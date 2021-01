Leonid Ivashov: Disposer des générations (Partyadela, 16.12.2020)

Leonid Ivashov: Disposer des générations

16.12.2020

https://partyadela.ru/blogs/ivashov-leonid/12433/

L'État-société se débarrasse de toutes sortes de charges et d'actifs non essentiels

Depuis les années 90 "démocratiques", une guerre a été menée contre les "directeurs rouges", les conservateurs, les communistes et les professionnels en général aux cheveux gris, les scientifiques, les professeurs, les enseignants, etc. Chubais, Gaidars, Shakhrai sont ceux qui se sont investis dans ce "rajeunissement libéral". Sous le nouveau gouvernement, ils ont été rejoints par les Medvedev, Grefs, Kudrins, Golikovs, Nabiullins, Shuvalovs, etc. Et maintenant, une nouvelle race est apparue, dont le représentant le plus éminent est Siluanov, l'actuel ministre des finances de la Fédération de Russie. Récemment, il a annoncé à la Douma la position du gouvernement : annuler l'indexation des pensions des retraités actifs. Non pas au nom de la reconstitution du budget et du fonds de pension, mais au nom de la justice. Il s'agit donc ici de justice. J'ai regardé dans Wikipédia. Voici les références officielles.

"Le chef du ministère des finances, Anton Siluanov, a gagné 36,3 millions de roubles l'année dernière. Le ministre possède trois voitures, dont la GAZ-69, la VAZ-21011 et la BMW X6, ainsi que trois motos - BMW R 1200 GS, Harley-Davidson, BMW K 1600 GTL. En outre, Siluanov a déclaré être propriétaire de deux maisons résidentielles, deux appartements, trois dépendances et deux bâtiments non résidentiels".

Il est évident qu'il ne vaut pas la peine de partager avec les vétérans qui travaillent, ils ont eux-mêmes déclaré que les pensions augmentent fortement chaque année, même de dix roubles par an dans certaines régions. Dans la plupart d'entre eux, il est de 8 à 9 roubles, et dans certains endroits, de 0 rouble. Selon les informations publiées, Alexander Khloponin, l'ancien directeur de NorNickel, est devenu la personne la plus riche l'année dernière. Au cours de l'année, les revenus du vice-premier ministre ont dépassé 280 millions de roubles.

Commentant cette "justice" de M. Siluanov, certains journalistes et blogueurs, en particulier mon estimé Yuri Pronko de Tsargrad, ont déclaré qu'il s'agissait d'un échec de la politique sur les retraités. Je ne suis pas d'accord avec Yuri. Les échecs des politiques des partis et des gouvernements ont toujours été sévèrement punis. Et M. Siluanov reçoit régulièrement des prix d'État. C'est donc la bonne politique, et Siluanov n'est qu'un faiseur. Et cette politique a commencé avant même la pandémie de coronavirus. Le fait est que depuis 2018, la Russie a pratiquement cessé d'être un État - nation, et est devenue une société - État. C'est-à-dire une entreprise privée, puisqu'elle est en fait privatisée. Et toute entreprise privée, même s'il s'agit d'une société, cherche à se débarrasser de toutes sortes de charges et d'actifs non essentiels. Et dans le contexte de la restructuration de l'essence de la Fédération de Russie, lorsqu'une nouvelle forme de gouvernement (telle qu'elle apparaît dans la Constitution "modifiée") - l'autorité publique, et une nouvelle forme de propriété - les territoires fédéraux (principautés intouchables), ont soudain commencé à perdre en popularité de Russie Unie, l'Est est devenu agité, le parti Russie Unie a commencé à perdre des élections. La défaillance des autorités était imminente. Kiriyenko a commencé à rechercher d'urgence le coupable. Il s'est avéré que ce sont des vétérans.

Alors, qu'est-ce que les retraités ont empêché de l'état "fin" du nom de RF ? Je crois que les vétérans, malgré leur âge, sont les porteurs d'une riche expérience professionnelle et de vie, de connaissances profondes, d'un sens de la conscience et de la justice. Et ils transmettent tout cela à la jeune génération, à leurs petits-enfants. Ce qu'ils n'ont pas eu le temps de transmettre à leurs fils. Et ils voient et évaluent objectivement la situation, en prédisant la disparition future de la Russie. Ils voient les mensonges totaux du président et du gouvernement, des médias officiels. Dans sa dernière interview avec le rédacteur en chef d'Argumenty Nedeli, Vasily Simchera, un éminent statisticien, a déclaré qu'au cours des trente dernières années, il n'a pas entendu un seul mot de vérité, pas un seul chiffre vrai, de la part des autorités officielles. Et la majorité des vétérans disent des choses similaires aux jeunes. Et les professeurs et les enseignants apportent des connaissances approfondies aux écoliers et aux étudiants. Les jeunes sont de plus en plus intelligents. Je juge par mes propres élèves. Mais cela contredit fondamentalement la politique des propriétaires de la Russie. Ici, Siluanov offre paniqué sa part de stress sous forme d'argent de poche - le refus d'indexer les pensions. Je suggère à mes pairs, en réponse à l'initiative d'annulation de l'indexation des pensions, de cracher sur toute cette bande. Et ayez le courage de dire la vérité et de transmettre activement vos connaissances aux jeunes. Parce qu'ils sont la deuxième génération à être soumise à l'ordre de Gref et Chubais - de ne pas transmettre de connaissances au-delà de la troisième année de l'école secondaire. Les jeunes gens intelligents et instruits savent déjà où est la vérité, et où est le mensonge, où est la trahison, qui est le véritable ennemi de la Patrie. C'est pourquoi les propriétaires de la Russie doivent de toute urgence se débarrasser de leur cerveau avec un système d'enseignement à distance. Ne pas permettre le contact direct avec l'enseignant. Comme dans le "Malheur d'esprit" de Griboyedov : "rassemblez tous les livres et brûlez-les ».

Traduit du russe par Le Rouge et le Blanc.