Vladimir Ovchinsky : la principale tromperie de 2020 (Club d'Izborsk, 31 décembre 2020)

Vers 22h30 le soir des élections, les travailleurs électoraux et les observateurs ont été informés qu'en raison d'une rupture de la conduite d'eau dans le bâtiment, ils devaient rentrer chez eux pour la nuit et ne pas revenir avant 8h30 le lendemain matin, jusqu'à ce que le décompte des voix, qui avait soi-disant été suspendu pour la nuit, reprenne. Vers 22h50, tout le monde a quitté les lieux, à l'exception de quatre membres du personnel démocrate qui sont restés au bureau de vote. Une fois tous les autres rentrés chez eux, ces quatre-là ont immédiatement sorti quatre grandes boîtes à roulettes de sous une longue table (une nappe noire posée sur le sol les cachait). Les boîtes ont été remplies d'environ 6 000 bulletins par boîte. Et les quatre autres membres du personnel électoral ont continué à les compter jusqu'à environ une heure du matin - sans la présence d'observateurs républicains. De plus, il a été confirmé par la suite qu'il n'y avait pas de rupture de conduite d'eau dans le bâtiment. Ce n'était qu'un prétexte bidon destiné à éliminer les non-démocrates participant aux sondages d'opinion.

Curieusement, Trump aurait pu perdre les élections même si les républicains ont remporté les 27 élections législatives, ce que les analystes politiques ont qualifié d'"égalité" dans leur analyse de l'élection de 2020. De plus, les démocrates n'ont pas pu renverser un seul siège républicain à la Chambre des représentants. Et dans le New Hampshire, les républicains ont pris le contrôle de la Chambre et du Sénat de l'État, qui étaient fermement entre les mains des démocrates avant cette élection.

Le président Trump a reçu plus de votes que tout autre président en exercice qui se présente à sa réélection et a augmenté son total pour 2016 de 11 millions de votes, la troisième plus grande augmentation jamais réalisée par un président en exercice. En revanche, le président Obama a remporté sa réélection en 2012 avec 3,5 millions de voix de moins qu'en 2008.

Tard dans la nuit du 3 novembre 2020, le président Trump a devancé Biden avec environ 100 000 voix dans le Wisconsin, 300 000 voix dans le Michigan, 300 000 voix en Géorgie et 700 000 voix en Pennsylvanie. Puis, soudainement, les quatre États ont suspendu leur décompte des voix presque simultanément. Tôt le lendemain matin, le Wisconsin s'était rangé aux côtés de Biden par des votes, suivi peu après par le Michigan. Quelques jours plus tard, la Géorgie et la Pennsylvanie ont suivi le mouvement.

La Pennsylvanie, la Géorgie, le Michigan, le Wisconsin et l'Arizona ont violé les dispositions de la Constitution des États-Unis qui autorisent les assemblées législatives des États à adopter leurs propres lois électorales pour chaque État. Parce que les changements ont été apportés à leurs systèmes électoraux non pas par le corps législatif de l'État, mais par d'autres fonctionnaires de l'État.

Il y a plus d'un an, les démocrates ont intenté environ 300 procès dans des dizaines d'États (principalement tous les États clés) afin de modifier les lois et les règles électorales de manière à ce que les candidats démocrates en bénéficient. Par exemple, ils ont cherché à :

Dans les mois qui ont précédé la course à la présidence de 2020, le personnel de Biden a réuni une équipe de 600 avocats et plus de 10 000 bénévoles qui se sont rendus dans chaque État pour "abroger les réglementations locales qui ne garantissent pas de manière adéquate l'accès au vote".

Pour Noël et le Nouvel An, Trump s'est rendu dans sa propriété de Mar-a-Lago en Floride.

Que s'est-il passé en Pennsylvanie ?

Environ 165 412 bulletins de vote par correspondance et par correspondance demandés au nom d'électeurs républicains inscrits en Pennsylvanie n'ont jamais été comptés par les compteurs.

Stephen Miller, professeur de mathématiques au Williams College, spécialisé dans la théorie analytique des nombres, a analysé les données et a conclu sous serment que (a) le nombre de bulletins "demandés au nom d'un Républicain enregistré par une autre personne (ces bulletins étaient compris entre 37 001 et 58 914" et (b) le nombre de "bulletins républicains que le demandeur a retournés mais qui n'ont pas été comptés était compris entre 38 910 et 56 483".

La déclaration sous serment allègue que les travailleurs électoraux en Pennsylvanie ont reçu l'ordre de distribuer des bulletins de vote sans nom à des personnes choisies au hasard dans tout l'État. En conséquence, des milliers d'habitants de Pittsburgh qui se sont présentés pour voter en personne se sont fait dire que, selon les registres officiels, ils avaient déjà voté.

Au moins 1 400 électeurs et électeurs absents de Pennsylvanie ont indiqué leur adresse personnelle comme étant celle d'un bureau de poste, d'un service UPS ou d'un service FedEx, en déguisant les numéros de boîtes en "appartement", "condo", "appartement", etc.

En Pennsylvanie, plus de 51 000 bulletins de vote par correspondance et par correspondance ont été marqués comme retournés un jour seulement après avoir été distribués par les responsables des élections, ce qui est quasiment impossible. Près de 35 000 bulletins de vote supplémentaires postaux et absents ont été marqués comme retournés le jour même de leur envoi, et 23 000 autres avaient une date de retour antérieure à la date d'envoi. En outre, il a été noté que plus de 43 000 bulletins de vote par correspondance et par correspondance ont été retournés deux jours seulement après leur envoi, ce qui continue de représenter un délai de traitement improbable. En outre, plus de 9 000 bulletins de vote par correspondance et par correspondance n'avaient pas de date d'envoi du tout.

Greg Stenstrom, observateur républicain du comté de Delaware, en Pennsylvanie, expert en fraude à la sécurité, a déclaré à une commission sénatoriale républicaine de politique, lors d'une audition, que 47 cartes USB contenant les résultats du sondage avaient disparu sans explication. Il a également déclaré avoir été témoin d'au moins 24 fois où des données provenant de cartes USB ont été téléchargées dans des machines à voter sans la supervision d'un observateur.

L'informateur Jesse Morgan, qui a travaillé comme chauffeur de camion pour un sous-traitant de l'USPS, dit avoir conduit un camion rempli de plus de 288 000 bulletins de vote de Bethpage, New York, à Lancaster, Pennsylvanie, le 21 octobre, transportant ainsi illégalement des bulletins de vote à travers les frontières de l'État.

Des employés des postes de trois villes de Pennsylvanie ont témoigné par écrit que divers bureaux de poste ont illégalement rempli des bulletins de vote rétroactivement et ont ordonné que le courrier de M. Trump soit placé dans la poubelle "Undeliverable Bulk Business Mail", tout en soulignant que le courrier de M. Biden devait être livré à temps.

Richard Hopkins, employé de la poste de Pennsylvanie, a déclaré à James O'Keefe, de Project Veritas, que le directeur des postes du comté d'Erie, Robert Wiesenbach, avait demandé aux employés de la poste de séparer les bulletins de vote reçus après le 3 novembre des autres envois et de dater ces bulletins rétroactivement afin qu'ils puissent être comptés (le Washington Post et le New York Times ont ensuite publié de fausses histoires dans lesquelles Hopkins aurait prétendument rétracté ses affirmations).

Lors d'une vague de votes en Pennsylvanie aux petites heures du 4 novembre, environ 570 000 votes ont été ajoutés au total pour Biden, et seulement 3 200 votes ont été ajoutés au total de Trump - un ratio d'environ 178:1.

Que s'est-il passé dans le Michigan ?

Selon une déclaration sous serment déposée par un observateur électoral du Michigan, il a violé la loi actuelle de l'État en ordonnant aux employés des bureaux de vote de ne pas demander aux électeurs de présenter une pièce d'identité avec photo.

La déclaration sous serment déposée dans le Michigan prétend que les travailleurs électoraux ont reçu l'instruction d'ignorer les divergences de signature, d'enregistrer rétroactivement les bulletins de vote entrants (pour donner l'impression qu'ils sont arrivés avant la date limite légale) et de traiter tout bulletin de vote douteux.

Andrew Sitto a déclaré sous serment que des boîtes remplies de dizaines de milliers de bulletins de vote non scellés et non sécurisés (tous expédiés pour les démocrates) sont arrivées dans des véhicules à plaque d'immatriculation en provenance de l'extérieur de l'État vers le comté de Wayne, dans le Michigan, à 4h30 du matin le jour du scrutin. "J'ai remarqué que tous les bulletins que j'ai observés étaient en faveur de Joe Biden", a déclaré M. Sitto. Selon une autre déclaration sous serment, les noms figurant sur les bulletins de vote dans ces boîtes ne figuraient pas dans le fichier des électeurs qualifiés (FQV) ni sur les listes électorales supplémentaires qui ont été enregistrées peu avant le jour du scrutin.

Sitto raconte que dans la salle de dépouillement où il se trouvait le jour des élections, un fonctionnaire électoral a un jour utilisé une grande feuille de carton pour couvrir les fenêtres. Le même fonctionnaire a ensuite refusé à Sitto l'accès à la salle après son départ pour la récréation.

Robert Cushman, un enquêteur de Detroit, a déclaré dans une déclaration sous serment : "J'ai vu des opérateurs informatiques sur plusieurs tableaux de dépouillement ajouter manuellement" "les noms et adresses de ces milliers de bulletins ... de "personnes" inconnues et non vérifiées" au système QVF.

Dans 18 déclarations sous serment dans le Michigan, des témoins ont affirmé que les fonctionnaires électoraux ont compté les bulletins de vote de personnes dont les noms ne figuraient pas dans le fichier des électeurs, et que ces noms ont été ajoutés au système avec une date de naissance du 1er janvier 1900. L'un de ces 18 membres était Robert Cushman, qui a déclaré dans son témoignage "Lorsque j'ai demandé s'il était impossible que tous les scrutins aient lieu le même jour, on m'a répondu que c'était une instruction qui venait du bureau du greffier du comté de Wayne".

Environ 9 500 bulletins de vote envoyés depuis le Michigan auraient été postés par des électeurs dont les noms et les dates de naissance correspondaient aux registres de décès de l'index des décès de la sécurité sociale. En outre, près de 2 000 autres bulletins de vote ont été déposés au nom d'électeurs qui prétendaient avoir 100 ans mais qui n'étaient pas inscrits dans les registres publics en tant que personnes vivantes.

Dans un procès fédéral intenté contre le Michigan le 10 novembre, la campagne de réélection du président Trump a présenté 234 pages d'affidavits de témoins décrivant comment, en violation du code électoral du Michigan, les répondants républicains, de diverses manières, n'ont pas respecté correctement les règles de comptage, en particulier à Wayne, le comté le plus peuplé du Michigan. "Les fonctionnaires électoraux ont applaudi, acclamé et crié lorsqu'un challenger républicain a été expulsé de la zone de dépouillement", indique le procès.

Sept témoins du Michigan ont déclaré avoir vu les mêmes piles de bulletins passer plusieurs fois dans les machines de comptage par les démocrates participant au sondage (sans que les républicains ne soient à proximité).

Une déclaration sous serment déposée par un employé de la poste à Traverse City, Michigan, indique que plusieurs bureaux de poste ont illégalement daté les bulletins de vote rétroactivement et ordonné que le courrier de Trump soit placé dans la poubelle "Undeliverable Bulk Business Mail", exigeant que le courrier de Biden soit distribué dès que possible ( comme dans plusieurs autres États).

Un autre travailleur postal de Traverse City a contacté James O'Keefe de Project Veritas pour filmer son superviseur Jonathon Clark, demandant aux travailleurs postaux de séparer illégalement et de dater manuellement les bulletins de vote reçus rétroactivement après l'heure limite légale de 20 heures le jour du scrutin. Les travailleurs ont alors reçu l'ordre d'envoyer immédiatement ces bulletins frauduleux au centre de distribution principal de l'OP. Lorsque M. O'Keefe a ensuite contacté Clarke par téléphone pour l'interroger sur les allégations, ce dernier, stupéfait, a refusé de répondre à la question et a immédiatement raccroché.

Melissa Carone, spécialiste en informatique et en cybersécurité, qui a travaillé comme contractant pour Dominion Voting Systems, la société qui a fourni des machines à voter dans 66 des 83 comtés du Michigan en 2020, a déclaré lors de l'audition de la commission de surveillance du Sénat du Michigan : "Ce que j'ai vu au centre TDS [où les votes étaient comptés] était une fraude totale. J'y suis resté 27 heures. Des rames de bulletins sont passées plusieurs fois dans les machines à compter, elles ont été comptées huit à dix fois, je l'ai observé de mes propres yeux. J'étais là pour aider à l'informatique". Elle a ajouté qu'elle avait "l'impression à 100 % que tous ces travailleurs étaient impliqués". Carone a également fait remarquer qu'il y avait 22 à 24 machines à compter sur le lieu de travail et qu'elle a observé des malversations électorales "des milliers de fois" pendant qu'elle y était.

L'organisation de fraude électorale Guard the Vote a vérifié 30 000 des 172 000 bulletins de vote par correspondance et par correspondance déposés dans la ville de Detroit. Sur ces 30 000 bulletins, 229 ont été déposés au nom de personnes décédées, et 2 660 autres bulletins ont été déposés par des personnes dont l'adresse personnelle n'était pas valide, comme sur des terrains vagues et des maisons incendiées. En bref, au moins 2 889 (9,6 %) de ces 30 000 bulletins de vote de Detroit auraient dû être jetés. Si ce taux de disqualification est représentatif des 172 000 votes par correspondance dans l'ensemble de la ville, plus de 16 500 de ces votes étaient probablement non valables.

Patty McMurray, à Detroit, dit avoir vu un grand nombre de photocopies de bulletins de vote envoyés aux noms d'électeurs non inscrits, qui ont tous été déposés pour Biden. "Les bulletins de vote semblaient être les mêmes photocopies du bulletin de vote", a-t-elle déclaré. "Ils étaient tous pour Biden à tous les niveaux. Il n'y a pas eu un seul vote pour Trump. Aucun des électeurs n'est inscrit". Prétendant que les fonctionnaires électoraux ont entré ces noms et adresses avec de fausses dates de naissance qui "passeraient outre le système et leur permettraient d'entrer des électeurs non inscrits", a ajouté M. McMurray : "Pendant la journée, ils ont soumis les votes des électeurs qui ne figuraient pas dans le carnet de vote électronique, ou un carnet de vote supplémentaire mis à jour".

Une mise à jour du sondage du 4 novembre à 3h50 du matin dans le Michigan a ajouté 54 497 votes pour Biden et seulement 4 718 votes pour Trump.

Un autre sondage dans le Michigan à 6:31 a.m. le 4 novembre a ajouté 141.258 votes pour Biden et seulement 5.968 votes pour Trump.

Que s'est-il passé dans le Wisconsin ?

Une mise à jour du bulletin de vote du Wisconsin à 3h42 le 4 novembre a ajouté 143 379 votes pour Biden et 25 163 votes pour Trump.

Au moins 26 673 personnes ont utilisé des bulletins de vote par correspondance pour voter illégalement dans le Wisconsin après avoir quitté l'État.

Le sous-traitant postal Nathan Pease a témoigné que deux employés de la poste lui ont dit à deux reprises que l'USPS dans le Wisconsin s'apprêtait à dater plus de 100 000 bulletins de vote en retard le matin du 4 novembre pour faire croire qu'ils étaient arrivés avant la date limite légale.

Les données de l'État du Wisconsin indiquent un taux de participation de 88 %, un chiffre invraisemblablement élevé.

James Troupis, principal avocat de la campagne de Trump dans le Wisconsin, a fait le témoignage suivant devant le Sénat américain le 16 décembre concernant les dizaines de milliers de bulletins de vote illégalement déposés qui ont été approuvés et comptés dans cet État

"Dans le Wisconsin, nous venons de terminer un recomptage.... Une occasion unique de vérifier l'authenticité des enveloppes de vote soumises par les électeurs absents. Cela nous a permis d'identifier les identités, par adresse, par quartier. Les vrais noms sont enregistrés. Et voici ce que nous avons trouvé. Nous avons constaté que les certificats étaient incomplets et altérés. Il s'agit de certificats au recto des enveloppes qui doivent être faits exactement conformément à notre loi. Dans le cas contraire, ces résultats ne pourront pas être pris en compte dans l'élection. Plus de 3 000 des personnes identifiées ont été recensées, alors qu'elles sont clairement invalides par la loi".

"La deuxième catégorie est celle des initiales des agents qui sont placées sur toutes ces enveloppes. Pourquoi ? Parce que le greffier détermine qu'elle a été correctement reçue et qu'une identification est fournie. Qu'avons-nous trouvé ? Plus de 2 000 bulletins de vote dans les comtés de Danse et de Milwaukee n'avaient pas du tout d'initiales. Mais ils ont quand même été comptés".

"Nous avons également des lois spéciales au Wisconsin concernant le vote par anticipation. Nous n'autorisons pas le vote par anticipation. Nous autorisons le vote en personne et les autres votes par correspondance. Ainsi, tout ce qui se passe avant le jour des élections est soumis à nos règles d'absentéisme. Qu'a fait la ville de Madison ? Ils ont créé un système où les gens pouvaient venir au parc et remettre leurs bulletins de vote dans des enveloppes cinq semaines avant l'élection. Ils ont également créé des boîtes. Il s'agit simplement de cases situées dans les coins où vous pouvez lancer votre bulletin de vote. Et nos statuts stipulent explicitement qu'il n'y a que deux façons de déposer un bulletin de vote par correspondance. En personne ou par livraison au bureau du greffier. C'est tout. Rien d'autre n'est autorisé. Et pourtant, dans la ville de Madison, nous avions ... 17 271 bulletins de vote dans cette catégorie que nous avons identifiée".

"Ensuite, nous avons une catégorie intéressante appelée "sans restriction". Il s'agit de personnes qui ne peuvent pas voter en personne en raison de leur âge, d'une maladie physique ou d'une infirmité ou d'un handicap. Ainsi, ils n'ont pas besoin de présenter une pièce d'identité. Parmi ceux qui revendiquent ce statut figure un électeur de Joe Biden qui a déclaré "Je ne peux pas aller aux urnes." Des enquêteurs l'ont affirmé. Nous avons des gens qui sont allés à des manifestations, des gens qui ont eu des mariages, des gens qui ont eu des vacances, tout le monde a revendiqué ce statut. "Je ne peux pas aller aux urnes." Ils ont donc pu voter sans pièce d'identité. Nous avons identifié 28 395 personnes dans cette catégorie".

"Enfin, il y a d'autres catégories où jusqu'à 170 000 autres bulletins ont été soumis sans aucune demande. En fait, ils ont traité l'enveloppe du certificat comme une demande, même si la loi exige une demande séparée. Dans le Wisconsin, 3 millions de personnes ont voté correctement. Plus de 200 000 personnes identifiées lors de ce recomptage n'ont pas été identifiées. Mais ces votes ont été comptés, et notre statut dit que cela n'aurait pas dû se produire".

Que s'est-il passé au Nevada ?

Le Nevada compte 42 284 personnes inscrites pour voter deux fois en 2020. De plus, des bulletins de vote ont été déposés au nom d'environ 20 000 personnes qui n'avaient pas d'adresse postale au Nevada ; 2 468 personnes qui ont déménagé dans un autre État et n'avaient donc pas le droit de voter au Nevada ; 1 500 personnes qui sont décédées ; près de 4 000 non-citoyens de l'État ; et près de 30 000 personnes qui ont indiqué à tort comme domicile des adresses non résidentielles, vacantes ou inexistantes.

Le 16 décembre, l'avocat de la campagne de Trump, Jesse Banal, a déclaré devant le Sénat américain : "Au total, nos experts ont identifié 130 000 cas uniques de fraude électorale au Nevada. Mais le nombre réel est presque certainement plus élevé. Nos spécialistes des données ont effectué ces calculs non pas par des estimations ou un échantillonnage statistique, mais en analysant et en comparant la liste des électeurs réels avec d'autres listes, dont la plupart sont accessibles au public".

Dans son témoignage au Sénat, M. Banal a également expliqué comment cette fraude généralisée s'est produite à l'origine dans le Nevada :

"Le 3 août 2020, après une session extraordinaire précipitée, les législateurs du Nevada ont apporté des changements radicaux à la loi électorale de l'État en adoptant une loi connue sous le nom de AB-4. La vulnérabilité de cette loi était évidente. Il prévoyait le vote universel par correspondance sans garanties suffisantes pour authentifier les électeurs ou garantir l'exigence fondamentale selon laquelle un seul bulletin de vote doit être envoyé à chaque électeur légalement qualifié. Cette situation a été exacerbée par l'incapacité des fonctionnaires électoraux à remédier aux lacunes connues de leurs listes électorales. Grâce à AB-4, le nombre de bulletins de vote par correspondance est monté en flèche, passant de 70 000 en 2016 à plus de 690 000 cette année. L'élection s'est inévitablement accompagnée de fraudes, et notre hotline n'a pas cessé d'appeler".

L'analyste de données Dorothy Morgan rapporte que dans la seule troisième circonscription électorale du Nevada, 13 372 inscriptions incomplètes et frauduleuses ont été enregistrées en 2020, contre 68 seulement en 2016. Nombre de ces inscriptions frauduleuses incluaient des casinos ou des parkings temporaires pour camping-cars comme électeurs. 74 % des enregistrements frauduleux en 2020 ont eu lieu entre juillet et septembre.