floyd pour alimenter les tensions raciales par des protestations et des émeutes.

La carte de visite qui relie ANTIFA et BLM à Obama est leur désir de détruire tous les monuments et statues représentant l'histoire et le patrimoine américains, effaçant ainsi toute trace du passé de l'Amérique. Ces actions des deux organisations terroristes sont une indication éloquente que Barack Obama est leur fondateur, leur directeur et leur chef.

Le plan visant à exploiter la discorde raciale a été élaboré par Obama avec l'aide de Valerie Jarrett lors de réunions avec Black Lives Matter à la Maison Blanche en 2015.

Et en 2008, Barack Obama, alors candidat à la présidence, a déclaré : "Nous ne pouvons pas continuer à compter sur notre armée pour atteindre nos objectifs de sécurité nationale. Nous devons avoir une force de sécurité nationale civile - une force qui soit aussi forte, aussi puissante et aussi bien financée".

L'OFA Washington Community Action Network et d'autres organisations de gauche ont contribué à créer la fausse idée que ces protestations sont les actions spontanées de jeunes électeurs en colère et effrayés, opposés à un système qu'ils considèrent comme leur cible. En fait, ce sont les organisations de gauche qui sont à l'origine de ces "protestations" qui ciblent les participants.

Le partenariat de l'OFA avec un groupe appelé Knights for Socialism (Chevaliers pour le socialisme) est particulièrement inquiétant, car il a commencé à apprendre aux enfants à chanter « Kill Trump ! » tout en frappant des images du 45e président des États-Unis avec des battes de baseball.

Dédicace à Lucifer.

Saul Alinsky et ses méthodes et sa philosophie de "l'organisation communautaire" ont eu un profond impact sur Barack Obama et Hillary Clinton, en façonnant leur personnalité et leur vision du monde. Cette influence a été désastreuse pour l'Amérique.

Peu connu en URSS et en Russie, le livre d'Alinsky "Rules for Radicals", publié en 1971, a toujours un impact énorme sur de nombreuses personnes aux États-Unis.

Hillary Clinton, qui, comme Alinsky, est originaire de Chicago, a même écrit sa thèse à ce sujet au Wellesley College. Elle l'a interviewé personnellement pour ses recherches. Après avoir terminé sa thèse, Alinsky lui a proposé un emploi dans son organisation, mais elle a refusé.

Quant à un autre habitant de Chicago, Barack Obama, il a travaillé directement pour les organisations d'Alinsky après sa mort et a dirigé des séminaires sur les tactiques et la méthodologie d'Alinsky à Chicago même.

Quelle est l'essence des "enseignements" d'Alinsky ? Dans son ouvrage majeur, Rules for Radicals, il plaide de façon "convaincante" pour l'abandon de la morale et de l'éthique comme obstacles au succès politique.

Pour Alinsky, comme pour Barack Obama et Hillary Clinton, la morale et l'éthique empêchent le monde d'être ce qu'il "devrait être".

A qui Alinsky a-t-il dédié "Rules for Radicals" ? Lucifer !!!

En tant que champion de l'immoralité et du rejet de l'éthique, Lucifer est le modèle parfait de destructeur pour l'activiste Alinsky.

Le fait que les principaux dirigeants politiques américains de la présidence Obama aient adopté cet ensemble de tactiques immorales dans un but de gain politique explique une grande partie de ce qui s'est passé et continue de se passer en Amérique.

Il n'est pas surprenant que des dizaines de milliers de militants d'Obama aient été profondément impliqués dans des fraudes électorales et d'autres pratiques malveillantes lors de l'élection présidentielle américaine de 2020.

De nombreux Américains ont lu les livres d'Alinsky et comprennent ses méthodes. Ce sont des textes fondateurs de l'opposition existentielle à l'existence des États-Unis sous sa forme actuelle.

Le problème avec la méthode d'Alinsky est que la fin est amorphe. Le but ultime du jeu est de gagner du pouvoir, mais on ne dit pas grand-chose sur ce qu'il faut faire de ce pouvoir une fois acquis. L'essence de la méthode d'Alinsky est la destruction du "système" qui permet l'inégalité des richesses. Il n'y a pas de discussion sur ce qui pourrait remplacer ce système une fois qu'il est perturbé. En substance, la lutte pour le pouvoir est l'essence de la théorie d'Alinsky, et ce qu'il faut faire du pouvoir une fois obtenu est une toute autre affaire.

Deux semaines à peine avant sa mort en 1972, Alinsky a accordé une remarquable interview au magazine Playboy. Bien que cette interview ne soit pas très connue, elle donne un aperçu approfondi d'Alinsky, de ses objectifs et, surtout, de sa profonde aliénation des concepts de décence, d'éthique et de moralité.

David Horowitz a publié un petit pamphlet informatif sur Alinsky et les règles pour les radicaux. Horowitz comprend ce que beaucoup ne comprennent pas : Alinsky était un nihiliste.

Il prêche une agitation politique immorale, qui semble être quelque chose de positif, mais qui en réalité vise à la destruction.

Toute organisation qui permet à un groupe de personnes d'avancer aux dépens d'un autre, selon Alinsky, doit être renversée - même si ceux qui y progressent le font grâce à un travail honnête et acharné et à leur talent. Certaines citations de cette interview méritent d'être citées.

"Le désespoir est présent ; nous devons maintenant intervenir et frotter les plaies du mécontentement, les encourager à opérer des changements sociaux radicaux. Nous leur donnerons les moyens de participer au processus démocratique, nous leur donnerons un moyen d'exercer leurs droits de citoyens et nous riposterons à l'establishment qui les opprime au lieu de succomber à l'apathie. Nous commencerons par des questions spécifiques - impôts, emploi, questions de consommation, pollution - puis nous passerons à des questions plus importantes : "pollution" au Pentagone et au Congrès et dans les salles de conseil des méga-corporations. Une fois que vous aurez organisé les gens, ils passeront d'un problème à l'autre pour atteindre le but ultime : le pouvoir du peuple".

"Toute vie est une guerre, et c'est la lutte constante contre le statu quo qui anime la société, stimule de nouvelles valeurs et donne aux gens un nouvel espoir de progrès ultime. La lutte elle-même est une victoire".

Il s'agit essentiellement d'un concept anti-révolutionnaire. L'idée de la lutte pour le bien de la lutte elle-même est moralement corrompue. Mais le terme "dépravé" n'embarrasserait pas Alinsky, car il prône le rejet de la moralité. L'amoralité est fondamentale pour Alinsky et ses disciples ; une idéologie qui justifie le rejet de la moralité et de l'éthique plaît à beaucoup. "Intégrité ? Quelle merde !"

"L'histoire est comme un bâton de révolutions ; le flambeau de l'idéalisme est porté par un groupe de révolutionnaires jusqu'à ce qu'il devienne lui aussi un établissement, puis le flambeau est repris et porté à l'étape suivante de la course par une nouvelle génération de révolutionnaires. Le cycle continue et, à mesure que les valeurs d'humanisme et de justice sociale épousées par les rebelles prennent forme, changent et sont lentement introduites dans l'esprit de tous les gens, même si leurs défenseurs vacillent et succombent au déclin matérialiste du statu quo dominant".

L'expérience de la mafia au cœur des protestations

Alinsky a grandi à Chicago dans une famille juive très pauvre au début du XXe siècle. Il a écrit qu'il avait "abandonné l'habitude" du judaïsme dès son plus jeune âge, mais il a toujours dit qu'il était "juif". Voyant la corruption à Chicago à l'époque et le statut de héros qu'Al Capone et ses agents essayaient d'obtenir, Alinsky s'est donné pour mission de s'associer avec eux. A l'époque, il ne voyait aucune différence entre les criminels de Capone et les fonctionnaires corrompus de la ville de Chicago. Il a réussi à devenir un compagnon fiable de la mafia pendant "deux ans". En fait, l'influence du gang de Capone sur Alinsky a été importante et a duré plus de deux ans.

"Il m'a présenté Frank Nitti, le numéro deux de Capone et qui contrôle réellement la mafia. Je l'ai appelé professeur et je suis devenu son apprenti. Les gars de Nitti m'ont emmené partout, m'ont montré toutes les opérations de la mafia, des usines à égrener, des bordels et des bookmakers aux entreprises légitimes qu'ils commençaient à reprendre. Après quelques mois, j'ai appris comment fonctionnait Capone". L'auto-identification par Alinsky de Frank Nitti, le tueur de la mafia, comme son "professeur" est très importante. Rétrospectivement, Alinsky a beaucoup appris sur la pression et l'intimidation de ses amis de la mafia de Chicago.

La mise en décharge des monuments américains et la théorie d'Alinsky

La négation de l'histoire est une composante importante de la négation de l'éthique et de la morale. Alinsky écrit dans une dédicace à Lucifer que l'on ne peut pas connaître l'histoire : "Qui devrait savoir où la mythologie se termine et où l'histoire commence - ou ce qui est quoi..."

Sans archives historiques fiables, il est impossible de tirer des leçons des événements passés et on ne peut se fier aux connaissances antérieures. Le résultat du déni de l'histoire est un déni de l'apprentissage car, selon Alinsky, on ne peut faire confiance à aucune connaissance existante. La négation de la capacité des gens à acquérir des connaissances et une compréhension à partir des sources d'information existantes est une composante du nihilisme.

Cela laisse l'avenir ouvert aux radicaux et aux destructeurs - tels qu'Alinsky - qui ont définitivement rompu avec le passé.

Ainsi, les institutions de la société, les anciennes institutions sur lesquelles la société et la morale sont construites, sont illégitimes et sujettes à la destruction.

Sans la connaissance des concepts d'Alinsky, il est difficile de comprendre la destruction massive des monuments, la haine de sa propre histoire qui s'est manifestée en Amérique (et pas seulement) en 2020.

Le rejet de la morale et de l'éthique tout en embrassant un pragmatisme total pour parvenir au pouvoir est caractéristique du Lucifer "radical" si respecté par Alinsky. Pour Alinsky, peu importe que Lucifer soit l'incarnation de l'idée du mal et de l'opposition au bien ; ce qui compte, c'est qu'Alinsky considère Lucifer comme efficace. "Les trains roulent toujours à l'heure lorsque Satan est en charge de la représentation." L'efficacité et la réussite sont distinctes des questions de moralité et d'éthique. Le succès est sa propre moralité pour Alinsky et ses disciples.

La morale et l'éthique n'ont aucune valeur pour les "radicaux" qui veulent renverser les institutions de la société et sauver le monde. Alinsky était un utopiste visionnaire qui a tourné son formidable intellect vers la destruction du design et a supprimé la moralité de l'équation à des fins opérationnelles. Il ne peut y avoir de place pour la moralité et l'éthique lorsque le monde doit être transformé en utopie - pour Alinsky et ses disciples, ce but transcende même tout "être suprême" et la moralité et l'éthique qui pourraient découler d'un tel être.

En fait, ce rejet de la moralité acceptée signifie que tout est acceptable : toute "action" est acceptable tant qu'elle détruit ou sape le "statu quo" et conduit à un "changement". Il s'agit d'une anti-stabilité radicale au nom de l'utopisme.

La "philosophie" d'Alinsky est incroyablement dangereuse car elle exalte la "lutte" et le "changement" sur l'humanité, les individus et les institutions qui, bien qu'ils puissent être imparfaits (mais peuvent être améliorés), doivent être détruits simplement parce qu'ils sont des institutions. C'est l'anti-intellectualisme et la négation du contexte et de l'histoire qui mènent à ce qui ne peut être qu'une agitation, un conflit et une destruction sans fin. C'est une philosophie du grand vide cosmique dans lequel la stabilité et la qualité sont attirées à jamais, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la "lutte".

Les utopistes se considèrent au-dessus de la morale et de l'éthique car il ne peut y avoir de plus grand objectif que celui de créer l'utopie.

Il est facile de comprendre la brutalité des utopistes envers leurs ennemis.

"L'ardent défenseur de la liberté révolutionnaire est toujours le premier à détruire les droits et même la vie de la prochaine génération de rebelles.

Mais la reconnaissance de ce fait n'est pas une cause de désespoir. Toute vie est une guerre, et c'est la lutte constante contre le statu quo qui anime la société, stimule de nouvelles valeurs et donne à l'homme un nouvel espoir de progrès ultime".

Que nous réserve l'avenir ?

Nous vivons une époque de bouleversements intérieurs sans précédent, non pas à cause de circonstances ou de conflits internationaux, mais parce que les dirigeants américains postmodernes influencés par Alinsky croient que les conflits et les luttes sont la voie de l'évolution humaine.

Croire dans cette situation que le remplacement de Trump par Biden ne change rien à la situation mondiale, c'est se faire des illusions. Si un Biden fantoche est dirigé par un groupe de satanistes dirigé par Obama, la Russie et le monde entier seront confrontés à ce qui pourrait être la période la plus difficile depuis la Seconde Guerre mondiale.

Vladimir Ovchinsky

Vladimir Semyonovich Ovchinsky (né en 1955) est un célèbre criminologue russe, major général de police à la retraite, docteur en droit. Avocat honoré de la Fédération de Russie. Ancien chef du bureau russe d'Interpol. Membre régulier du Club d'Izborsk.

Traduit du russe par Le Rouge et le Blanc.

* Ndt: « Manoir: expression russe: entendre le centre décisionnel géographique d’Obama, domicile ou bureaux admistratifs.