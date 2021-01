CENTRE ANTITERRORISTE DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ DES ÉTATS INDÉPENDANTS

CONFÉRENCE INTERNATIONALE THÉORIQUE ET PRATIQUE "IMAGE GÉOPOLITIQUE DU MONDE : MENACES ET DÉFIS". (9-11 DÉCEMBRE 2020, MOSCOU)

9 décembre 2020

https://www.cisatc.org/1289/134/148/9052

La conférence internationale scientifique-pratique "Image géopolitique du monde : menaces et défis" organisée par le Centre antiterroriste des États membres de la CEI en collaboration avec l'Université linguistique d'État de Moscou (MSLU) a commencé ses travaux à Moscou le 9 décembre 2020.

La conférence se déroule en ligne au MGLU .

Regardez l'émission du 9 décembre (jour 1) - https://youtu.be/tjFHKRQCl6o

Regardez l'émission du 10 décembre (jour 2) -https://www.youtube.com/watch?v=jHtuxwe9Lg0&feature=youtu.be

Regardez l'émission du 11 décembre (jour 3) - https://youtu.be/KAw8IZzK4QE

Irina Krayeva, recteur de l'Université linguistique d'État de Moscou, Andreï Novikov, chef du Centre antiterroriste de la CEI, Zhanat Saypoldaev, premier chef adjoint du CTA de la CEI, Valery Kozhokar, chef de l'Institut de recherche scientifique panrusse du ministère russe de l'intérieur, participent à l'événement, Gennady Krasko, directeur adjoint de l'Institut de sécurité nationale ; Leonid Ivashov, président de l'Académie des problèmes géopolitiques ; Sergey Nebrenchin, directeur adjoint du Centre des relations publiques et des médias de la Chambre de commerce et d'industrie russe ; des représentants d'organisations non gouvernementales, des milieux universitaires et des experts, des étudiants.

Parmi les questions présentées pour discussion lors des sessions plénières et des réunions en petits groupes de la Conférence, on peut citer:

- Caractéristiques du processus politique mondial contemporain ;

- Place de la Russie, des pays de la CEI et des organisations internationales dans la structure géopolitique du monde ;

- La Russie dans le système des relations avec les pays de la CEI et les organisations régionales ;

- Image internationale de la Russie moderne ;

- les problèmes politiques de la Russie moderne ;

- le terrorisme international en tant que problème mondial de la modernité ;

- les menaces terroristes dans l'espace de la CEI : état et tendances du développement ;

- l'idéologie du terrorisme : les mécanismes de diffusion ;

- les problèmes d'actualité de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme et les moyens de les résoudre ;

- les facteurs spatiaux (régionaux) de divergence mondiale ;

- les nouvelles exigences en matière de formation des politologues et des spécialistes internationaux ;

- matrice des concepts de base du cours d'études régionales à la lumière des nouvelles exigences éducatives pour la direction des "Etudes régionales étrangères".

Dans son discours de bienvenue aux participants de la conférence, le colonel général de police Andrey Novikov, chef de l'APC CIS, a déclaré que le terrorisme moderne est devenu une menace à grande échelle pour la sécurité de la communauté mondiale tout entière. En même temps, il a noté qu'un aspect important est l'utilisation active des dernières avancées en matière de médias, de technologies de l'information et de relations publiques, de schémas financiers et de marketing complexes par les organisations terroristes à des fins criminelles. La conséquence en est une augmentation des menaces de cyberterrorisme, de menaces hybrides, de bioterrorisme et d'environnement, ainsi qu'un renforcement significatif de la pression idéologique des organisations terroristes sur certains groupes sociaux de la population.

Le chef du CEI ATC a déclaré que dans les circonstances actuelles, le Centre anti-terroriste de la CEI accorde une attention particulière à la recherche de nouveaux moyens pour répondre de manière adéquate aux menaces de nature terroriste. Selon lui, cette question nécessite la coopération multilatérale la plus large possible, le renforcement des mécanismes supranationaux, la participation active non seulement des services spéciaux et des forces de l'ordre, mais aussi des institutions de la société civile, des organisations éducatives et des jeunes dans ce processus.

Andrey Novikov a noté la contribution du MSLU dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme et a souligné l'importance de la recherche scientifique et des événements internationaux scientifico-pratiques organisés par l'université dans le domaine de la lutte contre le terrorisme.

L'objectif de la conférence, qui poursuivra ses travaux pendant trois jours (9-11 décembre 2020) est la vulgarisation de la recherche scientifique dans le domaine des relations internationales, de la géopolitique, de la lutte contre les différentes manifestations du terrorisme international et de son idéologie, du rôle des organisations internationales dans les processus politiques internationaux.

Traduit du russe par Le Rouge et le Blanc.