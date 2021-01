"Avec le pape François, l'Église plus que jamais du côté des riches" par Roland Hureaux

Ceux qui imaginent que l’Église a changé se trompent : plus que jamais l’Eglise du pape François, et accessoirement celle de France, sont du côté des riches.

Aujourd’hui, la politique se mondialise : le clivage qui traverse l’Occident est le même partout. D’un côté le camp des mondialistes qui veulent instaurer un État global (qui serait basé aux États-Unis mais avec une vocation planétaire), ce qui suppose l’attrition de toute les structures intermédiaires : États, familles, syndicats et la libre circulation des biens, des capitaux et des hommes, donc la totale liberté des migrations. Avec l’État, ce sont les identités qui doivent disparaître, identités nationales mais aussi régionales, sexuelles (la théorie du genre est un élément essentiel du projet). De l’autre côté, ceux qui défendent les médiations, les nations (et donc leur expression juridique, les États), les familles , les collectivités locales, les frontières, pas pour les fermer comme le prétend une propagande grossière, non, pour les contrôler, ce qui s’est toujours fait; les grande paniques, le COVID, le "Réchauffement climatique", sont un moyen d’opérer le grand basculement vers le projet mondialiste , le "Reset" que l’on nous annonce.

(...)

Tout cela est simple, mais difficile à faire comprendre parce que le camp des riches du monde, qui tient tous les médias de l’Occident, se drape désormais, fait sans précédent dans l‘histoire, dans l’idéologie de gauche : internationalisme, antiracisme, libération sexuelle, environnement. Bref du côté de ces sentiments chrétiens dévoyés qui, comme l’a bien vu G.K.Chesterton, pavent l’enfer. Et plus il est féroce pour les pauvres, plus le camp des riches s’affiche « progressiste ».

(...)

Lisez la suite de l'article de Roland Hureaux sur le site du Comité Valmy:

http://www.comite-valmy.org/spip.php?article12468

NDLR. Les personnes qui croient que le Cardinal Bergoglio a choisi le prénom "François" à cause de saint François d'Assise se trompent. Bergoglio est un jésuite et il est plus raisonnable de penser que c'est plutôt à cause de saint François-Xavier, missionnaire de l'Extrême-Orient et jésuite comme lui. Personne dans l'Église n'a jamais osé prendre le prénom de saint François d'Assise qui combattit toute sa vie les Marchands du Temple et tous ceux qui se servent du Christ et de l'Église pour accroître leur pouvoir et leur richesse matérielle.

Faire croire qu'on est le disciple du "Povorello" pour faire en réalité la propagande du "capitalisme inclusif" est une hypocrisie diabolique et une forfaiture.

D'un autre côté, tenter de "convertir" la Chine confucianiste et la Russie orthodoxe au catholicisme capitaliste, "vert" et "inclusif" est une stratégie qui convient très bien à un émule dévoyé de saint François-Xavier.

Et pour en savoir un peu plus:

Le Conseil pour un Capitalisme inclusif avec le Vatican: l'alliance dangereuse des Rothschild et du pape Bergoglio, par F. William Engdahl

http://tlaxcala-int.org/article.asp?reference=30387

(Site officiel du Vatican) Discours du Père (sic) François aux membres du Conseil pour un Capitalisme inclusif:

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2019/november/documents/papa-francesco_20191111_consiglio-capitalismo-inclusivo.html