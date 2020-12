Vladimir Ovchinsky : l'équipe d'Obama passe à l'offensive (Club d'Izborsk, 21 décembre 2020)

Vladimir Ovchinsky : l'équipe d'Obama passe à l'offensive

21 décembre 2020

https://izborsk-club.ru/20397

Comme prévu, l'équipe de l'ancien président américain Barack Obama, sans même attendre l'investiture de Joe Biden, commence à dicter ses exigences dans les principaux domaines de la politique intérieure et étrangère.

Le 18 décembre, la publication en ligne The Insider (qui a récemment publié certains des plus scandaleux reportages d'investigation sur la Russie, notamment le plus médiatisé sur l'empoisonnement de Navalny) a publié une interview de l'ancien assistant spécial du président Barack Obama pour les affaires de sécurité nationale et directeur du bureau Russie et Eurasie au Conseil national de sécurité, de l'ancien ambassadeur des États-Unis en Russie, de l'architecte du "reset" États-Unis-Russie et maintenant du professeur Michael McFaul de l'université de Stanford.

Cet entretien contient essentiellement des idées conceptuelles pour la déstabilisation systématique de la Russie.

Ils se résument à ce qui suit.

1. Biden, contrairement à Trump, doit rendre à la politique étrangère américaine dans son ensemble des orientations morales et fondées sur des valeurs. Et cela aura des implications concrètes sur les relations des États-Unis avec la Russie, notamment en ce qui concerne l'empoisonnement de Navalny.

2. Biden connaît très bien la région - plus que tout autre président précédent. Et pour cette raison, l'attention de la Maison Blanche sera redirigée de Moscou vers d'autres pays de la région.

Il y aura davantage d'engagements diplomatiques avec les pays que les États-Unis ont négligés pendant l'ère du Trump. Bien sûr, en haut de cette liste se trouve l'Ukraine. L'équipe de Biden va essayer d'établir des liens plus intenses avec elle. Et c'est nécessaire car les développements y sont inquiétants.

Les mêmes activités seront intensifiées en Géorgie, en Arménie, au Belarus et en Ouzbékistan. Une plus grande implication des États-Unis dans la région enverra non seulement un bon signal aux gouvernements et aux sociétés locales, mais aussi à Poutine, pour leur montrer que nous n'avons pas "abandonné" la région.

Les États-Unis et les pays européens devraient être plus actifs dans la résolution de l'impasse au Belarus. Il y aura plus de pression, y compris des sanctions. Une transition qui permettrait une nouvelle direction du pays sans Loukachenko devrait être facilitée.

3. Biden poursuivra une stratégie visant à contenir "le comportement belliqueux de Poutine à l'étranger". Et en même temps, si l'Amérique elle-même se montre intéressée, il y aura un engagement très concret sur un nombre limité de sujets qui lient la Russie et les États-Unis. En haut de cette liste, il y aurait le contrôle des armes.

4. Le président Trump n'a pas une seule fois en quatre ans soulevé les questions de la démocratie, des droits de l'homme et de l'État de droit en Russie. Cela n'a pas du tout été à son ordre du jour. Il faut que cela change. Elle est déjà en train de changer. Même en tant que candidat et déjà président élu, Biden et son équipe ont commencé à parler de ces choses.

D'autres sanctions suivront. Les États-Unis ont adopté la loi Magnitsky, qui donne au président le pouvoir d'imposer des sanctions à ceux qui violent les droits de l'homme. Elles seront actives dès le début de la nouvelle administration en janvier.

Lorsque McFaul était ambassadeur, la loi Magnitsky a eu un impact énorme sur l'élite économique qui ne voulait pas être associée au gouvernement parce qu'elle craignait de ne plus pouvoir aller en vacances en Italie ou en France ou de ne plus pouvoir voyager dans les Caraïbes parce que des sanctions la suivraient partout. L'utilisation de ce mécanisme va donc se poursuivre.

5. Il est prévu d'aller encore plus loin - de suspendre le travail (l'adhésion) de la Russie à Interpol. Interpol est une organisation au sein de laquelle les "pays respectueux des lois" ( ???) coopèrent pour appréhender les criminels. Selon l'équipe d'Obama, le gouvernement russe utilise Interpol à ses propres fins politiques. Plus précisément, contre Bill Browder. En outre, les dirigeants russes, selon eux, ne respectent pas l'État de droit dans leur propre pays. Ils estiment donc que la Russie ne devrait pas rester membre d'Interpol.

6. L'équipe Biden ne s'engagera pas dans une escalade de la confrontation. Personne ne veut entrer en guerre avec la Russie. Éviter un scénario qui peut mener à la guerre est une partie très importante du travail diplomatique. C'est pourquoi la tâche consiste à établir des liens diplomatiques avec les rivaux.

Cela dit, l'équipe Biden/Obama évalue très sobrement "les dommages que les politiques belligérantes de Poutine font à l'étranger".

7. Sur la base des orientations conceptuelles de la nouvelle équipe politique américaine, les choses ne changeront en Russie que si les Russes eux-mêmes commencent à faire quelque chose (en d'autres termes, si des mécanismes sont créés pour aider l'opposition et le mouvement de protestation en Russie - V.O.).

8. Mais les États-Unis peuvent encore faire certaines choses. Tout d'abord, pour dire la vérité sur les droits qui sont violés (activation de la guerre de l'information - V.O.). Par conséquent, les médias indépendants seront soutenus.

La Russie dispose d'"excellents journalistes indépendants". Beaucoup d'entre eux vivent déjà en exil. Et les États-Unis peuvent aider à construire l'infrastructure des médias indépendants mondiaux.

9. Le département d'État ne financera pas directement les organisations non gouvernementales dans d'autres pays. Cela les rend effectivement "souillées" aux yeux des autorités locales. Cela leur fait plus de mal que de bien. Au lieu de cela, il y aura davantage de soutien à l'infrastructure mondiale des médias indépendants et aux fondations d'ONG qui fournissent ce soutien, par opposition au financement direct du gouvernement américain.

10. L'administration Biden devrait prolonger START-3 avant son expiration en février 2021. Elle devrait être prolongée non pas d'un ou deux ans, mais de cinq ans. Cela est également important pour les dirigeants russes.

Ensuite, il doit y avoir un nouveau cycle de discussions sur la stabilité stratégique. Il doit être élargi pour inclure les négociations sur les nouveaux vecteurs, nucléaires et non nucléaires. Et aussi sur les armes nucléaires non stratégiques que possèdent les États-Unis et la Russie. Ces discussions prendront beaucoup de temps - des années.

Il n'y aura pas de nouvelle "réinitialisation" dans les relations américano-russes. La "réinitialisation" n'a pas été créée pour améliorer les relations avec la Russie. Il était nécessaire de signer un nouveau traité START-3, de négocier de nouvelles sanctions contre l'Iran, de négocier les moyens d'approvisionner les forces internationales en Afghanistan via le territoire russe, de négocier l'adhésion de la Russie à l'OMC. Il s'agissait d'objectifs très spécifiques.

Mais la liste des sujets sur lesquels les États-Unis peuvent coopérer avec la Russie est beaucoup plus courte aujourd'hui qu'en 2009.

Le "gouvernement fantôme" d'Obama et l'équipe de politique étrangère de Biden, qui est également composée de membres du peuple d'Obama, ne cachent pas leurs objectifs destructeurs. La position selon laquelle "rien ne changera dans les relations avec l'Amérique" et "les relations entre les pays ne seront pas pires que pendant l'administration Trump" ne résiste pas à la critique.

La différence est que la confrontation de l'administration Trump a largement reposé sur des sanctions, tandis que l'administration Biden prépare activement une autre "révolution des couleurs" en Russie.

Vladimir Ovchinsky

Vladimir Semyonovich Ovchinsky (né en 1955) est un célèbre criminologue russe, major général de police à la retraite, docteur en droit. Avocat honoré de la Fédération de Russie. Ancien chef du bureau russe d'Interpol. Membre régulier du Club d'Izborsk.

Traduit du russe par Le Rouge et le Blanc.