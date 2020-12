Vladimir Ovchinsky : Un jour en Amérique - 2020 (Club d'Izborsk, 1er décembre 2020)

Vladimir Ovchinsky : Un jour en Amérique - 2020

1er décembre 2020

https://izborsk-club.ru/20276

L'année 2020 se termine comme elle a commencé - avec des actes de terrorisme international contre l'Iran : le 3 janvier, le commandant du GRI Qassem Soleimani a été tué ; le 27 novembre, Mohsen Fakhrizade - architecte de la composante militaire du programme nucléaire iranien, qui travaillait dans le cadre du projet 111 sur la création d'une bombe nucléaire, "le projet Amad", a été tué.

Maintenant, un autre fait est vérifié - le 30 novembre : le commandant du GRI, Muslim Shahdan, a été tué lorsqu'un drone a frappé une voiture dans l'ouest de l'Irak, à la frontière avec la Syrie (chaîne de télévision Al-Arabiya, rapporté en référence à des sources irakiennes).

La plupart des analystes de la sécurité soulignent l'empreinte israélienne dans tous ces actes terroristes. Et les dirigeants israéliens ne le nient pas directement. D'autant plus que derrière eux, il y a tout un panache de meurtres de commandants de l'IRGC et de scientifiques nucléaires ces dernières années :

En 2010, le professeur Massoud Ali Mohammadi, physicien nucléaire à l'université Imam Hussein de Téhéran, a été tué dans un attentat à la bombe ;

La même année, Majid Shahriari, chef du département d'ingénierie nucléaire de l'université Shahid Beheshti à Téhéran, a été assassiné. Un motocycliste de passage a placé un engin explosif sur le toit de sa voiture ;

En 2011, Dariush Rezaei Nezhad, spécialiste de l'énergie nucléaire à l'université de technologie Nasir al-Din Tusi, a été tué ;

Le scientifique nucléaire Mustafa Ahmadi Roshan, l'un des directeurs du centre d'enrichissement d'uranium de Natanz en Iran, a été tué dans l'explosion d'une voiture piégée à Téhéran en 2012.

Rappelons également qu'au cours de la dernière décennie, plusieurs attaques terroristes ont été perpétrées contre des installations iraniennes directement liées au développement du nucléaire et des missiles. On a également signalé des attaques contre des ordinateurs qui contrôlent le processus d'enrichissement de l'uranium :

Le 11 décembre 2011, une explosion a causé des dommages importants à la toute nouvelle usine de construction métallique de Yazd. On soupçonnait que des centrifugeuses étaient fabriquées dans l'usine ;

fin novembre 2011, une explosion a eu lieu à l'usine d'enrichissement de l'uranium d'Ispahan ;

à l'été 2012, selon les déclarations du chef de l'Agence iranienne de l'énergie atomique, des lignes électriques ont été sabotées près des installations nucléaires de Fordow et de Natanz ;

début octobre 2014, une explosion a eu lieu dans une installation nucléaire militaire à Parchin. Deux personnes ont été tuées ;

La plupart des experts dans le domaine du terrorisme estiment que sans le prétexte et le rôle de coordination des États-Unis, ces meurtres et actes terroristes n'auraient probablement pas eu lieu.

Lorsqu'Israël décide de mener des opérations secrètes, ou dans le cas d'opérations qui ne sont attribuées qu'à l'État juif, il s'agit d'un plan d'étape clair. Cela commence par une idée dans l'organisation qui lance l'opération - l'IDF, la Shabak ou le Mossad - il y a une discussion sérieuse, la collecte d'informations, la vérification des alternatives, des dizaines de discussions qui testent tous les détails du scénario et les conséquences possibles du processus.

Lorsque le plan est entièrement préparé, il passe à la discussion et à la décision finale de la commission, à laquelle participent les chefs des services de renseignement. La décision doit être approuvée à une nette majorité, sinon elle est retirée de l'ordre du jour. Ce n'est que lorsque la commission est approuvée qu'elle passe à la direction du pays, soit au cabinet ou à un groupe limité de ministres que le chef du gouvernement souhaite consacrer à l'affaire. Ce processus peut prendre plusieurs mois.

Fakhrizade est sous la menace d'une arme depuis de nombreuses années, depuis que la vague de liquidation des scientifiques nucléaires a été entreprise. Lorsque les Iraniens ont repris la course au nucléaire et se sont sensiblement rapprochés de la construction d'armes nucléaires, quelqu'un a décidé de changer leur approche et de redéfinir de nouvelles cibles.

Beaucoup associent la visite en Israël la semaine dernière du secrétaire d'État américain Mike Pompeo à l'organisation de cette attaque terroriste. Et elle est, bien sûr, liée à la possibilité de l'arrivée au pouvoir de l'équipe de Biden, et à un retour à "l'accord nucléaire avec l'Iran".

Une alliance avec la mafia politique

Début 2020, Trump a reconnu que la liquidation de Soleimani avait été effectuée sur son ordre personnel. Quelques jours après le meurtre de Soleimani, les médias américains ont rapporté que la décision de Trump avait été influencée par les néoconservateurs.

Trump", a écrit le New York Times, "a dit à son interlocuteur par téléphone qu'il avait été forcé de faire ce geste sévère contre l'Iran par certains sénateurs républicains, dont il avait besoin aujourd'hui plus que jamais du soutien dans la lutte contre la mise en accusation.

Le Wall Street Journal a écrit la même chose : "Trump a avoué à ses amis après l'attentat qu'il était sous pression dans l'affaire du général Soleimani, qui sont ses principaux partisans dans le prochain débat sur la destitution du Sénat.

Les néoconservateurs ont tenu leurs engagements au début de l'année : en échange de la vie de Qassem Soleimani, ils ont donné des garanties à Trump contre sa destitution (le 5 février 2020, le vote du Sénat sur l'abus de pouvoir du président américain a eu lieu avec un score de 52 contre 48 en faveur du président).

Pour votre information.

Aux États-Unis, les néoconservateurs sont considérés comme faisant partie de l'"État profond", un groupe d'influence fermé entre les démocrates et les républicains, ou même une "mafia politique".

Washington ProFile lui a consacré un article en 2003 avec le titre suivant: "Néoconservateurs" : un groupe de même sensibilité ou la mafia politique".

Cet article note que les "néoconservateurs" adhèrent à un ensemble complexe d'idées politiques et militaires, formulées pour la première fois dans les années 1950. Il ne fait aucun doute qu'à bien des égards, la politique étrangère américaine correspond désormais largement aux idées des néoconservateurs. Les représentants les plus célèbres des néoconservateurs sont l'ancien vice-ministre américain de la défense Paul Wolfowitz et Douglas Faith, l'ancien chef de cabinet du vice-président américain Lewis Libby, d'anciens hauts fonctionnaires, puis des employés de l'American Enterprise Institute Jean Kirkpatrick et Richard Perle, entre autres. Toutes ces personnes se ressemblent sur un point : elles ont longtemps et constamment prôné une politique étrangère américaine active, parfois agressive et, si nécessaire, unilatérale, dont le but devrait être de répandre la démocratie, de protéger les droits de l'homme et d'affirmer le leadership mondial des États-Unis.

De nombreux analystes considèrent les non-conservateurs comme une sorte de club secret ou de société secrète, ainsi que comme un lobby politique juif informel qui poursuit des politiques en faveur d'Israël. Cependant, ce n'est pas vrai. Beaucoup de néoconservateurs, écrit "Washington ProFile" - sont des Juifs, mais il y a beaucoup de Juifs parmi les autres mouvements politiques américains, et dans les milieux libéraux, ils sont les plus nombreux. En outre, la plupart des néo-conservateurs sont des anglo-saxons, descendants d'immigrants allemands, dont un certain nombre d'entre eux sont originaires d'Asie et du Moyen-Orient. De nombreux néoconservateurs n'agissent pas dans l'intérêt d'Israël : par exemple, ils ont activement soutenu l'opération au Kosovo, qui reflétait les intérêts des musulmans et non des juifs. Les néoconservateurs se méfient de la Chine, qui est le plus gros acheteur d'armes israéliennes, etc.

Les néoconservateurs sont sûrs, par exemple, que pour détruire les régimes en Iran et en Corée du Nord, il vaut la peine de discuter de la possibilité d'utiliser la force militaire, car ils croient qu'une opération militaire est parfois le moindre mal. En particulier, il est logique de recourir à la force militaire dans une situation où un régime agressif menace d'utiliser des armes de destruction massive, ce qui peut entraîner un nombre considérable de victimes.

Il semble que les néoconservateurs - républicains à nouveau, ainsi qu'au début de l'année, ont pris Trump dans les griffes de fer de la prise de décision et l'ont présenté sans autres conditions.

Le scénario est le suivant. Les néoconservateurs aident Trump de trois façons :

soutenir Trump à la Cour suprême lors des audiences sur la fraude électorale ;

abandonner les poursuites contre ses proches et lui-même dans les affaires d'évasion fiscale ;

ne pas l'empêcher de se présenter à la présidence en 2024 en cas de défaite définitive de l'élection actuelle.

En retour, Trump devait faire ce qu'il avait fait - donner une excuse, en tant qu'actuel président des États-Unis, pour les actes de terrorisme international contre l'Iran.

Nouvelle guerre au Moyen-Orient suite à une confrontation politique interne aux États-Unis ?

Les médias américains citent la déclaration de Robert Mally, qui a été conseiller pour l'Iran au sein de l'administration du président Barack Obama :

"L'objectif est, d'une part, de causer le plus de dommages possibles à l'économie iranienne et à son programme nucléaire et, d'autre part, de rendre difficile pour le président Biden... de rétablir l'accord nucléaire".

L'ancien directeur de la CIA, John Brennan, a qualifié l'élimination de Fakhrizade de "meurtre" et d'"acte de terrorisme d'État" (sans nommer le coupable) et a appelé les Iraniens à ne rien faire tant qu'une direction responsable ne prendra pas le relais à Washington.

Ben Rhodes, le conseiller adjoint d'Obama pour la sécurité nationale, a qualifié l'opération d'"acte scandaleux visant à saper la diplomatie entre la nouvelle administration américaine et l'Iran" sur Twitter.

Le week-end dernier, des opinions similaires, bien que moins franches, ont été exprimées par d'anciens hauts responsables de la défense israélienne. Selon eux, Netanyahu est très préoccupé par le fait que, sous Biden, l'Amérique va revenir au "marché nucléaire" et que la liquidation à Téhéran a créé des faits qui pourraient entraver la politique régionale de la nouvelle administration.

Avant même que Biden ne prenne ses fonctions, une série de mesures de rétorsion pourrait éclater, qui impliqueront l'administration sortante, écrivent les analystes israéliens.

Le journal arabophone britannique Rai Al Youm écrit qu'actuellement, dans des réunions à huis clos dans les milieux politiques iraniens, on discute activement de la manière de réagir à la dernière opération.

Le premier groupe est une aile modérée et pragmatique dirigée par le président Hassan Rouhani et son bras droit Mohammad Javad Zarif, le ministre des affaires étrangères. Selon eux, le but de tuer un physicien nucléaire est de provoquer l'Iran à une frappe de représailles hâtive qui donnerait au président Donald Trump et à son allié Netanyahu un prétexte pour lancer une offensive massive visant à détruire les installations et les infrastructures nucléaires de l'Iran, que ce soit avec l'implication directe des États-Unis ou par l'intermédiaire d'Israël. Il est à noter que les préparatifs de cette attaque sont presque terminés avec l'arrivée de porte-avions, d'autres navires de guerre et de bombardiers B-52 géants dans le golfe Persique et dans d'autres régions du Moyen-Orient.

Le second groupe est dirigé par le Guide suprême iranien Ali Khamenei, le commandant du Corps des gardiens de la révolution islamique Hossein Salami et les faucons du régime au pouvoir. Ils exigent une réponse immédiate et décisive, sans attendre la fin de la présidence de Donald Trump et un changement d'administration, car le bol déborde et le statut de l'Iran en tant que leader de l'axe de la résistance et du monde chiite a été fortement ébranlé. Les politiciens de cette aile choisissent maintenant des cibles pour une frappe rapide de représailles, qui sera menée soit à l'intérieur soit à l'extérieur de la Palestine occupée.

Cela explique pourquoi Israël a déclaré un état d'alerte élevé dans ses ambassades à travers le monde, car elles peuvent être visées.

Aujourd'hui, la deuxième aile a l'avantage de critiquer sévèrement et de tenir ses homologues de l'aile modérée pour responsables de ce qui s'est passé.

Cela soulève des questions sur la nature des futures actions iraniennes, quand elles seront prises et où. Le Corps des gardiens de la révolution islamique va-t-il assumer cette tâche, comme il l'a fait lors des attaques contre les pétroliers dans le golfe Persique et du drone américain Global Hawk abattu là-bas, ou doit-il la confier à l'armée iranienne, comme il l'a fait lors de l'attaque à la roquette contre Ain al-Assad en représailles au meurtre de Souleimani ?

La réponse pourrait être complexe. Elle fait référence à l'implication de groupes armés alliés à l'Iran, tels que le Hezbollah (Liban), Ansarallah (Yémen), Hashd al-Shaabi (Irak), le Hamas et le Djihad islamique en Palestine (interdit en Russie). Un exemple en est la frappe d'un missile de croisière lancé par le mouvement houthi Ansarallah sur l'installation pétrolière saoudienne de la ville de Djeddah lors d'une rencontre entre Netanyahou, Pompeo et Ibn Salman à Néom.

Il y a une semaine, l'armée israélienne a mené un exercice militaire. Une situation s'est créée où Israël subissait des tirs de roquettes de plusieurs fronts à la fois. Des exercices militaires similaires ont été menés par les alliés régionaux des États-Unis - l'Égypte, l'Arabie saoudite, les Émirats et la Jordanie.

Selon l'agence de presse internationale Reuters, la visite de Mike Pompeo à Tel-Aviv la semaine dernière aurait dû servir à préparer les parties aux conséquences possibles, notamment le déclenchement d'une nouvelle guerre dans la région.

Vladimir Ovchinsky

Vladimir Semenovich Ovchinsky (né en 1955) - criminologue russe bien connu, général de police à la retraite, docteur en droit. Il est un avocat honoré de la Fédération de Russie. Ancien chef du bureau russe d'Interpol. Membre permanent du Club d'Izborsk.

Traduit du russe par Le Rouge et le Blanc.