Youri Tavrovsky : contre la Russie et la Chine (Club d'Izborsk, 17 décembre 2020)

Youri Tavrovsky : contre la Russie et la Chine

17 décembre 2020

https://izborsk-club.ru/20387

Le règne de Donald Trump a fait beaucoup de mal à l'Amérique, il a finalement sapé son image de leader mondial presque légitime. La nouvelle administration affirme qu'elle a l'intention de réparer les torts, de rétablir les anciennes alliances et de trouver de nouveaux amis. Cela signifie-t-il que nous sommes sur le point d'assister à un assouplissement de la guerre froide contre la Russie, à la fin de la guerre commerciale contre la Chine et au retour de Washington dans les organisations internationales ?

Je pense que la confrontation des États-Unis avec la Russie et la Chine, tout en même temps, ne disparaîtra pas. Elle changera quelque peu dans la forme, mais pas dans le contenu. Moscou et Pékin, par exemple, peuvent être échangés comme cible prioritaire. Biden a qualifié la Russie d'"ennemi principal" et la Chine de "principal concurrent". Mais c'était dans le feu de la controverse électorale.

Le prochain changement de pouvoir à Washington signifiera, d'une part, la fin de la stratégie de "dé-mondialisation" de Trump - un retrait de l'Amérique des organisations internationales telles que l'Accord sur le climat, l'OMS, l'UNESCO, le Pacific Trade Partnership, etc. Mais d'un autre côté, l'administration Biden imposera sa vision de la mondialisation basée sur l'idéologie du néoconservatisme. Cette stratégie pourrait être appelée "néo-globalisme" car elle remplace le "mondialisme classique" qui a prévalu après l'effondrement de l'Union soviétique. Pendant plusieurs décennies, l'Amérique est devenue la seule véritable puissance mondiale. Mais aujourd'hui, elle est hantée par une succession d'échecs, la société est divisée, l'Amérique n'est plus crainte sur la scène mondiale et de nouveaux centres de pouvoir se sont formés.

La menace particulière qui pèse sur l'Amérique pendant la transition de la "dé-mondialisation" de Trump à la "néo-mondialisation" de Biden est la croissance rapide de la Chine. Elle a démontré son potentiel de mobilisation en résistant aux attaques américaines des deux dernières années pendant la guerre commerciale et aux tentatives de révolutions de couleur à Hong Kong et au Xinjiang. C'est la seule au monde qui a réussi à se débarrasser de l'épidémie de coronavirus et à surmonter ses conséquences économiques. L'élite américaine ne peut pas pardonner de tels succès, surtout si l'on considère la situation déplorable des États-Unis eux-mêmes.

Ayant échoué dans la bataille individuelle contre l'Empire du Milieu sous Trump, Washington sous Biden poursuivra la politique d'encerclement collectif de la Chine commencée sous Obama. Son concept militaire "Pivot to Asia" et son bloc commercial "Trans-Pacific Partnership" (TPP) visaient à contenir l'Empire du Milieu à l'aide de satellites.

Maintenant, Washington s'est retrouvé dans un "trou qu'il creusait pour quelqu'un d'autre". Le partenariat économique régional global (CREP) signé à la mi-novembre n'inclut pas les États-Unis. Les États-Unis n'incluent pas non plus l'"Accord global et progressif pour le partenariat transpacifique", ou TTP-2. Mais la Chine devrait également rejoindre cette version du partenariat transpacifique, dont Donald Trump s'est manifestement retiré dans les premiers jours de sa présidence. Xi Jinping y a fait allusion de manière transparente récemment. L'intrigue est tourbillonnante : l'Amérique devrait revenir au TPP-2 au début de la présidence de Biden. Il serait intéressant d'observer les relations entre la Chine et l'Amérique dans le même bloc économique. Il est peu probable qu'ils soient un modèle d'harmonie...

Le "néo-globalisme" de Biden s'appuiera sur l'implication étendue d'alliés et de partenaires potentiels dans la confrontation entre la Russie et la Chine. Sur le front anti-russe, toutes les fortifications et les ordres de combat, en général, ont été construits depuis la première guerre froide et renforcés par l'"infanterie" est-européenne pendant l'actuelle, deuxième guerre froide. Mais il reste encore beaucoup de travail à faire dans le théâtre anti-chinois. Sur ce théâtre, l'offensive semble devoir se dérouler simultanément sur deux fronts stratégiques, l'Est et l'Ouest.

Il y a des changements sur le front de l'Est

À l'Est, M. Biden s'appuiera sur les alliances bilatérales existantes avec le Japon, la Corée du Sud et l'Australie. Il renforcera également les coalitions multilatérales anti-Chine comme QUADRO, qui regroupe les États-Unis, le Japon, l'Australie et l'Inde. L'"amitié contre la Chine" de ces pays, qui a débuté en 2017, était initialement très limitée en termes de réunions diplomatiques et d'exercices navals annuels. Cependant, au fur et à mesure que l'éloignement entre Pékin et New Delhi s'est accru, la construction du QUADRO a commencé à être remplie de contenu géostratégique. L'Amérique a été aidée à promouvoir le nouveau concept d'Indo-Pacifique. Un commandement militaire portant ce nom a été créé pour coordonner l'activité croissante des forces armées américaines. L'autre jour, des discussions ont été entamées sur la création d'une autre flotte en plus de la 7e et de la 5e. Il est conçu pour accroître le contrôle des navires de guerre et des navires marchands chinois à la jonction des deux zones de responsabilité actuelles, l'océan Pacifique et l'océan Indien.

Par le biais de QUADRO, Washington empêche Pékin d'améliorer ses relations non seulement avec l'Inde, mais aussi avec le Japon et l'Australie. Cette nouvelle construction géopolitique pourrait s'ajouter au Vietnam, à la Nouvelle-Zélande et à d'autres pays à l'avenir. Il est déjà clair que QUADRO deviendra bientôt un outil supplémentaire entre les mains des néo-globalistes pour l'endiguement politique et militaro-stratégique de la Chine, créant un cadre rigide qui ne permettra pas à l'Empire Céleste d'étendre ses positions dans les océans Pacifique et Indien.

Le regroupement de QUADRO aura également une dimension économique. Selon les experts de la Chambre de commerce et d'industrie, les États-Unis et la région indo-pacifique pourraient à long terme représenter la moitié de l'économie mondiale, même si cela nécessitera environ 26 000 milliards de dollars d'investissements. Si l'Amérique parvient à revenir à l'accord TTP-2 et même à le diriger - très bien. En cas d'échec, une version étendue de QUADRO sera une alternative. Le rôle du nouveau groupement dans le développement des relations interrégionales impliquant non seulement les pays d'Asie de l'Est, mais aussi l'Asie du Sud, l'Afrique et l'Eurasie est déjà en cours de discussion.

Front occidental : jusqu'à présent seulement une ligne pointillée

À l'Ouest, l'Europe va devenir la ressource anti-Chine des néo-globalistes. Même sous Trump, Washington a cherché à étendre la zone de responsabilité du bloc de l'OTAN à l'Est. On peut maintenant s'attendre à une participation plus active des ressources militaires, économiques et d'information européennes pour contenir la Chine. Le succès de l'Empire céleste ne plaît pas aux forces politiques influentes de Bruxelles et de certaines capitales de l'UE. Parmi eux, de nombreux hommes politiques sont étroitement associés aux "néoconservateurs" américains, qui partagent leur vision monopolistique du monde.

Les déclarations de Manfred Weber, chef du Parti populaire européen, le plus grand groupe de partis au Parlement européen, sont typiques. Il a été interviewé l'autre jour par le journal de Hong Kong South China Morning Post. "La création par la Chine d'un nouvel accord commercial du RCEP devrait réveiller l'Europe et l'Amérique. Le monde dit occidental devrait être à nouveau uni pour répondre au défi de la Chine. Ce sera le premier point de notre ordre du jour pour la prochaine décennie", a déclaré l'éminent parlementaire.

Son hostilité n'est pas seulement due à des raisons commerciales et financières, mais aussi à l'incompatibilité avec l'idéologie de Pékin. "La Chine est un adversaire absolu du mode de vie européen tel qu'il est compris par l'Union européenne, ainsi que dans la vision de notre société, comme l'ont prouvé les événements de Hong Kong", a souligné Manfred Weber. "L'UE et les États-Unis produisent ensemble la moitié du PIB mondial. Je ne soutiens pas toutes les actions de Donald Trump, mais il a absolument raison à propos de la Chine - il faut faire preuve de sang-froid, utiliser la puissance économique des États-Unis pour montrer au Parti communiste chinois que les temps ont changé et que la situation favorable de ces 30 dernières années n'existera plus pour lui".

La position sur le rétablissement d'une relation étroite avec Washington pour contrer la Chine a été soutenue presque simultanément par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyden, également membre du Parti populaire européen.

Le bâton de néoconservateur d'Obama à Biden

Il semble que les formes de l'endiguement de la Chine sous Biden ressembleront à l'époque d'Obama. Il est évident à l'œil nu que plusieurs personnes de la précédente équipe démocrate se sont réunies autour de "Sleeping Joe". Le mot clé est ici "équipe". M. Biden a choisi à des postes clés des personnes qui ont travaillé ensemble sur des questions de sécurité nationale et de politique étrangère pour le président Obama et le vice-président Biden. À divers moments, ils ont également été à droite ou à gauche dans l'équipe de la secrétaire d'État Hillary Clinton. Ces personnalités n'ont pas seulement exécuté les instructions de leurs patrons, mais ont également façonné leurs politiques, en préparant les décisions pertinentes, en contrôlant leur mise en œuvre.

Voici, par exemple, le futur secrétaire d'État Tony Blinken. Sous Barack Obama, il a été le conseiller à la sécurité nationale du vice-président Biden, le propre conseiller adjoint à la sécurité nationale d'Obama. En tant qu'adjoint d'Hillary Clinton, il a supervisé la politique américaine en Afghanistan, en Libye et dans la région Asie-Pacifique. Blinken a participé activement à l'élaboration du concept de "Pivot vers l'Asie" et à la création du partenariat transpacifique. Avec son ascension aux postes de direction, Blinken va poursuivre une voie plus résolue d'"interventionnisme libéral" dans les relations avec la Russie, la Chine et l'Iran, estiment les experts.

Le colistier de Tony Blinken à la Maison Blanche sera Jake Sullivan, nommé conseiller à la sécurité nationale. Ils étaient coéquipiers lorsqu'ils travaillaient dans les équipes d'Hillary Clinton et de Joe Biden. Le plus jeune conseiller à la sécurité nationale de tous les temps a visité 112 pays, accompagnant la secrétaire d'État Clinton. Il a été l'un des plus fidèles collaborateurs de Biden, tant pendant sa vice-présidence que pendant sa campagne. M. Sullivan partage les priorités du président élu, à savoir la mise en place d'une large coalition pour traiter les problèmes mondiaux. Sur la base de ses récentes remarques, il place la lutte contre une pandémie, la répression de l'Iran et de la Chine parmi ses principales préoccupations.

Le nouveau conseiller à la sécurité nationale fait le lien entre la lutte contre le coronavirus et la Chine, mais pas dans le sens d'une coordination des efforts entre les deux pays. Dans une référence flagrante à la théorie de "l'origine chinoise du virus", M. Sullivan a déclaré à Politico à Washington : "Nous devons envoyer un message très clair à Pékin pour lui dire que cela ne doit pas se reproduire, que les États-Unis et le monde ne toléreront pas une autre situation où nous ne disposerons pas d'un système de surveillance international efficace pour la santé publique en Chine et dans le monde.

Mais, bien sûr, les principaux changements dans la politique étrangère américaine en général et envers la Chine en particulier viendront de Joseph Biden lui-même. Certains experts à Pékin attendent de lui, sinon un adoucissement de l'hostilité envers la Chine, du moins une plus grande stabilité et prévisibilité. Voici, par exemple, l'avis d'un conseiller du gouvernement chinois, le savant américain Shi Yinhong de l'Université du peuple. Reflétant les vues des optimistes restants au sein de l'élite chinoise, il reconnaît qu'une "fenêtre d'opportunité" pour une relation productive va émerger, bien qu'elle soit de courte durée. La montée continue de l'influence mondiale de la Chine et l'instabilité des États-Unis eux-mêmes pourraient priver M. Biden de la possibilité "d'analyser les erreurs passées et de prendre les bonnes décisions", a déclaré Shi Yinghong.

Un autre expert influent, Wang Huao, chef du groupe de réflexion sur la Chine et la mondialisation, note avec optimisme : "Il existe un consensus bipartite à Washington sur le fait que la Chine est un rival stratégique. Cette conclusion ne fera que s'approfondir à mesure que la Chine se renforcera et deviendra plus influente. Biden et ses conseillers, ainsi que tout l'establishment de la politique étrangère américaine, ont renforcé leur bellicisme". En même temps, l'expert note que les différences nettes entre les administrations sortantes et entrantes sont encourageantes : "Sous Biden, la politique étrangère deviendra plus stable et plus pragmatique. Trump a vu la Chine à travers le prisme étroit des déficits commerciaux et des gains politiques à court terme. L'équipe de Biden est plus réaliste. Les conseillers en chef Jake Sullivan et Kurt Campbell, par exemple, estiment que la coexistence avec la Chine implique de lui faire concurrence comme un processus gérable plutôt que comme un problème à résoudre de manière ponctuelle".

Biden va-t-il continuer à s'en tenir aux menaces et aux insultes de sa campagne contre la Chine, comme l'a fait Donald Trump il y a quatre ans ? La formule de Biden "la Chine est le principal rival" est souvent citée. On se souvient moins souvent de sa propre déclaration selon laquelle "Xi Jinping est un voyou", faite en février lors d'une réunion avec des électeurs. Même Trump ne s'est pas abaissé (ou élevé) à ce niveau de haine. Comme vous pouvez le constater, l'expérience avec les Chinois depuis 1979 et les 8 rencontres avec Xi Jinping lui-même n'ont pas ajouté à la modération du nouveau leader américain. Au moins en paroles. Que se passera-t-il en pratique ?

L'optimiste modéré Wang Huao voit trois différences principales entre la politique chinoise de Biden et celle de Trump.

Premièrement, le nouveau président travaillera plus étroitement avec d'autres puissances et organisations pour atteindre les objectifs américains. Parmi eux, il y aura la mise en place d'une pression coordonnée sur Pékin. En même temps, il devra prendre en compte les intérêts des membres de la coalition. On espère que cela permettra de réduire les tensions entre les États-Unis et la Chine par des canaux bilatéraux et multilatéraux.

Deuxièmement, M. Biden et son équipe semblent déjà résignés au fait que la Chine ne sera pas écartée de sa propre voie de développement. Selon certaines informations, les conseillers de M. Biden lui conseillent de ne plus se concentrer sur la tentative de "changer la Chine" mais sur l'amélioration de la compétitivité des États-Unis. Le président élu a déjà appelé à plus d'investissements dans l'éducation et les infrastructures et à l'achat de produits américains pour renforcer l'industrie nationale. Même si cette stratégie est dictée par la nécessité de concurrencer la Chine, elle devrait réduire les frictions économiques.

Troisièmement, Wang Huao estime que la différence la plus importante avec Trump est que Biden voit clairement les défis mondiaux auxquels les États-Unis sont confrontés et qui ne peuvent être résolus par un seul pays.

Le choix de l'adversaire principal - ours ou dragon ?

Même au milieu des défis les plus difficiles, on veut espérer le meilleur. Pékin est plus optimiste à l'égard de Biden que Moscou. Une telle conclusion peut être tirée du fait que le président Xi Jinping, après un certain retard, a finalement félicité Biden. Le président Poutine fait une pause et semble enclin à une vision pessimiste de l'avenir.

Je me souviens d'une blague de l'époque de la guerre froide parallèle soviéto-américaine et soviéto-chinoise dans les années 70 et 80. "Les optimistes apprennent l'anglais, les pessimistes le chinois et les réalistes un fusil d'assaut Kalachnikov." Les choses ont changé d'une certaine manière depuis lors. L'Amérique est restée notre ennemi irréconciliable. La Chine est passée d'un adversaire stratégique à un partenaire stratégique. Mais tout comme auparavant, nous devrions aujourd'hui nous préoccuper avant tout de nos intérêts nationaux, c'est-à-dire que nous devrions étudier et améliorer notre Kalachnikov AK.

Même dans la situation économique difficile actuelle, la Russie maintient un niveau élevé de sécurité, son leadership étant renforcé par des décennies de guerre froide avec l'Occident. Je pense que tout en maintenant le niveau actuel de pression sur la Russie, M. Biden va bientôt déplacer le centre de gravité pour construire des coalitions à large base afin de maîtriser une Chine de plus en plus puissante et fougueuse. Ce n'est pas la Russie mais la Chine qui a clairement articulé une alternative à la doctrine du capitalisme libéral - le concept de socialisme avec des caractéristiques chinoises. Ce n'est pas la Russie, mais la Chine qui a défié avec succès l'Amérique sur le plan économique. Le dépassement des conséquences du Covid-19, la création du RCEP et les autres victoires de ces derniers mois laissent présager une perte dans ce domaine. Mais il y a d'autres domaines où la suprématie américaine est encore indéniable.

Tout d'abord, le système monétaire et financier mondial construit sur le dollar et régi par des institutions financières obéissant à la volonté de Washington - FMI, Banque mondiale, BIRD, Fed, etc. La Chine lutte dans ce domaine, en créant de nouvelles institutions de développement telles que le Fonds de la route de la soie et la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, en cherchant à internationaliser le yuan, en lançant le yuan numérique, en étendant l'utilisation du yuan dans le SCO, le BRICS et le programme Belt and Road. Mais même la parité du renminbi avec le dollar est encore loin d'être atteinte.

L'équilibre des pouvoirs n'est pas non plus en faveur de la Chine dans le domaine militaire. La parité est plus proche ici que dans la finance, mais l'avantage est toujours du côté de l'Amérique, avec ses énormes dépenses militaires, ses centaines de bases militaires dans le monde, ses alliances militaires et ses accords bilatéraux avec des dizaines de pays. La marine américaine domine toujours les voies maritimes qui contiennent les routes commerciales vitales pour l'Empire du Milieu.

C'est pourquoi je pense qu'après une brève période d'alerte de la nouvelle administration, la Maison Blanche va d'abord essayer de prendre l'offensive sur les trois fronts de la rivalité avec la Chine : commercial, financier et militaire. Cependant, la guerre commerciale désespérée de Trump va progressivement passer au second plan, l'accord bilatéral actuel pourrait être révisé, certains tarifs douaniers et d'autres restrictions qui ont nui aux Chinois et aux Américains eux-mêmes pourraient être levés. Washington tentera de minimiser les dommages causés par l'effondrement des accords commerciaux et économiques de Trump, de revenir au TTP-2, de renforcer QUADRO, etc.

L'attrait du marché chinois en pleine croissance, la stabilité de la monnaie chinoise et l'économie en général resteront un pôle d'attraction pour tous les pays, y compris les alliés des États-Unis. Avant le Nouvel An, la Chine devrait remporter de nouvelles victoires importantes, notamment son accord d'investissement avec l'Union européenne.

C'est pourquoi on peut s'attendre à ce que l'Amérique prenne bientôt des mesures hostiles dans le domaine financier. Le capital financier mondial soutient activement les "néoconservateurs" du Parti démocrate avec leur version du mondialisme. Les financiers mettront un frein à l'augmentation de la part du yuan dans le panier du FMI. Ils tenteront de détourner l'initiative en promouvant la monnaie numérique. Ils essaieront de briser les chaînes financières qui relient la Chine au monde, par exemple en arrêtant le système de paiement SWIFT. Ils saboteront les échanges de devises chinoises, comme ils l'ont fait il y a quelques années. Sous le prétexte de certaines ou d'autres actions indésirables de Pékin, les avoirs chinois peuvent être gelés dans les banques mondiales et le système de la Réserve fédérale, les comptes et les biens de l'élite chinoise peuvent être arrêtés.

Les actions militaires sont encore plus dangereuses pour la Chine et le monde. Dans un avenir prévisible, il pourrait y avoir une augmentation des provocations locales en mer de Chine méridionale et dans le détroit de Taiwan, ainsi qu'une "mise à l'épreuve du pouvoir" à plus grande échelle. Il est vrai que l'escalade des tensions militaires jusqu'au "point d'ébullition" peut prendre un certain temps et peut aller au-delà des quatre années accordées maintenant à Biden, à son équipe et à leurs "commissaires" issus du milieu des néoconservateurs de Washington. Les démocrates ont gagné avec une marge d'erreur mathématique. Le vote américain s'est divisé en deux parties, et la prochaine fois, le succès pourrait revenir aux républicains avec leur nationalisme américain et leur anti-mondialisme.

Mais ce sera le prochain chapitre de l'histoire américaine. Ce sera la prochaine phase de la guerre froide américaine contre la Chine.

Youri Tavrovsky

Youri Vadimovitch Tavrovsky (né en 1949) est un orientaliste, professeur à l'Université russe de l'amitié des peuples, membre du Présidium de l'Académie eurasienne de télévision et de radio. Il est membre permanent du Club d’Izborsk.

Traduit du russe par Le Rouge et le Blanc.